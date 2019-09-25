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 Політика України
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Все про:земля (379) Кабмін (3143) земельна реформа (50) Гончаренко (202)

 Кабмін затвердив законопроєкт про ринок землі і передає його в Раду, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив проєкт Закону про ринок сільськогосподарської землі та ухвалив рішення про направлення його до Верховної Ради.

Про це повідомив нардеп ("ЄС") Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Кабмін затвердив проєкт Закону про ринок сільськогосподарської землі і передає його в парламент. Фактично землю зможуть купувати іноземці (заснувавши українську юрособу), обмеження щодо концентрації землі в одних руках - до 200 тисяч га (!!!) тощо", - розповів він і опублікував фото затвердженого законопроєкту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно з'ясувати, ким є люди, які сьогодні контролюють землю в Україні, - Милованов

Кабмін затвердив законопроєкт про ринок землі і передає його в Раду, - Гончаренко 01
Кабмін затвердив законопроєкт про ринок землі і передає його в Раду, - Гончаренко 02
Кабмін затвердив законопроєкт про ринок землі і передає його в Раду, - Гончаренко 03
Кабмін затвердив законопроєкт про ринок землі і передає його в Раду, - Гончаренко 04
Кабмін затвердив законопроєкт про ринок землі і передає його в Раду, - Гончаренко 05
Кабмін затвердив законопроєкт про ринок землі і передає його в Раду, - Гончаренко 06
Кабмін затвердив законопроєкт про ринок землі і передає його в Раду, - Гончаренко 07
Кабмін затвердив законопроєкт про ринок землі і передає його в Раду, - Гончаренко 08
Кабмін затвердив законопроєкт про ринок землі і передає його в Раду, - Гончаренко 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150300
 
 
 Топ коментарі
 
Гнусавому теперь потребуется Аваков, и много. Весь вопрос в том, как он себя поведет. Мда, зебилы. Было вам плохо. Скоро станет хорошо и весело...
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За такой законопроект весь Кабмин сразу должен быть отправлен в отставку.
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Этот законопрект прямое предательство национальных интересов Украины и украинского народа. В сравнении с ним Крым и Донбасс мелочи. Мы рискуем потерять всю Украину!
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Хрен им, а не продажа земли! И прекратите писать про 73 процента населения! Проголосовали за Зеленского 49 процентов избирателей, а это ок. 6 миллионов людей, а не проголосовали - 51 процент! По сути, меньшинство продавливает рынок земли, в воюющей, коррумпированной стране, где десяток семей, в последнем в Европе олигархическом заповеднике, правят бал!
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Вверху написано что "ограничения по концентрации земли в одних руках - до 200 тысяч га".???
200 тыс га это целая область. Это квадрат со стороной 45 километров! Князь Юсупов, граф Сумароков- Эльстон владел такими массивами земли. Это новые князья и графы, снова берущие в крепостное рабство украинский народ!
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Гірше за все, що солідні західні компанії не підуть в Україну, бо тут все корумповано. Землю скупить тупо Раша, Бо навіщо воювати, якщо можна все купити???
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Дноднозначно гирше китайская народная армия котороя будет защищать свою украинскую землю вместе с кацапией.
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А солидные компании пришли бы при жульке, на которую ты здесь дрочил?
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Все эти обмены заложников, мир в Донбассе для отвода глаз, норманские форматы фигня. Истинная цель грабеж Украиныю Отнять у народа его землю. Зеля будь осторожен - в один момент из законно избранного президента превратишься в злейшего врага Украины!
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Нація дурнів , які віддали всю повноту влади пройдисвітам .Капець. Це ж треба таке , своїми руками зробити себе жебраками і наймитами , маючи найбільші чорноземи в світі . Одні лайливі слова , тут доречні. Скільки існує людство стільки і ведуться війни за землю , корисні копалини , а тут -"нате , забирайте , нам воно не потрібно , ми підемо з торбами по світу ". Жах!!!!. Тупорилі барани.
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Было ваше станет наше. Привет аборигенам.
Кабмін затвердив законопроєкт про ринок землі і передає його в Раду, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9921
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тоесть, юрлицо учрежденное офшоркой сможет скупить 15% области?

