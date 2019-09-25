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 Політика України
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Все про:Італія (316) Клімкін (1499) Марків (64)

 Упереджене емоційне політичне рішення, до якого причетна Росія, - Клімкін про вирок нацгвардійцю Марківу

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував справу бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Це упереджене емоційне політичне рішення, до якого причетна Росія. Упевнений, що вищі інстанції - чи апеляційний суд, чи касаційний або Європейський - його виправдають", - заявив Клімкін.

Він зазначив, що українська влада мало що може зробити, оскільки Марківа судили як громадянина Італії та дії України можуть трактувати як політичний тиск. Клімкін нагадав, що українська сторона пропонувала спільну слідчу групу, але італійці проігнорували цю пропозицію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обговорили "справу Марківа" і продовження санкцій проти РФ, - Зеленський провів зустріч з італійським прем'єром Конте. ФОТО

Нагадуємо, 12 липня суд в італійській Павії засудив українського нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році.Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150289
 
   
 Топ коментарі
 
Как вообще этот суд мог состояться? Какой-то дурик захотел войнушку пофоткать, там ему прилетело и это всё. Виновата РФ, затеявшая войну, и сам авантюрист.
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зрозуміло, що без кацапських свиней там не обійшлось
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Наскільки відомо, що Марківа захищав Аваков. Тепер ми маємо такий негативний результат.
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зрозуміло, що без кацапських свиней там не обійшлось
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Макаронники просто хотят продавать свои макароны раше.
Ничего личного.
Просто бизнесс.
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и не только они, и не только макароны.
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Как вообще этот суд мог состояться? Какой-то дурик захотел войнушку пофоткать, там ему прилетело и это всё. Виновата РФ, затеявшая войну, и сам авантюрист.
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Наскільки відомо, що Марківа захищав Аваков. Тепер ми маємо такий негативний результат.
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Поехал попиариться, а суд принял присутствие чиновника такого ранга как давление.
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А где ж ты такой вумный раньше был во время "следствия" и судилища?
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Много нынче Клямкина, шото знает?
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Клімкін розговоривя. у нього було вдосталь часу на своєму посту порішати це питання. нехай відпочиває і не суне свій ніс туди куди не просять.
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