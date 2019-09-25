 Зустріч Трампа із Зеленським багато хто намагався зірвати, - The Washington Post

Про це повідомляє The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
"Дуже багато людей намагалися не допустити зустрічі, тому що вона не була б сфокусована на відносинах Україна-США", - сказав один з колишніх чиновників, виступаючи на умовах анонімності.
Водночас чиновники Білого дому заперечили ці повідомлення, заявивши, що на засіданнях Ради національної безпеки такі побоювання не порушувалися і що Трамп зосередився на тому, щоб переконати Україну викорінити корупцію.
На прохання журналістів підтвердити або спростувати цю інформацію офіційно в Білому домі не відповіли.
Нагадаємо, у вівторок у Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.
Это не та ли газетка, которая в 33-м году пр. века писала шо: "в ссср все нормально, мона строить им заводы"?
Тут миллионами умирали, а эти "братья" - вооружали Сралина.
К Сралину претензий не имею - как волка можно упрекать в мясоедстве то?
А вот к заокеанским товарищам......(картинка с ядерным взрывом в Нью-Йорке)
падлы, упыри, ублюдки.
Они ИМЕННО ЗНАЛИ кому и для ЧЕГО продают 1500 заводов.
Второе - ты реально полусовок, так что спорить с тобой, пожалуй, я не стану.
пиплиотекарь мля
наличие уймы книг не делает из тебя человека, вот, как раз слушаю:
https://myzuka.club/Song/1555060/Korol-I-Shut-Smelchak-I-Veter
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Зеленський наголосив, що з першою перешкодою українська влада зможе справитися самотужки, проте вирішення другої потребує міжнародної підтримки.
Жодна держава не досягне сталого розвитку без миру та відчуття безпеки. Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів, - зазначав президент.
Зеленський також нагадав, що через окупацію Криму та частини Донбасу Україна втратила критично важливу інфраструктуру та промислові об'єкти, а найголовніше - 13 тис. громадян, кожен з яких міг би зробити свій внесок у розвиток не лише нашої держави, а й усього світу.
Нагадаємо, Зеленський вчора на полях Генеральної асамблеї ООН зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Під час цієї зустрічі були обговорені подальші кроки щодо взаємодії України та НАТО.
Джерело: Ракурс
https://twitter.com/freeukrman/status/1176762589428232202
Путин и Порошенко с выпученными от ужаса и немого удивления глазами давятся слюной где-то в сторонке...
Может хочет договориться какие показания давать перед Конгрессом?
Пропетлять уже не получится.
Надо будет принимать чью то сторону.
И тут можно серьёзно ******** сделав
неправильный выбор.
На самом деле именно сейчас встреча с трампом
не нужна ни ему ни зеленскому. Но её слишком долго анонсировали
и спрыгнуть тоже уже нельзя.