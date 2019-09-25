 Україна не готова чекати ще 5 років, щоб переговори в Мінську дали результат, - Зеленський на зустрічі з прем'єром Швеції

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Глава держави подякував прем’єр-міністру за всебічну підтримку України, зокрема, за підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Сторони обговорили перспективи перемовин щодо Донбасу.
"Ми не готові чекати ще 5 років, щоб переговори у Мінську дали результат", – наголосив Володимир Зеленський.
Президент також наголосив на важливості Швеції як партнера для нашої країни, зокрема у торговельній сфері.
Володимир Зеленський закликав Стефана Льовена сприяти збільшенню шведських інвестицій в економіку України, серед іншого – в енергоефективність, переробку сміття тощо.
Германія 40 років чекала на воз'єднання.
Корея чекає на воз'єднанная вже 66 років.
Японія чекає на повернення захоплених росією островів вже 74 роки.
Тож куди поспішає ця команда голих? До бані? Чи до сексуального дійства у позі doggy-passive?
Как тут можно спрашивать «куда вы так спешите закончить войну»
Шо должно быть в голове, чтобы такое писать 🙈
Мне безумно жаль тех, кто становится жертвами войны.
Я безмерно благодарен каждому нашему воину, кто рискует своей жизнью ради мирного существования Украины.
Но может уже пора разобраться в реальных вещах по сути, а не только биться в пропагандистской истерике?
Я даже не буду говорить о том, что это не Украина нападает на рф, а что ей приходится от нападения защищаться, и что перестать защищаться - означает сдаться. Вам, сидя в Германии, сдача Украины в лапы рф ничем не угрожает, как вам кажется. Но это так только кажется.
А что говорит арифметика?
На восточном фронте от рук российских наемников гибнет примерно 2 человека в неделю.
За эту же неделю на дорогах Украины гибнет примерно 20 человек.
Снижение смертности на дорогах хотя бы на 10% сберегло бы столько же жизней украинцев, сколько сбережет сдача Украины путлеру!
Так почему об этом молчат Зе и его слуги?????
Только ли потому, что лидерам других стран не скажешь: "Мы просим, чтобы вы сделали нам нормальные дороги... Да х.р с ними, с дорогами, пришлите нам хотя бы своих дорожных полицейских. Или хотя бы сделайте нам разметку на дорогах. Или хотя бы вкрутите лампы на неосвещенных улицах. Или пришлите нам своих судей, чтобы злостные дорожные хулиганы не уходили от ответственности. Или хотя бы..."?
Или просто потому, что у снижения аварийности на дорогах Украины нет такого количества влиятельных спонсоров, какое есть у тихой сдачи Украины в лапы северной орде - начиная с олигархов и кончая кремлевским режимом?!!
капитуляции не будет...
тарифы снизят....
зарплата по 4000 у.о....
бубочка ездит на велосипеде...
иди попей минералки шоли - бредишь
Скорее просто шут
Но вместо каждого шута
Найдется новый плут
Встреча политиков состоялась на приеме в честь глав делегаций, который был организован от имени президента США Дональда Трампа. Источник агентства сообщил, что разговор был «вполне деловой» Лавров и Зеленский обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.
дежурство?
за всех отдуваешься?
ну, хоть подзаработаешь немного.
В кожному з них, навіть найменших - контейнери для збирання сміття - окремо скло, папір, пластик тощо. Люди в селах МАСОВО їздять на електричних скутерах та велосипедах, вартістю в тисячі доларів. Польща - вже майже так само.
Це Чехія і Польща, Карл, це навіть не Швеція...
а вуха не пов.януть?
чехи проти німців =
ми проти чехів =
Ти ба, як я культурно пояснив, .... плюючи на свій паспорт....
Ладно, не смійся, бо опше ми приїхали вже з цими..... ну, Тарас Шевченко їх не любив...
Одну зі своїх найвідоміших поем Тарас Шевченко присвятив національному героєві Чехії - Янові Гусу.
чо ти такий жовчний? Просто без німецької нації - чехи би жили як серби.
ну чому сперечатись за(через) очевидне?
воете?
В то же время дав указание увеличить налоговую нагрузку на придприятия(высл(р)ал Разумкову по Вайберу)