 Це зрадник Батьківщини, - звільнений моряк Оприско про Медведчука

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"У Лефортово до українських моряків хотів прийти Віктор Медведчук. Кажу нехай, але щоб потім не пошкодував. Він не прийшов", - розповів Оприско.
За словами моряка, він говорив це слідчим і своїм сусідам по камері, щоб інформація поширювалася далі.
"Говорив слідчим, якщо Медведчук прийде і домовиться про наше визволення, то відразу беріть наручники і ведіть назад у камеру, не піду, тому що це - зрадник Батьківщини, і мені його послуги не потрібні. Це ж дійшло до нього, тому що була інформація, що українські моряки не хочуть бачити Медведчука", - зазначив Оприско.
Відповідаючи на запитання, як далі бути з окупованими Кримом і Донбасом, моряк відповів: "Я на таке надивився в Лефортово, не дай Бог, щоб таке "щастя", яке у них, прийшло до нас. Будемо землю гризти, а не пустимо, нехай господарюють у себе. Не хотів би так жити, як у Росії, вразила їхня політика. У Росії ніхто ніколи простих людей не вважав за людей, вони свій народ не поважають, що говорити про ставлення до інших. Українці до такого не звикли".
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження на три місяці терміну арешту 24 полонених українських моряків. Таким чином, під арештом вони залишаться щонайменше до кінця квітня.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.