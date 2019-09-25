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 Політика України
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 Зеленський в ООН: "Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів"

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що досягненню країною цілей сталого розвитку заважають опір реформам усередині країни і війна через зовнішню агресію з боку Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час участі в Діалозі лідерів на Саміті ООН щодо Цілей сталого розвитку в рамках Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Жодна держава не досягне сталого розвитку без миру і відчуття безпеки. Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів, неможливий там, де панують агресивні геополітичні стратегії, коли аплодують вторгненню в інші держави і порушенню прав і свобод людини", - підкреслив Президент.

Зеленський запевнив, що Україна віддана своїм зобов'язанням щодо цілей сталого розвитку, для їхнього досягнення створено національні стратегічні рамки, функціонує механізм їхнього впровадження і моніторингу цього процесу.

"Нашими завданнями є суттєве зростання економіки для подолання бідності та підвищення зайнятості населення, дієва реформа правоохоронних і судових органів, завершення реформи децентралізації", - сказав він.

За його словами, показники України можуть і мусять бути значно кращими, адже країна обрала правильний шлях розвитку, і тепер настав час рухатися ним швидше і впевненіше.

"На цьому шляху сьогодні два бар'єри. Перший - це внутрішньополітична традиція, коли важливі для розвитку реформи зазнають опору. Але з цим нова українська влада обов'язково впорається. Другий бар'єр набагато складніший. І нам його не здолати без міжнародної підтримки. Це війна внаслідок російської агресії проти України", - цитує виступ Зеленського його пресслужба.

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Президент нагадав, що через окупацію Криму і частини Донбасу в Україні були зруйновані критично важлива інфраструктура і промислові об'єкти, втрачені міжгалузеві зв'язки.

"Але найголовніше - Україна втратила понад 13 тис. громадян. Це не тільки професійні військові, а й добровольці. Серед загиблих є медики, педагоги, спортсмени, вчені, дослідники, художники, музиканти, журналісти, правозахисники. Кожен міг би внести свій вклад у розвиток не тільки України, але і всього світу. Але це, на жаль, неможливо", - зазначив він.

Зеленський вірить, що разом з міжнародними партнерами, політико-дипломатичним шляхом Україна зможе домогтися повернення своїх територій, припинення війни і панування миру.

"І це - наша мета номер один. Для того щоб пліч-о-пліч з державами-членами ООН ми без бар'єрів могли рухатися вперед для досягнення інших Цілей сталого розвитку і разом будувати новий світ, вільний від бідності, голоду, хвороб і воєн", - резюмував президент України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150235
 
   
 Топ коментарі
 
«Arcelor Mittal»внезапно решил вывести из Украины дивиденды,
«British American Tobacco» переносит главный офис в восточной Европе в Румынию,
в ноябре «JLL» закрывает офис в Киеве.

;Инвестиции; от ЗЕ.
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Зеленский пообещал сломать всех кто сопротивляется ;реформам; Коломойского.
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Всплакні. Тепер податки будуть платити в Румунії.
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Так названия всех стран пишутся с большой буквы и фамилии - тоже, например - Зелемойский.
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У Мыздобула не было своей хайки в ЦВК, так что первое место можно смело отдавать Кнуру Зеленский в ООН: "Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов" - Цензор.НЕТ 2865
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Шось у лісі здохло, не пройшло і пів року.

