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 Політика України
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Все про:імпічмент (101) США (5449) Клімкін (1499) Трамп (2000)

 В історії США Україна залишиться країною, що призвела до початку процедури імпічменту президента Америки, - Клімкін

Ексглава МЗС України Павло Клімкін заявив, що в історії США Україна залишиться країною, яка призвела до початку процедури імпічменту президента Америки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Що б далі не відбувалося, в історії Штатів Україна залишиться як країна, що призвела до початку процедури імпічменту президента США. Не дуже весела перспектива. Але тепер всі знають, на що ми здатні", - написав він.

Крім того, в ефірі програми "Громадське.Світ" Клімкін сказав: "У найближчі дні я не бачу якогось катастрофічного змісту... Зеленський талановитий актор, він емоційно зменеджить цю ситуацію непогано. Змістовно я сподіваюся, всі правильні меседжі будуть виписані. Погано, що вся увага буде сфокусована тільки на цьому і всі інші меседжі підуть з порядку денного. Тому найближчі дні мене не дуже турбують. А от перспектива у нас ... не хочу казати катастрофічна, а дуже складна".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спікер Палати представників Пелосі оголосила про запуск процедури імпічменту Трампа в контексті його можливого тиску на українську владу. ВIДЕО

​"Американські ЗМІ бачать Україну дедалі більше як джерело проблем. І неважливо, хто був Манафорт, у чому його звинувачують, американці читають, що проблеми почались з України, тепер Байден для демократів. Те, що відбувається, як називається? Це українська криза, хоч до чого тут Україна", - пояснив він своє бачення.

Клімкін вважає, що в цій ситуації Україні потрібно максимально бути відкритою і транспарентною.

"Це навіть не пастка, ми опинилися під тиском, ми опинилися між двох вогнів. Але як би не склалася ситуація, нашій владі треба жити з Трампом і з цією командою певний час. Від США багато що залежить і в нашій війні з Росією, це і економічні реформи, і багато іншого. Але зрозуміло, що тут треба пройти по лезу", - резюмував колишній міністр.

В історії США Україна залишиться країною, що призвела до початку процедури імпічменту президента Америки, - Клімкін 01

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150275
 
   
 Топ коментарі
 
Придурок. Ты со своим хозяином соевым эту кашу заврили когда за Клинтон топили с Чалым...Негодяи , теперь за вами расхлёбывать. Ублюдки.
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ай-я-яй. снова папередники винаваты, что зебуин с Трампом втихаря тёрки трут.
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Та гнать в шею этого Трампа, вообще про Украину не думает. Зачем нам такой президент? В истории США Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента президента Америки, - Климкин - Цензор.НЕТ 1966
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Придурок. Ты со своим хозяином соевым эту кашу заврили когда за Клинтон топили с Чалым...Негодяи , теперь за вами расхлёбывать. Ублюдки.
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Ну как же. Моника сделала приятное Клинтону, Клинтон попал под импичмент. Сенат тогда, правда, Клинтона спас. Сейчас то же самое: зеля взялся сделать приятное Трампу, Трам попал под импичмент. Посмотрим, что скажет сенат. Ну а зеля, как Моника, книжечку выпустит, "как я делал приятное Трампу". Он уже начал - сказал в телевизор, что это было очень личное.
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Не торохти.
Це зовсім ніякий не цугцванг.
Навпаки, Зеленський зараз має неабиякий геополітичний шанс.
Якщо тільки йому щось не порадить кремлівський многоходовочнік.
А Зеленський зробить по його підказці.
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ну топить против агента кремля Трампа - это в принципе явно в интересах Украины
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узеленского сами не поняли, что их сыграли...топить трампа, друга путина в их планы никак не входило!
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зелебобики расхлебают,не привыкать лапшу с ушей снимать.
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Ти типовий совок, який міркує в парадигмі "Я начальнік - ти дурак". Якщо Трамп не розбирається в людях і з дурості набирає в команду покидьків типу Манафорта, то це проблема Трампа, а не України. А республіканці повинні нам подякувати за те, що ми допомогли виявити корупціонера, який обікрав американський бюджет.
Клімкін - молодець, а ти - дуполиз

