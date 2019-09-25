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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3139) переїзди (10) Дмитро Дубілет (15)

 Усі міністерства зможуть переїхати в одну будівлю Кабміну, - Дубілет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пропонує всі міністерства розмістити в будівлі Кабінету міністрів на вулиці Грушевського.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Так, дивись, всі міністерства зможуть з'їхатися в одну будівлю на Грушевського, а не займати купу нерухомості по Києву", - звертається Дубілет до своїх підписників соцмережі.

Він має намір до кінця наступного року централізувати все, що можна, де це не буде заважати ефективній роботі. Міністр упевнений, що в цій централізації є великий потенціал не тільки з міністерствами, а й з іншими органами влади, аж до регіонів.

"Само собою, щоб ефективно все централізувати багато функцій потрібно спростити і перевести в електронну форму", - додав він.

Дубілет пояснив, що зараз міністерства виконують велику кількість функцій, які дублюються між собою - бухгалтерія, базове ІТ, документообіг та багато іншого. Всього попередньо в уряді нарахували таких 19 напрямів. За його словами, кожен міністр очолює величезну структуру, але більшість співробітників змушена займатися не формуванням або реалізацією політик, а підтримувати ці функції.

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"З одного боку, кожне міністерство зараз є окремою юрособою, і багато атрибутів їм передбачається за законом. З іншого боку, до останнього часу міністри часто намагалися відгородитися одне від одного стінами (в прямому і переносному сенсі), а не працювати, як одна команда — навіть в таких банальних питаннях, як економія на масштабі (economy of scale)", - підкреслив міністр КМУ.

Саме тому, додав він, домовився з новим Міністерством цифрової трансформації, що вони не будуть набирати людей в два департаменти (кадри і бухгалтерія), а будуть "аутсорсити" ресурси Секретаріату КМУ.

На переконання Дубілета, реформування Кабміну дасть можливість заощадити бюджетні кошти і зробить роботу уряду ефективнішою.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150270
 
   
 Топ коментарі
 
когда работать начнете? то переименовываетесь то переезжаете то перезагружаетесь.
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Ну да. Здание мининфраструктуры чего только стоит. Нафига такая толпа бездельников для разворовывания этой самой инфраструктуры-непонятно. Помещения можно толкнуть ахметке или пинчуку под офис,а деньги попилить. Бене лучше не надо. А то еще и должны останутся.
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Ідеї, декларації, прожекти, реорганізції, переїзди... а працювати, блін, будете?
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когда работать начнете? то переименовываетесь то переезжаете то перезагружаетесь.
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Давно бы всех их надо
Согнать в большое стадо,
И бомбою стереть с лица земли... (с)
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Ідеї, декларації, прожекти, реорганізції, переїзди... а працювати, блін, будете?
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Ну да. Здание мининфраструктуры чего только стоит. Нафига такая толпа бездельников для разворовывания этой самой инфраструктуры-непонятно. Помещения можно толкнуть ахметке или пинчуку под офис,а деньги попилить. Бене лучше не надо. А то еще и должны останутся.
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мож*д они думают как...:
Все министерства смогут переехать в одно здание Кабмина, - Дубилет - Цензор.НЕТ 1505
Все фигня, давай обойму, Джекки.
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потом власть сменится и новое правительство будет у этих арендовать помещения для министерств
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Їх вже давно потрібно було винести за межі Києва. Можливо до інших обласних центрів, по спеціалізації. Транспорту в Одесу, аграрії до Полтави, культури до Львову, освіти до Харкова і т.п. ******* технології дозволяють взаємодіяти... а так, перетворили місто у хє.р знає що своїми автівками, кортежами і т.п.
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И каждую неделю летать самолетами на заседания Кабмина?
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"******* технології дозволяють взаємодіяти..."

чукча не читатель...
Нахєра літати, витрачати на це кошти, якщо ******* телекомунікаційні засоби здатні забезпечити захищений із гарантованою стійкістю канал зв'язку, для відеоконференції?
Кейси із баблом звозити?
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Во работуны! Рехформаторы очередные.....Как койки в публичном доме не переставляй...Б лядей менять надо!
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ты шо? Тока з копанки вилiз, месяц назад поменяли
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Тут пожалуй соглашусь- идея нужная. Когда в жизни побегаешь за нещастными бумажками по всему городу - ну его в жопу ...
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Ой как бюрократическому классу не хоцца атрывацца ат карыты. Бюрократию как класс на помойку истории. Усі міністерства зможуть переїхати в одну будівлю Кабміну, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2581 Усі міністерства зможуть переїхати в одну будівлю Кабміну, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2581 Усі міністерства зможуть переїхати в одну будівлю Кабміну, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2581
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А кто сказал отрываться? Гончарук сказал группироваться
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Опупенные рехвормы

Кстати,

За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.
У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
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Еще бы и депутатов загнать в одну общагу, а не по гостинницам и квартирам!
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17.12.2014 (no.pdf 124) Украина самая коррумпированная страна Европы, - Абромавичус
Министерство экономики это - настоящий бюрократический "монстр" с 1300 сотрудниками, который стоит в корне реформировать или даже просто закрыть. Чрезмерная бюрократия в Украине порождает коррупцию и убивает предпринимательский дух. Украина является самой коррумпированной страной Европы.

27.10.2009 (no.pdf 880) У каждого министра Тимошенко приблизительно по 7 заместителей
За последние два месяца количество решений Правительства Тимошенко о назначении на наивысшие должности вдвое превысило количество освобожденных чиновников (назначено 18, уволено 6). Такие данные подает Главная служба связей со ВРУ и КМУ.

18.10.2017 Совет НБУ о повышении зарплат правлению Нацбанка: много и тяжело работаютРазмеры окладов чиновников выросли с августа по сентябрь 2017 г. следующим образом:И.о. председателя Нацбанка Яков Смолий - с 122,9 тыс. грн. до 241 тыс. грн.Заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова - со 158,9 тыс. грн. до 230,4 тыс. грн.Заместитель председателя НБУ Олег Чурий - со 148,2 тыс. грн. до 224,2 тыс. грн.Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб - со 150 тыс. грн. до 257,8 тыс. грн.Заместитель председателя НБУ Роман Борисенко - со 157,2 тыс. грн. до 230,4 тыс. грн.
При таких зарплатах, вопрос возврата денежных средств ЧПФ "Торговый центр", решен не будет.
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нерухомість та земля в Києві то велика цінність. всіх зібрати в одне місто, а їх нерухомість та землю собі прибрати, так Порох не зміг
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