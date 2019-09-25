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Все про:боєприпаси (934) вибух (1772) Донецьк (563) найманці РФ (877)

 В окупованому Донецьку горить і вибухає склад боєприпасів РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованому Донецьку загорівся склад боєприпасів найманців РФ.

Про це пише Восточный вариант, передає Цензор.НЕТ.

"Вранці 25 вересня донеччани прокинулися від гуркоту вибухів. У Донецьку загорівся склад боєприпасів незаконних збройних формувань ДНР, розташований у районі селищ Гірник та Грабарі. Чорний дим від пожежі видно за багато кілометрів. Жителі навколишніх будинків пишуть, що зі складу, який горить, у різні боки розлітаються осколки", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж 4 років за програмою "На тебе чекають вдома" здалися 383 найманці "ДНР/ЛНР", - СБУ

"Живу на ближній вулиці від автопарку, на якій склад (200-300 метрів). Осколки до будинку трохи долітають" - повідомляють очевидці в соціальних мережах.

Очевидці події також виклали відео пожежі і вибухів.

В окупованому Донецьку горить і вибухає склад боєприпасів РФ 01
В окупованому Донецьку горить і вибухає склад боєприпасів РФ 02
В окупованому Донецьку горить і вибухає склад боєприпасів РФ 03
В окупованому Донецьку горить і вибухає склад боєприпасів РФ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150245
 
   
 Топ коментарі
 
Гори-гори ясно, чтобы не погасло
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Мене б не обурювла ЗЕформула "надо прекратить стрелять" коли б таке свято відбувалося щоденно і по всьому лугандону, і непогано по кілька суїцидів за день з числа "ихтамнет"
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хитро . на видео снимают не сам пожар а отражение в окне . это несломных донбасят освободители так запугали . боятся что вычислят по видео В окупованому Донецьку горить і вибухає склад боєприпасів найманців РФ - Цензор.НЕТ 7728
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ну не знаю . даже если и осколок . это же не какой то бандеровский а свой родной . от снаряда произведенного в России матушке
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Жаль, маленький склад, даже живущие за 200-300 метров не эвакуируются...но и так тоже хорошо.
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Вот раньше, при президенте Порошенко, ЦЕНЗОР часто баловал меня новостями типа: "украинская ДРГ обезвредила столько-то российских бандитов", "украинские снайперы уничтожили столько-то ихтамнетов", "на украинских минах подорвались столько-то ********** наемников" и т.п.
Сейчас, при президенте Зеленском, остается радоваться редким и случайным новостям типа этой...

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Зато стали регулярными сообщения о раненых и погибших украинских воинах.....................((((((((
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Ток на наших складах не само взрывалось, а лаптеногие помогли...
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То что помогли - очевидно... Что лаптеногие - очевидно.
Вопрос только - кто из наших посодействовал?...
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на території військового складу у Калинівському районі Вінницької області ліквідували пожежу - 11 вересня 2019 року - при великому ЗЕ.
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Это когда у Гонтаревой сарай сгорел?
Так все говорят что она сама подпалила...
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это лоси. у них щас гон, нервные, много курят.
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Добре,коли ранок розпочинається з доббрих новин!
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видео 0-00 а в посте написано что видео есть...ска
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Зато по сруцкі можно піZ...дєть і бєз біндер !
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тю. ну если раньше Зорян со Шкиряком, или взрывоопасная визитка Яроша, то щас то кто?!
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А при порошенко только наши склады горели
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Крупнейший в мире плавучий рыбозавод горит у Южных Курил уже вторые сутки

Пожар не могут потушить из-за шторма. Мешают волны высотой до 4 метров и ветер со скоростью до 20 м/с, сообщили ТАСС сахалинские синоптики. С плавбазы «Петр Житников» были эвакуированы на ближайший остров Шикотан более 360 человек, на борту остались около 60, чтобы бороться с огнем.

https://echo.msk.ru/news/2507681-echo.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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ну естественно для этого времени года:


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На наших складах не само взрывалось, а лаптеногие помогли... Какая в опу разница, при порохе или не при порохе...
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Видимо осовные акционеры из "военторга" с инспекцией должны были приехать, подчинённые сотрудники подсуетились.
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Отлично... потери БК у оккупантов. Надеюсь на большое количество зажареных бурятов и прочих, ну тех кого там нет...
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та бреше знову ваш "цензор"! То просто горить продуктова база з гуманітаркою от владіміравладіміровічавладіміровічавладіміровіча. путіна. Мнє патріоти рускагаміра всьо на пальцах паяснілі...
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та бреше знову ваш "цензор"! То просто горить продуктова база з гуманітаркою от владіміравладіміровічавладіміровічавладіміровіча. путіна. Мнє патріоти рускагаміра всьо на пальцах паяснілі...
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Що знову "предатель" Порошенко взриває склади? Та коли він уже заспокоїться?
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