Зеленский наконец-то российскую военную агрессию назвал российской военной агрессией!
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Він називав це на кожному виступі. Але у тебе, отруєного ароматом сої, ідентичним натуральному, щось з увагою.
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Цікаво дуже, Пане Mike R ******, де і коли Зе! називав речі своЇми іменами, а не "противоположная сторона". Пруфи дайте, я свою пам'ять освіжу .
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Тільки розбіжуся - і буду кожній Иліті поводирем в Гуглі.
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Лахта, но твоё заявление о том, что Зелемойский всегда заявлял об агрессии паРаши ещё труднее найти. Нельзя найти в тёмной комнате чёрную кошку, особенно, когда её там нет.
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Бульбаютін, в Гуглє всьо єсть. Но нє про вашу чєсть, которой нєт.
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Досить брехати. Ні разу він не називав кацапів агресорами.
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Ця Міка такий довбодятел що смішно читати його пости . Таке саме як і зєля .
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Так це ж очевидно сам Вофка Шмаркля і пише ці пости під ніком "Міккі" - Відчувається перо гєнія клоунського цеху 😁
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Ну по різному їх називають. От скріншот з сайту Порошенко після підписання Мінських договорняків.
Зеленський в ООН: "Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів" - Цензор.НЕТ 6450
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це переклад виступу з англійської. В оригіналі "повстанці названі "інсургентами".
англ. insurgent - «мятежник», «повстанец» - тлумачення двояке.
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Зеб, ты зачем забыл заскриншотить, что Порошенко сказал, что "повстанцы" поддерживаются паРашей?
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Одне лише було чути в комірчині для прибирального інвентарю - бла бла бла бла бла... Забери хто у Вофкі шпаргалку то воно убоге і двох слів до купи звести не змогло б . Краще б вже цей блаЗєнь на роялі щось забацав (якщо звичайно є чим)... Рехформатор хрєнов 😕
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ванька, перестань зловживати спамом , а то в баню зараз підеш
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Не неси бред Вова . Твои зебилы перед выборами , тут же на Цензоре , мне доказывали что война реформам не помеха . !! Против своего выборця идёшь ? Нехорошо Вова .. Зеленский в ООН: "Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов" - Цензор.НЕТ 5091 .
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Чтобы этого говорить нужны основания . Пока же я их у тебя не вижу ,, чувак . Зеленський в ООН: "Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів" - Цензор.НЕТ 3285 .
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Не лжец а манипулятор. 70% избирателей Зе вообще не сидят на этом форуме. Тут порохоботы друг с дружком общаются и получают моральное удовлетворение))
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Это потому здесь одни "порохоботы", зеб, что до выборов Зелемойского все посты "порохоботов" были заспамлены да так, что нельзя было вытянуть?
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Ой вей, оказывается кто-то забыл сказать Израилю, что их устойчивое развитие - невзможно.
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При Порошенко про Израиль зрада вспоминала и ему ничто не должно было мешать, но сейчас надо по-другому говорить...
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Молодець модератор. Повидаляв картинки.
Постити картинки - це тупо флудити, щоб неможливо було почути тверезу думку.
Це поперше. А подруге - це спосіб, як швидко розповсюдити чорний піар.
Потретє ці демотиватори на картинці впливають на підсвідомість і людина невільно починає думати про суб"єкта політики через його образ на картинці. Така маніпуляція свідомістю.
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"Это война вследствие российской агрессии против Украины." Зеленський в ООН: "Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів" - Цензор.НЕТ 5945

Зеля- не крутись, как вошь на гребешке. Это война с парашей, а не "что-то вследствие чего-то".
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Коли там москалі війну оголосили? Дай йому точну дату та заяву про війну якогось кацапського лося з Кремля
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То це виходить ... п'ять років якась падлюка не виконала свій головний обов'язок?
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А одна - выполнила, положив добробаты при отжатии бизнеса у Ахметов под Иловайском...
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Так ось чому і одна, і друга паскуди вже п'ять років, як сидять в буцигарні. Це велике досягнення післямайданної влади
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Так одни сидела в Израиле, а другая ожидала назначения, как и уклонист... :D
Только зебам непонятно послание Порошенко, что в Украине личных армий нет в ответ на пропаганду паРашей для зрады, что в Украине "олигархи" обогащаются на войне.
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Соромно за "24%-ві мізки"... Нагадаю, що на "той час" "одна" паскуда сиділа в Києві і від самого початку каденції клала болт на конституцію в частині обов'язків по організації захисту від агресії.
Тому друга паскуда змушена була щось робити, щоб не просрати свої активи армії дружба на першої паскуди.
Ну, а за уклоністів розмову вести будемо після вирішення першого питання - про невиконані конституційні обов'язки на початку цієї цікавої історії
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Зеб, против Лукашенко меньше 24%, а против ***** ещё меньше, так, что твоему Зелемойскому ещё работать и работать над ушами зебов. :D
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Проблеми Луки та Пуйла мене (на відміну від деяких пЕтріотів) ніяк не чешут.
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А с чего ты взял, что я Пэцю тут защищаю? Я за него в 1-м туре не голосовал, но во 2-м пришлось (тому що против Зели). И за "ПЕС" я летом не голосовал. Поверь мне, у меня претензий к Пэце больше, чем у многих зебилов. Только эти претензии с другой стороны- многие из тех, кто сидит в Раде должны не сидеть, а висеть. Зеленський в ООН: "Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів" - Цензор.НЕТ 5309
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пусть посмотрит на опыт Израиля. просто там руководители не боятся противостоять врагу
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В Ізраілі живуть патріоти, а у цього Зе актора батьківщина то срср.
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Стійкий розвиток не можливий з преЗЄдентом маріонеткою і кнопкодавами тупими.
Нехай він розкаже про звуки вибухів перед ізраїльською публікою.
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Нє мєшайтє Вовє развіватись - ось продасть він землю Україну, наповнить бюджет, потім коли грощі закінчаться, почне Україну в аренду здавати чи ще якись геніальний план надумає з колєгамі, запланує коротче Зеленський в ООН: "Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів" - Цензор.НЕТ 984
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За рік ті гроші буде проїджено та вкрадено.
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міняй методички, Діма...
чи нема де брати ?
кацапйо про ЗЕ помовкує, да ?
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Так они для зебов теперь про Порошенко проигрывают круглые сутки, чтобы зебы не забывали, что они не ошиблись в выборе президента.
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"...
завершение реформы децентрализации", - сказал он.
Источник: https://censor.net.ua/n3150235"

