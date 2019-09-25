 Прокуратура дозволила зняти арешт із "вертолітного майданчика Януковича", - Ігор Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав ексдепутат Ігор Луценко.
Він зазначив, що 5 вересня прокуратура дозволила зняти арешт із "вертолітного майданчика Януковича".
Луценко нагадав, що в 2012 році почалося будівництво вертодрому, який, по суті, був комерційним об'єктом - офісно-виставковим центром. У 2014 році Янукович, для якого призначався вертолітний майданчик на даху цього центру, втік, почалося розслідування злочину - незаконного будівництва.
Тільки в лютому 2019 ці активи (будівлю тощо) заарештували і передали до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.
"З пропуском всіх можливих термінів фірма, на якій зараз висить іпотека, в якій перебуває будівля виставкового центру, подала в суд на це рішення. І трійка судів не тільки милостиво продовжила терміни апеляції, але і задовольнила вимоги фірмочки", - написав він.
Луценко підкреслив, що ключову роль зіграла тут позиція прокуратури: "В судовому засіданні апеляційної інстанції прокурор зазначив, що актуальність накладення арешту втрачена".
"Поки повільно рухалося слідство, наближені до Януковича попередні власники продали будівлю оточенню Порошенка".
Народний депутат від БПП Максим Єфімов підтвердив, що його оточення купило фірму, яка володіє конгресно-виставковим центром "Парковий" у Києві. "Бенефіціаром цього бізнесу виступила моя мама, Любов Єфімова", - так Єфімов і написав в Facebook.
Ну, а тепер мати може безперешкодно користуватися вкраденою у киян ділянкою і незаконно побудованоюспорудою.
P.S. Винних за 5 років так і не знайшли - підозри нікому не оголошено", - написав Луценко.
Нагадаємо, вертолітний майданчик у Києві було відкрито 6 червня 2012 року, він розташований за кілька сот метрів від Верховної Ради. Його мав використовувати тодішній президент Віктор Янукович.
Влітку 2016 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що об'єкт будували на гроші від незаконного відшкодування ПДВ.
"Народный депутат от БПП Максим Ефимов подтвердил, что его окружение купило фирму"
"В судебном заседании апелляционной инстанции прокурор отметил, что актуальность наложения ареста потеряна"
Ну, а теперь мать может беспрепятственно пользоваться украденным у киевлян участком и незаконно построенным сооружением. Источник: https://censor.net.ua/n3150251
давай я тебе на пальцах расскажу то до чего ты пытаешься дойти методом тыка
1. покупка/продажа бизнеса происходит со всем имуществом, которое принадлежит фирме. в том числе и арестованное или находящееся в залоге.
2. вывод арестованного или заложенного имущества (его продажа) невозможен до снятия ареста или выведения из залога.
3. когда актуальность ареста потеряна владелец фирмы может распоряжаться имуществом предприятия как ему угодно.
4. то как имущество фирмы было приобретено или получено предыдущим владельцем нового владельца вообще не касается.
если чего непонятно ты спрашивай, не стесняйся. я тебе разъясню
пока имущество не отчуждено оно является собственностью фирмы даже если оно временно арестовано или находится в залоге
не позорься
Ну, а теперь мать может беспрепятственно пользоваться украденным у киевлян участком и незаконно построенным сооружением.
P.S. Виновных за 5 лет так и не нашли - подозрения никому не объявлено", - написал Луценко. Источник: https://censor.net.ua/n3150251
Ну, а теперь мать может беспрепятственно пользоваться украденным у киевлян участком и незаконно построенным сооружением.
P.S. Виновных за 5 лет так и не нашли - подозрения никому не объявлено", - написал Луценко. Источник: https://censor.net.ua/n3150251
Ну, а теперь мать может беспрепятственно пользоваться украденным у киевлян участком и незаконно построенным сооружением.
P.S. Виновных за 5 лет так и не нашли - подозрения никому не объявлено", - написал Луценко. Источник: https://censor.net.ua/n3150251
2 августа 2014 года написал заявление о выходе из Партии регионов.
С ноября 2014 года народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, прошел по одномандатному избирательному округу №48, набрав 34.12% голосов избирателей.21 июля 2019 года Максим Ефимов избран в Верховную Раду Украины 9 созыва по мажоритарному округу №48.