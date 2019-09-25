 Дії Угорщини не перешкоджають інтеграції України в НАТО, - посол Ійдярто

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це посол сказав під час міжнародної дискусії "Україна-Угорщина: на шляху до розуміння".

Він наголосив, що твердження про блокування Угорщиною наближення України до НАТО є неправдивими.

"Ми блокуємо лише в рамках однієї інституції, так званої Комісії Україна-НАТО на політичному рівні, і зокрема, що стосується зустрічей вище рівня послів", - зазначив Ійдярто.

Посол наголосив, що дії Угорщини не перешкоджають Україні готуватися до інтеграції з Альянсом на військовому і політичному рівнях.

"Ця угорська поведінка не перешкоджає Україні наближатися та готуватися до інтеграції з НАТО", - сказав він.

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Як повідомлялося, відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Згідно з висновком Венеціанської комісії від 8 грудня 2017 року, українській владі рекомендовано збалансувати положення мовної статті закону "Про освіту". 14 лютого 2018 року Кабінет міністрів схвалив законопроект (№ 8046), яким передбачається продовжити перехідний період імплементації мовної статті закону "Про освіту" до 2023 року.

Проєкт закону перебуває на розгляді парламентських комітетів.



