 Зустріч Трампа із Зеленським багато хто намагався зірвати, - The Washington Post

Про це повідомляє The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже багато людей намагалися не допустити зустрічі, тому що вона не була б сфокусована на відносинах Україна-США", - сказав один з колишніх чиновників, виступаючи на умовах анонімності.

Водночас чиновники Білого дому заперечили ці повідомлення, заявивши, що на засіданнях Ради національної безпеки такі побоювання не порушувалися і що Трамп зосередився на тому, щоб переконати Україну викорінити корупцію.

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На прохання журналістів підтвердити або спростувати цю інформацію офіційно в Білому домі не відповіли.

Нагадаємо, у вівторок у Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.