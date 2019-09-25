EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  4673  54
Все про:МВС (1342) призначення (445) Геращенко Антон (445) Гончаренко (202) Яровий (64)

 Першим заступником голови МВС став Сергій Яровий, одним із заступників - Антон Геращенко. ФОТО

Першим заступником міністра внутрішніх справ України на засіданні уряду призначений Сергій Яровий, одним із заступників став Антон Геращенко.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент МВС України, відповідне рішення було прийнято сьогодні, 25 вересня. Першим заступником міністра внутрішніх справ призначений Сергій Яровий. Заступниками - Тетяна Ковальчук, Сергій Гончаров, Катерина Павліченко, Антон Геращенко та Олександр Гогілашвілі.

Сергій Яровий забезпечуватиме формування та реалізацію Міністерством державної політики у сфері публічної безпеки і порядку, у тому числі координацію діяльності правоохоронних органів та військового формування в цьому напрямку, їх високу бойову та мобілізаційну готовність, захист об’єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, участь у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Першим заступником голови МВС став Сергій Яровий, одним із заступників - Антон Геращенко 01

Тетяна Ковальчук забезпечуватиме формування державної політики щодо міжнародного співробітництва з органами Європейського Союзу та НАТО, іншими міжнародними (міждержавними) організаціями, міжнародне партнерство з іноземними правоохоронними органами, взаємодію з неурядовими організаціями.


Першим заступником голови МВС став Сергій Яровий, одним із заступників - Антон Геращенко 02

Сергій Гончаров буде координувати питання щодо забезпечення належного функціонування Єдиної інформаційної системи МВС, побудови і запровадження Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту, забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу, діяльності з питань цифрової трансформації та розвитку, удосконалення процедур і підходів у наданні адміністративних та інших послуг.


Першим заступником голови МВС став Сергій Яровий, одним із заступників - Антон Геращенко 03

Катерина Павліченко координуватиме питання щодо моніторингу за дотриманням прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів системи Міністерства, дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії насильству в сім’ї, взаємодії з органами державної влади, міжнародними та національними неурядовими організаціями в цих напрямках.


Першим заступником голови МВС став Сергій Яровий, одним із заступників - Антон Геращенко 04

Антон Геращенко буде займатися координацією законодавчого забезпечення діяльності Міністерства, взаємодії з Верховною Радою України та парламентськими комітетами, Громадською радою при МВС, діалогу з громадськістю і засобами масової інформації, відкритості в роботі Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.


Першим заступником голови МВС став Сергій Яровий, одним із заступників - Антон Геращенко 05

Олександр Гогілашвілі координуватиме питання щодо формування та реалізації в межах компетенції МВС державної політики з офіційного обігу наркотиків, правоохоронних заходів протидії наркоманії та наркозлочинності, реабілітації наркозалежних, соціального партнерства та взаємодії Міністерства з різними релігійними і конфесійними групами в Україні, комунікації з міжнародними організаціями по боротьбі з наркоманією та реабілітацією наркозалежних.


Першим заступником голови МВС став Сергій Яровий, одним із заступників - Антон Геращенко 06

Фото: Департамент МВС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150301
 
 
 Топ коментарі
 
будет на пол ставки тарелки вылизывать
Первым замглавы МВД стал Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 9118
 показати весь коментар
 
Кацап, ты хоть прокси включи. Палишься на ровном месте.
 показати весь коментар
 
Петро Порошенко под росиськи флагом - это так логично и показательно...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Забыл прокси включить, опять Пригожину из-за вас Первым замглавы МВД стал Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 7626 лахтинских выговор получать Первым замглавы МВД стал Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 5540 .
 показати весь коментар
 
 
Петро Порошенко под росиськи флагом - это так логично и показательно...
 показати весь коментар
 
 
Петя, в том-то и твоя личная проблема и трагедия, что тобой по жизни движет жадность и зависть.
 показати весь коментар
 
 
Антоша-новая харя?Армяшка без него👨‍❤️‍👨никак,хорошо👅тарелки облизывает
 показати весь коментар
 
