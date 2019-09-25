 На строкову військову службу восени 2019 року в Києві призвуть 634 особи, - військком Київського військового комісаріату Клявлін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"На сьогодні планове завдання для міста Києва становить 634 особи, з яких до Збройних сил України буде призвано 407 осіб, до Національної гвардії - 160, Державної прикордонної служби - 39 і Державної спеціальної служби транспорту України - 28 осіб", - розповів Клявлін на брифінгу в Києві.
Він нагадав, що в Україні 1 жовтня розпочинається черговий призов на строкову військову службу громадян, які мають призовний вік 20-27 років.
За словами полковника, всіх, хто буде призваний до лав ЗСУ, направлять у навчальні центри.
"Тобто всі призовники, які будуть призвані до лав Збройних сил України, будуть направлятися тільки у навчальні центри для проведення відповідної підготовки. Призовники, які будуть призвані до Національної гвардії України, будуть направлятися до військових частин Києва, Ізмаїла, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Дніпра. Державна прикордонна служба - це місто Львів і Черкаси", - уточнив полковник Клявлін.
Гитер в запасе в Европе имел 40 дивизий..... это пол-миллиона солдиков.
А тут у нас ВСУ - еле-еле 220 тыс.
Это столько что Жуков даже фронтом не считал. пара корпусов.
У меня нету иллюзий уже. А ведь и не было(собирает "кравчучку", записывается в военкомат)
Рашка правильно делает - как и совок - постепенно страна наша потеряет способность к сопротивлению.
И да, я сожалеть не буду(если свалю)
их надо защищать
каждый должен отслужить
а то служат только дети простых людей
не служить сейчас /престижно/
раньше /стремно/