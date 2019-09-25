 Кабмін затвердив законопроєкт про ринок землі і передає його в Раду, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив нардеп ("ЄС") Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Кабмін затвердив проєкт Закону про ринок сільськогосподарської землі і передає його в парламент. Фактично землю зможуть купувати іноземці (заснувавши українську юрособу), обмеження щодо концентрації землі в одних руках - до 200 тисяч га (!!!) тощо", - розповів він і опублікував фото затвердженого законопроєкту.
200 тыс га это целая область. Это квадрат со стороной 45 километров! Князь Юсупов, граф Сумароков- Эльстон владел такими массивами земли. Это новые князья и графы, снова берущие в крепостное рабство украинский народ!
*******....
youtube.com/watch?v=HdZlAt1IyyA
Я в 100 раз больше доверяю американцу купившему 1000 га и платящему здесь ВСЕ налоги (а это прописано что только украинским фирмам можно), чем месному жлобу с мини агрохолдингом, царьку, который наберет рабов по 3000 грн без оформления и будет за нал всё делать через упрощенку, единственное что нужно добавить чтобы рашкинцы не могли скупать большие доли.
китаезы регистрируют тут хвирму.
работают китайцы на китайской технике...
урожай - в кетай по себестоимости.
налогов - хрен...
ужо есть прецеденты, кагбе...
китаезы регистрируют тут хвирму. Орендуют замлю за копейки, бо она без ранка дешевая.
работают китайцы на китайской технике...
урожай - в кетай по себестоимости.
налогов - хрен...
ужо есть прецеденты, кагбе...
Не доходит почему?
Рынок земли, за против, популизм.
2) Украина вымирает и деградирует, исчезают целые села... Нам нужны СОБСТВЕННИКИ, нам нужны хозява а не дикие поля... Нам нужны профессиональные ответственные фермеры (включая иностранцев)
3) По все миру разбросана ДИАСПОРА - они хоть и иностранцы но наши! Они Украинцы, при чем с опытом "западной" жизни (культурные, законопослушные) и у них есть деньги (и доступ к западным финресурсам)... Таких людей, таких "иностранцев", таких украинцев вообще нужно ценить и привлекать налоговыми каникулами...
4) Когда есть рынок земли, сама земля начинает приобретать ценность! И собственник ценного актива (в д.с. земли) готов сам с оружием в руках защищать свою землю в отличии от ситуации, когда земля государственная и "бесплатная", "ничейная" - никто не будет защищать такой ресурс, разве что фанатики...
5) Даже самый плохой "рынок" (такой как в Аргентине) обеспечивает вдд (валовый додадковый доход с 1га) в 2 раза выше чем в нерыночной Украине!
Аргентина голодает - более 30% населения уже оказалось за чертой бедности.
Местные жители каждый день устраивают акции протеста, требуя защиту для бездомных и безработных. Сенат одобрил закон о чрезвычайной продовольственной помощи - и она требуется срочно. Аргентину убивают высокая инфляция и экономический спад. Угроза дефолта стала дамокловым мечом. Что происходит за океаном и каковы риски для России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18)?
Без еды и крыши над головой
Буэнос-Айрес, столица Аргентины, вновь стал ареной протестов. Общественные организации и активисты вышли на улицы с требованием ввести режим чрезвычайного положения из-за нищеты и голода. Экономический кризис захлестнул страну - девальвация песо и высокая инфляция оставили многих аргентинцев без пропитания.
Тяжелую ситуацию, связанную с голодом в стране, ранее признала Палата депутатов Аргентины. Она одобрила проект закона о чрезвычайной продовольственной помощи. На этой неделе верхняя палата конгресса, аргентинский Сенат, также поддержал его.
Эта инициатива должна расширить статьи бюджета для общественных и школьных столовых - бюджет выделит на эти расходы на 50% больше, чем прежде. Деньги должны пойти в первую очередь на питание детей до 14 лет, беременных, инвалидов и пожилых людей, живущих в нищете. Эти меры будут действовать до 2022 года.
«Исполнительная власть в срочном порядке должна приступить к выполнению закона. Чрезвычайная ситуация имеет место уже сейчас. Мы больше не можем ждать», - написал депутат Леонардо Гроссо в твиттере.
«Аргентина опустошена бездействием, голодом и бедностью, и мы требуем ответов», - говорил один из организаторов протеста Эдуардо Беллибони.
По разным данным, от одного до трех миллионов аргентинцев страдают от голода. Зафиксирован ряд случаев смерти детей от недоедания.
