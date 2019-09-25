 На святкування Рош а-Шана до Умані прибули вже 1930 хасидів, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Станом на ранок 24 вересня для відзначення найголовнішого єврейського свята - 5780 Нового року, до Умані вже прибули 1930 прочан-хасидів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, із 29 вересня по 1 жовтня в Умані хасиди з усього світу святкуватимуть Рош а-Шана - Новий рік за іудейським календарем.
Раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба України очікує, що на святкування Рош а-Шана до Умані прибудуть близько 20 тисяч хасидів.
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цензура это или нет?
и пара фильтров тебе не помешала б
Они ведь свинину не едят? да, а столовая похожа на свинарник, сало там все такое - вас это на определенные мысли не наталкивает? Гои опять же.
Ани ведь сами - избранный нарот, так говорят.
уманяненчаненцы, не демпингуйте...очень важно элегантно отделить пингвинов от их дензнаков...нужна помощь? - зовите...
Сам придумал? БРАВО!
От якби приїхало 40 тисяч, а поїхало 80 тисяч!
Але це не з нашим щастям...
но чтоб неоспоримо утвердить именно Умань, это слово должно было бы стоять в начале заглавия, - В Умань, на празднование Рош а-Шана, прибыли уже.....(и по тексту)
(это я так рассуждаю...может и не прав))))
Ничего они не "ждут" и все эти беснования оценивают здраво.
Это типа трёхдневного фестиваля хиппи и рокеров - потом четыре дня грузовики мусор вывозят!