 В історії США Україна залишиться країною, що призвела до початку процедури імпічменту президента Америки, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Що б далі не відбувалося, в історії Штатів Україна залишиться як країна, що призвела до початку процедури імпічменту президента США. Не дуже весела перспектива. Але тепер всі знають, на що ми здатні", - написав він.
Крім того, в ефірі програми "Громадське.Світ" Клімкін сказав: "У найближчі дні я не бачу якогось катастрофічного змісту... Зеленський талановитий актор, він емоційно зменеджить цю ситуацію непогано. Змістовно я сподіваюся, всі правильні меседжі будуть виписані. Погано, що вся увага буде сфокусована тільки на цьому і всі інші меседжі підуть з порядку денного. Тому найближчі дні мене не дуже турбують. А от перспектива у нас ... не хочу казати катастрофічна, а дуже складна".
"Американські ЗМІ бачать Україну дедалі більше як джерело проблем. І неважливо, хто був Манафорт, у чому його звинувачують, американці читають, що проблеми почались з України, тепер Байден для демократів. Те, що відбувається, як називається? Це українська криза, хоч до чого тут Україна", - пояснив він своє бачення.
Клімкін вважає, що в цій ситуації Україні потрібно максимально бути відкритою і транспарентною.
"Це навіть не пастка, ми опинилися під тиском, ми опинилися між двох вогнів. Але як би не склалася ситуація, нашій владі треба жити з Трампом і з цією командою певний час. Від США багато що залежить і в нашій війні з Росією, це і економічні реформи, і багато іншого. Але зрозуміло, що тут треба пройти по лезу", - резюмував колишній міністр.
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
Це зовсім ніякий не цугцванг.
Навпаки, Зеленський зараз має неабиякий геополітичний шанс.
Якщо тільки йому щось не порадить кремлівський многоходовочнік.
А Зеленський зробить по його підказці.
Клімкін - молодець, а ти - дуполиз
І стане Україна для піндосів - країною яку потрібно обходити десятою дорогою. І це все "дякуючи" баризі з підбарижниками.
А що там буде в США - побачимо, хай розбираються самі, що для них найкраще, а ми підтримуємо їх вибір.
чи зелена історія про це мовчить ?
тому я і питаю.
то як ви думаєте, він встиг познайомитись з тестем ?
друге питання - де встиг ?
ви особисто бачили ?
чи знову буде - не скажу .
Навіть якщо він одружився з тією Мариною вже у 2015 році, він ще до одруження знав, чия вона донька.
Людина з таким сімейним причепом не повинна була та не мала право обіймати посаду голови МЗС. І тому нехай не вдає з себе мораліста.
незнайома.
і ніякий це не сімейний багаж, а ваші маніпуляції.
бо в них немає жодного сенсу.
ви лише паразитуєте на емоціях людей.
так чинять всі тролі.
- хто всрався ?
- невістка!
-та її ж тут немає !
- а оно її сукня висить
зелєбоби , такі зелєбоби..
хто б подумав.
а от про мене там ніколи не чули і не бачили.
Не соромно за таких союзників,свинопеси
Способны быть футбольным мячом в играх взрослых дядек? Ведь если бы сынок Байдена накуролесил в Зимбабве, Трамп звонил бы тамошнему президенту с требованием компромата, а АНБшник прослушал бы этот разговор и поднял шум, то тогда б министр иностранных дел Зимбабве точно так же мог заявить, что "Зимбабве -- первая страна в мире, которая сместила президента США". Но ведь это же по-дыбильному было бы.
Однако интимные отношения с Моникой Левински в 1996 году стали причиной для обвинения президента в лжесвидетельстве под присягой и начала процедуры импичмента Клинтона (Сексуальный скандал Клинтона - Левински).
американцы .... ну они же туууупппыыыеее !
Сергей Наумович
@sergonaumovich
Пишут, что Окружной административный суд Киева отменил начало процедуры импичмента Трампа.
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Між трьох вогнищ.... Демократи, республіканці і Трамп з його адміністрацією.... Треба дивитися, як власне республіканці будуть поводитися у цій ситуації.....
ІМХО..... )(уйло з тим Трампом, нехай боти Пригожина йому допомагають..... А Україні, якщо й потрібно підігрувати демократам, то так, щоб не нашкодити республіканцям....
гадить
прямо на вентилятор
с другой ветки пост:
Вадим Панченко
1. порох з компашкою лізуть в американську політику на боці демократів.
2. Трамп стає президентом, а порох з командою чистять свої дописи.
3. Зеленський стає президентом.
4. Президент Трамп шантажує президента Зеленського: або віддаси компромат на демократів, з якими крутили оборудки порох і компашка, або Україна отримає болт в якості військової допомоги.
Висновок типового соєсоса: "Наркоман Зєля обісрався! Ну що, зелебобіки, обрали?"
Украина и США солидарны в том что с этой паРашей давно пора что ришать.. потому что это живое отрицание украинского американского и других народов Права на Быть.
что у нас за дипломаты такие дурные