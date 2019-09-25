 Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. Ворог здійснив 27 обстрілів 24 вересня, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- чотири рази поблизу Мар'їнки - із гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї;
- неподалік Гнутового і Новоселівки Другої - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- тричі поблизу Павлополя, двічі біля Красногорівки та поблизу Водяного і Пищевика - зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- чотири рази поблизу Травневого - з мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Луганського - з мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Кримського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- у районі Зайцевого - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Новолуганського - із гранатометів різних систем;
- неподалік Троїцького - зі стрілецької зброї.
"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Також із гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Мар'їнки з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Травневого - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем і снайперської зброї.
"Упродовж поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення", - додали в пресцентрі ОС.