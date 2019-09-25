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Все про:Зеленський (2872) США (5449) Клінтон Гілларі (79) Трамп (2000)

 Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація"

Колишній держсекретар США, екскандидат у президенти Гілларі Клінтон підтримує рішення Палати представників Конгресу США про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це вона заявила в інтерв'ю журналу People, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не прийшла до цього рішення (про підтримку імпічменту Трампа. - Ред.) легко або швидко, але, на мій погляд, це надзвичайна ситуація... Останні дії навколо України, спроби заручитися підтримкою президента України в змові з метою послабити колишнього віцепрезидента Джо Байдена в обмін на військову допомогу, необхідну Зеленському для захисту від Путіна, - якщо це не злочин, який тягне за собою імпічмент, то я не знаю, що це таке", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп своєю "обіцянкою" Зеленському приніс перемогу Путіну, - американський історик Снайдер

У вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150297
 
   
 Топ коментарі
 
Размечтались! Ща, вы ещё про лысого забыли!
Хилари Клинтон поддержала импичмент Трампа: "Это чрезвычайная ситуация" - Цензор.НЕТ 4145
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Зебилы готовтесь к импичменту вашего зебобика Хилари Клинтон поддержала импичмент Трампа: "Это чрезвычайная ситуация" - Цензор.НЕТ 528
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ублюдок, при них все было ровно. Спасибо скажи вазелиновой шмаркле
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В вашем испанском Воронеже может такие врачи и встречаются, а в Украинских больницах теперь лечиться можно только за деньги. А деньги несут к нормальным врачам, а не к тем у которых пациенты умирают.
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это уже манипуляция,вы привели пример врача,а я вам в это же ключе ответил. А воспоминание о Воронеже-это указывает на недалекость вашего мышления,увы
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Про тих, кого розігнав... Тут на Цензорі в коментах активно розганяли фейк про те, що в Супрун немає диплома. поки Супрун цей диплом не показала. Так але ж у її наступниці таки немає медичної освіти!

Мені не у всьому подобалися дії Супрун (хоча за доступні ліки для серця мої батьки-пенсіонери їй вдячні), але факт є фактом: у неї диплом був, у нової міністерки нема! І де обурення коментаторів Цензора?
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Вы немного неправы,возмущение Супрун вызывала не потому,что у нее не было диплома,а по результатам своей деятельности.Если Заряна не сможет улучшить ситуацию в Минздраве-о ней будут говорить то же самое
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Купа народу тут повелися на кацапський фейк писала, що вона медсестра без диплому... Саме одразу, як Супрун назначили в.о. міністра - ще до того, як вона щось зробила. Потім Супрун показала не просто медичний диплом, а диплом лікаря-радіолога (це дуже крута спеціальність, не кожен її потягне).

Чому ж після призначення нового міністру ми не бачимо тут сотень обурених коментів, що в неї якраз точно немає диплому?

Конструктивна критика діяльності будь-якого міністра - 100% вітається! Але такий підхід, коли одну критикують за нібито відсутність диплому, а іншу не критикують (хоча диплому в неї справді нема) - це ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ!
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тут согласен,я рискну предположить,что на тот момент уровень недоверия властям в обществе уже зашкаливал,все,что было связанно с Порошенко уже априори вызывало неприятие.Как-то так
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Дорогая Хилари. Я, конечно признаю, что Зеленский один из самых влиятельных мировых политиков, но мне кажется, что вы немножко преувеличиваете его степень влияния.
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Он влиятелен не как субъект, а как объект. Типо как кирпич, его можно запустить но, сам себя он не бросит.
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У демократов кандидат Байден. А он коррупционер махровый - пристроил своего сыночка наркомана в украинский совет директоров нефтяной компании. И сейчас рвется в презы Америки на эти наворованные деньги. И чтобы это не расследовать - демократы напали на Трампа. Лучший способ защиты - нападение.
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Нехай *********. На фоні тих обох зашкварених республіканці висунуть новітнього рейгана і всім буде профіт ..крім параші
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Та казкаря, який Голобородька придумав, переплюнути ніхто не зможе! 😁 Це раз. І друге, з твоєю думкою не погоджуються розумні люди. І їх тут більшість. За кордоном теж. То може ти не правий? Подумай. Те. 😊
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наскільки ж політика брудна справа....
шкода, що президентом США не став Маккейн..
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В них є ще "Скажений Пес" Джеймс Меттіс Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація" - Цензор.НЕТ 5855
Той, що розгепав цапів під Дейр-ез-Зором Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація" - Цензор.НЕТ 874
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але він не є політиком першої лінії.
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Авраам Лінкольн теж не був політиком першої лінії, але на доларах є його портрет. А Меттіс вважається "дорослим" в оточенні Трампа. Здається він вже пішов.
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Лінкольн, доречі, був чоботарем. Але добрим чоботарем.
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Ого, Вовік сіганув!!! Зараз забацає перший в історії імпічмент найпотужнішої в історії людства країни. Час закладати фундаметнт під монумент на його честь!(піаніно не пропонувати))
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Ваня,кондовость твоих размышлений поражает глубиной глубин!
Разреши поинтересоватся,а что зелебобик конкрето для этого сделал?
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Правильно себе поводить у делікатній ситуації. Не промовчав, сказав, що треба і нічого зайвого.
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Ты говориш уже о будущем
А ты поведай нам о прошлом,как великий зеля расстарался,что бы попасть в это?
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Ждем стенограмму от Белого дома. А там скорее всего на слова Трампа о деле на Байдена в ответ: "Дякую, дуже дякую. Дякую, дуже дякую"
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Теж розумна відповідь. Коли будь яка відповідь буде поганою - грай дурня Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація" - Цензор.НЕТ 4233
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а ты уверен, что зебуин его играет? Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація" - Цензор.НЕТ 2943
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А вы в курсе, что если он согласился сфарганить компромат на Байдена, то зеле осталось свои манатки собирать и валить с Банковой, т к если он останется, то это ударит по всей Украине?
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а то что Сытник, Шабунин, Лещенко влезли в выборы США не ударило по нашей стране?
И если кто-то думает, что ребята хотят какой-то справедливости, то нет, им просто хочется бабла в виде грантов, которые они тут дружно пилят
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Та про грантоедов не орал, пару лет назад только ленивый -зрадольо за них горой были... Но сейчас это совсем другой уровень, и если зеля не способен держать удар, то с его стороны просто преступление было лезть в президенты воюющей страны. Трамп же не посмел с этим откровенной подставой и говном лезть к Порошенко...
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В штатах очень острое противостояние между двумя идеологиями, не редко эксперты говорят, что дело может дойти до гражданского противостояния..
Единственный вопрос на котором обеднялись республиканцы и демократы, это Украина.

