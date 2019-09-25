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 Суспільство
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Все про:корабель (571) Одеса (2114) Туреччина (920)

 Корабель Берегової охорони Туреччини прибув з неофіційним візитом до Одеси. ФОТОрепортаж

До Одеси з неофіційним візитом прибув корабель Берегової охорони Туреччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

"Домовленість про обмін дружніми візитами була досягнута під час попередніх зустрічей на рівні МВС і керівництва Держприкордонслужби", - йдеться в повідомленні.

Корабель Берегової охорони Туреччини прибув з неофіційним візитом до Одеси 01

Зазначається, що це перший захід корабля БО Туреччини в Одесу, але не перший в Україну. До 2012 року існувала досить активна практика обміну візитами кораблів прикордонних відомств України і Туреччини, але всі вони були до кримських пунктів базування.

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"У Морської охорони Держприкордонслужби і Берегової охорони Туреччини давні щільні зв'язки. До 2014 року до 15 людей щорічно проходили навчання та стажування у тренувальному центрі Берегової охорони Туреччини. Після подій в Україні 2014 року співробітництво дещо призупинилося, але вже із 2017 року – це 7-9 фахівців на рік. Цьогоріч навчання пройшли 9 моряків. Також розробляється програма розширення зав’язків і для Навчального центру Морської охорони", - йдеться в повідомленні.

Корабель Берегової охорони Туреччини прибув з неофіційним візитом до Одеси 02

Крім екіпажу, на борту корабля-гостя прибули представники керівництва одного з регіональних секторів Берегової охорони Туреччини.

Цього разу програма візиту передбачає обмін досвідом проведення оглядових операції, використання штурмансько-навігаційного обладнання, спільне маневрування в морі, проведення пошукових та рятувальних операцій.

Корабель Берегової охорони Туреччини прибув з неофіційним візитом до Одеси 03
Фото: сайт МВС

Корабель БО Туреччини спільно з катером МО "Балаклава" вийдуть в море для практичного відпрацювання вправ із перехресним обміном офіцерами для більшої злагодженості дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150268
 
   
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А де це Вітренчиха з пенсами, куди заховалась?

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Такой себе "корабль". Патрульный катер.
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Плавзасіб, який має на борту озброєння, це корабель. Всі інші - суда.
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Не стільки озброєння, скільки має бортовий номер та військово морський прапор.
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Це ознака належності до ВМФ. Наприклад буксир в складі ВМФ не є кораблем, бо не має озброєння на борту.
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Відсутність озброєння не робить з корабля судно. Якщо на борту піднятий прапор ВМФ, капітан, та команда військові це є корабль. То зазвичай кажуть судно забезпечення.
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Заехали заправиться, странно что всё правительство не приехало пофоткаться.
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Кто-то может мне перевести заглавие статьи?
Как военный корабль другой страны может зайти с "неофициальным визитом" в порт другой страны???
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