 Усі міністерства зможуть переїхати в одну будівлю Кабміну, - Дубілет

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Так, дивись, всі міністерства зможуть з'їхатися в одну будівлю на Грушевського, а не займати купу нерухомості по Києву", - звертається Дубілет до своїх підписників соцмережі.
Він має намір до кінця наступного року централізувати все, що можна, де це не буде заважати ефективній роботі. Міністр упевнений, що в цій централізації є великий потенціал не тільки з міністерствами, а й з іншими органами влади, аж до регіонів.
"Само собою, щоб ефективно все централізувати багато функцій потрібно спростити і перевести в електронну форму", - додав він.
Дубілет пояснив, що зараз міністерства виконують велику кількість функцій, які дублюються між собою - бухгалтерія, базове ІТ, документообіг та багато іншого. Всього попередньо в уряді нарахували таких 19 напрямів. За його словами, кожен міністр очолює величезну структуру, але більшість співробітників змушена займатися не формуванням або реалізацією політик, а підтримувати ці функції.
"З одного боку, кожне міністерство зараз є окремою юрособою, і багато атрибутів їм передбачається за законом. З іншого боку, до останнього часу міністри часто намагалися відгородитися одне від одного стінами (в прямому і переносному сенсі), а не працювати, як одна команда — навіть в таких банальних питаннях, як економія на масштабі (economy of scale)", - підкреслив міністр КМУ.
Саме тому, додав він, домовився з новим Міністерством цифрової трансформації, що вони не будуть набирати людей в два департаменти (кадри і бухгалтерія), а будуть "аутсорсити" ресурси Секретаріату КМУ.
На переконання Дубілета, реформування Кабміну дасть можливість заощадити бюджетні кошти і зробить роботу уряду ефективнішою.
Согнать в большое стадо,
И бомбою стереть с лица земли... (с)
Все фигня, давай обойму, Джекки.
чукча не читатель...
Нахєра літати, витрачати на це кошти, якщо ******* телекомунікаційні засоби здатні забезпечити захищений із гарантованою стійкістю канал зв'язку, для відеоконференції?
Кейси із баблом звозити?
Кстати,
За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.
У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
Министерство экономики это - настоящий бюрократический "монстр" с 1300 сотрудниками, который стоит в корне реформировать или даже просто закрыть. Чрезмерная бюрократия в Украине порождает коррупцию и убивает предпринимательский дух. Украина является самой коррумпированной страной Европы.
27.10.2009 (no.pdf 880) У каждого министра Тимошенко приблизительно по 7 заместителей
За последние два месяца количество решений Правительства Тимошенко о назначении на наивысшие должности вдвое превысило количество освобожденных чиновников (назначено 18, уволено 6). Такие данные подает Главная служба связей со ВРУ и КМУ.
18.10.2017 Совет НБУ о повышении зарплат правлению Нацбанка: много и тяжело работаютРазмеры окладов чиновников выросли с августа по сентябрь 2017 г. следующим образом:И.о. председателя Нацбанка Яков Смолий - с 122,9 тыс. грн. до 241 тыс. грн.Заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова - со 158,9 тыс. грн. до 230,4 тыс. грн.Заместитель председателя НБУ Олег Чурий - со 148,2 тыс. грн. до 224,2 тыс. грн.Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб - со 150 тыс. грн. до 257,8 тыс. грн.Заместитель председателя НБУ Роман Борисенко - со 157,2 тыс. грн. до 230,4 тыс. грн.
При таких зарплатах, вопрос возврата денежных средств ЧПФ "Торговый центр", решен не будет.