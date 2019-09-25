 Пристайко сьогодні зустрінеться з главою МЗС Угорщини Сійярто

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив заступник директора другого територіального департаменту МЗС України Анатолій Соловей.

"Сьогодні о 10:00 за нью-йоркським часом (о 17:00 за Києвом) відбудеться дуже важливий захід - зустріч міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з його угорським колегою паном Петером Сійярто", - заявив Соловей.

"Я дуже сподіваюся, що ця зустріч стане точкою відліку і новим стартом, можливо, який ознаменує початок нового періоду в українсько-угорських відносинах, періоду пошуку конструктивного, якогось взаємоприйнятного рішення... періоду конструктивного діалогу і руху назустріч", - додав Соловей.

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Дипломат зазначив, що у висновках "Венеційської комісії" підтверджено, що "розвиток і захист національної мови - це є абсолютним правом кожної держави, це саме те, що робить Україна".

"Подовжений перехідний період у застосуванні 7-ї статті закону про освіту до 2023 року і ще багато чого. Ми пропонуємо угорській стороні конкретні ініціативи щодо спільного розвитку регіону українського Закарпаття, щодо розвитку і реалізації інфраструктурних проектів і т.д., але поки що, на жаль, якогось відчутного руху на зустріч ми поки що не побачили", - заявив Соловей.

Він висловив сподівання, що зустріч глав МЗС обох країн "стане водорозділом, який залишить негатив у минулому і ознаменує собою покращення".