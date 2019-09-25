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 Політика України
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 Україна не готова чекати ще 5 років, щоб переговори в Мінську дали результат, - Зеленський на зустрічі з прем'єром Швеції

На полях Генеральної Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Глава держави подякував прем’єр-міністру за всебічну підтримку України, зокрема, за підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Сторони обговорили перспективи перемовин щодо Донбасу.

"Ми не готові чекати ще 5 років, щоб переговори у Мінську дали результат", – наголосив Володимир Зеленський.

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Президент також наголосив на важливості Швеції як партнера для нашої країни, зокрема у торговельній сфері.

Володимир Зеленський закликав Стефана Льовена сприяти збільшенню шведських інвестицій в економіку України, серед іншого – в енергоефективність, переробку сміття тощо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150239
 
   
 Топ коментарі
 
Мы не можем ждать еще 5 лет, по-этому мы сдадим Украину по формуле штангенциркуля уже завтра Украина не готова ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат, - Зеленский на встрече с премьером Швеции - Цензор.НЕТ 1855
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Цього не буде, але ти можеш марити і далі.
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Зачем, зачем? консультировался с господином Лавровым. Вы наверное слышали, что Украина получила безвиз с Колумбией. А в Колумбии самый зачетный кокаин. Так что вывод напрашивается сам собой Україна не готова чекати ще 5 років, щоб переговори в Мінську дали результат, - Зеленський на зустрічі з прем'єром Швеції - Цензор.НЕТ 1724
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Мы не можем ждать еще 5 лет, по-этому мы сдадим Украину по формуле штангенциркуля уже завтра Украина не готова ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат, - Зеленский на встрече с премьером Швеции - Цензор.НЕТ 1855
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Цього не буде, але ти можеш марити і далі.
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Цього не буде за однієї умови: якщо всі ми, в тому числі й ті, що голосував за Зеленського, не дозволимо йому це зробити. Бо таке бажання в нової влади виникає постійно.
Германія 40 років чекала на воз'єднання.
Корея чекає на воз'єднанная вже 66 років.
Японія чекає на повернення захоплених росією островів вже 74 роки.
Тож куди поспішає ця команда голих? До бані? Чи до сексуального дійства у позі doggy-passive?
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Война - это каждый день новые жертвы, убитые и раненые. Война идёт 6-й год
Как тут можно спрашивать «куда вы так спешите закончить войну»

Шо должно быть в голове, чтобы такое писать 🙈
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Там вата вперемешку с соей..
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А что должно быть в голове того, кто строчит про войну одними штампами?
Мне безумно жаль тех, кто становится жертвами войны.
Я безмерно благодарен каждому нашему воину, кто рискует своей жизнью ради мирного существования Украины.
Но может уже пора разобраться в реальных вещах по сути, а не только биться в пропагандистской истерике?
Я даже не буду говорить о том, что это не Украина нападает на рф, а что ей приходится от нападения защищаться, и что перестать защищаться - означает сдаться. Вам, сидя в Германии, сдача Украины в лапы рф ничем не угрожает, как вам кажется. Но это так только кажется.
А что говорит арифметика?
На восточном фронте от рук российских наемников гибнет примерно 2 человека в неделю.
За эту же неделю на дорогах Украины гибнет примерно 20 человек.
Снижение смертности на дорогах хотя бы на 10% сберегло бы столько же жизней украинцев, сколько сбережет сдача Украины путлеру!
Так почему об этом молчат Зе и его слуги?????
Только ли потому, что лидерам других стран не скажешь: "Мы просим, чтобы вы сделали нам нормальные дороги... Да х.р с ними, с дорогами, пришлите нам хотя бы своих дорожных полицейских. Или хотя бы сделайте нам разметку на дорогах. Или хотя бы вкрутите лампы на неосвещенных улицах. Или пришлите нам своих судей, чтобы злостные дорожные хулиганы не уходили от ответственности. Или хотя бы..."?
Или просто потому, что у снижения аварийности на дорогах Украины нет такого количества влиятельных спонсоров, какое есть у тихой сдачи Украины в лапы северной орде - начиная с олигархов и кончая кремлевским режимом?!!
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Быстро можно только сдаться, я вижу ты этого очень хочешь.
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повторяй мантру не меньше 25 раз.

