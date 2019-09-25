 "На мене тиснути може лише мій син", - Зеленський відповів російським пропагандистам про відносини із Трампом. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео "Россия 24", про це Зеленський заявив пропагандистам з РФ.
"На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може, до речі, лише одна людина. На мене тиснути може лише мій син, якому 6 років", - заявив Зеленський.
Про те, чи буде щось просити у Трампа, він відповів: "Ще раз можу сказати. Ми можемо говорити про підтримку. А про "просити" - це точно не про Україну. Україна - нова країна, сильна, ні в кого нічого не просить, самі можемо комусь допомогти".
Відповідаючи на запитання, чи хоче він розширити "нормандський формат" і запросити США або Велику Британію, Зеленський сказав, що зараз починається робота у форматі чотирьох країн, а що буде далі - буде видно.
Зеленський не зупинився, щоб дати коментарі РосЗМІ, він відповідав на питання на ходу. Усі свої репліки президент України говорив або українською, або починав українською, а продовжував російською.
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
А знаешь ли ты сулима ,что oфициально ,каналы покупал не мудачук , а другие люди , его шестёрки .. И что закон в Украине не запрещает куплю- продажу каналов . Даже ты можешь их купить .
выбор те по-любому не понравится, не?
Оцените как это звучит, гордо и велечаво. - Я муж бухгалтера 95-го квартала. Такого дерьма не то, что при Порохе не было, даже януковичи вели себя скромнее.
Наша ділігація в Ооні, а нас тут розпирає.
Правда, незрозуміло, чому Україну представляє завгосп канцелярії Президента.
Але гордість розпирає.
Незрозуміло, чому замість "Україна", там написано "КВАРТАЛ 95".
Але гордість розпирає.
Незрозуміло, чому міністр зовнішніх справ сидить у другому ряду, хоча він повинен сидіти поряд з тим, хто представляє Україну, ну тут, поряд з завгоспом, чому він з пляшкою пива, і чому в нього на підошві написано "POHUY"
Але гордість розпирає.
Незрозуміло, що там робить який-то фігляр в зеленому та у в'єтнамському брилі.
Але гордість розпирає.
Розпирає, розпирає. Щас так розіпре, що на нас щастя впаде залізобетонною плитою....
больше нет в жизни ничего светлого? баба не удовлетворяет - комменты удовлетворяют.
- Сколько кадровых военных РФ незаконно пересекали границу Украины и сколько из них участвовали в боевых действиях против ВСУ?
И на кацапские "ихтамнет" парировал бы так:
- Пойдите к ВВП, узнайте кто на него давит и кто скрывает от него информацию, а потом задавайте вопросы Президенту Украины!
нету такого говна, шоб мы не на(в) ступили
сеть
Голоса: 18,7 тыс.
1,3 тыс. - Зеленський
17 тыс. - Порошенко
1. Кадрова політика Вовіка привела у владу українофобів і пройдисвітів.
2. Нема жодних покараних топ-корупціонерів, але для олігархів набір ніщаків.
3. Продаж землі по колоніальному принципу.
В 1917 більшовики трохи погралися з таким саботажем, а потім знайшли оригінальне рішення проблеми... нащадки тодішнього істеблішменту ще й досі здригаються від згадки про ті часи.
Історія нічому не вчить
В Тихом океане американскими правоохранителями обнаружена подводная лодка, на которой находилось почти 5,5 тоннами кокаина на сумму более $165 млн, сообщает CNN.
Судно было перехвачено сотрудниками береговой охраны США. Правохранители арестовали четырех подозреваемых в контрабанде наркотиков. По мнению экспертов, лодка могла направляться в Северную Америку из Колумбии.
https://journalist.today/v-tihom-okeane-zaderzhana-podlodka-s-5-5-tonnami-kokaina/
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/25/7227264/
Антиколорадос мало не обісрався з висеру Гройсіка про ботів.
п.с., я "противсіх", але брехні не люблю.
и обстрелами на донбасе прекрасно давит чтоб зеля мириться прибежал
так что чес чистой воды
Лично я за 5 лет привык, что Президент Украины рос.пропогандонов игнорирует.