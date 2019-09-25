 Главою НПУ призначено генерала поліції третього рангу Ігоря Клименка, - МВС (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
Новопризначений голова Нацполіції Ігор Клименко висловив подяку за довіру.
"Для мене честь очолити найбільший правоохоронний орган держави – Національну поліцію України. Водночас, розумію надвідповідальність та важливість цієї посади", ‑ сказав він.
Ігор Клименко зазначив, що продовжуватиме ті реформи, які реалізують з моменту створення НПУ. У той же час зверне увагу на вирішення проблем, які найбільше турбують громадян України.
"Завдання номер один – покращення стану реагування на повідомлення про вчинення злочинів та правопорушень. Наступний напрям роботи – профілактика злочинності, у першу чергу її вуличним проявам, а також покращення ефективності у забезпеченні безпеки дорожнього руху", ‑ повідомив голова Нацполіції.
Ігор Клименко зауважив, що активно продовжуватиме роботу у напрямку протидії насильству у сім’ї, протидії незаконному обігу наркотичних речовин. Окремим питаннями буде налагодження співпраці поліції з територіальними громадами, а також розвиток та використання IT компонентів у побудові відомства.
"Запевняю у повній готовності до якісного виконання завдань, поставлених перед Національної поліцією керівництвом держави, Урядом, а найголовніше – народом України", ‑ наголосив очільник Нацполіції.
Довідка: Народився 25 жовтня 1972 року у Києві. У 1994 році закінчив Харківський військовий університет. До 1997 проходив військову службу у ракетній військовій частині. Заочно закінчив Одеський державний університет та отримав кваліфікацію – психолог. У 2014 році закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство". В органах внутрішніх справ служить з 1998 року, пройшов кар`єрний шлях від психолога Центру практичної психології Управління МВС у Харківській області до начальника Департаменту і заступника голови Національної поліції України. Учасник миротворчої операції на території колишньої Союзної республіки Югославія у Косово. У 2014 році брав безпосередню участь в Антитерористичній операції на Донбасі. Координатор процесу реформування правоохоронного відомства у тісній співпраці з іноземними партнерами. Нагороджений відомчими відзнаками МВС України та медаллю "Захиснику Вітчизни".
Нагадаємо, 24 вересня глава Нацполіції Сергій Князєв написав заяву про відставку на ім'я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
До речі я давно агітую за подібну систему. Начальника поліції (шеріфа) має призначати Мер, обраний народом Губернатор і т.п. І нести політичну відповідальність за стан злочинності! А зараз купив мусор посаду в Києві, а чи довіряє йому громадськість, яка різниця?
Кому цікаво, то не хай сам читає: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
Начальник местного полицейского органа - комиссар, суперинтендант или шеф полиции - обычно назначается мэром, главой города или местным законодательным органом, а иногда выбирается путём всенародного голосования.
На уровне округа глава полицейского управления обычно носит название «шериф». Шерифы почти повсеместно избираются на эту должность и получают право назначать заместителей. Администрация шерифа также занимается содержанием окружной тюрьмы и обеспечением безопасности зала суда.
Сергей Наумович
@sergonaumovich
В реформе полиции больше всего понравилась реформа перевозки наличных денежных средств в ЕС.
P.S. Поскольку новый член из структуры МВД можна сделать выводы что армяков продолжает укреплять свои позиции.