 Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. Ворог здійснив 27 обстрілів 24 вересня, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- чотири рази поблизу Мар'їнки - із гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї;

- неподалік Гнутового і Новоселівки Другої - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- тричі поблизу Павлополя, двічі біля Красногорівки та поблизу Водяного і Пищевика - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- чотири рази поблизу Травневого - з мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Луганського - з мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік Кримського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- у районі Зайцевого - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- поблизу Новолуганського - із гранатометів різних систем;

- неподалік Троїцького - зі стрілецької зброї.

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"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Також із гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Мар'їнки з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Травневого - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- двічі неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем і снайперської зброї.

"Упродовж поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення", - додали в пресцентрі ОС.