*******....
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Ты не за земли переживай, а за свою квартиру, полученную не понятно как.
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ща доллар окончательно рухнет .смысл покупать землю за баксы по такому курсу
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Иудоглобализация это установление глобального диктата каббалистами путем социально-информационного подчинения народов. В том числе скупкой планетарных активов.
Кабмін затвердив законопроєкт про ринок землі і передає його в Раду, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4185
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Люди вообще ничего не знают.
youtube.com/watch?v=HdZlAt1IyyA
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Мне зеля никогда не нравился, но если пропихнет рынок земли, то красава.
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В чем проблема? Хотите местным олигархам всё отдать, которые как ахметов будут законы парашить и лоббировать?
Я в 100 раз больше доверяю американцу купившему 1000 га и платящему здесь ВСЕ налоги (а это прописано что только украинским фирмам можно), чем месному жлобу с мини агрохолдингом, царьку, который наберет рабов по 3000 грн без оформления и будет за нал всё делать через упрощенку, единственное что нужно добавить чтобы рашкинцы не могли скупать большие доли.
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рисую схему:
китаезы регистрируют тут хвирму.
работают китайцы на китайской технике...
урожай - в кетай по себестоимости.
налогов - хрен...

ужо есть прецеденты, кагбе...
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рисую схему:
китаезы регистрируют тут хвирму. Орендуют замлю за копейки, бо она без ранка дешевая.
работают китайцы на китайской технике...
урожай - в кетай по себестоимости.
налогов - хрен...

ужо есть прецеденты, кагбе...
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Они вместе с землей купят всю власть и частные армии с легкой кавалерией чтоб сгонять непокорных аборегенов в резервации.
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В 1932-33 роках , потренувались на одній частині України , тепер вирішили поставити крапку на українцях , повністю зігнавши їх з своїх земель . Так що буде в нас і Геноцид , разом з Голодомором.
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говноботов налетело. Агрохолдинги, местные царьки, рыги и популисты против рынка земли.
Не доходит почему?

Рынок земли, за против, популизм.
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Брехня, тут як раз учора один фазендейро виступав за ринок землі.
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1) Украине необходим рынок земли - это гарантия того, что мы хотим стать цивилизованной страной!
2) Украина вымирает и деградирует, исчезают целые села... Нам нужны СОБСТВЕННИКИ, нам нужны хозява а не дикие поля... Нам нужны профессиональные ответственные фермеры (включая иностранцев)
3) По все миру разбросана ДИАСПОРА - они хоть и иностранцы но наши! Они Украинцы, при чем с опытом "западной" жизни (культурные, законопослушные) и у них есть деньги (и доступ к западным финресурсам)... Таких людей, таких "иностранцев", таких украинцев вообще нужно ценить и привлекать налоговыми каникулами...
4) Когда есть рынок земли, сама земля начинает приобретать ценность! И собственник ценного актива (в д.с. земли) готов сам с оружием в руках защищать свою землю в отличии от ситуации, когда земля государственная и "бесплатная", "ничейная" - никто не будет защищать такой ресурс, разве что фанатики...
5) Даже самый плохой "рынок" (такой как в Аргентине) обеспечивает вдд (валовый додадковый доход с 1га) в 2 раза выше чем в нерыночной Украине!
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И что касается Израиля у которого типа земля государственная..., а вы введите в гугл "коррупция в земельном управлении Израиля" и сразу станет понятно, что бывает, когда государство собственник земли)))
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Земля -це Батьківщина , немає в нації землі , немає і Держави . І всі ці "пісні" , що коли буде розпродана земля , наступить рай , є маніпуляцією . Якщо земля , де живе нація належить іноземцям і космополітам , то вона колонія . "Ринок землі " , це ніщо інше як окупація .
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А яй-яй, яка корупція в Ізраїлі прямо жити не можливо, не їдьте в Польщу там вас будуть експлуатувати. І тільки Україна- країна блаженства!
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ЗІ: для повного щастя залишилося землю і труси продати.
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ВЕСЬ МИР ЗНАЕТ, что фермеров Аргентины просто разорили международные корпорации, А ВЫ ПРЯМО С ЛУНЫ СВАЛИЛИСЬ
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ЙУХобственники тебе нужны зебилище ...
Аргентина голодает - более 30% населения уже оказалось за чертой бедности.