Опять зебам в глаза про 144 реформы. А может я что-то пропустил и реформа началась и завершилась прямо перед заседанием ООН в мае? :D
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Від особистості українського президента внутрішньоамериканський battle Трамп-Байден не залежить.
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У нас есть президент, который считает, что его власти нет предела. У нас есть президент, который считает, что он может сделать что угодно и это сойдет ему с рук. У нас есть президент, который считает, что он выше закона
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заявил несколько минут назад Джо Байден.

а вы что подумали?
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Я подумал про Лукашенко и вылизывающих каждый его срач и обнюхивающих каждый его выпук - лукашистов...
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Ну че - неплохо сказал. Забыл только назвать Путина Х-лом и пообещать посадить на кичу Парубия за Майдан, чтобы всем нашим сестричкам по серьгам. Зеленський в ООН: "Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів" - Цензор.НЕТ 1530
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А Зе хоть что-то сказал о том, что Россия не выполняет решения международного трибунала? И вместо безоговорочного возврата пленных моряков и захваченных судов, вернула только моряков и не в силу решений трибунала, а из-за того, что в обмен Зе выпустил убийц и террористов.
Раша - страна-террорист. Об этом надо в ООН говорить.
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Зе сповзає з килима, результатів немає, рішень немає, спеціалістів немає, ідей немає, нового офіса немає , посадок бєні, пороха, ахметки, мертвечука, немає, землі продати немає, підвищення зарплат і пенсій немає, напево, це задниця.
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Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и ощущения безопасности.Серьезно?А ИЗРАИЛЬ.Было бы желание.
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"А ИЗРАИЛЬ.Было бы желание"

Не надо сравнивать и путать хрен с пальцем!


