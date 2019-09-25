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 Політика України
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Все про:Аваков (1250) МВС (1342) Нацполіція (8246) Гончаренко (202)

 МВС пропонує призначити Ігоря Клименка головою Нацполіції, - нардеп Гончаренко

Міністерство внутрішніх справ України пропонує призначити главою Національної поліції України заступник голови Нацполіції Ігоря Клименка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який перебуває на закритому засіданні Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"МВС пропонує призначити начальником Національної поліції чинного заступника голови НП генерала поліції Ігоря Клименка", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними нардепа, на засіданні затвердили нову кількість заступників у міністра МВС.

"Арсену Авакову зможуть допомагати аж 7 заступників, включно з одним першим", - пише нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Очікую закриття провадження і спростування абсурдних обвинувачень", - Аваков про справу ДБР проти Парубія за події в Одесі

МВС пропонує призначити Ігоря Клименка головою Нацполіції, - нардеп Гончаренко 01
МВС пропонує призначити Ігоря Клименка головою Нацполіції, - нардеп Гончаренко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150286
 
 
 Топ коментарі
 
А вы знали, что полиция в США децентрализована и не имеет общего центра управления? Каждый город и округ имеет свою собственную независимую полицию. Шефа полиции либо избирают, либо назначает мэр города.Полиция одного города не имеет полномочий в другом.
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А ФБР це федерали,які мають повноваження по всім штатам,і натягує місцеву поліцію,вразі коли вони порушують закони.
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-Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, -Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову (с)
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А вы знали, что полиция в США децентрализована и не имеет общего центра управления? Каждый город и округ имеет свою собственную независимую полицию. Шефа полиции либо избирают, либо назначает мэр города.Полиция одного города не имеет полномочий в другом.
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А ФБР це федерали,які мають повноваження по всім штатам,і натягує місцеву поліцію,вразі коли вони порушують закони.
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-Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, -Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову (с)
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Не зовсім вірно. Федерали мають юрисдикцію по всій країні і це відноситься до справ коли необхідно перетинати кордони штатів. Поліцейського з Ню-Йорку просто пошлють в Чикаго
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так, я знав.
До речі я давно агітую за подібну систему. Начальника поліції (шеріфа) має призначати Мер, обраний народом Губернатор і т.п. І нести політичну відповідальність за стан злочинності! А зараз купив мусор посаду в Києві, а чи довіряє йому громадськість, яка різниця?
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В США немає окупованих путінськими фашистами територій України, всіляких ставрід, динири і линири і т.д. Тому для України поки-що це не актуально. Після звільнення територій, зачистки тощо - буде видно.
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У США не має такого розумного і чесного українського народу.
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У семи нянек Украина без глазу и утонула в криминале.Никто не патрулирует улицы криминогенных районов.
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Реформи так і попруть,Полякам і дружину цього пана треба чекати з валізою бабла))Колооберт лайна в мусарні))
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а что это в принципе поменяет? мусора меньше взяток брать будут или просто свято место у корыта пусто не бывает МВС пропонує призначити Ігоря Клименка головою Нацполіції, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 2455
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А как же конкурсы??? А как же европейский подход??? Где это все???
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Клименко... а це не родич колишнього Міністра доходів і зборів?
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Сергей Наумович

@sergonaumovich

В реформе полиции больше всего понравилась реформа перевозки наличных денежных средств в ЕС.
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А Князев порохобот, от паразит! Хорошо что новое новъё разглядело цю вражу душу и своевременно от неё избавилось...
P.S. Поскольку новый член из структуры МВД можна сделать выводы что армяков продолжает укреплять свои позиции.
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