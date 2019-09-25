 Упевнений, що Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми, - Гончарук відповів на звернення працівників МОЗ

Таку думку оприлюднив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні працівники Міністерства охорони здоров’я звернулись до мене з відкритим листом, щоб привернути увагу до проблеми всередині міністерства. Ми уважно вивчаємо ситуацію. Я поважаю право на висловлювання своєї позиції кожного працівника МОЗу. Впевнений, що жодна чесна, професійна та компетентна людина не має бути звільнена з посади без належних підстав", - написав прем'єр.

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Гончарук також додав, що на має сумнівів щодо професійних якостей нової очільниці Міністерства Зоряни Скалецької: "Наскільки я знаю, пані Скалецька зараз у відрядженні в Нью-Йорку, де бере участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН. Впевнений, що після свого повернення, пані Зоряна знайде шляхи вирішення проблеми всередині МОЗу".

Нагадаємо, 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.

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Працівники МОЗ попросили прем'єр-міністра втрутитися в ситуацію.