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Все про:ООН (1279) Дуда (198)

 "Настав час вийти зі стану летаргічного сну", - Дуда в ООН закликав не повторювати помилок у відносинах з агресором

Польща й надалі рішуче підтримуватиме суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України та Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у виступі на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Хочу ще раз чітко заявити, що кожна держава має рівне право на самовизначення. Польща й надалі відстоюватиме незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та Грузії. Державні кордони не можна змінювати силою", - зазначив Дуда.

Він додав, що Польща, яка багато страждала в минулому сторіччі через зневагу інших держав до її суверенітету, "має моральний обов’язок голосно говорити про це".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Дуда обговорили, як зупинити "Північний потік-2", - Білий дім

Дуда також закликав міжнародну спільноту не намагатися замирити агресора, адже хибність цього довела Друга світова війна.

"На жаль, як показали останні роки, та сама спокуса порозумітися з агресором, що панувала тоді, є й зараз. Я твердо переконаний, що настав час вийти зі стану летаргічного сну, навчитися з попереднього досвіду та припинити повторювати ті самі помилки", - наголосив президент Польщі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150237
 
   
 Топ коментарі
 
Йди вже півників двоголових годувати, москалику.
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конкретное сравнение, путенровщины с гитлеровщиной про это надо чаще говорить
они же переняли не только методы пропаганды, а и как Гитлер в Чехословакии и далее, "притесняемые судетские немцы" и тд.
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Коли президент сусідньої делжави більше піклується про твою державу ніж твій преЗЕдент.
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Войны СССР 1945-1991 + Россия 1991-2014гг:

1. Гражданская война в Китае - 1946-1950 гг.

2. Война в Корее - 1950-1953 гг.

3. Венгерский кризис - 1956 г.

4. Война в Лаосе - 1960-1970 гг.

5. Разминирование территории Алжира - 1962-1964 гг.

6. Карибский кризис - 1962-1964 гг.

7. Гражданская война в Йемене - 1962-1969 гг.

8. Война во Вьетнаме - 1965-1974 гг.

9. Арабо-израильские войны - 1967-1982 гг.

10. Чехословацкий кризис - 1968
г. (21.08-20.09)

11. Китайско-советские пограничные конфликты - март 1969 г.; август 1969 г.

12. Пакистано-индийский конфликт - 1971 г.

13. Гражданская война в Мозамбике - 1967, 1969, 1975-1991 гг.

14. Гражданская война в Анголе - 1975-1994 гг.

15. Сомалийско-эфиопская война - 1977-1979 гг.

16. Война в Афганистане - 1979-1989 гг.

17. Чадско-ливийский конфликт - 1987
г.

18. Конфликт в Югославии - 1989-1991 гг.19. Приднестровская война - 1992 г.20. Карабахская война - 1993 г.

21. Чеченская война - 1994-1996 гг.

22. Чеченская война - 1999-2009 гг.

23. Южная Осетия, Абхазия, Грузия - 2008 г.

24. Украинская война - 2014

25. Сирия - 2015
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Список доставил😂😂😂😂 Особенно война во Вьетнаме и Корее.... И, конечно, Югославия 😢

Дядя, Вы дурак? (с)
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Читай, дура:

Людские потери СССР
Вплоть до середины 70-х годов партийное руководство отрицало участие советских военных в корейском конфликте. В различных документах, наградных листах и похоронках речь шла об «особо важном задании партии и правительства». Возможно вследствие такой скрытности статистические данные о погибших долгое время разнились - в диапазоне от 200 до 1500 человек.
Советский Союз в Корейской войне был представлен преимущественно военно-воздушными силами. В конфликте принимало участие около 26 тысяч советских летчиков, все они входили в ударную группу трех авиадивизий 64-го истребительного авиационного корпуса.
Советские летчики совершили в корейское небо более 63 тысяч вылетов, принимая участие примерно в двух тысячах воздушных боев. Современные данные свидетельствуют, что за все время боевых действий Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/troops/39753485/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