Про е%?*ано с треском шумом и навсегда.
Этого утрырка абдолбаного Зе, хоть к батарее пристёгивай.
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Цікава і однобока якась позиція у піндосів.
Оголошують процедуру імпічменту Трампу, а чому б разом з цим не провести справжнє розслідування стосовно Байдена?
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Байден не имеет отношеня к ипмпичменту.
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У пиндосов вааще интересно.
Каждый за свое говно отвечает,прикинь?
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Чекайте, у тій справі не фігурує сам Байден, там його син фігурує... А його син - навіть не політик, тому з якого це дива його діями має займатися Конгрес чи Сенат? Ну ФБР може ним займатися, але ж не законодавча влада...
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и в этом деле еще и Злочевский фигурирует. и дело было открыто в Украине. Но по настоятельной просьбе демократов НАБУ дело слило.
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Бюро из рук демократов кормится, что ж вы хотели. Будут плясать под их дудку
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Окружной административный суд Киева отменил начало процедуры импичмента Трампа. Источник.
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Скільки ще буде діяти зе-методичка про Чоколяда? Ну, дійсно, це вже набридає. Одне й те саме.
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🤣всех он устраивает эти попитки демократов просто смешные тут год до выборов какой импичмент?
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омерыканец,а ты в курсе,что за Гиллари проголосовало больше народу?
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В США начинает разгораться новый скандал по Украине. В руки комитета по разведке палаты представителей попал отчет АНБ (Агентство национальной безопасности США) об использовании социальных сетей в предвыборной агитации этого года. Там огромное количество бот-аккаутов агитирующих за Трампа идет под модерацией из Украины. Более того, их напрямую связывают с сетью которая вела агитацию на выборах за Зеленского. Если длинная рука АНБ дотянется до шаловливых пальчиков Миши Федорова (вице-премьер-министр - министра цифровой трансформации) то вторую часть цифровой трансформации он проведет очень далеко от Украины.
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Не знаю кому и как но, мне этот Трамп уже " в печёнках" .. США уважаю , народ их тоже , Конгресс и т.д. , но их президент Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація" - Цензор.НЕТ 5100 ,, не хочется просто употреблять нецензурное слово . Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація" - Цензор.НЕТ 3628 .
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Хочу напомнить, что президент страны Украина уже давно выбран, нравится он нам или нет. И если мы украинцы, то мы на международной арене должны его по крайней мере не обгаживать. Когда читаю коменты- это же жесть....Постоянно унизительные оскорбления.Или может это не украинцы пишут
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Надо было об этом думать когда ещё Порошенко был президентом .. Или может гадости о нём тоже писали не украинцы . ? Многие из которых есть вот даже тут на ветке .
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Татьяна - презедента зе " обгаживают " ті 27 % що ВМІЮТЬ думати ! А ті 73 % що голосували за зе, не тільки не вміють думати , вони ще й писати не всі вміють - тому й так )))
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И что же вы надумали, что Пороха хвалите, который минские соглашения сочинил и рассказывает об этом. А по тем минским соглашениям Украине все пункты не выгодны.
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Это пишут враги Украины, для которых чем хуже украинцам - тем им лучше. Они украинцев за быдло считают.
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ЗЕ не есть президент, так как выборы были сфальсифицированы. Поспрашивайте свое окружение , много ли идиотов которые во время войны голосовали за клоуна.
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Я голосовала и моя дочь голосовала. Я думаю- все голосовали. Иначе как было вымести поганой метлой воров из власти? Вон они все миллионерами заделались за 5 лет. А вы им опы лижете...
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Посмотрите как ЗЕ выступал в ООН - как второкласник по слогам читал. Вам не стыдно за свой выбор?
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Идиотов, которые за клоуна голрсовали, совсем не много, всего 25%. )
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Умников, которые за ворюг голосовали, было еще меньше.
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Ну и зачем вы за ворюг голосовали в этом году?))) За кого вы голосовали в 14-м?)))
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Правильно писати: за кого ви голосували в 2004 і 2010? Це якби набагато більш показово...
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За ************* и ПЕСюнов вааще 5% халасила, адно карытное быдло свинарастав. Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація" - Цензор.НЕТ 4335 Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація" - Цензор.НЕТ 6558 Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація" - Цензор.НЕТ 6558 Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація" - Цензор.НЕТ 6558
