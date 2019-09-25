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Все про:Кабмін (3139) Гончарук_Олексій (100)

 Уряд розпочинає перезавантаження влади, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував закон, який спрощує процедуру працевлаштування і звільнення держслужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він пише на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Нарешті ми зможемо ефективно управляти державними органами — бачити реальні результати тих, хто дійсно працює. Уряд технократів розпочинає перезавантаження влади!" - йдеться в повідомленні.

Прем'єр зазначає, що буде впроваджена контрактна державна служба.

"Контракт має стати головною мотивацією працювати на результат: робота виконана – спокійно працюєш, відсутній результат — вільний", - розповів Гончарук.

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Ліквідуємо бюрократичні бар’єри, що сповільнювали ухвалення кадрових рішень за неефективної роботи держслужбовців.

"Раніше таких працівників не могли звільнити роками через пекельну бюрократію", - зазначив Гончарук.

Зміниться структура оплати праці: більше продуктивності — вища премія.

Нагадаємо, раніше профільний комітет Ради запропонував депутатам проголосувати за контрактну форму державної служби.

Уряд розпочинає перезавантаження влади, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150259
 
   
 Топ коментарі
 
Казніть нельзя поміловать?😁 У вас розділовий знак загубився. Тому невідомо, чи ви за собак, чи за караван.😉
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Узурпация власти по принципу личной преданности начальнику на всех ее уровнях. Это очень плохо закончится
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Министра здравоохранения перезагрузил уже???
Письмо тебе вчера писали, а в ответ тишина...
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Если новый продукт не лицензионный, то перезагрузка может только навредить... 🙄🙊
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Смешно новый юмор 95 квартала




Юрій Костюк

@Youri_Kostyk

Ось так реформує митницю "видатний реформатор" Нєфьодов. Ви запитаєте, а в чому ж різниця між ним та "папєрєднікамі" - а немає різниці,є лише фон який створюють щоб й далі "доіть лохов".
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Максим Гольдарб
Вчера в 08:31 ·

«Европа начинается .... с оплаченных коммунальных тарифов...»,- Зеленский. Красиво сказал, проникновенно.
Не трожьте эту тему, президент, если не в курсе, как оно, в Европе, с тарифами. Европа там началась сперва с доходов нормальных, потом с пропорциональных расходов. У нас же тарифы у людей съедают почти половину дохода, у многих 90%. Ни Вы, ни Ваши для цивилизованного равновесия пока ничего не сделали и не думают, судя по заявлениям. Более того, собираются продолжать гадкую разбойничью тарифную политику.
Не нужно. Слишком уж быстро валиться начнёт все вокруг Вас.Уряд розпочинає перезавантаження влади, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5416
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ВЕРЕСНЕВА ЛЬВІВЩИНА
Поліція Львова
Не стара, а нова
Била активістів,
Щоб не змогли сісти
На рельси дороги,
Та не мали змоги
Вугілля спинити,
Що їде без мита
Від ворога - Росії
В нас війни носії
Бо базнес «на крові»
Не було при Петрові
А бізнес вже у «Бені»,
Що повели «Зелені»
Зовсім не на крові
А є на їхній мові
Легенький шлях жо миру,
Бо вже ковтнули сиру
Прямо із мишеловки
І не доберуть толку
Що зраджують країну
Нашу Україну
Й ас ворогу без бою
Що є самим собою
Це як побачить Захід
І зроблять на нас закид,
Щоб санкції всі зняти
Та геть про нас не знати.
Ось що ви наробили,
Як «Бені» підсобили!
25.09.2019 р.Анатолій Березенський
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