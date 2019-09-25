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 Суспільство
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Все про:паломництво (10) Умань (60) хасиди (31) ДСНС (2085)

 На святкування Рош а-Шана до Умані прибули вже 1930 хасидів, - ДСНС

На свято Рош а-Шана до Умані прибули вже майже 2 тисячі прочан-хасидів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на ранок 24 вересня для відзначення найголовнішого єврейського свята - 5780 Нового року, до Умані вже прибули 1930 прочан-хасидів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, із 29 вересня по 1 жовтня в Умані хасиди з усього світу святкуватимуть Рош а-Шана - Новий рік за іудейським календарем.

Раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба України очікує, що на святкування Рош а-Шана до Умані прибудуть близько 20 тисяч хасидів.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Спеціальний зведений загін рятувальників прибув до Умані для гарантування безпеки паломників-хасидів, - МВС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150256
 
 
 Топ коментарі
 
унижение украинцев- обязательный элемент "празднований"
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скоро приїдуть коли ЗЕМЛЮ скуплять ...не переживай
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Ви кацапи самі один одного принижуєте.
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...В Умани Черкасской области готовятся встречать тысячи хасидов, прибывающих отпраздновать Рош Ашана (новый год по еврейскому календарю). Охранять порядок в городе прибыли 550 полицейских из других областей и были шокированы условиями, в которых придется работать. Особенно неприятно поразила полицейских столовая, принадлежащая иудейской общине Умани, где организовали питание стражей порядка.Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/330130-v_ocheredi_za_edoj_stoim_chas_politsejskie_ohranjajushchie_hasidov_v_umani_vozmushcheny_bytovymi_uslovijami
...
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унижение украинцев- обязательный элемент "празднований"
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Чучело, это унижение как раз ватного быдла и кацапов, т.к. их мнение в этом вопросе никого не интересует...
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"никого"- это тебя и твоих блошек, сцявка?
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Знову насвинячать гори сміття в Умані і шашлики будуть жарити на балконах На святкування Рош а-Шана до Умані прибули вже 1930 хасидів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8990
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Ви кацапи самі один одного принижуєте.
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не варто вам розпалювати міжнаціональну ворожнечу
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кстати перейти по вашей ссылке с украинского ІР мне не удалось, страница не открывается.
цензура это или нет?
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Это тебе в твоей кацапии фильтр в анус вставили...
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да ведь ты анальный манипулятор, бобик ))
и пара фильтров тебе не помешала б
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Посмотрел, а этих празднующих евреев за антисанитарию закрыть типа нельзя - это сразу будет отрицание холокоста и антисемитизм, я так понимаю.
Они ведь свинину не едят? да, а столовая похожа на свинарник, сало там все такое - вас это на определенные мысли не наталкивает? Гои опять же.
Ани ведь сами - избранный нарот, так говорят.
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вот нахххххххерррра они тут нужны? хотя, с другой стороны, и я ездил в Иерусалим к Гробу Господню...ну и в Назареth, Беthлием, Галилею...ладно, потерплю...
уманяненчаненцы, не демпингуйте...очень важно элегантно отделить пингвинов от их дензнаков...нужна помощь? - зовите...
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запитай у місцевих ...здається що жиди хотіли забрати свого цадека до себе у Ізраїль ...так наші "щирі" "українці" стали дибки ...наш цадек кажуть ...не віддамо ...от потім і думайте чому у нас така "спицефічної зовнішності" "влада" ...
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Да эта история уже долго тянется. Кравчук был не против вроде отдать, но не срослось чето, типа " Нахман завещал быть похороненым в уманской земле, так тому и быть". Власти Умани тоже против, но оно и понятно, каждый год такие бабки приезжают.
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"..очень важно элегантно отделить пингвинов от их дензнаков...нужна помощь? - зовите."
Сам придумал? БРАВО!
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нет...на постаменте могилы цедюка выгравировано...такэ спросит...
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а ви коли іздили до Ієрусалиму також безчінствували і загажували там все навкруг себе... мабуть що ні! а ці "богоізбранниє" що роблять, це люди???? та ні, це якісь чорти!!!
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Кажуть приїде 40 тисяч.
От якби приїхало 40 тисяч, а поїхало 80 тисяч!
Але це не з нашим щастям...
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скоро приїдуть коли ЗЕМЛЮ скуплять ...не переживай
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С 13 по 20 октября кучки, дождя не предвидится. Смотрел тут. Говорят, что когда идёт дождь они радуются, а если дождя нет, то они плачут.
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Как-то мне они на евреев никогда не были похожи - на ряженных под евреев они больше похожи как-то мне.
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тут точнее все же - Умань - туда, куда прибыли...в Умань, (але по-українськи - до Умані), географическое название, а не название акции))) - "Рош а-Шана в Умани"
но чтоб неоспоримо утвердить именно Умань, это слово должно было бы стоять в начале заглавия, - В Умань, на празднование Рош а-Шана, прибыли уже.....(и по тексту)
(это я так рассуждаю...может и не прав))))
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Опять всё обосрут и слиняют. О их "порядочности и чистоплотности" уже легенды ходят.
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и тем не менее уманчане "это счастье" ждут (эта неделя год кормит!))))
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Не надо эту соплю разматывать про "золото среди фекалий", знаю я пару уманчан. Вполне нормальные люди.
Ничего они не "ждут" и все эти беснования оценивают здраво.
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Прикольная фотка! Тип справа - воплощение старого анекдота: "ему мало, шо он негр"
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Про что базар?
Это типа трёхдневного фестиваля хиппи и рокеров - потом четыре дня грузовики мусор вывозят!
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