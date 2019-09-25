 Україна підписала угоду про безвізовий режим із Колумбією

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою Carlos Holmes Tru", - написав Пристайко.
Глава МЗС зазначив, що продовжує роботу в Нью-Йорку.
Наконец-то качественный кокаинум! Прямые поставки от производителя!
ты не с марса прилетел?
наркота поплывет в украиту горным потоком
рынки сбыта
еще доплатила мафия калумбиская
дебилы бл
ахахаха
Знакомая живет там давно
За пределы охраняемого квартала практически не выходят.
Могут пристрелить тебя прям в автобусе или тролейбусе,если начнеш возмущатся,что у тебя вытягивают кошелек
Ну хотя бы колумбийский кофе ?