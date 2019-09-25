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 Політика України
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Все про:історія (660) В'ятрович (168)

 Причина погіршення відносин із Польщею, Угорщиною та Росією - це бажання наших сусідів якимось чином нав'язувати своє бачення нашої історії, - В'ятрович

Причиною погіршення відносин із країнами-сусідами є їхнє бажання нав'язувати своє бачення української історії.

Про це заявив колишній глава Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович у відповідь на питання про докорі щодо погіршення відносин із сусідніми державами, зокрема Польщею, пише Громадське, передає Цензор.НЕТ.

"Коли говорять, що погіршилися стосунки і починають з Польщі, я думаю, починати потрібно все-таки з Росії. Тоді стане зрозуміліше, що причина одна і та ж. Причина погіршення стосунків з Польщею, Угорщиною чи Росією — це бажання наших сусідів якимось чином нав’язувати власне бачення нашої історії та їхня неготовність до того, що українці починають відстоювати свої погляди", — вважає В’ятрович.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна і Польща мають перегорнути сторінки спільної історії, які написані кров'ю, - Потураєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150250
 
   
 Топ коментарі
 
Все хотят оттяпать кусок Украины. Просто Польша смирилась с тем что Реч Посполита канула в лету, да их и самих разделяли. По-этому не рыпаются. А кацапы живут имперским прошлым и хотят возродить совок!!!
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Не думаю что польша смирилась, ждут удобного случая
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То Ви просто польської мови не знаєте. Я от читаю польською і повірте мені там чимало людей, які пишуть те ж саме, що і росіяни. Просто російську усі знають, а польську - майже ніхто
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Граждане Украины говорящие на иных языках кроме того что провозгласили себя частью другого государства вместе с территориями Украины так же позвали бандитов и наемников убивать украинцев а расколол по языку Порошенко.
А еще говорят что хуцпа это национальная традиция евреев.
Хотя на самом деле еврейская хуцпа просто слабое подобие общечеловеческой хуцпы.
Просто евреи как дети плохо умеют врать поэтому им и выделили это в национальную?особенность.
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Подтверждение вывода о политике Порошенко, направленной на раскол украинского общества, являются комментарии его платных комментаторов - порохоботов, полные ненависти, презрения к людям различных национальностей, говорящих на различных языках, антисемитизмом.
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Антисемитизм и ненависть к людям различных националтностей у порохоботов а убивают украинцев почему то русский мир за то что они украинцы.
Ты свинособак это и есть твоя национвльность.
Мерзкое существо.
Порождение тьмы и лжи.
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Василенко - тебе троля зебільного здалеку видно ! У Порошенко - прокремлевська позиція -
ХА ха ха ! Що було написано на білбордах у Пороха ?? Тема про Вятровича - а зебільні тролі як завжди про Пороха , і мову !
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Ну что за идиотский вопрос?
И ежу понятно, что у каждого государства есть СОБСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ видение истории.
Слово "ГОСУДАРСТВЕННОЕ" мною выделено жирным.

И мериться, чья ГОСУДАРСТВЕННАЯ история правильнее - глупо.
Правильную историческую историю Европы 20го века напишут китайские учёные лет через 500
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Мало ли что цыгане фантазируют Причина погіршення відносин із Польщею, Угорщиною та Росією - це бажання наших сусідів якимось чином нав'язувати своє бачення нашої історії, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 8576 , имейте в виду что Савелий там или Аллах не будет вас спасать как было раньше от геноцида, камешком не отделаетесь.
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Ну если пять лет рассказывать, что украинцы святые, а все вокруг пид\ар\асы, чего ты ждал?
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