 Корабель Берегової охорони Туреччини прибув з неофіційним візитом до Одеси. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

"Домовленість про обмін дружніми візитами була досягнута під час попередніх зустрічей на рівні МВС і керівництва Держприкордонслужби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це перший захід корабля БО Туреччини в Одесу, але не перший в Україну. До 2012 року існувала досить активна практика обміну візитами кораблів прикордонних відомств України і Туреччини, але всі вони були до кримських пунктів базування.

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"У Морської охорони Держприкордонслужби і Берегової охорони Туреччини давні щільні зв'язки. До 2014 року до 15 людей щорічно проходили навчання та стажування у тренувальному центрі Берегової охорони Туреччини. Після подій в Україні 2014 року співробітництво дещо призупинилося, але вже із 2017 року – це 7-9 фахівців на рік. Цьогоріч навчання пройшли 9 моряків. Також розробляється програма розширення зав’язків і для Навчального центру Морської охорони", - йдеться в повідомленні.

Крім екіпажу, на борту корабля-гостя прибули представники керівництва одного з регіональних секторів Берегової охорони Туреччини.

Цього разу програма візиту передбачає обмін досвідом проведення оглядових операції, використання штурмансько-навігаційного обладнання, спільне маневрування в морі, проведення пошукових та рятувальних операцій.



Фото: сайт МВС

Корабель БО Туреччини спільно з катером МО "Балаклава" вийдуть в море для практичного відпрацювання вправ із перехресним обміном офіцерами для більшої злагодженості дій.