Официальная статистика по бедности демонстрирует трагическую ситуацию в южноамериканской стране. Согласно данным, опубликованным в марте Национальным институтом статистики и переписи населения (INDEC), во второй половине 2018 года бедными признаны 32% населения, без крыши над головой оказались 6,7% аргентинцев.
Хотя и эти данные можно признать устаревшими. Историческая девальвация песо в августе привела к росту цен, главным образом на продукты питания, и наверняка отразится в статистике еще более высоким уровнем бедности в этом году. В середине августа курс песо упал на 30%, обвалился аргентинский фондовый индекс Merval. За последние два года национальная валюта - песо - подешевела к доллару в три раза.
По итогам минувшего года инфляция в Аргентине составила 47,6%. Тем не менее аргентинское правительство преисполнено оптимизма по поводу взлета потребительских цен - в бюджет на следующий год заложено снижение темпов годовой инфляции до 34%.
В оппозиционных силах настроения совсем иные. Отчаяние испытывают все больше аргентинцев, опасаясь, что к концу года инфляция превысит 50%.
В таком случае не менее 40% населения окажется за чертой бедности, пишет Telesur.
В настоящее время в Аргентине наблюдается сокращение экономики на 2,5% (за январь-июль этого года). В 2020 году ожидается спад от 4% до 5%, пишет Bloomberg.
«Аргентина движется к кредитному кризису. Она сталкивается с потерей доверия, жестким падением роста и ростом инфляции», - сказал изданию старший партнер инвестиционной компании Alberdi Partners Маркос Бускалья, отмечая, что частные инвесторы уже разбегаются.
В сундуках ЦБ мало ликвидности - платить нечем. Аргентина должна 325 млрд долларов, 80% - в валюте. Инвесторы опасаются, что стране грозит дефолт.
В августе финансовый рынок оценивал вероятность дефолта Аргентины в ближайшие пять лет сначала в 50%, а затем и в 75%. До конца сентября Международный валютный фонд должен перевести Аргентине новый транш в $5,4 млрд. Однако есть риск, что фонд откажется от помощи южноамериканской стране.
Власти Аргентины ранее официально ограничили движение капитала - теперь местные банки смогут покупать доллары только с разрешения регулятора.
Экономический кризис в Аргентине связан напрямую с политическим напряжением. 11 августа на праймериз победил Альберто Фернандес, который представляет левый «Фронт для всех» вместе с экс-президентом страны Кристиной Киршнер. Действующий президент Маурисио Макри набрал чуть больше 32%, отстав от лидера на 15% голосов. Реакцией рынков стал обвал национальной валюты.
Однако терпение аргентинцев на исходе. Макри обвиняют в урезании расходов на социальную сферу и отмене субсидий на электричество и газ. Однако именно благодаря этим мерам он смог заручиться поддержкой Международного валютного фонда (МВФ). С уменьшением государственных расходов сокращался и бюджетный дефицит.
Весь мир переходит на новые ТЕЗНОЛОГИИ обработки продукции и хранения- МЕЖДУНАРОДНВЕ КОРПОРАЦИИ нуждаются в большом количестве хорошей земли. Вот горы греческие только для оливок годятся или испанская равнина. Там в Жару все горит.
НЕДАРОМ НА ЗЕМЛЯХ УКРАИНСКИХ ТРИПОЛЬСКАЯ ЭРА 10 000 лет развивалась- сочетание климата и земли - это редкая удача.
гнать из власти всех, КТО ХОЧЕТ ПРОДАВАТЬ ЗЕМЛЮ УКРАИНСКУЮ РОЗГАМИ.
" Американский пенсионный фонд NCH Capital систематически брал в аренду небольшие участки земли (размером от 2 до 6 га), укрупняя и объединяя их затем в большие фермы, действующие уже как промышленное производство. Как считает один из главных партнеров NCH Capital Джордж Рор, такая аренда дает компании право выкупить ныне арендуемые сельскохозяйственные земли."
И таких будущих хозяев Украины, кто ждет такого закона немало.
- Датская компания Trigon Agri, например, контролирует более 52 000 га.
- Саудовская United Farmers Holding Company контролирует 33 000 га.
- Французы из AgroGeneration и техасцы из SigmaBleyzer - 120 000 га.
- Agricom Group (Голландия) - 400 000 га, имеет три кластера в Луганской, Черниговской и Ровенской областях.
- «Украинские агроинвестиции» принадлежит российскому олигарху Прохорову - 240 000 га
"Чумак» - это шведы, «Агромино» - эстонцы.
Также и Дания, Великобритания, Франция, Австрия, Германия - крупнейшие игроки в украинском агробизнесе.