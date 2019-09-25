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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6526) призов (158) військкомат (89)

 На строкову військову службу восени 2019 року в Києві призвуть 634 особи, - військком Київського військового комісаріату Клявлін

Військовий комісар Київського міського військового комісаріату полковник Сергій Клявлін озвучив план із призову на строкову військову службу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні планове завдання для міста Києва становить 634 особи, з яких до Збройних сил України буде призвано 407 осіб, до Національної гвардії - 160, Державної прикордонної служби - 39 і Державної спеціальної служби транспорту України - 28 осіб", - розповів Клявлін на брифінгу в Києві.

Він нагадав, що в Україні 1 жовтня розпочинається черговий призов на строкову військову службу громадян, які мають призовний вік 20-27 років.

За словами полковника, всіх, хто буде призваний до лав ЗСУ, направлять у навчальні центри.

"Тобто всі призовники, які будуть призвані до лав Збройних сил України, будуть направлятися тільки у навчальні центри для проведення відповідної підготовки. Призовники, які будуть призвані до Національної гвардії України, будуть направлятися до військових частин Києва, Ізмаїла, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Дніпра. Державна прикордонна служба - це місто Львів і Черкаси", - уточнив полковник Клявлін.

Також читайте: Це можливо зробити, - Загороднюк про перехід на контрактну армію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150274
 
 
 Топ коментарі
 
У нас война..... ах оставьте(попивает капуччино, оттопыривает мизинец, поглаживая французского жоп-терьера)
Гитер в запасе в Европе имел 40 дивизий..... это пол-миллиона солдиков.
А тут у нас ВСУ - еле-еле 220 тыс.
Это столько что Жуков даже фронтом не считал. пара корпусов.
У меня нету иллюзий уже. А ведь и не было(собирает "кравчучку", записывается в военкомат)
Рашка правильно делает - как и совок - постепенно страна наша потеряет способность к сопротивлению.
И да, я сожалеть не буду(если свалю)
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Клоун дезертир сам скрывался от призыва а зеленые бараны пускай служат
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Seroff В нашій армії тільки біднота служить.Або потрібно.щоб усі служили.або потрібно відмовитися від призовної служби і залишити тільки контракт.А так як є.не може вже продовжуватись.люди не хочуть йти і бачити несправедливість.
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Прихильники Зе повинні йти у першу чергу, бо відповідають за свій вибір.
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Не перекручуй українську мову. Стосовно свого питання звертайся до своїх, а не мене.
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За вашими посиланнями не йду. Всього вад доброго на пєрєдкє
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Я, мабуть, совсем перестал понимать перевод, сделанный онлайн программой, созданной славными айтишниками Бишкека. Что это было?
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Правильно - бєдАїнів - "зубожілий" зелений нарід.
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Більше того, якщо не дай бог путін ввєдьот войска, то чоловіки з сєкти 73% першими мають біжати мобілізуватися, а поважні порохоботи будуть спостерігати за цим з висоти м"яких диванів
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Для Харькова -1100,а почему для 4милионного Киева привилегия?
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У нас война..... ах оставьте(попивает капуччино, оттопыривает мизинец, поглаживая французского жоп-терьера)
Гитер в запасе в Европе имел 40 дивизий..... это пол-миллиона солдиков.
А тут у нас ВСУ - еле-еле 220 тыс.
Это столько что Жуков даже фронтом не считал. пара корпусов.
У меня нету иллюзий уже. А ведь и не было(собирает "кравчучку", записывается в военкомат)
Рашка правильно делает - как и совок - постепенно страна наша потеряет способность к сопротивлению.
И да, я сожалеть не буду(если свалю)
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Після зменшення фінансування ЗСУ на такий контракт мало хто піде.
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Ali Hasan Так наче і не будуть поки що зменшувати.
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Якщо прихильники Зе з Алжиру допоможуть, то буде більше.
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В Киеве -тьма военкоматов.И при таком призыве зачем дармоедов на шее содержать.? Оставить 2 рекрутёра и хватит.И о Харькове -тоже самое.Остальными пополнить передовую.
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Клоун дезертир сам скрывался от призыва а зеленые бараны пускай служат
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На 3-х мільйонне місто 634 людини-і сміх і гріх
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Seroff В нашій армії тільки біднота служить.Або потрібно.щоб усі служили.або потрібно відмовитися від призовної служби і залишити тільки контракт.А так як є.не може вже продовжуватись.люди не хочуть йти і бачити несправедливість.
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Те що люди не хочуть,не повинно нікого хвилювати,треба призивати і крапка. Люди не жаліють штуку баксів,що б відкупитися, то з якої радості їх жаліти? Якісь ССО будуть контрактні повністю, а інші можна срочниками комплектувати. Змішаний варіант теж може бути
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они же киевляне
их надо защищать
каждый должен отслужить
а то служат только дети простых людей
не служить сейчас /престижно/
раньше /стремно/
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Мощно. Смешно на этом фоне выглядят победные реляции порохоботов про парад украинской армии на Красной площади...
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