 В окупованому Донецьку горить і вибухає склад боєприпасів РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це пише Восточный вариант, передає Цензор.НЕТ.
"Вранці 25 вересня донеччани прокинулися від гуркоту вибухів. У Донецьку загорівся склад боєприпасів незаконних збройних формувань ДНР, розташований у районі селищ Гірник та Грабарі. Чорний дим від пожежі видно за багато кілометрів. Жителі навколишніх будинків пишуть, що зі складу, який горить, у різні боки розлітаються осколки", - пише видання.
"Живу на ближній вулиці від автопарку, на якій склад (200-300 метрів). Осколки до будинку трохи долітають" - повідомляють очевидці в соціальних мережах.
Очевидці події також виклали відео пожежі і вибухів.
Сейчас, при президенте Зеленском, остается радоваться редким и случайным новостям типа этой...
Вопрос только - кто из наших посодействовал?...
Так все говорят что она сама подпалила...
Пожар не могут потушить из-за шторма. Мешают волны высотой до 4 метров и ветер со скоростью до 20 м/с, сообщили ТАСС сахалинские синоптики. С плавбазы «Петр Житников» были эвакуированы на ближайший остров Шикотан более 360 человек, на борту остались около 60, чтобы бороться с огнем.
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