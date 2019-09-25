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 Політика України
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Все про:Зеленський (2872) США (5449) CNN (5) Трамп (2000)

 Зеленський заявив, що його розмови з Трампом "особисті та конфіденційні", - CNN

Відповідаючи на запитання журналістів про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, Володимир Зеленський зазначив, що це конфіденційна інформація.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє CNN.

"Коли журналісти CNN підійшли до Зеленського в Нью-Йорку і запитали (про розмову з президентом США. - Ред.), він відповів, що його розмови з Дональдом Трампом "особисті та конфіденційні", - передає канал.

За словами журналістів, Зеленський так і не відповів на їхнє запитання, чи був зв'язок між коштами програми військової допомоги Україні та розслідуванням проти колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина Гантера.

Зазначається, що на запитання, чи хоче він, аби розшифровка телефонної розмови з Трампом була оприлюднена, Президент України відповів: "Побачимо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стенограма телефонної розмови із Зеленським буде оприлюднена 25 вересня, - Трамп

Напередодні Комітет із питань розвідки Палати представників США виступив із вимогою надати на розгляд стенограму розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв 25 вересня оприлюднити стенограму розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Думаю, що у нас із Трампом буде предметна, потужна зустріч, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150252
 
   
 Топ коментарі
 
И когда это у Зелемойского начались личные отношения с Трампом? На одном из корпоративов в паРаше?
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Личный разговор - это если бы он, будучи частным лицом обсуждал с другим частным лицом труселей, которые он подарит на день святого Валентина Евглене Зеленой или Андрею Богдану. А звонок одного Президента другому согласно протокола - это разговор людей представляющих народ своей страны и все подробности народ имеет право знать. Ибо власть принадлежит народу, если он зебил, пардон, забыл (или наоборот).
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Ты его на обосранной заднице Зелемойского языком нарисовал? :D :D
Из лукашиста, как и из зеба никогда не получится нормальный человек, чтобы он там не заявлял, как ты, про красные линии.
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Хорошо, что он про Х#йла так не ляпнул. хотя то, что разговаривается и то, что делается - у нас (и не только у нас) две большие разницы.
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Сказавши, що Трамп на нього не тиснув (якщо це правда!!!), Зеленський нікому не нашкодив би. Ухилився від відповіді - отже, тиснув.
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А нагадайте мені, з чого почалася процедура імпічменту Трампа? Зеленський заявив, що його розмови з Трампом "особисті та конфіденційні", - CNN - Цензор.НЕТ 6094
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С того, что Лещенко и антикоррупционерам нужны гранты
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А может, это любофф?
Ведь Рыжий, говорят, такой разнообразный проказник!
Потому главное для Воффки - взять собой побольше ваЗЕлина...
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Зеленский заявил, что его разговоры с Трампом "личные и конфиденциальные" - слуга за наши деньги ведёт личные разговоры с Трампом.
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Теперь неизвестно, кто больше клоун, Порошенко или Трамп. Заля обих держит за одно место.
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Шо,санитар свой телефон забыл и вы на Цензор всем отделением рванули?
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Вот когда Трампу и Зеленскому обьявят импичмент вот тогда ихние беседы будут личным делом Зеленський заявив, що його розмови з Трампом "особисті та конфіденційні", - CNN - Цензор.НЕТ 3199
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Ахах, а слуга не так то прост. Тртруффальдино из Бергамо. Конфиденциально это с женой под одеялом, а тут ты просто наёмный менеджер, слуга народа вроде, не?
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Зеля делал трампу золотой дождь на рашке)
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Все пральна. Пусть приоткрывают сами американцы. Зеленский сохраняет поддержку и демократов и республиканцев
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Вова! Тут у нас не паРаша, если ты забыл! И так же, как и Трамп, ты ОБЯЗАН известить народ о своих "тёрках" с Дональдом! "Личные и конфедициальные", мля...
И врать не вздумай - это будет еще одним шагом к импичменту.
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Дивлюся як адекватні коментарі видаляються прямісінько із Рашки і задаюся питанням: пане БУ, ви вже там? Чи це тільки мадери пасуться з орськими козами?
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эпоха открытости (с) когда по телефону какие-то мутные договорняки
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Особисті справи - це коли х\ром по клавішах. А переговори в якості президента з іншим президентом - це ДЕРЖАВНІ справи, які стосуються усіх українців.
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