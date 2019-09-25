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 Суспільство
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Все про:Естонія (265) візовий режим (154) Рейнсалу (9)

 Естонія скасовує безплатні довгострокові візи для українців з 1 листопада

Уряд Естонії скасував своє рішення 2010 року, яким громадяни України були звільнені від обов'язку сплачувати державне мито за розгляд заявок на довготермінові візи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Як заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, на сьогодні близько 90% громадян України, які звертаються з проханням про довгострокову візу, просять її з метою працевлаштування. Тому, за його словами, надалі не виправдано зберігати такий виняток для громадян України.

Рішення набуде чинності 1 листопада.

При цьому пресслужба уряду Естонії наголосила, що Україна й далі залишається важливим партнером Естонії в Східній Європі, і пріоритетом зовнішньої політики Естонії й далі є робити все задля інтеграції України з Європейським Союзом, зокрема і збільшенням свободи пересування осіб і економічною інтеграцією.

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Таке саме рішення про скасування винятку з оплати держмита за довготермінові візи ухвалили і для громадян Білорусі.

Ідеться лише про національну візу типу D терміном понад 90 днів – до року – для перебування з такою метою, як працевлаштування, навчання, тривале лікування тощо. Держмито за розгляд заявки на таку візу в Естонії становить нині стандартно 80 євро; за ще одним рішенням, ухваленим 24 вересня, ця сума з 1 січня 2020 року зросте до 100 євро (https://vm.ee/en/long-stay-d-visa).

Ці візи не стосуються громадян України, які мають намір відвідати Естонію чи інші держави-члени "шенгенської зони" на термін до 90 днів протягом кожних 180 днів без права на працевлаштування – для власників біометричних українських паспортів такі подорожі безвізові, інакше потрібна звичайна шенгенська віза.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150240
 
   
 Топ коментарі
 
да нет - простому и мудрому нариду....
Эстонцы поняли что большинство в Украине это совковые малороссы....- так зачем рисковать пуская их на свою территорию....?
Там и без них Ванек с рашки хватает..
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Зебилы, безвиз на хлеб не намажешь, ведь так?! Вы сделали это вместе!
Эстония увидела, что в Украине 73% населения страны - ватные кретины поэтому сделала соответствующий вывод.
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Речь идет только о национальной визе типа D на срок более 90 дней - до года Источник: https://censor.net.ua/n3150240
Передашь Пэ ...
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Зеленский, нужно отменить безвиз с ближайшими соседями. Хоть заробитчане массово завозят валюту в Украину и курс национальной единицы укрепляется, но это палка о двух концах: мы теряем квалифицированные трудовые ресурсы, которые больше никогда не вернуться назад!!! Это путь в никуда!!!
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угу... народ удирать отсюда не перестанет, только обозлится ещё больше.нужно принимать программу восстановления страны типа индустриализации, аграрной реформы и т. д. так кто ж её примет - у власти барыги с целью попилить то малое, что осталось.
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Даёшь панщину и "железный занавес 2.0",да зебил? Не поможет,даже не сомневайся.
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спецом для тупорылой расеянской публики типа stas777
Естонія скасовує безплатні довгострокові візи для українців з 1 листопада - Цензор.НЕТ 147
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да нет - простому и мудрому нариду....
Эстонцы поняли что большинство в Украине это совковые малороссы....- так зачем рисковать пуская их на свою территорию....?
Там и без них Ванек с рашки хватает..
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а не тяжело тебе жить в одной стране с таким большинством населения? Может тебе ростов ближе?
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Чего так...в совке жили в обществе рабов и сейчас проживем Аки негры с азиатами. Лишь бы вам пайка была.
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И в Ростов зек от меньшинства сбежал, если Вы совсем уж не ориентируетесь.
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Цитата этого пропагандона не стыкуется с новостью.
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Воскресший Святой Аркадий, слава Ему и его Фейсбук-странице(жует мощи, бормочет мантры, кланяется).

