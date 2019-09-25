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 Політика України
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Все про:Аваков (1250) МВС (1342) Нацполіція (8246) Гончаренко (202)

 Главою НПУ призначено генерала поліції третього рангу Ігоря Клименка, - МВС (оновлено)

Сьогодні, 25 вересня, уряд прийняв відставку голови Національної поліції Сергія Князєва і призначив нового очільника поліції. Ним став генерал поліції третього рангу Ігор Клименко, який до цього обіймав посаду заступника голови Нацполіції України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Новопризначений голова Нацполіції Ігор Клименко висловив подяку за довіру.

"Для мене честь очолити найбільший правоохоронний орган держави – Національну поліцію України. Водночас, розумію надвідповідальність та важливість цієї посади", ‑ сказав він.

Ігор Клименко зазначив, що продовжуватиме ті реформи, які реалізують з моменту створення НПУ. У той же час зверне увагу на вирішення проблем, які найбільше турбують громадян України.

"Завдання номер один – покращення стану реагування на повідомлення про вчинення злочинів та правопорушень. Наступний напрям роботи – профілактика злочинності, у першу чергу її вуличним проявам, а також покращення ефективності у забезпеченні безпеки дорожнього руху", ‑ повідомив голова Нацполіції.

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Ігор Клименко зауважив, що активно продовжуватиме роботу у напрямку протидії насильству у сім’ї, протидії незаконному обігу наркотичних речовин. Окремим питаннями буде налагодження співпраці поліції з територіальними громадами, а також розвиток та використання IT компонентів у побудові відомства.

"Запевняю у повній готовності до якісного виконання завдань, поставлених перед Національної поліцією керівництвом держави, Урядом, а найголовніше – народом України", ‑ наголосив очільник Нацполіції.

Довідка: Народився 25 жовтня 1972 року у Києві. У 1994 році закінчив Харківський військовий університет. До 1997 проходив військову службу у ракетній військовій частині. Заочно закінчив Одеський державний університет та отримав кваліфікацію – психолог. У 2014 році закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство". В органах внутрішніх справ служить з 1998 року, пройшов кар`єрний шлях від психолога Центру практичної психології Управління МВС у Харківській області до начальника Департаменту і заступника голови Національної поліції України. Учасник миротворчої операції на території колишньої Союзної республіки Югославія у Косово. У 2014 році брав безпосередню участь в Антитерористичній операції на Донбасі. Координатор процесу реформування правоохоронного відомства у тісній співпраці з іноземними партнерами. Нагороджений відомчими відзнаками МВС України та медаллю "Захиснику Вітчизни".

Нагадаємо, 24 вересня глава Нацполіції Сергій Князєв написав заяву про відставку на ім'я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150286
 
   
 Топ коментарі
 
А вы знали, что полиция в США децентрализована и не имеет общего центра управления? Каждый город и округ имеет свою собственную независимую полицию. Шефа полиции либо избирают, либо назначает мэр города.Полиция одного города не имеет полномочий в другом.
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А ФБР це федерали,які мають повноваження по всім штатам,і натягує місцеву поліцію,вразі коли вони порушують закони.
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Сергей Наумович

@sergonaumovich

В реформе полиции больше всего понравилась реформа перевозки наличных денежных средств в ЕС.
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А вы знали, что полиция в США децентрализована и не имеет общего центра управления? Каждый город и округ имеет свою собственную независимую полицию. Шефа полиции либо избирают, либо назначает мэр города.Полиция одного города не имеет полномочий в другом.
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А ФБР це федерали,які мають повноваження по всім штатам,і натягує місцеву поліцію,вразі коли вони порушують закони.
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-Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, -Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову (с)
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Не зовсім вірно. Федерали мають юрисдикцію по всій країні і це відноситься до справ коли необхідно перетинати кордони штатів. Поліцейського з Ню-Йорку просто пошлють в Чикаго
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Пля... а я не знав... пів хмарачосу розхєрачив... не зручно як вийшло...
МВС пропонує призначити Ігоря Клименка головою Нацполіції, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 5108
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так, я знав.
До речі я давно агітую за подібну систему. Начальника поліції (шеріфа) має призначати Мер, обраний народом Губернатор і т.п. І нести політичну відповідальність за стан злочинності! А зараз купив мусор посаду в Києві, а чи довіряє йому громадськість, яка різниця?
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Начальник полиции и шериф - это разные люди. Полиция и офис шерифа - разные организации, хотя обе - правоохранительные органы. Шерифа выбирают люди на выборах как и мэра, а начальника полиции назначает руководство города. А на федеральном уровне кроме ФБР есть Служба маршалов, и АТФ, которые в случае чего не дадут местным властям почувствовать себя князьками.
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не зовсім так, але ми обговорюємо саму ідею, а не деталі.

Кому цікаво, то не хай сам читає: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
Начальник местного полицейского органа - комиссар, суперинтендант или шеф полиции - обычно назначается мэром, главой города или местным законодательным органом, а иногда выбирается путём всенародного голосования.
На уровне округа глава полицейского управления обычно носит название «шериф». Шерифы почти повсеместно избираются на эту должность и получают право назначать заместителей. Администрация шерифа также занимается содержанием окружной тюрьмы и обеспечением безопасности зала суда.
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В США немає окупованих путінськими фашистами територій України, всіляких ставрід, динири і линири і т.д. Тому для України поки-що це не актуально. Після звільнення територій, зачистки тощо - буде видно.
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У США не має такого розумного і чесного українського народу.
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Всі народи однакові. Просто є зомбовані, а є вільні.
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ні, не усі. Вільний народ не може бути однаковим із зомбованим. Бути вільним, чи зомвбованим обирає цей народ сам, а не хтось за нього. Є народи які зникли, бо не схотіли бути зомбованими а вільними їм не дали залишитись, але це вже інша історія.
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У семи нянек Украина без глазу и утонула в криминале.Никто не патрулирует улицы криминогенных районов.
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Реформи так і попруть,Полякам і дружину цього пана треба чекати з валізою бабла))Колооберт лайна в мусарні))
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а что это в принципе поменяет? мусора меньше взяток брать будут или просто свято место у корыта пусто не бывает МВС пропонує призначити Ігоря Клименка головою Нацполіції, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 2455
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А как же конкурсы??? А как же европейский подход??? Где это все???
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Клименко... а це не родич колишнього Міністра доходів і зборів?
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Сергей Наумович

@sergonaumovich

В реформе полиции больше всего понравилась реформа перевозки наличных денежных средств в ЕС.
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А Князев порохобот, от паразит! Хорошо что новое новъё разглядело цю вражу душу и своевременно от неё избавилось...
P.S. Поскольку новый член из структуры МВД можна сделать выводы что армяков продолжает укреплять свои позиции.
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Какое странное закрытое заседание КМУ, откуда нардеп строчит в facebook
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