Местные жители каждый день устраивают акции протеста, требуя защиту для бездомных и безработных. Сенат одобрил закон о чрезвычайной продовольственной помощи - и она требуется срочно. Аргентину убивают высокая инфляция и экономический спад. Угроза дефолта стала дамокловым мечом. Что происходит за океаном и каковы риски для России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18)?
Без еды и крыши над головой
Буэнос-Айрес, столица Аргентины, вновь стал ареной протестов. Общественные организации и активисты вышли на улицы с требованием ввести режим чрезвычайного положения из-за нищеты и голода. Экономический кризис захлестнул страну - девальвация песо и высокая инфляция оставили многих аргентинцев без пропитания.
Тяжелую ситуацию, связанную с голодом в стране, ранее признала Палата депутатов Аргентины. Она одобрила проект закона о чрезвычайной продовольственной помощи. На этой неделе верхняя палата конгресса, аргентинский Сенат, также поддержал его.
Эта инициатива должна расширить статьи бюджета для общественных и школьных столовых - бюджет выделит на эти расходы на 50% больше, чем прежде. Деньги должны пойти в первую очередь на питание детей до 14 лет, беременных, инвалидов и пожилых людей, живущих в нищете. Эти меры будут действовать до 2022 года.
«Исполнительная власть в срочном порядке должна приступить к выполнению закона. Чрезвычайная ситуация имеет место уже сейчас. Мы больше не можем ждать», - написал депутат Леонардо Гроссо в твиттере.
«Аргентина опустошена бездействием, голодом и бедностью, и мы требуем ответов», - говорил один из организаторов протеста Эдуардо Беллибони.
По разным данным, от одного до трех миллионов аргентинцев страдают от голода. Зафиксирован ряд случаев смерти детей от недоедания.
Официальная статистика по бедности демонстрирует трагическую ситуацию в южноамериканской стране. Согласно данным, опубликованным в марте Национальным институтом статистики и переписи населения (INDEC), во второй половине 2018 года бедными признаны 32% населения, без крыши над головой оказались 6,7% аргентинцев.
Хотя и эти данные можно признать устаревшими. Историческая девальвация песо в августе привела к росту цен, главным образом на продукты питания, и наверняка отразится в статистике еще более высоким уровнем бедности в этом году. В середине августа курс песо упал на 30%, обвалился аргентинский фондовый индекс Merval. За последние два года национальная валюта - песо - подешевела к доллару в три раза.
По итогам минувшего года инфляция в Аргентине составила 47,6%. Тем не менее аргентинское правительство преисполнено оптимизма по поводу взлета потребительских цен - в бюджет на следующий год заложено снижение темпов годовой инфляции до 34%.
В оппозиционных силах настроения совсем иные. Отчаяние испытывают все больше аргентинцев, опасаясь, что к концу года инфляция превысит 50%.
В таком случае не менее 40% населения окажется за чертой бедности, пишет Telesur.
В настоящее время в Аргентине наблюдается сокращение экономики на 2,5% (за январь-июль этого года). В 2020 году ожидается спад от 4% до 5%, пишет Bloomberg.
«Аргентина движется к кредитному кризису. Она сталкивается с потерей доверия, жестким падением роста и ростом инфляции», - сказал изданию старший партнер инвестиционной компании Alberdi Partners Маркос Бускалья, отмечая, что частные инвесторы уже разбегаются.
В сундуках ЦБ мало ликвидности - платить нечем. Аргентина должна 325 млрд долларов, 80% - в валюте. Инвесторы опасаются, что стране грозит дефолт.
В августе финансовый рынок оценивал вероятность дефолта Аргентины в ближайшие пять лет сначала в 50%, а затем и в 75%. До конца сентября Международный валютный фонд должен перевести Аргентине новый транш в $5,4 млрд. Однако есть риск, что фонд откажется от помощи южноамериканской стране.
Власти Аргентины ранее официально ограничили движение капитала - теперь местные банки смогут покупать доллары только с разрешения регулятора.
