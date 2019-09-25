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 За кордоном
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Все про:НАТО (2073) Путін (10882) ракети (506)

 Путін надіслав декільком країнам лист із пропозицією відмовитися від розміщення ракет у Європі, - КоммерсантЪ

Президент Росії Володимир Путін запропонував кільком десяткам країн, зокрема членам НАТО, заборонити в Європі та інших регіонах розгортання ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "КоммерсантЪ"  із посиланням на ознайомленого з вмістом документа співрозмовника в одній з країн, які отримали послання.

"Росія вже оголосила про своє рішення не розміщувати ракети середньої і меншої дальності в Європі або інших регіонах, поки від цього будуть утримуватися американці. Закликали США і їхніх союзників взяти на себе аналогічні зобов'язання, однак зустрічної зацікавленості поки не спостерігаємо. Закликаємо вас підтримати наші зусилля, виступивши на користь оголошення в рамках НАТО мораторію на розгортання РСМД наземного базування, аналогічного тому, яке оголосила Росія", - йдеться в документі.

Видання зазначає, що Кремль направив такі ж послання і цілій низці держав, що не входять у НАТО, наприклад, Китаю. Лист аналогічного змісту отримали глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Федеріка Могеріні і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для нас залишаються викликом російські повітряно-космічні сили. Пропозиція створити єдину систему ППО від Балтійського до Чорного моря залишилася без відповіді партнерів, - Турчинов

Співрозмовник видання зазначив, що НАТО не розглядає пропозицію Москви всерйоз, бо Росія вже розгорнула таке озброєння на своїй території.

Разом з тим, лідери країн-членів НАТО та інших країн ще не відповіли на послання Путіна.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що не бачить прориву в переговорах з Росією щодо договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150263
 
 
 Топ коментарі
 
***
кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
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А отказаться вообще от ЯО под гарантии Раши хуйло им не предлагал? А что ж так?
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Угу, вот только РФия договоров, как известно не выполняет. Так что предложили амерам и европейцам отказаться, а сами - в Калининградской области размещают.
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Угу, предупредительный в живот контрольный в голову.
Слава Украине!!!!!
++
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***
кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
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та не... Чуть спортив воздух, фраер, как иллюзионист, под стук колес моментом испарился... даже до ***** дошло, шо вяличие имеет пределы... и шо этой гонки вяликой березовой уже не вынести...
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Просто плешивая тварь понимает,что допрыгалась
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Угу, вот только РФия договоров, как известно не выполняет. Так что предложили амерам и европейцам отказаться, а сами - в Калининградской области размещают.
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Озверевшее ***** обнаглело от безнаказанности
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Никогда такого не было , и вот опять.
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А отказаться вообще от ЯО под гарантии Раши ***** им не предлагал? А что ж так?
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Кремль направил такие же послания и целому ряду государств, не входящих в НАТО, например, Китаю.

Интересно, что Китай на это ответил?
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Китай ответил "гробовым молчанием"... Думаешь, просто так в КНР разработана новая камуфляжная окраска техники, под названием "Сибирь"? Уже десяток лет, как ею окрашена техника северных провинций...
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Дополню: "Мудрая обезьяна ждёт, когда созревший плод упадёт на землю...".
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кажуть що в Китаї найбільше гомосєков то, вони вже давно відповіли на зазіхання кацапів. Путін надіслав декільком країнам лист із пропозицією відмовитися від розміщення ракет у Європі, - КоммерсантЪ - Цензор.НЕТ 4817
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Все вірно. Відмовляйтесь, давайте нам, у нас в Чернігівських лісах поставимо!
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заради цього я готовий безкоштовно лопатою котлован під "першинг" копати
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Здоровья вже не те, але і я лопатою попрацювати готовий
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Це ж тобі не "Кацапщина"... "Для такого шикарного гешефту" вони приженуть такі модифікації, що зможуть здійснить "старт з коліс"... А котлован знадобиться лише для "відстою" на ремонт та відпочинок...
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Коммерсант всегда грешил фейками от "знакомых".
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та да..канешна...
только начни с себя, многоходовочник дряхлеющий...
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Василий, он )(уйло (может уже не он...) думают, что пока "по зубам" не дали, можно "выеживаться"?
Это все, глубокое заблуждение.
Это нажраться водяры (независимо от названий крепких алкогольных напитков), и думать , что не будет интоксикации (бодуна).
PS: Вибачаюсь, за слово "думают", там мозоку немає.
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Знаешь, мне такое сравнение "немножко ближе" - всё-таки, учили работать с подобными" "клиентами, да и пообщался с наркологами... Дело в том, что "похмелье" воспринимается алкоголиком, как "всеобъемлющее зло", которое можно "притушить" новой дозой"... О том, что это приведёт к ещё худшему похмелью, он не думает... "Трубы горят!!!". О последствиях он не задумывается... Вчера ехал в поезде. Говорил с человеком... Рассказывал, что "в России многие родственники "начали чесать репу""... Видно, "похмелье"... Теперь "дилемма" - либо "наливать", либо "перемучиться"...(А "Василием", меня именовать, не нужно... А.А. ко мне, немного по-другому, обращался....)
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из сети


