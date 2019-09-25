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 Політика України, За кордоном
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Все про:Латвія (242) ООН (1279) Росія (20000) Левітс (1)

 Зневагу РФ до міжнародного права не можна приймати як "нову норму", - президент Латвії Левітс в ООН

Міжнародній спільноті в жодному разі не можна толерувати порушення Росією принципу територіальної цілісності інших держав.

Про це заявив президент Латвії Егіл Левітс у своєму зверненні на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Мушу вказати на відверту неповагу Росією до принципів міжнародного права, про що свідчить тривале порушення територіальної цілісності України та Грузії. Таку нахабну зневагу до міжнародного права не можна приймати як "нову норму"", - сказав Левітс.

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Він наголосив, що "багатосторонній світовий порядок вимагає, аби територіальну цілісність та суверенітет, як визначено у Статуті ООН, поважали усі держави-члени".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150255
 
   
 Топ коментарі
 
а у вас в Даунецке склад взорвался...)
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Балтійці молодці, топлять кацапів!!! Респект!!!
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Будівництво ПП-2 це сприяння злочинам росії.
Отже часково країни погодились заплющити очі на порушення міжнародних законів федерашкою.
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Будівництво ПП-2 це сприяння злочинам росії.
Отже часково країни погодились заплющити очі на порушення міжнародних законів федерашкою.
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А как же: тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали...
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Владимир Зеленский искал способы извиниться перед чеченским лидером Рамзаном Кадыровым. Поводом для беспокойства стала видеозапись, на которой глава Чечни плачет после молитвы. Эти кадры были использованы в показанном на Украине юмористическом телешоу, продюсером которого являлся Зеленский.
Передать свои извинения за данный инцидент руководитель студии пытался через министерство иностранных дел Украины. С этой целью актер встретился с Владимиром Евдокимовым, который тогда работал первым замглавы МВД. Его подчиненный Виталий Стрижак организовал встречу продюсера с неким посредником, который смог переговорить с замминистра внутренних дел Чечни, а затем и с самим министром. Затем уже состоялся разговор Зеленского с главой чеченского ведомства.
Сообщается также, что посредник был недоволен тем, что Зеленский отказался ехать на встречу с Кадыровым, хотя такая возможность рассматривалась. В итоге "улаживать конфликт" отправился переговорщик, после возвращения которого в украинскую столицу загорелась машина актера
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кстати, Кадыров в этом случае молодец - заставил это ссыкло себя уважать.
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Балтійці молодці, топлять кацапів!!! Респект!!!
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У 💩🤢калоЗебанатки ЦН забыл спросить ?
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Для Европы главное деньги,смерти каких-то украинцев их мало волнует.
Вот сбили Боинг с людьми первого сорта(царство им небесное)тут Европа даже немного занервничала,300 человек потеряли и даже имитирует расследование а потом будет имитировать суд,где окажется что сбить Боинг по собственной инициативе решил отставной росс военный,но его найти так и не смогли и всё,ну и Украину пожурят,мол воевать нужно так,чтобы никому не мешать.
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говорить можно все что угодно, пока старушка Европа занята карикатурами на Англию и Трампа....Украина ушла на последние место. Если президент за основу берет палки с ускоренными реформами для Коломойского, а не войну с Кацапией, то что могут сделать другие.
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ЦН вы даёте очень однобокий обзор новостей из ООН
Проблемы экологии там вчера прогремели так, что весь мир услышал
Не выпиливайте Украину из мирового сообщества пожалуйста новостями только об украинских вопросах
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Там, вчера, гремели проблемы с психикой ребёнка, охмурённого сектантами. Чем-то мне Надю Савченко напомнила.
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Ага, основними забрудниками у світі є 1. Китай, 2. Рашка, 3. Індія... Ну і США ще так досить сильно забруднюють. Але дєффочка чомусь наїхала на Францію з Німеччиною і на рідну Швецію. А Швеція по екології взагалі впєрєді планєти всєй...
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Признание нарушения международного права новой нормой это соучастие в нарушении международного права.
Как такового его не существует.
Остаются только заседания о климате.
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тигр прыгнул, европа и расея в ужосе
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Это не новая норма.
Это - новая РЕАЛЬНОСТЬ.
Увы.
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