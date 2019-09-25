 Естонія скасовує безплатні довгострокові візи для українців з 1 листопада

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Як заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, на сьогодні близько 90% громадян України, які звертаються з проханням про довгострокову візу, просять її з метою працевлаштування. Тому, за його словами, надалі не виправдано зберігати такий виняток для громадян України.
Рішення набуде чинності 1 листопада.
При цьому пресслужба уряду Естонії наголосила, що Україна й далі залишається важливим партнером Естонії в Східній Європі, і пріоритетом зовнішньої політики Естонії й далі є робити все задля інтеграції України з Європейським Союзом, зокрема і збільшенням свободи пересування осіб і економічною інтеграцією.
Таке саме рішення про скасування винятку з оплати держмита за довготермінові візи ухвалили і для громадян Білорусі.
Ідеться лише про національну візу типу D терміном понад 90 днів – до року – для перебування з такою метою, як працевлаштування, навчання, тривале лікування тощо. Держмито за розгляд заявки на таку візу в Естонії становить нині стандартно 80 євро; за ще одним рішенням, ухваленим 24 вересня, ця сума з 1 січня 2020 року зросте до 100 євро (https://vm.ee/en/long-stay-d-visa).
Ці візи не стосуються громадян України, які мають намір відвідати Естонію чи інші держави-члени "шенгенської зони" на термін до 90 днів протягом кожних 180 днів без права на працевлаштування – для власників біометричних українських паспортів такі подорожі безвізові, інакше потрібна звичайна шенгенська віза.
Передашь Пэ ...
Эстонцы поняли что большинство в Украине это совковые малороссы....- так зачем рисковать пуская их на свою территорию....?
Там и без них Ванек с рашки хватает..
Веропитекам поверить в Него приказываю, раз-два(раскуривает трубку, поглаживает усы, подписывает расстрел 20 тыс. враждебных элементов)
Говорят что дело в том что визы эти используются украинцами для трудоустройства в Эстонии
Вот лохи
Нет чтобы послушать россиянина Бабченко. Русня же лучше знает и никогда не врет!
Эстония увидела, что в Украине 73% населения страны - ватные кретины поэтому сделала соответствующий вывод.
Не, блин, ехать будут как Гадя - зайти в платье в Балтийское море
Только бы Рашка не закрыла визы, ведь туда загробитчан ездит на 2млн. больше чем в Таллинщину
вам надо сначало выдать всему однонароду то есть заробитчан которые прутся в рашку
паспорта россии а потом закрыть границу с Украиной
А если как "вы говорили", 10 млн. - то лопату им в...... (руки)
А то шо твои фантазии о "вы говорили", то мне побоку, так как я атеист(то же самое шо и Мужик - не звизжу, а если ошибся, то извинюсь)
Три абзаца новости не можешь осилить?
По-перше, Порошенко навіть не " порх говно ".
По-друге, якби ви, замість оскаженіло кидатися на усіх незгодних з першим пунктом, "вмикнули" свої 24%-ві мізки, то після історії з Кривоносом, зрозуміли б відсутність анонсування майбутніх планів.
По-третє, прес-конференцію за "100 днів" дії президента/уряду/будь-кого ви, як сама ініціативна частка суспільства, вільні вимагати у тих, хто її повинен провести. А 73% "бидла" залюбки підтримають нашу "Ыліту"
Успіхів вам...
А взагалі-то, Цадика поховали за його заповітом і наврядчи хтось погодиться це змінити.
Понятно было сразу после выборов, что нужно принимать меры, чтобы малоросийская зелёная зараза не мигрировала безконтрольно.
А ведь вам, конченые судаки, говорили изначально, что так и будет!
В дыре этому рады, они все время говорили, что не хотят безвиз, потому что там их детей будут делать геями, ведь всем известно, что в Европе "59 видов геев и насилуют собак"....
Фу, б...дь, гыдота/нечисть - ненавижу зебобов и полицаев...(
невже голоси у вашій голові нашіптують ?