 Зеленський і Бабіш налаштовані активізувати політичний діалог між Україною та Чехією

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Глава держави відзначив послідовну та потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Чехії. Він також висловив чеській стороні вдячність за гуманітарну та фінансову допомогу.

Окрему увагу приділили стану і перспективам розвитку торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

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Президент України відзначив позитивну динаміку двосторонньої торгівлі й запросив чеські компанії активно освоювати український ринок.

Співрозмовники наголосили на взаємній налаштованості на активізацію політичного діалогу між двома країнами.

Володимир Зеленський запросив Главу уряду Чеської Республіки відвідати Україну з візитом.