EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  342  4
Все про:Зеленський (2872) Чехія (262) Бабіш (9)

 Зеленський і Бабіш налаштовані активізувати політичний діалог між Україною та Чехією

В межах участі в роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Глава держави відзначив послідовну та потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Чехії. Він також висловив чеській стороні вдячність за гуманітарну та фінансову допомогу.

Окрему увагу приділили стану і перспективам розвитку торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викликів багато, але я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ, - прем'єр Чехії Бабіш привітав Зеленського з перемогою його партії на виборах

Президент України відзначив позитивну динаміку двосторонньої торгівлі й запросив чеські компанії активно освоювати український ринок.

Співрозмовники наголосили на взаємній налаштованості на активізацію політичного діалогу між двома країнами.

Володимир Зеленський запросив Главу уряду Чеської Республіки відвідати Україну з візитом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150287
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну й чудово. Я був у Чехії кілька днів тому, після великої перерви. Просто вражений успіхами.
 показати весь коментар
 
 
Зебилы , а можете сказать почему на вашего зебобика в следующей году потратят больше всех с президентов Европы (1 МИЛЛИАРД ГРИВЕН) . Куда лучше потратить МИЛЛИАРД гривен на вашего зебобика , чем например на квартиры атошникам , правильно ? Зеленский и Бабиш настроены активизировать политический диалог между Украиной и Чехией - Цензор.НЕТ 6247
 показати весь коментар
 
 
Где еще и когда , как не сейчас и не сегодня зеленский должен сказать миру , напомнить миру , что отдала Украина в свое время за обещанную ей безопасность ...Если девочке из Швеции написали прекрасный текст об экологии и о схватке мира за деньги, когда мир умирает, а Зеленском напишут об этом или нет???? Бабло и политическая власть сильных мира сего убила историческую память и ответственность за то, чтобы память и история смогли пополнять себя будущими событиями на планете Земля. Бабло и политическая власть закрыли глаза на Гибридного Гитлера современности , так нхрена тогда этому миру сильных политическая память !!!
 показати весь коментар
 
А кто верит , что этот страшный момент политической жопы сильного и бессильного мира сего сделает из зеленского( с маленькой буковки человечка) Зеленского?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору