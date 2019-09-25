 Першим заступником голови МВС став Сергій Яровий, одним із заступників - Антон Геращенко. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент МВС України, відповідне рішення було прийнято сьогодні, 25 вересня. Першим заступником міністра внутрішніх справ призначений Сергій Яровий. Заступниками - Тетяна Ковальчук, Сергій Гончаров, Катерина Павліченко, Антон Геращенко та Олександр Гогілашвілі.

Сергій Яровий забезпечуватиме формування та реалізацію Міністерством державної політики у сфері публічної безпеки і порядку, у тому числі координацію діяльності правоохоронних органів та військового формування в цьому напрямку, їх високу бойову та мобілізаційну готовність, захист об’єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, участь у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Тетяна Ковальчук забезпечуватиме формування державної політики щодо міжнародного співробітництва з органами Європейського Союзу та НАТО, іншими міжнародними (міждержавними) організаціями, міжнародне партнерство з іноземними правоохоронними органами, взаємодію з неурядовими організаціями.





Сергій Гончаров буде координувати питання щодо забезпечення належного функціонування Єдиної інформаційної системи МВС, побудови і запровадження Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту, забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу, діяльності з питань цифрової трансформації та розвитку, удосконалення процедур і підходів у наданні адміністративних та інших послуг.





Катерина Павліченко координуватиме питання щодо моніторингу за дотриманням прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів системи Міністерства, дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії насильству в сім’ї, взаємодії з органами державної влади, міжнародними та національними неурядовими організаціями в цих напрямках.





Антон Геращенко буде займатися координацією законодавчого забезпечення діяльності Міністерства, взаємодії з Верховною Радою України та парламентськими комітетами, Громадською радою при МВС, діалогу з громадськістю і засобами масової інформації, відкритості в роботі Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.





Олександр Гогілашвілі координуватиме питання щодо формування та реалізації в межах компетенції МВС державної політики з офіційного обігу наркотиків, правоохоронних заходів протидії наркоманії та наркозлочинності, реабілітації наркозалежних, соціального партнерства та взаємодії Міністерства з різними релігійними і конфесійними групами в Україні, комунікації з міжнародними організаціями по боротьбі з наркоманією та реабілітацією наркозалежних.









Фото: Департамент МВС