На фоне армагедонов, накрывающих места, где побывал вазелин, приглашение его на 9 мая в Москву выглядит даже заманчиво
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Побывало во Франции - Нортдам сгорел. Побывало в Германии - на Меркель припадки нападать стали. Побывало в Одессе - пляжи говном залило. Приехало в Турцию - землетрясение. Что же будет с нашей Украиной после него((
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уже случилось. В Украине появился ты.
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Он там и был... Это ты "всплыл", как "подводная лодка в Патриарших прудах"... (или, "оттуда")....
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Что б его тут не было тысячи украинцев полягло.
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Ты уже сам с собой ведешь беседу, похоже, ты потерян для общества... Лоботомия твое всё!
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Германiя обрала росiйскую компанiю з Мордовii,яка збудує кораблi для польоту на Мiсяць,за это Мордовия будет поставлять Германии дешёвый газ Путин направил ряду стран письмо с предложением отказаться от размещения ракет в Европе, - КоммерсантЪ - Цензор.НЕТ 6484
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Та не, ну, шо Віытак прям сразу "обосрался" ??? Он не обосрался, а... АбасрАлся... Путин направил ряду стран письмо с предложением отказаться от размещения ракет в Европе, - КоммерсантЪ - Цензор.НЕТ 7329
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А как же "ядерный пепел"и "кузькина мать"? Опять пыня обделал портки и сел писать челобитные в Европу. Мультфильмы о "вундервафлях"не подействовали судя по всему.
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карлик от безвыходья ударился в эпистолярный жанр.
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Старый карлик стал ,денег много накопил, а здоровья нет,только смотрю омолаживается ,а ума нет,Лучше бы за свой срок Президентства, с Московии и колоний создал нормальный Союз Независимых свободных государств, со своей культурой верой и языком, а китайцы между этими государствами построили хорошие дроги
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Пора пустить американскую военную базу ближе к границе с Белгородской областью Путин направил ряду стран письмо с предложением отказаться от размещения ракет в Европе, - КоммерсантЪ - Цензор.НЕТ 413
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"с крокодилами договориться нельзя. Вы можете сидеть возле болота, уговаривать крокодила стать вегетарианцем, потому что это полезно для его здоровья, все лягушки будут живы, но он будет лежать там и вас слушать до тех пор, пока вас не съест"(с)
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Мы тут потихонечку Украину бомбим,вы пожалуйста, могли бы не расставлять свои мерзкие ракеты и не мешать нам? Мы же тут Украину потихонечку бомбим, вам что не видно?Все эти разговорчики про НАТО и ракеты нас слегка раздражают и мешают убивать украинцев. Прекратите их пожалуйста.И да, я достаточно лицемерен, чтобы убивать других и заявлять об разоружении и мирном настрое.
Ваш ботоксно-никчемный х@@ло. И ждите новых писем, меня одолевает старческий маразм.
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"Мы пришли с Миром!" ФИЛЬМ "Марс атакует". Фантастика? Да! Напоминает "Мир по рашенски?" Да.
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А как насчёт базы шестого флота ВМФ США в Мариуполе?
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денег рейху не хватает. всё потрачено на мультики, понты и искандеры в Кёнигсберге.
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денег хватает, но не всем. Крымлевским крысам их хватает с головой на военные забавы. А население 20% за чертой бедности, но всем плевать.Когда активы целой многомиллионной страны сосредоточены в руках небольшого кооператива "озеро" денег не может не хватать по определению...
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1.8% мирового ВВП ну никак не хватит на гонку вооружения, да и у членов садоводческого кооператива "озеро" дачки расположены в Европе.
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если эти 1.8% ввп пустить только на военку это очень много. Речь о том, что эти 1000+ миллиардов ввп рашки сосредоточены в руках максимум 10 человек.
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редкий кэгэбэшный экземляр...достойный наследник НКВД...мразь
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А в какой европейской стране Пуйло собирался разместить?)) Позвольте полюбоваться))))Или это влажные мечты?
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Так осталась одна Белорусь..все остальные Европейские страны послали давно парашу на фуй.
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Так Беларусь уже давно считается субъектом )) Беларуский край)
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НА БАМБАССЕ, ИБО В КРЫМУ ОНИ ДАВНО РАЗВЕРНУТЫ
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Московію треба оточити з усіх боків і задушити,як гниду.
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Не прокатит , РФ уже вооружила новьіми крьілатьіми ракетами наземного базирования несколько дивизионов. Сказки про дальность "менее 500км" не проходят, есть разведданньіе США .
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вероятно, в Мордоре ракеты закончились... Путін надіслав декільком країнам лист із пропозицією відмовитися від розміщення ракет у Європі, - КоммерсантЪ - Цензор.НЕТ 3744
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Щось мені приходить на пам'ять, як недавно ***** казав що, його ракети "впорядке" на що американці відповіли що, якщо вже ***** поклало на договір про РСМД то, і вони не будуть пасти задніх. І ось тепер ***** дав взад? Чи просто уявне слабоумство зображає? Думаю що, другий варіант надійніший.
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походу хйло думает, что на Западе забыли "ху из мистер хйло"
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НЕ ТО ЧТО ВОСПРИНИМАТЬ СЕРЬЕЗНО... ОНИ ВООБЩЕ НЕДОГОВОРОСПОСОБНЫ
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