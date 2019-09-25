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 Політика України
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Все про:Денісова (371) Крим (7507) деокупація (331)

 Лише повна деокупація півострова відновить громадянську і релігійну свободу в Криму, - Денісова

Базові свободи людини в Криму можуть бути відновлені лише після повної деокупації півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на Нараді ОБСЄ з людського виміру у Варшаві заявила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова.

"Лише повна деокупація українських територій дозволить припинити переслідування віруючих різних конфесій і відновить громадянську і релігійну свободу громадян України", - підкреслила Денісова.

Вона зазначила, що окупаційна влада у Криму зарахувала до екстремістських організацій Меджліс кримськотатарського народу.

Денісова розповіла про так звану справу Хізб ут-Тахрір, коли протягом одного дня ФСБ провела 26 обшуків, арештувавши 24 мусульман - нібито за створення терористичної організації. Вона зауважила, що більшість арештованих кримських татар належать до громадського правозахисного руху "Кримська солідарність".

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Уповноважений ВР нагадала, що від початку окупації за обвинуваченнями у зв’язках із забороненими мусульманськими групами у Криму арештовано чи засуджено 59 осіб. На півострові системно порушується свобода слова, постійно надходять повідомлення про викрадення людей.

"Десятки осіб зникли безвісти. 16 вересня у Криму в лісі було знайдено тіло 20-річного кримського татарина Ейнара Еюпова, який зник рік тому", - розповіла Денісова.

Вона також наголосила, що на окупованих територіях змінено законодавство про релігійні організації, що стало інструментом для терору, зокрема проти Української православної церкви (ПЦУ) та євангельських християнських організацій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150244
 
 
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ну и шо , так и есть и шо с этого заявления ?
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гніди пропукінські вам час вже зашморги собі купляти..поки не подорожчало-ЗАОЩАДИТЕ Лише повна деокупація українських територій відновить громадянську і релігійну свободу наших громадян, - Денісова - Цензор.НЕТ 7941
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Так если у нас окупация сосиянами, то почему мы, на своей богом даной земле, должны отводить войска?
Лише повна деокупація українських територій відновить громадянську і релігійну свободу наших громадян, - Денісова - Цензор.НЕТ 7439

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Путін не вічний, майте всі терпіння, буде все таки деокупація Криму.
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