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Та гнать в шею этого Трампа, вообще про Украину не думает. Зачем нам такой президент? В истории США Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента президента Америки, - Климкин - Цензор.НЕТ 1966
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угу... поруч є одна гнида паршива, яка щодня про Україну думає... разом із усім своїм кремлівським кодлом... Може його запросити?
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Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента президента Америки... Ах, если бы,- наоборот...
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Украина войдёт в историю как первый могильщик раши и всех её имперских амбиций. ну и только потом налетит второй - китай
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Вже не увійде. РФ звісно зникне, але Україна навряд чи витримає... 73% "втомились"...
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увійде. надо уметь заглядывать в будущее этого виртуального мира. у времени свои мерки. главное начать перестраивать прошлое, настроенное оццами совка и постсовкового коррупционного бандитизма. да пока этого нет и не видно что бы и начали. но у истории другие понятия времени. главное только начать, последователи найдутся. а если начнуть действительно поворочивать в сторону поступательного исторического развития, а не больших скачков, то крика от обладателей абсолютно коррумпированного государства будет куда больше чем 73%. оценочно - 96% будут выть, шо не туда пошли и фсё оццовское преданно и пропало.
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Ню-ню.............
І стане Україна для піндосів - країною яку потрібно обходити десятою дорогою. І це все "дякуючи" баризі з підбарижниками.
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ні, Україне стане такою для рашиків та ватної мразоти.
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в історії України Клімкін залишиться зятем свого тестя-окупанта Криму з медалькою.
А що там буде в США - побачимо, хай розбираються самі, що для них найкраще, а ми підтримуємо їх вибір.
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а він хоч знайомий зі своїм тестем ?
чи зелена історія про це мовчить ?
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ні, не знайомий. Зі своїми дітьми та їх матір´ю - донькою отого з медаллю - також не знайомий. І то взагалі не Клімкін давав інтерв ю, а його двійник.
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так він одружений з 2015 року.
тому я і питаю.
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За декларацією 2015 року дружиною Клімкіна є Марина Михайленко. ЇЇ батько - Юрій Михайленко і є отой самий з медалькою
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так він одружений з 2015.
то як ви думаєте, він встиг познайомитись з тестем ?
друге питання - де встиг ?
ви особисто бачили ?
чи знову буде - не скажу .
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мені однаково, коли саме він познайомився з тестем та скільки разів він з ним спілкувався.

Навіть якщо він одружився з тією Мариною вже у 2015 році, він ще до одруження знав, чия вона донька.

Людина з таким сімейним причепом не повинна була та не мала право обіймати посаду голови МЗС. І тому нехай не вдає з себе мораліста.
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тесть абсолютно чужа йому людина

