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Все про:Зеленський (2872) ЗМІ (640) Трамп (2000)

 "На мене тиснути може лише мій син", - Зеленський відповів російським пропагандистам про відносини із Трампом. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання російських пропагандистських ЗМІ про те, чи тиснув на нього президент США Дональд Трамп під час липневої розмови, заявив, що тиснути на нього може лише його 6-річний син.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео "Россия 24", про це Зеленський заявив пропагандистам з РФ.

"На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може, до речі, лише одна людина. На мене тиснути може лише мій син, якому 6 років", - заявив Зеленський.

Про те, чи буде щось просити у Трампа, він відповів: "Ще раз можу сказати. Ми можемо говорити про підтримку. А про "просити" - це точно не про Україну. Україна - нова країна, сильна, ні в кого нічого не просить, самі можемо комусь допомогти".

Відповідаючи на запитання, чи хоче він розширити "нормандський формат" і запросити США або Велику Британію, Зеленський сказав, що зараз починається робота у форматі чотирьох країн, а що буде далі - буде видно.

Зеленський не зупинився, щоб дати коментарі РосЗМІ, він відповідав на питання на ходу. Усі свої репліки президент України говорив або українською, або починав українською, а продовжував російською.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В історії США Україна залишиться країною, що призвела до початку процедури імпічменту президента Америки, - Клімкін

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150283
 
 
 Топ коментарі
 
я еще помню президента, который просто посылал нах рашистких пропогандонов с их вопросами...
Но это не про зе-чмо конечно...
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Какого хрена он вообще начал говорить с пропагандонами этими?
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свои обгаженые труселя можешь не показывать. всё равно не поверю, что это тоже он.
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Вот так прямо - Петро взяв и продав "На мене тиснути може лише мій син", - Зеленський відповів російським пропагандистам про відносини із Трампом - Цензор.НЕТ 5844 .. ? Они были его личные ? "На мене тиснути може лише мій син", - Зеленський відповів російським пропагандистам про відносини із Трампом - Цензор.НЕТ 7625 .
А знаешь ли ты сулима ,что oфициально ,каналы покупал не мудачук , а другие люди , его шестёрки .. И что закон в Украине не запрещает куплю- продажу каналов . Даже ты можешь их купить .
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заставил взять и ещё доплатил с казны. незабаром.
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Да Пэтя молодэць,шапки срывал,за носы дёргал, телефоны вырывал и всё это проделывал со спиввитчизныкамы,а против рашенских пропагандонов,такого не позволял,гордо проплывал мимо.
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ты выбери между Сралиным и Троцким....
выбор те по-любому не понравится, не?
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ты сатри!!, как бьеня научил зебобика рашкованам отвечать!))
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Зачем оно вообще мокшам отвечает? Фу, блин.
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taken by surprise.. shit happens... с другой стороны, не ответь, кацапы бы разнесли по лаптестану, что струсил и убежал. А сейчас этот вариант напрочь отпадает... И то, что они покажут, и как будут комментировать на ************ тв - вопрос...
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То, что украинцы струсили, мокши будут разносить в любой ситуации, как ни поступи. Ну народец такой, мнят, что их все боятся. Но по мне, так президенту Украины говорить с вражескими пропагандонами - дно.
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ну, можно было ответить уклончиво, дескать, идитенах***...
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Лучше вообще игнорить выродков. Но сделано, так сделано, ничего смертельного не случилось.
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не, ну если по-справедливости, нормально сработал. Единственное "НО": не переходить на лингва-франка в общении с узкочелюстными. И не понимать их... Т.е., либо украинский, либо недоумение в глазах... Не, нормально...шо ж...шо есть, то есть...
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Дискламация: но это никак не меняет мое отношение к этому недоразумению...
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AI Be ! Кого интересует твоё мнение и отношение,от скромности не умрёшь?
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понтарь дешевый Береза,как впрочем и большинство при Порошенко
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Отета новость пилять,бла бла бла,шут пошутил.
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Цікаво, як щодо тиску українського народу, якому Вова присягав? Чи сину теж присягав?
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очень неплохо как для нового политика
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...вальдемар, твой сынуля носит фамилию Коломойский? "На мене тиснути може лише мій син", - Зеленський відповів російським пропагандистам про відносини із Трампом - Цензор.НЕТ 6852
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Будет теперь разведывать,куда и кому толкать дешевые поделки студии "квартал 95".
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Директор Департамента Стратегической разведки муж бухгалтера 95го квартал.
Оцените как это звучит, гордо и велечаво. - Я муж бухгалтера 95-го квартала. Такого дерьма не то, что при Порохе не было, даже януковичи вели себя скромнее.
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Заявочки про формули Штанмаєра і непотрібність вступу в НАТО вже бісить і виглядає як якась наруга над патріотично налаштованими громадянами.
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Прям таки гордість розпирає за нашу державу.
Наша ділігація в Ооні, а нас тут розпирає.
Правда, незрозуміло, чому Україну представляє завгосп канцелярії Президента.
Але гордість розпирає.
Незрозуміло, чому замість "Україна", там написано "КВАРТАЛ 95".
Але гордість розпирає.
Незрозуміло, чому міністр зовнішніх справ сидить у другому ряду, хоча він повинен сидіти поряд з тим, хто представляє Україну, ну тут, поряд з завгоспом, чому він з пляшкою пива, і чому в нього на підошві написано "POHUY"
Але гордість розпирає.
Незрозуміло, що там робить який-то фігляр в зеленому та у в'єтнамському брилі.
Але гордість розпирає.
Розпирає, розпирає. Щас так розіпре, що на нас щастя впаде залізобетонною плитою....

