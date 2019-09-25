 "На мене тиснути може лише мій син", - Зеленський відповів російським пропагандистам про відносини із Трампом. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео "Россия 24", про це Зеленський заявив пропагандистам з РФ.

"На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може, до речі, лише одна людина. На мене тиснути може лише мій син, якому 6 років", - заявив Зеленський.

Про те, чи буде щось просити у Трампа, він відповів: "Ще раз можу сказати. Ми можемо говорити про підтримку. А про "просити" - це точно не про Україну. Україна - нова країна, сильна, ні в кого нічого не просить, самі можемо комусь допомогти".

Відповідаючи на запитання, чи хоче він розширити "нормандський формат" і запросити США або Велику Британію, Зеленський сказав, що зараз починається робота у форматі чотирьох країн, а що буде далі - буде видно.

Зеленський не зупинився, щоб дати коментарі РосЗМІ, він відповідав на питання на ходу. Усі свої репліки президент України говорив або українською, або починав українською, а продовжував російською.

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Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.