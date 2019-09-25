 Путін надіслав декільком країнам лист із пропозицією відмовитися від розміщення ракет у Європі, - КоммерсантЪ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "КоммерсантЪ" із посиланням на ознайомленого з вмістом документа співрозмовника в одній з країн, які отримали послання.
"Росія вже оголосила про своє рішення не розміщувати ракети середньої і меншої дальності в Європі або інших регіонах, поки від цього будуть утримуватися американці. Закликали США і їхніх союзників взяти на себе аналогічні зобов'язання, однак зустрічної зацікавленості поки не спостерігаємо. Закликаємо вас підтримати наші зусилля, виступивши на користь оголошення в рамках НАТО мораторію на розгортання РСМД наземного базування, аналогічного тому, яке оголосила Росія", - йдеться в документі.
Видання зазначає, що Кремль направив такі ж послання і цілій низці держав, що не входять у НАТО, наприклад, Китаю. Лист аналогічного змісту отримали глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Федеріка Могеріні і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Співрозмовник видання зазначив, що НАТО не розглядає пропозицію Москви всерйоз, бо Росія вже розгорнула таке озброєння на своїй території.
Разом з тим, лідери країн-членів НАТО та інших країн ще не відповіли на послання Путіна.
Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що не бачить прориву в переговорах з Росією щодо договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.
Слава Украине!!!!!
++
кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
Интересно, что Китай на это ответил?
только начни с себя, многоходовочник дряхлеющий...
Это все, глубокое заблуждение.
Это нажраться водяры (независимо от названий крепких алкогольных напитков), и думать , что не будет интоксикации (бодуна).
PS: Вибачаюсь, за слово "думают", там мозоку немає.
На фоне армагедонов, накрывающих места, где побывал вазелин, приглашение его на 9 мая в Москву выглядит даже заманчиво
Ваш ботоксно-никчемный х@@ло. И ждите новых писем, меня одолевает старческий маразм.