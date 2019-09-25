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 Політика України, Події
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Все про:гелікоптер (211) Янукович (6953) Луценко Ігор (117)

 Прокуратура дозволила зняти арешт із "вертолітного майданчика Януковича", - Ігор Луценко

Прокуратура дозволила зняти арешт конгресно-виставкового центру "Парковий", який називають вертолітним майданчиком експрезидента Віктора Януковича.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав ексдепутат Ігор Луценко.

Він зазначив, що 5 вересня прокуратура дозволила зняти арешт із "вертолітного майданчика Януковича".

Луценко нагадав, що в 2012 році почалося будівництво вертодрому, який, по суті, був комерційним об'єктом - офісно-виставковим центром. У 2014 році Янукович, для якого призначався вертолітний майданчик на даху цього центру, втік, почалося розслідування злочину - незаконного будівництва.

Тільки в лютому 2019 ці активи (будівлю тощо) заарештували і передали до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

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"З пропуском всіх можливих термінів фірма, на якій зараз висить іпотека, в якій перебуває будівля виставкового центру, подала в суд на це рішення. І трійка судів не тільки милостиво продовжила терміни апеляції, але і задовольнила вимоги фірмочки", - написав він.

Луценко підкреслив, що ключову роль зіграла тут позиція прокуратури: "В судовому засіданні апеляційної інстанції прокурор зазначив, що актуальність накладення арешту втрачена".

"Поки повільно рухалося слідство, наближені до Януковича попередні власники продали будівлю оточенню Порошенка".

Народний депутат від БПП Максим Єфімов підтвердив, що його оточення купило фірму, яка володіє конгресно-виставковим центром "Парковий" у Києві. "Бенефіціаром цього бізнесу виступила моя мама, Любов Єфімова", - так Єфімов і написав в Facebook.

Ну, а тепер мати може безперешкодно користуватися вкраденою у киян ділянкою і незаконно побудованоюспорудою.

P.S. Винних за 5 років так і не знайшли - підозри нікому не оголошено", - написав Луценко.

Нагадаємо, вертолітний майданчик у Києві було відкрито 6 червня 2012 року, він розташований за кілька сот метрів від Верховної Ради. Його мав використовувати тодішній президент Віктор Янукович.

Влітку 2016 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що об'єкт будували на гроші від незаконного відшкодування ПДВ.

Прокуратура дозволила зняти арешт із вертолітного майданчика Януковича, - Ігор Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150251
 
   
 Топ коментарі
 
Все верно!!! Виктор Януковощ триумфально на нее приземлится!!! Вы сделали это вместе Прокуратура позволила снять арест с "вертолетной площадки Яунковича", - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 4489
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Вот на этой вертолётной площадке, в торжественной обстановке, при оркестре, почётном карауле и огромном с стаде ЗеДебилов, приземлится вертолёт с "легитимным" Витей Януковичам, Микилой Азировым и присными.
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Здание отжал Порошенко. Статью читал или только заголовок?
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Все верно!!! Виктор Януковощ триумфально на нее приземлится!!! Вы сделали это вместе Прокуратура позволила снять арест с "вертолетной площадки Яунковича", - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 4489
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Здание отжал Порошенко. Статью читал или только заголовок?
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ты идиот?
"Народный депутат от БПП Максим Ефимов подтвердил, что его окружение купило фирму"
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И что,нардеп вывел вертолетную площадку из фирмы в пользу государства ?
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а как можно вывести если следствие еще идет? купили то не площадку (которая под арестом) а фирму которая владела площадкой.
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Ну вот так сумели. Читай еще раз или обратись к юристу за пояснением, как имущество полученное преступным путем переходит к добросовестному покупателю и потом становится фактически невозможным истребовать имущество в пользу пострадавшего, т.е. государства.
"В судебном заседании апелляционной инстанции прокурор отметил, что актуальность наложения ареста потеряна"
Ну, а теперь мать может беспрепятственно пользоваться украденным у киевлян участком и незаконно построенным сооружением. Источник: https://censor.net.ua/n3150251
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так покупатель уже добросовестный? вот это поворот
давай я тебе на пальцах расскажу то до чего ты пытаешься дойти методом тыка

1. покупка/продажа бизнеса происходит со всем имуществом, которое принадлежит фирме. в том числе и арестованное или находящееся в залоге.
2. вывод арестованного или заложенного имущества (его продажа) невозможен до снятия ареста или выведения из залога.
3. когда актуальность ареста потеряна владелец фирмы может распоряжаться имуществом предприятия как ему угодно.
4. то как имущество фирмы было приобретено или получено предыдущим владельцем нового владельца вообще не касается.