"На мене тиснути може лише мій син", - Зеленський відповів російським пропагандистам про відносини із Трампом - Цензор.НЕТ 8318
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Як у нього так виходить? Тільки починає гундосіть на рузком, одразу з'являється мАсковскій акцент.
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Истерикой порохоботов полностью УДОВЛЕТВОРЕН!
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как же скучно ты живешь если тебя простые сообщения в интернете удовлетворяют.
больше нет в жизни ничего светлого? баба не удовлетворяет - комменты удовлетворяют.
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Та зебобы вообще непритязательные)) Им вообще мало надо. Для перемоги так всего-то чтобы Скоморох поговорил с мокшанскими пропагаднонами))
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Он делает распечатку,сворачивает листы в трубочку и ...
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Твоя жиснь по ходу , состоит из сплошных удовольствий .! Каждый день , на каждой ветке ты рассказываешь , как ты - удовлетворён . .
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ну а мы удовлетворены,что зебобу даже не пустили в зал для выступлений)
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мой сын/ знающие люди убеждали-чтобы война кончилась дети президента-министров-депутатов должны служить в АТО.Дети Коломойского, Зеленского, Шефира, Геруса пойдут служить на Донбасс и война кончится.
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Сын барыги служил в АТО, но война от этого не закончилась... Хотя папа Алеши Порошенко обещал её закончить за несколько дней.
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А мог бы ответить вопросом на вопрос:
- Сколько кадровых военных РФ незаконно пересекали границу Украины и сколько из них участвовали в боевых действиях против ВСУ?
И на кацапские "ихтамнет" парировал бы так:
- Пойдите к ВВП, узнайте кто на него давит и кто скрывает от него информацию, а потом задавайте вопросы Президенту Украины!
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Хороший вариант , но для прессконференции , не "на ходу". Имхо
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Трахарь скабеевой бегает с выпученными глазами по кулуарам ООН с микрофоном наперевес,олицетворяя собой полнейшую моральную деградацию,нравственное разложение и психические отклонения.
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Мда... Попал "клиент в "раскладку"... Ожидается, и "под раздачу" попадёт? Главное - чтобы сама Украина не была в этом, замарана....
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"Клиент попал" - єто про кого ? Президент Зеленский достойно ответил российским пропагандонам , что не так ?
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Главное - чтобы сама Украина не была в этом, замарана....\\\\\\\\


нету такого говна, шоб мы не на(в) ступили
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Ответ достойный лидера независимого сильного госдураства. Не убегал и не прятался как Порошенко.
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Лучший ответ для руских журнашлюшек, это игнор, а лучше придушить)))