Экономический кризис в Аргентине связан напрямую с политическим напряжением. 11 августа на праймериз победил Альберто Фернандес, который представляет левый «Фронт для всех» вместе с экс-президентом страны Кристиной Киршнер. Действующий президент Маурисио Макри набрал чуть больше 32%, отстав от лидера на 15% голосов. Реакцией рынков стал обвал национальной валюты.
Однако терпение аргентинцев на исходе. Макри обвиняют в урезании расходов на социальную сферу и отмене субсидий на электричество и газ. Однако именно благодаря этим мерам он смог заручиться поддержкой Международного валютного фонда (МВФ). С уменьшением государственных расходов сокращался и бюджетный дефицит.
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Про "власників землі зі зброєю" в українських реаліях можна докладніше? Бо це дуже цікава МУЙНЯ про армію з власників паїв в 200 тис га.
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ЗЕМЛЯ С ТАКИМ ЧЕРНОЗЕМОМ КАК В УКРАИНЕ САМАЯ ДОРОГАЯ В МИРЕ
Весь мир переходит на новые ТЕЗНОЛОГИИ обработки продукции и хранения- МЕЖДУНАРОДНВЕ КОРПОРАЦИИ нуждаются в большом количестве хорошей земли. Вот горы греческие только для оливок годятся или испанская равнина. Там в Жару все горит.
НЕДАРОМ НА ЗЕМЛЯХ УКРАИНСКИХ ТРИПОЛЬСКАЯ ЭРА 10 000 лет развивалась- сочетание климата и земли - это редкая удача.
гнать из власти всех, КТО ХОЧЕТ ПРОДАВАТЬ ЗЕМЛЮ УКРАИНСКУЮ РОЗГАМИ.
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200 тыс га это ведь сельхозугодья. В целой области сельхозугодья соизмеримы с этой цифрой, за исключением городов, поселков, промобъектов, дорог, рек и т д. Вы понимаете что такое владеть 200 тыс га пахотной земли!?
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тобто умовний Коломойський, Богдан, Гончарук чи ше хтось відкривши за пару баксів декілька офшорок і призначивши кілька друзів як власників можуть скупити пів країни? чи може умовних премьер може домовитись з китайцями чи росіянами і за непоганий гешефт продати пів країни їх фірмам? я не дуже розумію тих хто сподівається впарить за пару сотен баксів свою 5 соток городу чи дачі за містом... вас навіть питати не будуть хочете чи ні ви продавати і якщо хочете то за яку ціну...
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Коломойському треба негайно повернути його Приват. Невже українське воровкувате жлобьйо думає, що воно може Бєню надурити і задурно забрати у нього його чесно створений з нуля банк? Жлобьйо обісране! Створюйте своє! Не треба красти чуже! Бо вам, жлоби довбані, дорожче вийде. Країну віддасте за борги, чмирі ви довбані. Негайно повернути Бєнє банк. І потім низько вклонитись, попросити пробачення за свій дебілізм і подякувати, що Коломойський фактично врятував пів України від окупації у 2014. Чуєте, муділи довбані???
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Заберуть олігархи у українського народу всю землю, як забрали право на частку кожного громадянина, бо мовчимо, а треба страйкувати, а не перед телевізором обурюватися. Вимагати треба у обраних слуг народу дій для блага простих громадян України,а не олігархів своїх та іноземних. Чи ви люди обирали їх щоб ще більше збідніти.
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Вот ради кого это делается.
" Американский пенсионный фонд NCH Capital систематически брал в аренду небольшие участки земли (размером от 2 до 6 га), укрупняя и объединяя их затем в большие фермы, действующие уже как промышленное производство. Как считает один из главных партнеров NCH Capital Джордж Рор, такая аренда дает компании право выкупить ныне арендуемые сельскохозяйственные земли."
И таких будущих хозяев Украины, кто ждет такого закона немало.
- Датская компания Trigon Agri, например, контролирует более 52 000 га.

- Саудовская United Farmers Holding Company контролирует 33 000 га.

- Французы из AgroGeneration и техасцы из SigmaBleyzer - 120 000 га.

- Agricom Group (Голландия) - 400 000 га, имеет три кластера в Луганской, Черниговской и Ровенской областях.

- «Украинские агроинвестиции» принадлежит российскому олигарху Прохорову - 240 000 га

"Чумак» - это шведы, «Агромино» - эстонцы.

Также и Дания, Великобритания, Франция, Австрия, Германия - крупнейшие игроки в украинском агробизнесе.
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