ИЩЁ ВАПРОСЫ?
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Ні, тьотєнька, то ви дура. СРСР і Росія приймали активну участь в усіх цих конфліктах. І у корейському і у в`єтнамському також.
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Он добавил, что у Польши, которая много страдала в прошлом веке из-за пренебрежения других государств к ее суверенитету, "есть моральный долг громко говорить об этом". Источник: https://censor.net.ua/n3150237\\\\\\\\\

Панок "забыл" что его твари-диды творили тут.
Панок хочет чтобы жертвы зверств извинялись за "волинскуй резню дидив бензопилой".
Панок печется только за свою страну(уважаю) и поддерживает Украину только как буфер между варварами и людьми.
Панок идет на "кое-что", подбодренный пинком в шляхетскую дупу(жёппу).
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Йди вже півників двоголових годувати, москалику.
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Ротньій , да тьі надоел своими ксенофобскими умняками . Польша - наш союзник.
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О, ниже высрали что мышебратья с ляхами.
При этом они глубоко уважают ТГШ, который очень "любил" ляхов и еще 2 "нации".
Идите вы убейтесьапстенусрача "Настав час вийти зі стану летаргічного сну", - Дуда в ООН закликав не повторювати помилок у відносинах з агресором - Цензор.НЕТ 1867
Реальные рабы - готовы лизать жёппу хоть Мугабе, если бы он высрал шо любит украинские огурцы, как королева Англии какая-то.
Я знаю почему так живем - потому что есть такие, что ниже просрались. интарии(интеллигенто-пролетарии)
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Лишнехромосомный, что тебя не устраивает в заявлениях Дуды?
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конкретное сравнение, путенровщины с гитлеровщиной про это надо чаще говорить
они же переняли не только методы пропаганды, а и как Гитлер в Чехословакии и далее, "притесняемые судетские немцы" и тд.
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б*же, да это стандартный повод во все века.
как Ганнибал высрал что "Сагунт наш", а римляне высрали: "Сагунтяне - мышебратья"(хоть 99% населения даже и не знали шо есть такой городишко )
Или Пирр - тоже какого-то хрена кого-то там в Италии мол "защищал", правда обосрался.
Или наш Святослав - защищал братьев-болгар от грекопитеков, правда там финал был гораздо печальнее "Настало время выйти из состояния летаргического сна", - Дуда в ООН призвал не повторять ошибок в отношениях с агрессором - Цензор.НЕТ 4235
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Сагунт бьіл союзником Рима . Польша - союзник США , что непонятно ?
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Теперь почитай - зачем именно был заключен союз между римопитеками и чуваками из Иберии.
Че непонятно?
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Не смеши людей, историк. "Наш Святослав", был внуком Рюрика - вождя одного из германских племен, покоривших славянские племена, в т.ч. и находившиеся на то время на территории нынешней Украины. Он был банальным захватчиком.
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В чем проблема то?
И ты (вЫ) и я знаем историю по тому шо написано.....
Ты(вЫ) знаешь что было в Иловайске? Подсказка - прошло всего-то 5 лет.....
давай не будем спорить, ибо я покрепче в истории, это раз, а во-вторых - см. выше написанное. "Настав час вийти зі стану летаргічного сну", - Дуда в ООН закликав не повторювати помилок у відносинах з агресором - Цензор.НЕТ 4144
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Про Капую лучше расскажи , комротьі . Чьим союзником єтот город стал и к чему пришел.
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б*же, вот смутно помню. лучше скажи.те как римляне захватывали..... г*споди, вроде "Вейю", или какой-то похожий город по названию. - 14 лет чето осаждали, комполка, сечешь в осадных делах и баллистах, комполка?