"На мене тиснути може лише мій син", - Зеленський відповів російським пропагандистам про відносини із Трампом - Цензор.НЕТ 6261
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Да неужели?)) Вот полюбуйтесь на типичного зелюка! Гигант логики и мысли!)) Значит, когда Порошенко посылал и игнорил мокш - это типа он трусил. А когда Зеко зассал проигнорить кацев и испортить "патепление", то это у них Храбрец с большой буквы. Ну-ну, зебобы, такие зебобы))
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Вы имеете ввиду любителей свинарчука Стефанчука?
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Во все времена на политиков давили через угрозы детям. Поэтому Ющенко и Порошенко делали не всегда правильные вещи. Враги Украины не остановятся ни перед чем.
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гибридный президент - говорит то что хотят услышать люди, а делает совсем другое, ложь в каждом слове и движении
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В США начинает разгораться новый скандал по Украине. В руки комитета по разведке палаты представителей попал отчет АНБ (Агентство национальной безопасности США) об использовании социальных сетей в предвыборной агитации этого года. Там огромное количество бот-аккаутов агитирующих за Трампа идет под модерацией из Украины. Более того, их напрямую связывают с сетью которая вела агитацию на выборах за Зеленского. Если длинная рука АНБ дотянется до шаловливых пальчиков Миши Федорова то вторую часть цифровой трансформации он проведет очень далеко от Украины.

сеть
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...так могут добраться до порохоботов, как ты
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Да нет, это просто администрация фейсбука забанила несколько миллионов фейковых аккаунтов и как то подозрительно, паблики зеленского опустели "На мене тиснути може лише мій син", - Зеленський відповів російським пропагандистам про відносини із Трампом - Цензор.НЕТ 9162
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Если администрация Цензора забанит все аккаунты порохоботов, то форум опустеет...
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У РОССИИ ОЧКО РЕПИТ ))) СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ !)
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Скоро твой сынок беня тобой жопу вытирать будет
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Вовіку черговий плюс, але це не компенсує інших питань:
1. Кадрова політика Вовіка привела у владу українофобів і пройдисвітів.
2. Нема жодних покараних топ-корупціонерів, але для олігархів набір ніщаків.
3. Продаж землі по колоніальному принципу.
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У підгрунті більшості кадрових прой#бів Зеленського лежить банальний кадровий голод, що спричинений звичайним саботажем істеблішменту.
В 1917 більшовики трохи погралися з таким саботажем, а потім знайшли оригінальне рішення проблеми... нащадки тодішнього істеблішменту ще й досі здригаються від згадки про ті часи.
Історія нічому не вчить
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я канєш ні на шо нє намєкаю, але дивовижний збіг фактів...щей безвіз з колумбією:
В Тихом океане американскими правоохранителями обнаружена подводная лодка, на которой находилось почти 5,5 тоннами кокаина на сумму более $165 млн, сообщает CNN.
Судно было перехвачено сотрудниками береговой охраны США. Правохранители арестовали четырех подозреваемых в контрабанде наркотиков. По мнению экспертов, лодка могла направляться в Северную Америку из Колумбии.
https://journalist.today/v-tihom-okeane-zaderzhana-podlodka-s-5-5-tonnami-kokaina/
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Цікаво, що ледь не всі коментарі проти Зеленського йдуть під якимись незрозумілими нік-неймами, різні там Aбрвалг, ZZ-POP, Коля-Коля і т.д., тобто, відразу видно, що це коментарі від ботоферм Шоколядного цинічного бариги-мародера чи *****.
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он фб пару таких ботоферм забанив, в основній масі були Зе ботські. і нещодавно ще одну:оцмережа Facebook видалила сторінку під назвою "I Love America", яка агітувала на користь президента Дональда Трампа і модерувалася українцями.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/25/7227264/
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ти спершу доведи де і як працює "ботоферма".
Антиколорадос мало не обісрався з висеру Гройсіка про ботів.

п.с., я "противсіх", але брехні не люблю.
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ага, как в ситуации с цемахом, куйло прекрасно надавил прекращением обмена
и обстрелами на донбасе прекрасно давит чтоб зеля мириться прибежал
так что чес чистой воды
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Нет, вы только посмотрите: "величайший мировой лидер" отвечает на вопросы российских пропагандонов! Когда такое было в последний раз???
Лично я за 5 лет привык, что Президент Украины рос.пропогандонов игнорирует.
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