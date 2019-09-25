 МВС пропонує призначити Ігоря Клименка головою Нацполіції, - нардеп Гончаренко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який перебуває на закритому засіданні Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"МВС пропонує призначити начальником Національної поліції чинного заступника голови НП генерала поліції Ігоря Клименка", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними нардепа, на засіданні затвердили нову кількість заступників у міністра МВС.

"Арсену Авакову зможуть допомагати аж 7 заступників, включно з одним першим", - пише нардеп.

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