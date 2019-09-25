 Причина погіршення відносин із Польщею, Угорщиною та Росією - це бажання наших сусідів якимось чином нав'язувати своє бачення нашої історії, - В'ятрович

Про це заявив колишній глава Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович у відповідь на питання про докорі щодо погіршення відносин із сусідніми державами, зокрема Польщею, пише Громадське, передає Цензор.НЕТ.
"Коли говорять, що погіршилися стосунки і починають з Польщі, я думаю, починати потрібно все-таки з Росії. Тоді стане зрозуміліше, що причина одна і та ж. Причина погіршення стосунків з Польщею, Угорщиною чи Росією — це бажання наших сусідів якимось чином нав’язувати власне бачення нашої історії та їхня неготовність до того, що українці починають відстоювати свої погляди", — вважає В’ятрович.
А еще говорят что хуцпа это национальная традиция евреев.
Хотя на самом деле еврейская хуцпа просто слабое подобие общечеловеческой хуцпы.
Просто евреи как дети плохо умеют врать поэтому им и выделили это в национальную?особенность.
Ты свинособак это и есть твоя национвльность.
Мерзкое существо.
Порождение тьмы и лжи.
ХА ха ха ! Що було написано на білбордах у Пороха ?? Тема про Вятровича - а зебільні тролі як завжди про Пороха , і мову !
И ежу понятно, что у каждого государства есть СОБСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ видение истории.
Слово "ГОСУДАРСТВЕННОЕ" мною выделено жирным.
И мериться, чья ГОСУДАРСТВЕННАЯ история правильнее - глупо.
Правильную историческую историю Европы 20го века напишут китайские учёные лет через 500