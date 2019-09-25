 Кабмін затвердив законопроєкт про ринок землі і передає його в Раду, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив нардеп ("ЄС") Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Кабмін затвердив проєкт Закону про ринок сільськогосподарської землі і передає його в парламент. Фактично землю зможуть купувати іноземці (заснувавши українську юрособу), обмеження щодо концентрації землі в одних руках - до 200 тисяч га (!!!) тощо", - розповів він і опублікував фото затвердженого законопроєкту.

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