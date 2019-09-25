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 Суспільство
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Все про:ОБСЄ (2259) Росія (20000) Донбас (13108)

 Поліція РФ вивезла з окупованого Донбасу двох осіб, - ОБСЄ

Російська поліція вивезла 20 вересня через неконтрольовану ділянку україно-російського кордону двох осіб.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

20 вересня о 12:02 спостерігачі місії бачили, як через КПП "Донецьк" проїхав мікроавтобус російської поліції.

"Двоє поліцейських вийшли з машини в напрямку головної будівлі та повернулися з двома цивільними особами. О 12:19 мікроавтобус виїхав із КПП в Російську Федерацію з двома поліцейськими і двома цивільними особами на борту", - йдеться в звіті.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150254
 
   
 Топ коментарі
 
росія не учасник конфлікту, да, тролики ?
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Набирают для очередного обмена фонд
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Набирают персонал для дальнейшего обмена.
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Набирают для очередного обмена фонд
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тільки вагонами... а то по два-три...довго чекати ))))
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росія не учасник конфлікту, да, тролики ?
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Назвался груздем получил расейский паспорт - полезай в кузов.
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Имеют право возить своих граждан , куда хотят: зря что ли паспорта дарят, которые кроме права быть посажёным в тюрьму, ничего не дают
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