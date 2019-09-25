 Упевнений, що Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми, - Гончарук відповів на звернення працівників МОЗ

Таку думку оприлюднив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні працівники Міністерства охорони здоров’я звернулись до мене з відкритим листом, щоб привернути увагу до проблеми всередині міністерства. Ми уважно вивчаємо ситуацію. Я поважаю право на висловлювання своєї позиції кожного працівника МОЗу. Впевнений, що жодна чесна, професійна та компетентна людина не має бути звільнена з посади без належних підстав", - написав прем'єр.
Гончарук також додав, що на має сумнівів щодо професійних якостей нової очільниці Міністерства Зоряни Скалецької: "Наскільки я знаю, пані Скалецька зараз у відрядженні в Нью-Йорку, де бере участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН. Впевнений, що після свого повернення, пані Зоряна знайде шляхи вирішення проблеми всередині МОЗу".
Нагадаємо, 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.
Працівники МОЗ попросили прем'єр-міністра втрутитися в ситуацію.
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Думаєте ті мафіози без бою здадуть свої місця??
2.Не уверен, что премьер читал обращение. Ответ не на тот вопрос, что задан.
А в госструктуре другая ситуация.
По вашему получается если начальником назначили
коррупционера, то надо уйти и не " мешать"?
А ФАХІВЦІ підсрачниками повиганяють шмарклін десант які марять організувати в МОЗ собі кашерне корито
Супрун,Омеляна,Парубия.Видимо эти люди были на своих местах и действительно старались что-то изменить.Допускаю,что и со своим интересом,но мы не в черно-белом мире живём,не стоит об этом забывать
Зєбіли, ви це зробили .
Перевожу:
Скалецкая найдет надлежащие основания для увольнения!
і отримає та "людина кабаліста"разом з хозяйчиком ЗАУВАЖЕННЯ СРАНОЮ-ЛОПАТОЮ-по-ХУПАТІЙ-ПИЦІ
Кремлебот ****
А відповідь прем'єра так, абсолютно неадекватна.
подход времен овоща.
пишут чтобы не она разбиралась, а с ней ! это же результат ее работы/неработы.
а ответ какой-то .... неправильный имхо.
если не будет приемственности и последовательности действий власти не важно кто пришел и куда шел. то мы навсегда останемся недоразвивающимися. все отменять и наичнать сначала - удел убогих.
уля пласт перевернула ! и тем кто на нее гонит