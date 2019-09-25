 Зневагу РФ до міжнародного права не можна приймати як "нову норму", - президент Латвії Левітс в ООН

Про це заявив президент Латвії Егіл Левітс у своєму зверненні на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Мушу вказати на відверту неповагу Росією до принципів міжнародного права, про що свідчить тривале порушення територіальної цілісності України та Грузії. Таку нахабну зневагу до міжнародного права не можна приймати як "нову норму"", - сказав Левітс.
Він наголосив, що "багатосторонній світовий порядок вимагає, аби територіальну цілісність та суверенітет, як визначено у Статуті ООН, поважали усі держави-члени".
Отже часково країни погодились заплющити очі на порушення міжнародних законів федерашкою.
Передать свои извинения за данный инцидент руководитель студии пытался через министерство иностранных дел Украины. С этой целью актер встретился с Владимиром Евдокимовым, который тогда работал первым замглавы МВД. Его подчиненный Виталий Стрижак организовал встречу продюсера с неким посредником, который смог переговорить с замминистра внутренних дел Чечни, а затем и с самим министром. Затем уже состоялся разговор Зеленского с главой чеченского ведомства.
Сообщается также, что посредник был недоволен тем, что Зеленский отказался ехать на встречу с Кадыровым, хотя такая возможность рассматривалась. В итоге "улаживать конфликт" отправился переговорщик, после возвращения которого в украинскую столицу загорелась машина актера
Вот сбили Боинг с людьми первого сорта(царство им небесное)тут Европа даже немного занервничала,300 человек потеряли и даже имитирует расследование а потом будет имитировать суд,где окажется что сбить Боинг по собственной инициативе решил отставной росс военный,но его найти так и не смогли и всё,ну и Украину пожурят,мол воевать нужно так,чтобы никому не мешать.
Проблемы экологии там вчера прогремели так, что весь мир услышал
Не выпиливайте Украину из мирового сообщества пожалуйста новостями только об украинских вопросах
Как такового его не существует.
Остаются только заседания о климате.
Это - новая РЕАЛЬНОСТЬ.
Увы.