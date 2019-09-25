 Трамп своєю "обіцянкою" Зеленському приніс перемогу Путіну, - американський історик Снайдер

Таку думку висловив американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Те, що Трамп дав Зеленському, було не обіцянкою, а погрозою: не чекайте ніякої допомоги, поки ви не дозволите мені підкупити і принизити вас", - пише він.

При цьому Снайдер зазначає, що якщо насправді і була якась "обіцянка", то вона адресувалася главі іншої держави.

"Якщо врахувати колишню поведінку Трампа і запитати, хто отримує найбільшу вигоду з нинішнього скандалу, можна сформулювати питання так - чи дав Трамп обіцянку Путіну, наприклад: "Я обіцяю не допомагати Україні, допоки Зеленський не дасть мені підкупити і принизити себе"", - пише історик.

Снайдер каже, що погроза Трампа Зеленському поставила останнього в безвихідне становище: він має або відмовитися від такої необхідної допомоги США, або прийняти корупцію і приниження з боку США.

"У будь-якому разі, Трамп приніс перемогу Росії", - підсумовує він, додаючи, що залишилося дізнатися, кому ж насправді було дано "обіцянку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Трампа із Зеленським багато хто намагався зірвати, - The Washington Post

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.