капитуляции не будет...
тарифы снизят....
зарплата по 4000 у.о....
бубочка ездит на велосипеде...
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не вижу че написано - включи жирный шрифт, шоб все видели вопли!
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какой троллинг то? он такой и есть. крикливец сете.вой.
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не хватает вам чувства юмора и мозгов для понимания, любители квартала. Україна не готова чекати ще 5 років, щоб переговори в Мінську дали результат, - Зеленський на зустрічі з прем'єром Швеції - Цензор.НЕТ 7417
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браток, если это "юмор", то я Бэтмен.
иди попей минералки шоли - бредишь
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Не думаю что Зеля злой
Скорее просто шут
Но вместо каждого шута
Найдется новый плут
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ЗАЧЕМ ЗЕ С ЛОШАДЬЮ ГОВОРИЛ? Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.

Встреча политиков состоялась на приеме в честь глав делегаций, который был организован от имени президента США Дональда Трампа. Источник агентства сообщил, что разговор был «вполне деловой» Лавров и Зеленский обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.
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Зеленський розмовляв з Лавровим для того, щоб звільнити скалічених і зранених хлопців з путінських концтаборів. Пояснення зрозуміле?
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ну ты, блин, шустрый. три дня назад в Чехии, вчера в штатах на генассамблее (где собственными ушами слышал, что там зебуин кобыле тёр), а сегодня уже в Польше.
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чета ты тут один подзелупный остался...
дежурство?
за всех отдуваешься?

ну, хоть подзаработаешь немного.
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Зато вас, дегенератов соевых, как вшей на кобеле, немеряно..
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Зато ты любитель педро и кремлЯдей тут круглосуточно. Копи силы очередь в мавзолей скоро занимать: твоего шефа принесут
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Зачем, зачем? консультировался с господином Лавровым. Вы наверное слышали, что Украина получила безвиз с Колумбией. А в Колумбии самый зачетный кокаин. Так что вывод напрашивается сам собой Україна не готова чекати ще 5 років, щоб переговори в Мінську дали результат, - Зеленський на зустрічі з прем'єром Швеції - Цензор.НЕТ 1724
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Три дні тому був у Чехії, проїхав багатьма селами і хуторами.
В кожному з них, навіть найменших - контейнери для збирання сміття - окремо скло, папір, пластик тощо. Люди в селах МАСОВО їздять на електричних скутерах та велосипедах, вартістю в тисячі доларів. Польща - вже майже так само.
Це Чехія і Польща, Карл, це навіть не Швеція...
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Правда без німців - чехопітеки би були може лишень в 2 рази кращі аніж ми... ну, бабла би мали в 2 рази більше.
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Це смішно - сидіти на смерековому пеньку, ********* облізлим хвостом, і називати людей "чехопітеками".
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Комротьі Козлов , он такой смешной командир ротьі...
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Да , и сидит он на березовом пеньке . На Расее смереки не растут...
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б*же, ви хочеш шоб я ше за нас сказав?
а вуха не пов.януть?
чехи проти німців = Україна не готова чекати ще 5 років, щоб переговори в Мінську дали результат, - Зеленський на зустрічі з прем'єром Швеції - Цензор.НЕТ 699
ми проти чехів = Україна не готова чекати ще 5 років, щоб переговори в Мінську дали результат, - Зеленський на зустрічі з прем'єром Швеції - Цензор.НЕТ 5772
Ти ба, як я культурно пояснив, .... плюючи на свій паспорт....
Ладно, не смійся, бо опше ми приїхали вже з цими..... ну, Тарас Шевченко їх не любив...
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Гнилота, коли в 1876 році Російська імперія заборонила українську мову і літературу, то саме в Празі вийшло перше і нецензуроване видання Шевченкового «Кобзаря». Коли Шевченко був заборонений в Україні, то його переклав видатний чеський поет Йожеф Гейчик.
Одну зі своїх найвідоміших поем Тарас Шевченко присвятив національному героєві Чехії - Янові Гусу.
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та б*же, я поважаю чехів.
чо ти такий жовчний? Просто без німецької нації - чехи би жили як серби.
ну чому сперечатись за(через) очевидне?
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Ну электро скутер от 1000 евро, електровелосипед от 500 евро.
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Правильно говорит, молодец! Нужно заканчивать этот бред.
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шо, у вас на-расее уже припекать начало?
воете?
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Шведам пофиг, у них глобальное потепление. Вчера девочка на трибуне в припадке билась.
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А нам глобальное только на пользу. Опять же платить зимой за газ нужно меньше Украина не готова ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат, - Зеленский на встрече с премьером Швеции - Цензор.НЕТ 4107
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Вот жеж бессердечный, уровень океана за последние 100 лет на целый миллиметр поднялся)
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После нас хоть потом. Мне лично как-то пофиг, чо будет на планете лет через 100, вот ей богу, хоть камнями меня закидайде. И не надо щас тут про внуков и правнуков, бо я знаю, щас начнется
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Где-то у меня иранская инструкция была, как правильно закапывать, для побитья камнями)
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Владимир Зеленский призвал Стефана Левена способствовать увеличению шведских инвестиций в экономику Украины, в том числе - в энергоэффективность, переработку мусора и тому подобное. Источник: https://censor.net.ua/n3150239\\\\\\\\\\\\

