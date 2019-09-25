 Главою НПУ призначено генерала поліції третього рангу Ігоря Клименка, - МВС (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Новопризначений голова Нацполіції Ігор Клименко висловив подяку за довіру.

"Для мене честь очолити найбільший правоохоронний орган держави – Національну поліцію України. Водночас, розумію надвідповідальність та важливість цієї посади", ‑ сказав він.

Ігор Клименко зазначив, що продовжуватиме ті реформи, які реалізують з моменту створення НПУ. У той же час зверне увагу на вирішення проблем, які найбільше турбують громадян України.

"Завдання номер один – покращення стану реагування на повідомлення про вчинення злочинів та правопорушень. Наступний напрям роботи – профілактика злочинності, у першу чергу її вуличним проявам, а також покращення ефективності у забезпеченні безпеки дорожнього руху", ‑ повідомив голова Нацполіції.

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Ігор Клименко зауважив, що активно продовжуватиме роботу у напрямку протидії насильству у сім’ї, протидії незаконному обігу наркотичних речовин. Окремим питаннями буде налагодження співпраці поліції з територіальними громадами, а також розвиток та використання IT компонентів у побудові відомства.

"Запевняю у повній готовності до якісного виконання завдань, поставлених перед Національної поліцією керівництвом держави, Урядом, а найголовніше – народом України", ‑ наголосив очільник Нацполіції.

Довідка: Народився 25 жовтня 1972 року у Києві. У 1994 році закінчив Харківський військовий університет. До 1997 проходив військову службу у ракетній військовій частині. Заочно закінчив Одеський державний університет та отримав кваліфікацію – психолог. У 2014 році закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство". В органах внутрішніх справ служить з 1998 року, пройшов кар`єрний шлях від психолога Центру практичної психології Управління МВС у Харківській області до начальника Департаменту і заступника голови Національної поліції України. Учасник миротворчої операції на території колишньої Союзної республіки Югославія у Косово. У 2014 році брав безпосередню участь в Антитерористичній операції на Донбасі. Координатор процесу реформування правоохоронного відомства у тісній співпраці з іноземними партнерами. Нагороджений відомчими відзнаками МВС України та медаллю "Захиснику Вітчизни".

Нагадаємо, 24 вересня глава Нацполіції Сергій Князєв написав заяву про відставку на ім'я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.