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 Політика України, За кордоном
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Все про:Угорщина (493) МЗС (1893) Пристайко (167) Сійярто (65)

 Пристайко сьогодні зустрінеться з главою МЗС Угорщини Сійярто

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сьогодні, 25 вересня, зустрінеться з главою зовнішньополітичного відомства Угорщини Петером Сійярто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив заступник директора другого територіального департаменту МЗС України Анатолій Соловей.

"Сьогодні о 10:00 за нью-йоркським часом (о 17:00 за Києвом) відбудеться дуже важливий захід - зустріч міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з його угорським колегою паном Петером Сійярто", - заявив Соловей.

"Я дуже сподіваюся, що ця зустріч стане точкою відліку і новим стартом, можливо, який ознаменує початок нового періоду в українсько-угорських відносинах, періоду пошуку конструктивного, якогось взаємоприйнятного рішення... періоду конструктивного діалогу і руху назустріч", - додав Соловей.

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Дипломат зазначив, що у висновках "Венеційської комісії" підтверджено, що "розвиток і захист національної мови - це є абсолютним правом кожної держави, це саме те, що робить Україна".

"Подовжений перехідний період у застосуванні 7-ї статті закону про освіту до 2023 року і ще багато чого. Ми пропонуємо угорській стороні конкретні ініціативи щодо спільного розвитку регіону українського Закарпаття, щодо розвитку і реалізації інфраструктурних проектів і т.д., але поки що, на жаль, якогось відчутного руху на зустріч ми поки що не побачили", - заявив Соловей.

Він висловив сподівання, що зустріч глав МЗС обох країн "стане водорозділом, який залишить негатив у минулому і ознаменує собою покращення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150296
 
 
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Угорці дуже унікальні, але нормальні люди. Але впевненості у діях нашої нової влади нема Пристайко сегодня встретится с главой МИДа Венгрии Сийярто - Цензор.НЕТ 8466
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мабуть наобіцяє вивчення угорської за кошти України і автономію закарпатської області.
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Ну, понятно, ща Пристайко и на том фронте все сдаст по формуле Сийярто
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Пристайко вилизав кацам, тепер ше мадярам вилиже...
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З угорцями цікаве патання.
При СРСР були школи російські і національні. у національних викладали мовою відповідної республіки чи найменшини і вивчали російську. В угорських школахзакарпаття теж, викладали угорською і вивчали російську.
Будете сміятися, але так лишилося там і досі. Причина? А вжко знайти вчителів, які б на рівні рідної володіли угорською і могли викладати в угорських селах українську.
В результаті маємо картину маслом. Хлоп з угорського села крім власної угорської і кількох фраз російською і англійською більше мов не знає. Куди йому податися? Правильно в Угорщину!
Так за наш рахунок вони вирішують демогравічні проблеми.
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"встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с его венгерским коллегой господином Петером Сийярто" Источник: https://censor.net.ua/n3150296
ну может им он и господин, ведь Пристайко сьогодні зустрінеться з главою МЗС Угорщини Сійярто - Цензор.НЕТ 8074
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