если чего непонятно ты спрашивай, не стесняйся. я тебе разъясню
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поспорим?
пока имущество не отчуждено оно является собственностью фирмы даже если оно временно арестовано или находится в залоге

не позорься
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и что? это незаконно? он не указал приобретение в декларации?
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Конечно, законно. Даже бывший депутат сказал, что 5 лет искали-искали и ничего не нашли.
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Ага, а позволил ему это сделать Зекоманда, так что сделали мы это все вместе)))
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одуріння падає з неба одне за другим...знову киданули??????
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Вот на этой вертолётной площадке, в торжественной обстановке, при оркестре, почётном карауле и огромном с стаде ЗеДебилов, приземлится вертолёт с "легитимным" Витей Януковичам, Микилой Азировым и присными.
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Портнов с Богданом будут их с цветочками встречать.
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схоже ЗЕ команда Цензор не читає. "Они не читатели, они писатели".
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Ты читать умеешь? Хозяином площадки стала МАМА депутата от ПИ ДО РО ШЕНКО ! Значит принимать ЛИГИТИВНОГО будет *****!!!!
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Народный депутат от БПП Максим Ефимов подтвердил, что его окружение купило фирму, которая владеет конгрессно-выставочным центром "Парковый" в Киеве. "Бенефициаром данного бизнеса выступила моя мама, Любовь Ефимова" - так Ефимов и написал в Facebook.
Ну, а теперь мать может беспрепятственно пользоваться украденным у киевлян участком и незаконно построенным сооружением.
P.S. Виновных за 5 лет так и не нашли - подозрения никому не объявлено", - написал Луценко. Источник: https://censor.net.ua/n3150251
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ну надо же будет где то хфедоровичу приземляться. не в борисполе же ему благодарить встречающих
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Арест сняли с офисного центра, который засвинарчуковали соевые, а такое впечатление, что с собственности Шапкотыра
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ну так ...зав.гар має приїхати вертольотом
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Уже кто то к липким ручонкам заграбастает. Вертолётная? Да там же офисно, концертно,....и прочее Центр.
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Зробимо их ще раз, да зебилы? И Эстония бесплатные долгосрочные визы отменяет. Первые ласточки. Хуженебудет.
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Народный депутат от БПП Максим Ефимов подтвердил, что его окружение купило фирму, которая владеет конгрессно-выставочным центром "Парковый" в Киеве. "Бенефициаром данного бизнеса выступила моя мама, Любовь Ефимова" - так Ефимов и написал в Facebook.
Ну, а теперь мать может беспрепятственно пользоваться украденным у киевлян участком и незаконно построенным сооружением.
P.S. Виновных за 5 лет так и не нашли - подозрения никому не объявлено", - написал Луценко. Источник: https://censor.net.ua/n3150251
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Все йде по плану! Тепер проФФесор з чистою совістю і "помпою" може повертатись в Україну і приземлятись прямо на свій вертолітний майданчик серед Києва. Хтось ще не вірить що саме так і станеться - при чому в найближчому майбутньому?
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Ольгинские работают чисто по заголовкам, не читая тело новости. Нардеп от БПП теперь владелец, вернее мам нардепа,, как добросовестный покупатель. А прокурорские не хотят работать и искать доказательства, что покупатель знал об аресте имущества.
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Зе-коррупционеры показали свои мерзкие морды. Тьфу какая гадость.
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Народный депутат от БПП Максим Ефимов подтвердил, что его окружение купило фирму, которая владеет конгрессно-выставочным центром "Парковый" в Киеве. "Бенефициаром данного бизнеса выступила моя мама, Любовь Ефимова" - так Ефимов и написал в Facebook.
Ну, а теперь мать может беспрепятственно пользоваться украденным у киевлян участком и незаконно построенным сооружением.
P.S. Виновных за 5 лет так и не нашли - подозрения никому не объявлено", - написал Луценко. Источник: https://censor.net.ua/n3150251
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Ну так и зе-проккуроры никого не найдут - уже ж видимо занесли.
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Да, логично Яныка когда вернут, ему ж надо приземлят свое бренное тело, на землю грешную..
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Там будет круглосуточно дежурить вертолёт, с полными баками, чтобы до Ростова хватило.
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вообще-то оно мажоритарщик-флюгер
2 августа 2014 года написал заявление о выходе из Партии регионов.
С ноября 2014 года народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, прошел по одномандатному избирательному округу №48, набрав 34.12% голосов избирателей.21 июля 2019 года Максим Ефимов избран в Верховную Раду Украины 9 созыва по мажоритарному округу №48.Прокуратура дозволила зняти арешт із "вертолітного майданчика Януковича", - Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 7068
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Порошенко все равно было кто и откуда, главное чтоб был нужный человек.
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А там был стадион для стрельбы из лука....
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