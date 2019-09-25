 Поліція РФ вивезла з окупованого Донбасу двох осіб, - ОБСЄ

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

20 вересня о 12:02 спостерігачі місії бачили, як через КПП "Донецьк" проїхав мікроавтобус російської поліції.

"Двоє поліцейських вийшли з машини в напрямку головної будівлі та повернулися з двома цивільними особами. О 12:19 мікроавтобус виїхав із КПП в Російську Федерацію з двома поліцейськими і двома цивільними особами на борту", - йдеться в звіті.

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