ну если это норматив , кто насрет большую кучу
 показати весь коментар
 
 
по нормативу- у кого куча больше, антоху может сделать только звягильский
 показати весь коментар
 
а у геращенко есть профильное образование? или просто чистые тарелки - залог успеха?
 показати весь коментар
 
 
Кацап, ты хоть прокси включи. Палишься на ровном месте.
 показати весь коментар
 
 
Это официальные портнёры и агитаторы уважаемого Петра Алексеевича.
 показати весь коментар
 
 
Стрелок - у Геращенко есть очень весомый плюс для команды Зе - он еврей..... Першим заступником голови МВС став Сергій Яровий, одним із заступників - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 3581

И да..., он вовремя предал порошенко - ни рано, но не слишком поздно...(после первых опросов)...
А вы с своими вопросами о профильном образовании...
В этом мире все работает немного по другому..... - спуститесь на землю уже...
 показати весь коментар
 
 
Геращенко - хитрожопый жук. Вовремя предать - не предать, а предвидеть.
 показати весь коментар
 
 
Аваков и Яценюк близнецы-братья, члены политрады Народного фронта, просто имидж у них разный.
 показати весь коментар
 
 
Алла! Привет из Питера! Давненько меня не было! Смотрю у Вас крутые кадровые назначения! Порохобот Антонина стал Зам. Министра? Это феерично! Поздравляем Вас! Теперь все резонансные преступления раскрываться будут за 15 минут после из совершения!
 показати весь коментар
 
Привет. Я бы узнала и по нику откуда гость.)
Как я и написала, Антон всегда был Авакоботом.
А так да, весело у нас... Впрочем, как и везде, у вас шаманов отлавливают, в Америке импичмент готовят. Самая ожидаемая новость сегодня это публикация стенограммы разговора двух неординарных президентов.
 показати весь коментар
 
 
Теперь родственники Антона будут наличку возить через границу?
 показати весь коментар
 
 
Кроме общего бреда еще вопрос!!! Гос секретарей министерств назначают по результатом конкурса!!!
 показати весь коментар
 
новый группенфюрер СС герр Геращенко.. черный пояс по облизываннию тарелок..
Первым замглавы МВД стал Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 4771
 показати весь коментар
 
 
Опа, а ведь Геращенко пол-года назад еще для вас своим в доску был - разве нет?
 показати весь коментар
 
 
серьезно?!.. а когда это Антонина Геращенко был "порохоботом", что б его воспринимали за своего?
 показати весь коментар
 
 
Антоша таки выкопал свою картофелину. Голодным явно не останется...
 показати весь коментар
 
 
Геращенко - замминистра МВД - это ниже плинтуса. Уже начинаю сомневаться, а действительно не употребляют ли наркотики представители новой власти.
 показати весь коментар
 
 
свынюка антоха и тут свинячий хвостик пристроил
 показати весь коментар
 
 
гандоша херащенко вовремя начал посасывать сабакову. опять этот свын будет жопу протирать, нихрена не делая и говоря "умные" вещи, как и предыдущих 5 лет.
 показати весь коментар
 
 
Вот уже и антоха в зе!лебоб станет правильным пацанчиком.
Хорошо им. Память 8 бит не позволяет им впасть в когнитивный диссонанс.
 показати весь коментар
 
 
Я так понимаю, что Антоша будет отвечать за приём-передачу кэша по структуре....
 показати весь коментар
 
 
Это до тех пор, пока аваков работает, еще пол годика потерпите, порохатые..
 показати весь коментар
 
Шо Геращенко???? тепер я бачив фсееееее...
 показати весь коментар
 
 
Геращенко- смотрящий от мировой мафии, непотопляем при любой власти
 показати весь коментар
 
 
Интересно, а Зоряна и Шкиряка назначат замами???
 показати весь коментар
 
 
біологічне сміття гАнтон хЕращенка
 показати весь коментар
 
Геращенко не дарма вчився вилизувати тарілки.Тим більше срака в Авакова за остані 5 років збільшилась в двоє!!!
 показати весь коментар
 
Одні координатори... А хто буде злочини розкривати?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору