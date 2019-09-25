 "Настав час вийти зі стану летаргічного сну", - Дуда в ООН закликав не повторювати помилок у відносинах з агресором

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у виступі на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.
"Хочу ще раз чітко заявити, що кожна держава має рівне право на самовизначення. Польща й надалі відстоюватиме незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та Грузії. Державні кордони не можна змінювати силою", - зазначив Дуда.
Він додав, що Польща, яка багато страждала в минулому сторіччі через зневагу інших держав до її суверенітету, "має моральний обов’язок голосно говорити про це".
Дуда також закликав міжнародну спільноту не намагатися замирити агресора, адже хибність цього довела Друга світова війна.
"На жаль, як показали останні роки, та сама спокуса порозумітися з агресором, що панувала тоді, є й зараз. Я твердо переконаний, що настав час вийти зі стану летаргічного сну, навчитися з попереднього досвіду та припинити повторювати ті самі помилки", - наголосив президент Польщі.
1. Гражданская война в Китае - 1946-1950 гг.
2. Война в Корее - 1950-1953 гг.
3. Венгерский кризис - 1956 г.
4. Война в Лаосе - 1960-1970 гг.
5. Разминирование территории Алжира - 1962-1964 гг.
6. Карибский кризис - 1962-1964 гг.
7. Гражданская война в Йемене - 1962-1969 гг.
8. Война во Вьетнаме - 1965-1974 гг.
9. Арабо-израильские войны - 1967-1982 гг.
10. Чехословацкий кризис - 1968
г. (21.08-20.09)
11. Китайско-советские пограничные конфликты - март 1969 г.; август 1969 г.
12. Пакистано-индийский конфликт - 1971 г.
13. Гражданская война в Мозамбике - 1967, 1969, 1975-1991 гг.
14. Гражданская война в Анголе - 1975-1994 гг.
15. Сомалийско-эфиопская война - 1977-1979 гг.
16. Война в Афганистане - 1979-1989 гг.
17. Чадско-ливийский конфликт - 1987
г.
18. Конфликт в Югославии - 1989-1991 гг.19. Приднестровская война - 1992 г.20. Карабахская война - 1993 г.
21. Чеченская война - 1994-1996 гг.
22. Чеченская война - 1999-2009 гг.
23. Южная Осетия, Абхазия, Грузия - 2008 г.
24. Украинская война - 2014
25. Сирия - 2015
Дядя, Вы дурак? (с)
Людские потери СССР
Вплоть до середины 70-х годов партийное руководство отрицало участие советских военных в корейском конфликте. В различных документах, наградных листах и похоронках речь шла об «особо важном задании партии и правительства». Возможно вследствие такой скрытности статистические данные о погибших долгое время разнились - в диапазоне от 200 до 1500 человек.
Советский Союз в Корейской войне был представлен преимущественно военно-воздушными силами. В конфликте принимало участие около 26 тысяч советских летчиков, все они входили в ударную группу трех авиадивизий 64-го истребительного авиационного корпуса.
Советские летчики совершили в корейское небо более 63 тысяч вылетов, принимая участие примерно в двух тысячах воздушных боев. Современные данные свидетельствуют, что за все время боевых действий Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/troops/39753485/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
ИЩЁ ВАПРОСЫ?
Панок "забыл" что его твари-диды творили тут.
Панок хочет чтобы жертвы зверств извинялись за "волинскуй резню дидив бензопилой".
Панок печется только за свою страну(уважаю) и поддерживает Украину только как буфер между варварами и людьми.
Панок идет на "кое-что", подбодренный пинком в шляхетскую дупу(жёппу).
При этом они глубоко уважают ТГШ, который очень "любил" ляхов и еще 2 "нации".
Идите вы убейтесьапстенусрача
Реальные рабы - готовы лизать жёппу хоть Мугабе, если бы он высрал шо любит украинские огурцы, как королева Англии какая-то.
Я знаю почему так живем - потому что есть такие, что ниже просрались. интарии(интеллигенто-пролетарии)
они же переняли не только методы пропаганды, а и как Гитлер в Чехословакии и далее, "притесняемые судетские немцы" и тд.
как Ганнибал высрал что "Сагунт наш", а римляне высрали: "Сагунтяне - мышебратья"(хоть 99% населения даже и не знали шо есть такой городишко )
Или Пирр - тоже какого-то хрена кого-то там в Италии мол "защищал", правда обосрался.
Или наш Святослав - защищал братьев-болгар от грекопитеков, правда там финал был гораздо печальнее
Че непонятно?
И ты (вЫ) и я знаем историю по тому шо написано.....
Ты(вЫ) знаешь что было в Иловайске? Подсказка - прошло всего-то 5 лет.....
давай не будем спорить, ибо я покрепче в истории, это раз, а во-вторых - см. выше написанное.
позорище, не спорь со мной за историю, так как ты можешь знать ровно то же что и мы(я, на "Вы" называй.те)
Московская редакция и минимум недобукв "ё".
Отлично написано, особенно о Помпее Магне. Ну и о кореше Суллы - Луции Корнелиусе .... а вот имя забыл, тот шо награбил в Малой Азии и "на пенсии" давал шикарные обеды философам.
Там просто как он воевал - блеск.
ээээ, Пруссия что-ли с Парашкой разделила?
дай.те пару цитат, а то я реально не знаю как ляхов разделили люди и варвары.
1 Мировая- позорный выход параши из войны, кидок союзников. 2 млн. своих трупов.
2 Мировая- развязывание на пару с другом Гитлером, оккупация ряда европейских государств, вторжение в Финляндию (1939), раззявывание варежки на ряд других (1940), подготовка к вторжению во всю Европу, получение по мордасам от друга Гитлера (1941), в союзниках у которого оказались несостоявшиеся жертвы параши (Болгария и Румыния), попытка кидка союзников в 1942-м (тайная встреча Молотова и Риббентропа в оккупированном Кировограде, обсуждение условий капитуляции параши). "Успешно" завалила Германию 42 млн. своих трупов. Вторжение в Манчжурию в нарушение договора с Японией. Вишенка на торт- оккупация части Кореи и создание там образца параши- КНДР. Почти то же- в Европе (от Балтии и Польши до Югославии).
3 Мировая (холодная)- просрана так, что едва получилось выпросить у США "ножки Буша".
4 Мировая (гибридная)- если парашу сейчас не остановить, закончится термоядерной войной с миллиардами трупов.
Так что вы сербскую империю не лепите в один ряд кк Украине.