незнайома.
і ніякий це не сімейний багаж, а ваші маніпуляції.
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Зрозуміло, тесть - вже не Клімкіна, а окупації Криму кацапами не було - це ваші маніпуляції, Ксеніє. Гуляйте собі з вашими фіантазіями.
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без відповіді на мої питання ваші обвинувачення не приймаються.
бо в них немає жодного сенсу.
ви лише паразитуєте на емоціях людей.
так чинять всі тролі.
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ваша паранойя невом з анекдоту
- хто всрався ?
- невістка!
-та її ж тут немає !
- а оно її сукня висить
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Клімкін п'ять років керував зовнішньою політикою України.. Це твій та петін здобуток, клімкін ...
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ай-я-яй. снова папередники винаваты, что зебуин с Трампом втихаря тёрки трут.
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дві маріонетки шушукались, а винний Петя.
зелєбоби , такі зелєбоби..
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коли Пеця у телефоних розмовах з Х...лом терки тер - і про Іловайськ домовлявся, і не тільки - то була велика державна таємниця і взагалі його приватна справа, оприлюднювати неможна, вечірні візити ведмедчука до нього - теж приватна справа, а тут шоколадні раптом зі штанців вистрибують, дайте їм протокол розмови.
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санкции были? были. а щас зебуин может допрыгаться.
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Клімкін 5 років керував з баригою, а зелена шмаркля взяла і завалила все за 100 днів - ото досягнення... найвеличніший політик світу
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Клімкінд знов мєтьот дікую пургу і мєчєт тухлую ікру. ))))
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зеленскій став монікою левінске )))))
хто б подумав.
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а ты так и на объездной , без "повышения" ?
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а тебе бісить що Зеля вас усіх, 73% зробив Моніками для Бєні?
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бык закарпатский , иди Карпаты спасай , юрЫст хренов .
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Интересно,как быстро ты начнешь орать громче всех на цензоре,-что не голосовал за клоуна ？
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та да... буду рятувати... Раніше на смереках слді було лишень кацапів розвішати, а тепер потрібно мати запас і на таких довб.бів тупих, як ти... Смерек багато треба...
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можливо на "объездной" всі знають про сатсіка 777
а от про мене там ніколи не чули і не бачили.
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не перейматися, то кацапня скаженіє!
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С 2007 года пишу - Украина ключевая страна в мире.
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Типа да. Кацапы хотели изменить историю. Даже название Русь стырили. Даже прыгнули назад во времени на 100 лет и попытались уничтожить Украину. Много чего они еще сделали. А тут бац путлер ***** и трамп тоже в заднице...
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было бы лучше если бы Украина была страной которая привела расию к краху.
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Зеля кістями ляже щоби цього не допустити. Ось побачити, якщо у кацапів станеться якесь потужне стихійне лихо... землетрус, чи ще щось, це іпануте ще й допомогу буде відправляти.
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Саме так. А як ще мають віддячити 73% українців ЄДИНОМУ справжньому другу нашої держави?
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157-ой по счету процесс импичмента Трампа...
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За трампа дуже переживають кацапи і порохоботи.
Не соромно за таких союзників,свинопеси
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А що є якась різниця між кацапами і порохоботами, це ж одне і теж.
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Коли це порохоботи за Трампа турбувалися? Цікаво, чому головний Зебіл не хоче розголошувати розмову з Трампом...
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З якого переляку Зеленський повинен щось розповідати,це справа Трампа,захоче розповість.Політика дуже тонка справа і з твоїми розумовими здібностями,краще такі питання не коментувати
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Заявляя что импичмент был инициирован Украиной, что является 100% ложью так-как все сделано Трампом и его оппозицией и никем больше, Климкин сознательно втягивает Украину в международный конфликт. Пороховоры не могут иначе действовать, только провокации, уже на международном уровне.
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Справу Байдена роздмухав луценко,звісно не з власної ініціативи,пороходроти це вороги країни,ім країна не потрібна,їм потрібен той хто платить гроші
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Трамп реально уже действует на нервы . Помощь США нам нужна , спору нет , но не ценой шантажа и давления , с целью создания себе более выгодных позиций на выборах . В истории США Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента президента Америки, - Климкин - Цензор.НЕТ 9771 .
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"Но теперь все знают, на что мы способны"
Способны быть футбольным мячом в играх взрослых дядек? Ведь если бы сынок Байдена накуролесил в Зимбабве, Трамп звонил бы тамошнему президенту с требованием компромата, а АНБшник прослушал бы этот разговор и поднял шум, то тогда б министр иностранных дел Зимбабве точно так же мог заявить, что "Зимбабве -- первая страна в мире, которая сместила президента США". Но ведь это же по-дыбильному было бы.
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это наш дипломат? бывший глава мид? он что - у кацапской лошади учился? - дык бабла столько нет, чтобы тупость замазывать.
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ну не то шо приставайка. носится с формулой штырбрехера, как дурень с писаной торбой.
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зебоба по лезвию??? пора зеле вещи паковать -на кону Украина
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трамп, сша , нато и евросоюз все нам должны помогать? и мы будем сидеть и наблюдать! сепаров отпускать, олигархов и воров плодить! депутатов глупых выбирать и суды всякие создавать! и ждать когда же благодать наступит! очнитесь хватит жить иллюзиями и спорить кто лучше зеля или порох! чихать они хотели нас ВСЕХ! а вы тут хамите и грубите и обзываете друг друга! о детях и внуках думайте а не кодле проходимцев! СЛАВА УКРАИНЕ!
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Топил страну пять лет, теперь обиделся и продолжил то же самое.
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А пороховата нещодавно критикувала Зеленського, що йому треба було Байдена здати в угоду проросійському Трампу. А виходить, що Зеленський привів Трампа до імпічменту.
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"Коаломойский" тут действительно ни при чем, в моем комменте о нем ни слова. Но есть слово о тебе, пороховатник. )
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ну хоть чем то вазелин войдет в историю.. бл "мировой лидер" ****
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пусть Климкин погуглит вообще-то скандал уже был в США
Однако интимные отношения с Моникой Левински в 1996 году стали причиной для обвинения президента в лжесвидетельстве под присягой и начала процедуры импичмента Клинтона (Сексуальный скандал Клинтона - Левински).
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климкин теперь вместо задорнова ?
американцы .... ну они же туууупппыыыеее !
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У нас есть штатный шут. И сейчас он разыгрывает спектакль для народов всего мира. Вот это слава! О таком спектакле все актеры мечтают.
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В истории Украины США останется страной, которая покровительствовала олигархам, долгу МВФ, провела ядерное и конвенциональное разоружение и содомит-парад, упаковывая местное сопротивление в автозаки.
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Сергей Наумович

