 Капітану танкера "Мрія", що поставляв паливо для ЧФ РФ, повідомлено про підозру в порушенні порядку в'їзду/виїзду з окупованого Криму, - прокуратура

Про це повідомила в середу пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим, передає Цензор.НЕТ.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні здобуто достатньо доказів для повідомлення про підозру капітану судна VILGA, зараз MRIYA у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, вчинених службовою особою з використанням службового становища, повторно). Слідством встановлено, що підозрюваний бувши капітаном судна VILGA, 11.05.2015 року, 01.06.2015 року, 23.06.2015 року та 22.09.2015 року здійснював заходи до закритого порту "Севастополь" з метою доставлення нафтопродуктів на головну нафтобазу Чорноморського флоту ВМФ Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власник "Мрії", яка постачала паливо для підрозділів ЧФ РФ, закликав Зеленського і Баканова втрутитися в ситуацію

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим провела обшук в м. Херсон на судні "Мрія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ у м. Севастополь.

Відтоді судновласник танкера неодноразово змінювався, а з 2018-го його власником стало ТОВ "Тефін", яке під час придбання в колишніх власників отримало висновок про відсутність будь-яких претензій до танкера з боку правоохоронних і митних органів України.

Детальніше про ситуацію навколо судна "Мрія-Вілга" читайте в статті Юрія Бутусова "Чому "Мрію-Вілгу" намагаються сьогодні врятувати від арешту в Херсоні?".