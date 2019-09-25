 Уряд розпочинає перезавантаження влади, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він пише на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Нарешті ми зможемо ефективно управляти державними органами — бачити реальні результати тих, хто дійсно працює. Уряд технократів розпочинає перезавантаження влади!" - йдеться в повідомленні.
Прем'єр зазначає, що буде впроваджена контрактна державна служба.
"Контракт має стати головною мотивацією працювати на результат: робота виконана – спокійно працюєш, відсутній результат — вільний", - розповів Гончарук.
Ліквідуємо бюрократичні бар’єри, що сповільнювали ухвалення кадрових рішень за неефективної роботи держслужбовців.
"Раніше таких працівників не могли звільнити роками через пекельну бюрократію", - зазначив Гончарук.
Зміниться структура оплати праці: більше продуктивності — вища премія.
Нагадаємо, раніше профільний комітет Ради запропонував депутатам проголосувати за контрактну форму державної служби.
Письмо тебе вчера писали, а в ответ тишина...
Юрій Костюк
@Youri_Kostyk
Ось так реформує митницю "видатний реформатор" Нєфьодов. Ви запитаєте, а в чому ж різниця між ним та "папєрєднікамі" - а немає різниці,є лише фон який створюють щоб й далі "доіть лохов".
Вчера в 08:31 ·
«Европа начинается .... с оплаченных коммунальных тарифов...»,- Зеленский. Красиво сказал, проникновенно.
Не трожьте эту тему, президент, если не в курсе, как оно, в Европе, с тарифами. Европа там началась сперва с доходов нормальных, потом с пропорциональных расходов. У нас же тарифы у людей съедают почти половину дохода, у многих 90%. Ни Вы, ни Ваши для цивилизованного равновесия пока ничего не сделали и не думают, судя по заявлениям. Более того, собираются продолжать гадкую разбойничью тарифную политику.
Не нужно. Слишком уж быстро валиться начнёт все вокруг Вас.
Поліція Львова
Не стара, а нова
Била активістів,
Щоб не змогли сісти
На рельси дороги,
Та не мали змоги
Вугілля спинити,
Що їде без мита
Від ворога - Росії
В нас війни носії
Бо базнес «на крові»
Не було при Петрові
А бізнес вже у «Бені»,
Що повели «Зелені»
Зовсім не на крові
А є на їхній мові
Легенький шлях жо миру,
Бо вже ковтнули сиру
Прямо із мишеловки
І не доберуть толку
Що зраджують країну
Нашу Україну
Й ас ворогу без бою
Що є самим собою
Це як побачить Захід
І зроблять на нас закид,
Щоб санкції всі зняти
Та геть про нас не знати.
Ось що ви наробили,
Як «Бені» підсобили!
25.09.2019 р.Анатолій Березенський