 Упереджене емоційне політичне рішення, до якого причетна Росія, - Клімкін про вирок нацгвардійцю Марківу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Це упереджене емоційне політичне рішення, до якого причетна Росія. Упевнений, що вищі інстанції - чи апеляційний суд, чи касаційний або Європейський - його виправдають", - заявив Клімкін.

Він зазначив, що українська влада мало що може зробити, оскільки Марківа судили як громадянина Італії та дії України можуть трактувати як політичний тиск. Клімкін нагадав, що українська сторона пропонувала спільну слідчу групу, але італійці проігнорували цю пропозицію.

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Нагадуємо, 12 липня суд в італійській Павії засудив українського нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році.Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.