Веропитекам поверить в Него приказываю, раз-два(раскуривает трубку, поглаживает усы, подписывает расстрел 20 тыс. враждебных элементов)
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Вот же блин, а власти Эстонии не в курсе почему так
Говорят что дело в том что визы эти используются украинцами для трудоустройства в Эстонии
Вот лохи

Нет чтобы послушать россиянина Бабченко. Русня же лучше знает и никогда не врет!
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Зебилы, безвиз на хлеб не намажешь, ведь так?! Вы сделали это вместе!
Эстония увидела, что в Украине 73% населения страны - ватные кретины поэтому сделала соответствующий вывод.
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@банашка, в отличии от тебя я сам по себе . Если ты назвал ***** ******, это ещё ничего не доказывает в отношении тебя . А если ты всё видишь по нику, "провидец" так сказать …. то нужно было своему пэтру подрассказать что с ним будет в будущем, может быть муйнёй он не страдал. Так понятно "поцреот" ?
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А что ж тут не поняьного? Хорошего человека стасиком с " очком" во втором чтении не обзовут. Не любит тебя старшой, похоже.
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не пались тухлятина , то что у тебя очко больная тема, уже не секрет .
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777- это выигрышная комбинация в карточной игре. А ты о чём думаешь, стасик?
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вы там все безмозглые или через одного ? вы моете читать новость дальше её названия ? заглавия в таком стиле пишет обычно сми мордора, но смотрю что и бутусовня не брезгует .
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95% українців в Європу їдуть не "відпочивати" - і це рішення, поки що однієї країни, може дуже сильно вдарити по іміджу зедебілів )))
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А безвиз Европа тоже не открывала, что бы туда массово поехали на заработки . И повалили туда все как раз при сывочолом . И слава богу что отменяют только длительные визы . Такому как я в Прибалтике или в Европе три месяца делать нечего. Тут нужно работать , у себя в стране.
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Так устройся и работай, ваЗЕлиновый дрыщь.
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Как заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сегодня около 90% граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, просят ее с целью трудоустройства. Источник: https://censor.net.ua/n3150240\\\\\\\\\