позорище, не спорь со мной за историю, так как ты можешь знать ровно то же что и мы(я, на "Вы" называй.те) "Настав час вийти зі стану летаргічного сну", - Дуда в ООН закликав не повторювати помилок у відносинах з агресором - Цензор.НЕТ 642
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В детстве прочитал Тита Ливия "Пунические войньі". Читать всегда полезно...
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Отчаяянно рекомендую Плутарха почитать. У мну есть две книги - от Александра(и прочие ромулы и ремы) - и до Юлия Цезаря.
Московская редакция и минимум недобукв "ё".
Отлично написано, особенно о Помпее Магне. Ну и о кореше Суллы - Луции Корнелиусе .... а вот имя забыл, тот шо награбил в Малой Азии и "на пенсии" давал шикарные обеды философам.
Там просто как он воевал - блеск.
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"Разделы Речи Посполитой (федеративное государство - Королевство Польское и ВКЛ)" кого с кем были? О их сговоре Карл Маркс в письмах о дипломатии сказал, что ************* документа не видела история.
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а позже был пакт Молотова-Риббентроппа, тоже раздел Польши. Причем этот пакт до сих пор не отменен.
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************* документа не видела история.\\\\\\\

ээээ, Пруссия что-ли с Парашкой разделила?
дай.те пару цитат, а то я реально не знаю как ляхов разделили люди и варвары.
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Коли президент сусідньої делжави більше піклується про твою державу ніж твій преЗЕдент.
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Украине нужно создавать ЧВК и наступать на интересы рашки где есть ихние ЧВК бабло на это у союзников найдётся
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Уже даже Дуда намекает Зеле, что он ******** так Украину сдавать.
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Добавлю от себя:
1 Мировая- позорный выход параши из войны, кидок союзников. 2 млн. своих трупов.
2 Мировая- развязывание на пару с другом Гитлером, оккупация ряда европейских государств, вторжение в Финляндию (1939), раззявывание варежки на ряд других (1940), подготовка к вторжению во всю Европу, получение по мордасам от друга Гитлера (1941), в союзниках у которого оказались несостоявшиеся жертвы параши (Болгария и Румыния), попытка кидка союзников в 1942-м (тайная встреча Молотова и Риббентропа в оккупированном Кировограде, обсуждение условий капитуляции параши). "Успешно" завалила Германию 42 млн. своих трупов. Вторжение в Манчжурию в нарушение договора с Японией. Вишенка на торт- оккупация части Кореи и создание там образца параши- КНДР. Почти то же- в Европе (от Балтии и Польши до Югославии).
3 Мировая (холодная)- просрана так, что едва получилось выпросить у США "ножки Буша".
4 Мировая (гибридная)- если парашу сейчас не остановить, закончится термоядерной войной с миллиардами трупов.
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Господи, хорошо хоть мировое сообщество адекватно оценивает ситуацию. На поклонников Зе и на него самого в этом смысле никакой надежды.
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отсталые как всегда на кого-то надеются. На пороха, на зе, на боженьку, но никак на себя самих.
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Дуда не мовчить, тому що слідуючою буде Польша, так нехай допомагає Україні.
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все правильно. душить надо в зародыше. так вины меньше !
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А вот интересно, чего они не выходили из летаргического сна, когда цветущую и самую богатую страну бывшего соц лагеря Югославии разделывали под орех, "гуманитарной бомбя" её промышленный потенциал и нарезая её тело на куски??
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То были демократические бомбы, они несли свет и добро. Не путай !
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Коли серби в 1991 бомбили ******* та Загреб чи ракетами з касетними боєголовками гатили по Загребу вони й непідозрювали що, їх вернеться. В 1991, коли хрватський президент Франьо Туджман вів переговори з сербським посланцем, сербські Міги-29 ракетами вдарили по центру Загреба щоб підштовхнути Туджмана до співпраці. До речі, в 1995 одна з ракет попала в загребський театр де були поранені прима-балерина та 16 інших артистів балету, а інша в дитячу лікарню поряд.
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Гуманитарно бомбили только Сербию. После устроенного ею геноцида с вырезанием тысяч людей.
Так что вы сербскую империю не лепите в один ряд кк Украине.
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брысь отсюда, обезьяна мокшанская, тут плевать что тебе интересно.
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Тіло Югославії на куски нарізав Мілошевіч- югославське *****, який вирішив що двох років сцарювання у федерації йому мало і серби мають рулити на балканах.
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