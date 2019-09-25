 Це зрадник Батьківщини, - звільнений моряк Оприско про Медведчука

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"У Лефортово до українських моряків хотів прийти Віктор Медведчук. Кажу нехай, але щоб потім не пошкодував. Він не прийшов", - розповів Оприско.

За словами моряка, він говорив це слідчим і своїм сусідам по камері, щоб інформація поширювалася далі.

"Говорив слідчим, якщо Медведчук прийде і домовиться про наше визволення, то відразу беріть наручники і ведіть назад у камеру, не піду, тому що це - зрадник Батьківщини, і мені його послуги не потрібні. Це ж дійшло до нього, тому що була інформація, що українські моряки не хочуть бачити Медведчука", - зазначив Оприско.

Відповідаючи на запитання, як далі бути з окупованими Кримом і Донбасом, моряк відповів: "Я на таке надивився в Лефортово, не дай Бог, щоб таке "щастя", яке у них, прийшло до нас. Будемо землю гризти, а не пустимо, нехай господарюють у себе. Не хотів би так жити, як у Росії, вразила їхня політика. У Росії ніхто ніколи простих людей не вважав за людей, вони свій народ не поважають, що говорити про ставлення до інших. Українці до такого не звикли".

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження на три місяці терміну арешту 24 полонених українських моряків. Таким чином, під арештом вони залишаться щонайменше до кінця квітня.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

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Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.