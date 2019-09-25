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 Політика України
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Все про:Колумбія (6) безвізовий режим (790) Пристайко (167)

 Україна підписала угоду про безвізовий режим із Колумбією

Глава МЗС України Вадим Пристайко підписав угоду про безвізовий режим із Колумбією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою Carlos Holmes Tru", - написав Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планую підписати кілька угод про безвіз для України в Нью-Йорку, - Пристайко

Глава МЗС зазначив, що продовжує роботу в Нью-Йорку.

Україна підписала угоду про безвізовий режим із Колумбією 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150242
 
   
 Топ коментарі
 
Для этого он с Лавровым консультировался, где лучшие точки и диллеры Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией - Цензор.НЕТ 8966
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В общем, ожидаемое обосралово от этой зепоездки перевалило за все возможные грани, а это зебоба еще с трампушкой не встретился...
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ЕЕЕЕЕ!!!!
Наконец-то качественный кокаинум! Прямые поставки от производителя!
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Ну чого відразу же кокс?) Банани там одні з найкращіх у світі
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думаете у зеленского есть проблема с бананами?)
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Прямые поставки со склада. Цены производителя.
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Как же это восхитительно!Продолжают традиции Порошенко подписывать соглашения о безвизовом режиме с чёртом на куличках,посетить которые смогут лишь власть имущие и воры, - хотя это одно и то же.
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европа стала чОртом на куличках???
ты не с марса прилетел?
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А до чого тут Порошенко зєбіл? Стаття про Вофку, про Вофку і пиши свої зєбільні коментарі 😕
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Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией

наркота поплывет в украиту горным потоком

рынки сбыта

еще доплатила мафия калумбиская

дебилы бл

ахахаха
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Это п...ец, люди, долбойбы подписали бы безвиз еще с Сомали.
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Кремль новый канал поставки пробил.
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А Колумбийцы тоже смогут въезжать к нам без виз? Україна підписала угоду про безвізовий режим із Колумбією - Цензор.НЕТ 5598
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Через три дня получу зарплату 7 тысяч гривен и лечу в колумбию
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"Зеленський заявив, що його розмови з Трампом "особисті і конфеденційні" Цензор.нет (с)
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Поздравим Владимира Александровича! Україна підписала угоду про безвізовий режим із Колумбією - Цензор.НЕТ 6058 Наконец и у нашего президента на улице праздник. Он это заслужил.

Україна підписала угоду про безвізовий режим із Колумбією - Цензор.НЕТ 3782
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Тяжело представить,что б имея трезвую голову туда перется.
Знакомая живет там давно
За пределы охраняемого квартала практически не выходят.
Могут пристрелить тебя прям в автобусе или тролейбусе,если начнеш возмущатся,что у тебя вытягивают кошелек
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ну у них же нету нашего Авакова... Поэтому и преступность такая.
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Так что, колумбийский кокс подешевеет?
Ну хотя бы колумбийский кофе ?
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Ха. С Колумбией очень важно для ЗЕбилов. Это победа!!!
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