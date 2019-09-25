 Україна підписала угоду про безвізовий режим із Колумбією

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою Carlos Holmes Tru", - написав Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планую підписати кілька угод про безвіз для України в Нью-Йорку, - Пристайко

Глава МЗС зазначив, що продовжує роботу в Нью-Йорку.