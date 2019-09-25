 МВС пропонує призначити Ігоря Клименка головою Нацполіції, - нардеп Гончаренко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який перебуває на закритому засіданні Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.
"МВС пропонує призначити начальником Національної поліції чинного заступника голови НП генерала поліції Ігоря Клименка", - йдеться в повідомленні.
Також, за даними нардепа, на засіданні затвердили нову кількість заступників у міністра МВС.
"Арсену Авакову зможуть допомагати аж 7 заступників, включно з одним першим", - пише нардеп.
До речі я давно агітую за подібну систему. Начальника поліції (шеріфа) має призначати Мер, обраний народом Губернатор і т.п. І нести політичну відповідальність за стан злочинності! А зараз купив мусор посаду в Києві, а чи довіряє йому громадськість, яка різниця?
Сергей Наумович
@sergonaumovich
В реформе полиции больше всего понравилась реформа перевозки наличных денежных средств в ЕС.
P.S. Поскольку новый член из структуры МВД можна сделать выводы что армяков продолжает укреплять свои позиции.