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да Окраинец я в курсе дальше что?
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Пиндос купи очки и научись отвечать в теме Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація" - Цензор.НЕТ 6870
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Хотя какой ты пиндос,уже и так ясно,что ты кацапский *****
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Трамп это вообще американское "недоразумение" ( точнее позор, для такой державы как США). Но к власти он пришел не только на волне популизма и игры в "своего простого парня", а потому что его оппонентом на выборах была Хиллари Клинтон, ну не нашлось во всей Америке другого "кандидата", беда да только. Ну и мы повторили чужие клише. Зеленский стал президентом только потому, что его оппонентом был насточертевший всем до "коликов" великий комбинатор договорняков и патологический почитатель "золотого тельца" . Так что теперь мы с американцами хоть и не в одной лодке, но имеем "шо имеем". А дальше жизнь покажет ( судя по Америке, она уже показала, у нас еще есть немного времени)
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Андерсен - ну не будь зебільним тупаком ! У нас було 42 кандидата - а зебіли вибрали саме клоуна ! а не когось іншого - це що Порох винуватий ?? То ж твою простиню про трампа далі читати непотрібно - фігня !!
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У каждого свое мнение. Я своего не навязываю, и чужие не комментирую. ( не имею такую дурную привычку) А Порох проигрывал всем 41, вариант только Бойко оставался, он и дал для них все возможности.. Вся компания была построена на мочилове Садового, Гриценко, Яценюка и т. д. Для меня "порох" ВИНОВАТ. ( вся эта ситуация с выборами просчитывалась на раз, он ни как не мог победить на выборах, значит нужно было заранее готовить замену, искать человека и делать его раскрутку, при чем за года два до выборов, но какой же "партриЕт" на это пойдет, оно ж о себе "сокральном" думало. ВИНОВАТ !!! ( но у каждого свое мнение)
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Беня был оппонентом Зюзи Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація" - Цензор.НЕТ 4278 ..? Что за чепуха .!?
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Этого Байдена таки расследовать надо с его сыночком наркоманом которого он засунул в совет директоров ведущей украинской нефтяной компании. Разве может такой человек быть кандидатом в президенты, Вместо дельного человека подсунул сына наркомана в Украину.
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Для особо примороженніх: ріжая тварь будет отвечать за свои грехи.
А ну-ка покажи в Конституции или уголовном кодексе почему Байден должен отвечать за сіна?
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ну конечно поддержала. это ж реальная возможность замять скандал с Байденом и обеспечить себе победу на выборах
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А наши антикоррупционеры рады этому. Кому ж помешают лишние гранты?
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Почему модератор оставляет ******* Президента США Трампа картинки, а то что Байден имеет сына наркомана, которого он засунул в совет директоров украинской нефтяной компании, так это модератор стирает? Ведь это же правда и есть статьи об этом. И ведь это же Байден сдела реальный вред Украине - что наркомана на руководящий пост поставил.
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трет картинки и коменты не модератор, это пользователи спамят, а зачем они твой комент заспамили хз.
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да, и тут много чего "стеб" не стоит все воспринимать в всерьез
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"Ведь это же правда и есть статьи об этом" )))) А распятый мальчик это тоже правда, об этом целый телеканал рассказывал))) Пипец... Зебил обыкновенный))) Критическое мышление отсутствует полностью...
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Да уж, Клинтон не желела бы денег на войну в Украине. Не то, что Трамп не хочет вкладывать деньги в войны.
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зараз картина була би зрозуміліша, якби не зливали справу по Злочевському, партнеру Байдена (за це треба "подякувати" набувцям)
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Трамп уже "подякував" ініціювавши розслідування проти Ситника)
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так не за это, а за то что они влезли в выборы слив дело Манафорта
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та воно все пов'язане,суть всіх цих інтриг зводиться до підігравання демократам і гонитвою за грантами)
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Конечно ей это сейчас на руку, она же демократ и понимает, что им такой кипишь нужен, что бы замять зашквар с Байденом.
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Одного не могу в толк взять. Почему Х.Клинтон, чьё имя рыжий в каком только дерьме не полоскал, обзывая её мошенницей и осыпая прочими "красочными" эпитетами, всё никак не осмелится подать на него в суд?
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