@sergonaumovich

Пишут, что Окружной административный суд Киева отменил начало процедуры импичмента Трампа.
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мы оказались между двух огней

_______________
Між трьох вогнищ.... Демократи, республіканці і Трамп з його адміністрацією.... Треба дивитися, як власне республіканці будуть поводитися у цій ситуації.....
ІМХО..... )(уйло з тим Трампом, нехай боти Пригожина йому допомагають..... А Україні, якщо й потрібно підігрувати демократам, то так, щоб не нашкодити республіканцям....
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Здорово получается у Климкина
гадить
прямо на вентилятор

с другой ветки пост:
Вадим Панченко
1. порох з компашкою лізуть в американську політику на боці демократів.
2. Трамп стає президентом, а порох з командою чистять свої дописи.

3. Зеленський стає президентом.
4. Президент Трамп шантажує президента Зеленського: або віддаси компромат на демократів, з якими крутили оборудки порох і компашка, або Україна отримає болт в якості військової допомоги.

Висновок типового соєсоса: "Наркоман Зєля обісрався! Ну що, зелебобіки, обрали?"
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Из-за Ирана тоже когда-то Никсон в отставку ушел. Ну и что?
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🤣🤣эти опять нос суют куда не надо ну зачем эти высказывания?
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Жаль Трамп не стер в порошок всю эту соевую мразоту, как только стал президентом. Развели тут коррупционное болото, вместе с байденами и т.п., а теперь гавкают что-то. А Зеленский, давно эту гоп-компанию должен был посадить (как обещал).
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климкин идиот, причём тут Украина как таковая, просто в Америке не любят когда политики брешут народу и за его спиной что-то проворачивают их избранники, любят открытость, а то что Трампа именно за это кошмарят так тут серьёзный грех см. выше, а там ему много ещё припомнят, так что американцы прекрасно понимают что виновата во всём Россия, эти долбайопы с сальными беньками что ко всем лезут пока по епалу не получат, рашисты которые злобные и тупорылые, мусорят везде, быдло натуральное, рф которая полезла в Украину а уже потом там байдены срайдены и тд. что-то не поделили, короче
Украина и США солидарны в том что с этой паРашей давно пора что ришать.. потому что это живое отрицание украинского американского и других народов Права на Быть.
что у нас за дипломаты такие дурные
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