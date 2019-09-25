 Зеленський в ООН: "Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час участі в Діалозі лідерів на Саміті ООН щодо Цілей сталого розвитку в рамках Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
"Жодна держава не досягне сталого розвитку без миру і відчуття безпеки. Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів, неможливий там, де панують агресивні геополітичні стратегії, коли аплодують вторгненню в інші держави і порушенню прав і свобод людини", - підкреслив Президент.
Зеленський запевнив, що Україна віддана своїм зобов'язанням щодо цілей сталого розвитку, для їхнього досягнення створено національні стратегічні рамки, функціонує механізм їхнього впровадження і моніторингу цього процесу.
"Нашими завданнями є суттєве зростання економіки для подолання бідності та підвищення зайнятості населення, дієва реформа правоохоронних і судових органів, завершення реформи децентралізації", - сказав він.
За його словами, показники України можуть і мусять бути значно кращими, адже країна обрала правильний шлях розвитку, і тепер настав час рухатися ним швидше і впевненіше.
"На цьому шляху сьогодні два бар'єри. Перший - це внутрішньополітична традиція, коли важливі для розвитку реформи зазнають опору. Але з цим нова українська влада обов'язково впорається. Другий бар'єр набагато складніший. І нам його не здолати без міжнародної підтримки. Це війна внаслідок російської агресії проти України", - цитує виступ Зеленського його пресслужба.
Президент нагадав, що через окупацію Криму і частини Донбасу в Україні були зруйновані критично важлива інфраструктура і промислові об'єкти, втрачені міжгалузеві зв'язки.
"Але найголовніше - Україна втратила понад 13 тис. громадян. Це не тільки професійні військові, а й добровольці. Серед загиблих є медики, педагоги, спортсмени, вчені, дослідники, художники, музиканти, журналісти, правозахисники. Кожен міг би внести свій вклад у розвиток не тільки України, але і всього світу. Але це, на жаль, неможливо", - зазначив він.
Зеленський вірить, що разом з міжнародними партнерами, політико-дипломатичним шляхом Україна зможе домогтися повернення своїх територій, припинення війни і панування миру.
"І це - наша мета номер один. Для того щоб пліч-о-пліч з державами-членами ООН ми без бар'єрів могли рухатися вперед для досягнення інших Цілей сталого розвитку і разом будувати новий світ, вільний від бідності, голоду, хвороб і воєн", - резюмував президент України.
https://www.fotik.top/chomu-v-srsr-v-1980-rotsi-ne-nastav-obitsyaniy-komunizm/
Зеленский наконец-то российскую военную агрессию назвал российской военной агрессией!
англ. insurgent - «мятежник», «повстанец» - тлумачення двояке.
Постити картинки - це тупо флудити, щоб неможливо було почути тверезу думку.
Це поперше. А подруге - це спосіб, як швидко розповсюдити чорний піар.
Потретє ці демотиватори на картинці впливають на підсвідомість і людина невільно починає думати про суб"єкта політики через його образ на картинці. Така маніпуляція свідомістю.
Зеля- не крутись, как вошь на гребешке. Это война с парашей, а не "что-то вследствие чего-то".
Только зебам непонятно послание Порошенко, что в Украине личных армий нет в ответ на пропаганду паРашей для зрады, что в Украине "олигархи" обогащаются на войне.
Тому друга паскуда змушена була щось робити, щоб не просрати свої активи армії дружба на першої паскуди.
Ну, а за уклоністів розмову вести будемо після вирішення першого питання - про невиконані конституційні обов'язки на початку цієї цікавої історії
Нехай він розкаже про звуки вибухів перед ізраїльською публікою.
чи нема де брати ?
кацапйо про ЗЕ помовкує, да ?
завершение реформы децентрализации", - сказал он.
Источник: https://censor.net.ua/n3150235"
Опять зебам в глаза про 144 реформы. А может я что-то пропустил и реформа началась и завершилась прямо перед заседанием ООН в мае? :D
а вы что подумали?
Раша - страна-террорист. Об этом надо в ООН говорить.
Не надо сравнивать и путать хрен с пальцем!
Насчет грабежа нищих, так основной вред от плохих хозяев капитала в том, что они им плохо управляют, наемный персонал не может при плохом хозяине выдать высокую производительность труда, позволяющую иметь и высокие зарплаты, и высокую прибыль владельцу.
Что касается уникальности украинских сановников, так их возможности поддерживаются мировым империализмом, т.к. ресурсы и капиталы вывозятся на Запад и там за счет дешевого карпатского леса и беспроцентых кредитов от наших жуликов развивается их экономика.
Індія з Пакистаном теж мають тривалий конфлікт, якому вже років 70. Теж так нічого живуть і розвиваються, час від часу пострілюючи одне в друге. Економіка Пакистану займає 25 місце в світовому рейтингові, а індійська так взагалі №3, після Китаю та США!!!
До речі, ЦРУ економіку України поставило вище економіки Ізраїлю, але ось всі досягнення зводить на нівець корупція, яка пронизала всю державну структуру. Натомість, в Ізраїлі посадили одного президента, одного прем'єра та одного міністра за пустощі на які в Україні навіть не звернули б уваги журналісти.
До того ж, там мало не дійшло до громадянської війни між Хаганою та Іргуном, двома радикальними сіоністськими рухами, але відданість загальній ідеї перемогла. Начебто перемогла Хагана, але коли колишній представник Іргуну Менахім Бегін (Бегун) став прем'єром то, всі служби (які були створені на основі Хагани) безумовно підкорилися і виконували накази.