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 Політика України, Економіка
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Все про:газ (1039) зима (37) Росія (20000) Коболєв (173)

 В Україні достатньо запасів газу на випадок переривання Росією транзиту, - Коболєв

В Україні достатньо запасів газу на випадок, якщо РФ перерве транзит до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

За словами Коболєва, запаси газу в українських підземних сховищах перетнули позначку в 20 млрд куб газу. Це більш ніж на 4 млрд перевищує минулорічний показник і є найбільшим рівнем за останні 9 років.

Газу в підземці досить, щоб забезпечити надійну роботу ГТС і газопостачання всіх українських споживачів цієї зими, навіть якщо Росія піде на переривання транзиту через Україну", - поінформував Коболєв.

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Глава НАК "Нафтогаз України" зазначив, що план з підготовки до зими вдалося повністю виконати.

В Україні достатньо запасів газу на випадок переривання Росією транзиту, - Коболєв 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150281
 
 
 Топ коментарі
 
Питання лише в тому, що за транзит грошей не буде.
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я правильно понимаю, что это фактически признание факта воровства?
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Может лучше Зюзю . ? В Германию , для съёмок фильма для взрослых , с рабочим названием - " В любом количестве и с любой стороны " .! В Украине достаточно запасов газа на случай прерывания Россией транзита, - Коболев - Цензор.НЕТ 1358 .
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я правильно понимаю, что это фактически признание факта воровства?
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ну какбы транзитный газ не украине и предназначается по определению. а тут, вкратце - перезимуем, даже если транзит через нас идти не будет.
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Идиотьі не понимают , а рашатролли делают вид незнаек , что изначально ГТСУ спроектирована так , чтобьі не гонять зря газ по трубе , а поставлять потребителям Востока и Юга из транзитньіх обьемов российского газа , которьіе на вьіходе перед западной границей Украиньі компенсируются обьемами из хранилищ ПХГ. Умная и прибьільная схема , безо всякого "воровства".
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Кто о чем подумал, Коболев имел ввиду, что газа достаточно для того, чтобы его продать и получить личную премию, которую потом можно быстренько переправить в США мамке, а то в Украине могут отобрать.
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Питання лише в тому, що за транзит грошей не буде.
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Может лучше Зюзю . ? В Германию , для съёмок фильма для взрослых , с рабочим названием - " В любом количестве и с любой стороны " .! В Украине достаточно запасов газа на случай прерывания Россией транзита, - Коболев - Цензор.НЕТ 1358 .
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Я теперь понимаю, почему Зеленский не сменил руководство нафтогаза: у него глаза добрые!!!
В Украине достаточно запасов газа на случай прерывания Россией транзита, - Коболев - Цензор.НЕТ 4670

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то хлюпчик коломойського.
і всі зелені відтепер мовчать про премії.
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Все сотрудники Нафогаза и их родственники подпердят если кризис.
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У России контракт и пока нет норд-2 и новых контрактов не будет еще лет пять если вообще будут.Зато рыжый кобель гавкает из подворотни, пугает необизнаных, чтоб воровать газ украинской добычи.
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Рашатролли и наши зефаны возбудились.Все правильно Кобалев делает.Намек прост как кирпич-идите нахер кацапы со своими условиями,или наши условия ,или носите газ ведрами европейским потребителям.Но нашим баранам(зевате) подавай Юльку.Вот та бы договорилась с путлером!Кстати,думаю что в угоду кремлю вовчик зе снимит коболева и поставит свою порноактрисульку готовую принять любые условия кацапов
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