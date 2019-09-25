 Зеленський в ООН: "Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час участі в Діалозі лідерів на Саміті ООН щодо Цілей сталого розвитку в рамках Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Жодна держава не досягне сталого розвитку без миру і відчуття безпеки. Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів, неможливий там, де панують агресивні геополітичні стратегії, коли аплодують вторгненню в інші держави і порушенню прав і свобод людини", - підкреслив Президент.

Зеленський запевнив, що Україна віддана своїм зобов'язанням щодо цілей сталого розвитку, для їхнього досягнення створено національні стратегічні рамки, функціонує механізм їхнього впровадження і моніторингу цього процесу.

"Нашими завданнями є суттєве зростання економіки для подолання бідності та підвищення зайнятості населення, дієва реформа правоохоронних і судових органів, завершення реформи децентралізації", - сказав він.

За його словами, показники України можуть і мусять бути значно кращими, адже країна обрала правильний шлях розвитку, і тепер настав час рухатися ним швидше і впевненіше.

"На цьому шляху сьогодні два бар'єри. Перший - це внутрішньополітична традиція, коли важливі для розвитку реформи зазнають опору. Але з цим нова українська влада обов'язково впорається. Другий бар'єр набагато складніший. І нам його не здолати без міжнародної підтримки. Це війна внаслідок російської агресії проти України", - цитує виступ Зеленського його пресслужба.

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Президент нагадав, що через окупацію Криму і частини Донбасу в Україні були зруйновані критично важлива інфраструктура і промислові об'єкти, втрачені міжгалузеві зв'язки.

"Але найголовніше - Україна втратила понад 13 тис. громадян. Це не тільки професійні військові, а й добровольці. Серед загиблих є медики, педагоги, спортсмени, вчені, дослідники, художники, музиканти, журналісти, правозахисники. Кожен міг би внести свій вклад у розвиток не тільки України, але і всього світу. Але це, на жаль, неможливо", - зазначив він.

Зеленський вірить, що разом з міжнародними партнерами, політико-дипломатичним шляхом Україна зможе домогтися повернення своїх територій, припинення війни і панування миру.

"І це - наша мета номер один. Для того щоб пліч-о-пліч з державами-членами ООН ми без бар'єрів могли рухатися вперед для досягнення інших Цілей сталого розвитку і разом будувати новий світ, вільний від бідності, голоду, хвороб і воєн", - резюмував президент України.