Не, блин, ехать будут как Гадя - зайти в платье в Балтийское море
Только бы Рашка не закрыла визы, ведь туда загробитчан ездит на 2млн. больше чем в Таллинщину Естонія скасовує безплатні довгострокові візи для українців з 1 листопада - Цензор.НЕТ 1265
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раньше вы говорили про 10 миллионов
вам надо сначало выдать всему однонароду то есть заробитчан которые прутся в рашку
паспорта россии а потом закрыть границу с Украиной
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мне абсолютно пофигу - высрал министр Климкин шо 2млн. - то и говорю.
А если как "вы говорили", 10 млн. - то лопату им в...... (руки)
А то шо твои фантазии о "вы говорили", то мне побоку, так как я атеист(то же самое шо и Мужик - не звизжу, а если ошибся, то извинюсь)
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Просто ЕС сокращает дотации, вот эстонцы и решили подготовиться.
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ой ну и не надо, я туда и не собиралась никогда
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Вот жеж этот барыга мародер сделал для Украины безвиз со странами Евро Союза и теперь население разбегается, что ж ты наделал Порошенко!!! Естонія скасовує безплатні довгострокові візи для українців з 1 листопада - Цензор.НЕТ 9936
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Безвиз тут вообще ни при чем
Три абзаца новости не можешь осилить?
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Da v Estoniju tam prijexali s Donbasa bolsinstvo.Kogda byli vybori Jedinstvenaja strana gde prezidenta by vybrali Boiko i ego partiju.Kak Donbase tak i tam progolosovali Естонія скасовує безплатні довгострокові візи для українців з 1 листопада - Цензор.НЕТ 8960
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Зебилы будте умней чем хаить пороха ( он уже попередник), лучше напишите о достижениях зебила и его Ко или хотя бы скажите , когда будет прессконференция после " 100 дней " . А то у вас на любой вопрос о зебиле ответ либо соя либо " порх говно " .
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если бы, если бы можно было бы что то написать, то и не лилось бы из зебобов столько дерьма и желчи...
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прессконференция - не буде ніколи, або після того як в москалики напишуть преЗЕку, що говорити, а потім перекладуть гугл-транслейт
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Заспокойтеся.
По-перше, Порошенко навіть не " порх говно ".
По-друге, якби ви, замість оскаженіло кидатися на усіх незгодних з першим пунктом, "вмикнули" свої 24%-ві мізки, то після історії з Кривоносом, зрозуміли б відсутність анонсування майбутніх планів.
По-третє, прес-конференцію за "100 днів" дії президента/уряду/будь-кого ви, як сама ініціативна частка суспільства, вільні вимагати у тих, хто її повинен провести. А 73% "бидла" залюбки підтримають нашу "Ыліту"
Успіхів вам...
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Ести просто вирішили поповнити бюджет,Україні теж треба ввести візовий режим для хасидів.
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Я їм цього цадика Нахмана просто віддав і позбувся б проблеми.
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Як варіант - на сотню висших чинів іхтамнєтов з Лугандонії. Цадік тки цінніший за капрала.
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А реалізація цього плану? Моссад має відловити цих"висших чинів іхтамнетов" і передати Україні в обмін на Нахмана?
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А чом би й ні? Якщо кацапи використовують Донбабве, як полігон для тренування спецури, то чим Ізраїлі гірший?
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Чи не простіше їм викрасти одного, самого Нахмана, і не ганятись за сотнею іхтамнетов, за викрадення яких на Беньяміна та Сару може образитись пуйло, з яким вони не поспішають сваритись?
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Ну, як кажуть у таких випадках - "пройдись по базару - найди дешевле"
А взагалі-то, Цадика поховали за його заповітом і наврядчи хтось погодиться це змінити.
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Не факт. Якщо правильно створити "комфортні умови", то євреїв навіть заповіт не зупинить але то не на часі.
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Я б віддав без обміну, але з умовою: разом з цадиком нехай заберуть і своїх громадян Коломойського, Куницького та інших із зеленого цунамі
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Обережніше з бажаннями, вони іноді здійснюються. За Крим вже забули?
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А до чого тут Крим? Крим - територія України. Там цадика немає. А своїх громадян Ізраїль може і звідтам забрати. Я не проти.
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Бо "зелене цунамі" може скористатися правом більшості. В історії вже були випадки "переселення" народів.
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Господи, та нехай хоч усі переселяються! 😁 Сектор Газа, берег ріки Йордан - місця для нових квбуців вистачить.
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судя по каментам, большинство порохоботов подолгу живут в Эстонии...
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Естонці вже казали що їх задрали бібізяни з Думбасу, тому і відмінили.
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а на расию у нас без виз, а то я не в теме?
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я к тому шо какая норм страна оставит без виз тому у кого с парашкой без виз ?
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Свято место пусто не бывает. Зато с Колумбией безвиз...
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Не понятно только, почему столько тянули.
Понятно было сразу после выборов, что нужно принимать меры, чтобы малоросийская зелёная зараза не мигрировала безконтрольно.
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Зебилы и трольчата ПРИЗЫВАЮ вас перестать писать о Порошенко - мы уже все о нем знаем мы же не зебилы . А вот о свершениях зебильской команды мы не сном не рылом , ну кроме того , что сожгли дом Гонтаревой , выпустили ефремова , вернулся портнов ну и т.д. потепления отношений с ********** , 5 лярдов кредит , компенсация коломойскому
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Зебилы, напомните ка, что вы здесь верещали недавно?
А ведь вам, конченые судаки, говорили изначально, что так и будет!
В дыре этому рады, они все время говорили, что не хотят безвиз, потому что там их детей будут делать геями, ведь всем известно, что в Европе "59 видов геев и насилуют собак".... Естонія скасовує безплатні довгострокові візи для українців з 1 листопада - Цензор.НЕТ 7779
Фу, б...дь, гыдота/нечисть - ненавижу зебобов и полицаев...(
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Я слышал, что эстонцы хорошо относятся к нашим "заробитчанам", и ценят их работу, в отличие от поляков, которые сейчас просто озверели, не знаю под влиянием ли Мордора, или они всегда такими были, сам в Эстонии не был, так что мои свидетельства основаны на показаниях третьих лиц. Может, кто был в Эстонии, сам скажет, как там относятся к украинцам.
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к заробитчанам, которые работают чаще всего нелегально и за еду, никто никогда и нигде не будет хорошо относиться.
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Понятно, украинцы работают в Польше только нелегально и только за еду, поэтому такое отношение.
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Да, немного не так, на самом деле поляки прессуют украинцев из-за того, что они "работают чаще всего нелегально и за еду".
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Ja znaju sto Litve po raznomu otnositsia.Jest kompaniji gde rybu delajet tam malo platyt i mnogo raboatejet.Ne to sto ukraincem oni ploxo otnositsia no i k mesnim takze.Jest drugaja kompanija tam mebel delajet,tam platit ot 1000 evro do 1400evro v ruki.Tam rabotajet 3 dnia po 12 casov,kofe i napitki bezplatynyje,obed 1 evro kusaj skolko xoces.Jesly plan vypolniajet picy bezplatno i premiji
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говорят что Пётр Алексеич купил у Бутусова Цензор....думаю брешут, Алексеич не из тех кто платит.... может отжал
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а хто говорить ?
невже голоси у вашій голові нашіптують ? Естонія скасовує безплатні довгострокові візи для українців з 1 листопада - Цензор.НЕТ 815
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То все муйня.Зато Україна та Колумбія підписали угоду про безвізовий режим. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Вадим Пристайко на своїй сторінці у Twitter.
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Надо вообще закрывать выезд из страны, а то все патриоты повыезжают. И так уже 30 млн осталось на территории страны.
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