В то же время дав указание увеличить налоговую нагрузку на придприятия(высл(р)ал Разумкову по Вайберу)
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Пішов у дупу миротворець зелений, як що так поміркувати то взагалі нафіг Україні такий розбомблений Донбас всрався - хай Расєя його для початку відбудує що разбомбила, размінує, а потім вже пропонує Україні.
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сдаётся мне, зебуин уши перепутал. шведы-то причём до Минска?
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Назовите хоть один конфликт русни (ссср) с другими странами, который прекратили твоим мифическим политико-дипломатическим путём? А таких нет, и не было, и не будет. Хватит уже себя обманывать, русня из Крыма и Донбасса уйдёт лишь тогда, когда наша армия будет СИЛЬНЕЕ НА ГОЛОВУ.
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Премьер Швеции, наверно, кушать не может после этого заявления...
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Премьер Швеции сразу же пошёл звонить Лакшми Митталу , чтобы подробней расcпросить о теперешнем инвестклимате в Украине . .
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зеля встречается с мощными игроками на световой арене -Швеция ,Папаа - Гвенея и так далее - да крутой он переговорщик ,а у остальных - на него не времени, не желания нет,ну типа - Германии,Франции,Великобритании, США и так далее
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Они майдан 3, раскручивают, хотят к новому году, на царство мародера вернуть. Миллионы выйдут Пэтю поддержать Україна не готова чекати ще 5 років, щоб переговори в Мінську дали результат, - Зеленський на зустрічі з прем'єром Швеції - Цензор.НЕТ 1702. Наивные, то что Пэтя раком народ поставил и никакого майдана не было, то откуда ему сейчас взяться?
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Клоун думає.що когось хвилює те,що він скаже
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Швеция , кто не знает , производит широкий спектр отличньіх вооружений собственной разработки. Есть предмет для разговора , имхо.
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Не готова ждать? 5 лет? Замечательно! За полгода подпишем соглашения с РФ об интеграции моторыл и захарченков в политическое пространство Украины. Позволим людям ненавидящим Украину и убивающих ее граждан заседать парламенте! Вы хоть понимаете-что собственными руками открываете путь к Гражданской войне? Зебилы!
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Да такие как ты , готовы вечно жить в камне. 92% хотят начать жить нормально, а не кидаться тухлыми понтами на всех вокруг.
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