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Молодец Зе! Подписываюсь под каждым словом.!
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а как же гнилой вброс что Зе не было в списке приглашенных?
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Это только мне кажется, что Зе впервые назвал Московию агрессором?
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То вам так тільки здається. Подобається він мені чи ні але, реально і далеко не вперше він говорить про ерефію правильно.
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Я еще не встречал таких прямых высказываний от него, все больше "конфликт" без прямого указания врага. Но спорить не буду, так как уследить за всеми его высказываниями не в состоянии.
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Зеленский ясно сказал, зачем нужна война - чтоб оправдывать неудачи украинских правителей в экономике и социальном развитии, точно так власти СССР оправдывали советскую бедность и глупость кознями мирового империализма.
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Не невдачі, а тотальну корупцію і пограбування країни. Жоден український сановник не зазнав власної невдачі, навпаки- суцільне збагачення.
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Как можно грабить тех, кто ничего не производит? Как может быть коррупцией узаконенный подкуп чиновников? Во всех лучших буржуазных странах коррупции мало потому, что ее бОльшая часть вполне законна, есть официальные лоббисты и куча механизмов, обеспечивающих особое льготное положение в обществе богатых семей. Если бы это было не так, то Ротшильды были бы пролетариями на сейчас, ведь не может же генетически передаваться "предпринимательский талант" 50 поколений подряд!
Насчет грабежа нищих, так основной вред от плохих хозяев капитала в том, что они им плохо управляют, наемный персонал не может при плохом хозяине выдать высокую производительность труда, позволяющую иметь и высокие зарплаты, и высокую прибыль владельцу.
Что касается уникальности украинских сановников, так их возможности поддерживаются мировым империализмом, т.к. ресурсы и капиталы вывозятся на Запад и там за счет дешевого карпатского леса и беспроцентых кредитов от наших жуликов развивается их экономика.
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То шо, українські корупціонери ні в чому не винні? Це все поганий Захід їх спаплюжив? От при Брєжнєві так не було чи може так не було за царів?
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А что есть "укр. коррупционеры"? Ради своей выгоды подкупали представителей власти в разное время 50% нашего народа.
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На справді, я вважаю що, Радянський Союз відродив та вдосконалив основи неофеодалізму, а після його розвалу ця Система отримала додаткові можливості розвитку.
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СССР не поддается старинным классификациям, а если брать современные - то это теократическое государство во главе с жрецами культа. Правда распределение богатств было самым равномерным за всю историю, там, где раньше правили попы разных мастей и где сейчас правят, вроде Ирана, расслоение гораздо больше.
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А кто знает, что есть "нео" феодализм? Какое отношение вообще феодализм имеет к СССР? Для феодализма нужно наследуемое дворянством владение землей в обмен на службу опять таки наследственным помазанникам Божьим. В СССР, как и в каком нибудь Ватикане, не было наследования власти прямыми потомками и это привело к краху, т.к. невозможно было реализовать главный инстинкт человека - дать максимум средств для выживания именно своему генетическому потомству. Дворянство вроде как сложилось, но не потомственное.
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Тю, он Ізраїль (територія менше Черкаської області!!!) восьмий десяток років воює і прекрасно розвивається. Сукупна чисельність арабів, яка йому протистоїть біля 200 мільйонів це, більше чисельності населення ерефії та й бабла там не менше. Тим не менше Ізраїль вийшов переможцем в 16 чи 18 конфліктах, які відбулися протягом одного перманентного протистояння.
Індія з Пакистаном теж мають тривалий конфлікт, якому вже років 70. Теж так нічого живуть і розвиваються, час від часу пострілюючи одне в друге. Економіка Пакистану займає 25 місце в світовому рейтингові, а індійська так взагалі №3, після Китаю та США!!!
До речі, ЦРУ економіку України поставило вище економіки Ізраїлю, але ось всі досягнення зводить на нівець корупція, яка пронизала всю державну структуру. Натомість, в Ізраїлі посадили одного президента, одного прем'єра та одного міністра за пустощі на які в Україні навіть не звернули б уваги журналісти.
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Все-таки, сравнивать нашу ситуацию с ситуациями в других странах некорректно. Здесь можно развернуть дискуссию на несколько томов. Я, кстати, не уверен, что если бы Израиль оказался в нашей ситуации в 2014 году - экономически и финансово разорен, без армии, с враждебной империей под боком, - то он бы справился с ситуацией лучше нас, если вообще справился бы.
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Ну, вам не завадило б трохи поцікавитися історією боротьби за незалежність Ізраїлю в середині ХХ сторіччя. Починали вони з партизанської війни проти арабів та Великобританії, яка зробила ставку на арабів. Потім воювали з де Голлем проти німців та італійців. На початку вони робили зброю в підпільних майстернях та крали у англійців. В тому числі перші танки вони вкрали. Умови в яких почали боротьбу сіоністи були набагато складнішими від українських. Перші репатріанти в прямому сенсі з корабля йшли в бій з арабами не маючи ні досвіду ні достатньо зброї. Араби на той час мали чисельну перевагу та краще озброєння. Почитайте про облогу Єрусалиму.
До того ж, там мало не дійшло до громадянської війни між Хаганою та Іргуном, двома радикальними сіоністськими рухами, але відданість загальній ідеї перемогла. Начебто перемогла Хагана, але коли колишній представник Іргуну Менахім Бегін (Бегун) став прем'єром то, всі служби (які були створені на основі Хагани) безумовно підкорилися і виконували накази.
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Якщо люди, які знаходяться при владі, налаштовані на розбудову держави то, війна для них спрощує багато речей. Але, якщо люди при владі бажають тільки зберегти та покращити власне економічне становище та забеспечити виключно своє керівне становище то, все буде як в Україні чи кацапстані чи в інших недорозвинених країнах.
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У свина экономика росла все пять лет, что а ж пистец как зажилось.
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