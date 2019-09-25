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 Політика України
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Все про:Мінздоров'я (963) Гончарук_Олексій (100) Зоряна Скалецька (17)

 Упевнений, що Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми, - Гончарук відповів на звернення працівників МОЗ

Глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми всередині відомства.

Таку думку оприлюднив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні працівники Міністерства охорони здоров’я звернулись до мене з відкритим листом, щоб привернути увагу до проблеми всередині міністерства. Ми уважно вивчаємо ситуацію. Я поважаю право на висловлювання своєї позиції кожного працівника МОЗу. Впевнений, що жодна чесна, професійна та компетентна людина не має бути звільнена з посади без належних підстав", - написав прем'єр.

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Гончарук також додав, що на має сумнівів щодо професійних якостей нової очільниці Міністерства Зоряни Скалецької: "Наскільки я знаю, пані Скалецька зараз у відрядженні в Нью-Йорку, де бере участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН. Впевнений, що після свого повернення, пані Зоряна знайде шляхи вирішення проблеми всередині МОЗу".

Упевнений, що Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми, - Гончарук відповів на звернення працівників МОЗ 01

Нагадаємо, 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.

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Працівники МОЗ попросили прем'єр-міністра втрутитися в ситуацію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150233
 
 
 Топ коментарі
 
Конечно найдет. Уволит всех недовольных и дело с концом.
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А в качестве кого госпожа Скалецкая попхалась на Асамблею ООН, в качестве экскорт модели? Она туда каким боком?
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1.Раньше мне казалось,что премьер - глава исполнительной власти. Он должен давать поручения,найти ресурсы,спросить сроки выполнения. А это что?
2.Не уверен, что премьер читал обращение. Ответ не на тот вопрос, что задан.
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Новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента - СМОТРЯЩИЙ ОТ ЗЕНАРКОМАНА Михаил Радуцкий во время сегодняшнего заседания Верховной Рады вел переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.

https://censor.net.ua/photo_news/3145320****************************************************************************************************
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а Скалецкаая знает об этом? ты наверное сидел в ловушке времени. какие кандидаты к такой то матери?
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скалецкая МЕСЯЦ нифига, кроме налаживания схем, не делала.. Какое дело ей до Украины - когда радуцким она была посажена в кресло для реализации интересов радуцкого, богатыревой и Ко.
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Надо не искать приходя на должность а уже понимать и воплощать пути решения проблем.А чиновники находящиеся 5 лет в поиске меня не устраивают
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крімінальна мішпуха з кабалістичними червоними мотузочками марила, що червона мотузочка їх захистить.. і їм вдаться зломати реформу медичної системи, яка позбавляє хуцпатих мафіоз хабарів та наживи з ліків... ОЧЕВИДНО що нагло та хуцпато це НЕ ВДАЛОСЬ. Але заспокоюватися передчасно... Згуртовані совком мафіози"сваі люді" будуть ЗУБАМИ ЧИПЛЯТИСЯ за чверть-чи-половину-"ставки=мінімалки"... які дають їм можливість досить щасливо жити на хабарі В Україні зараз 25тис "лікарів" ЗАЙВІ і невистачає 29тис фельдшарів-медсестер Упевнений, що Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми, - Гончарук відповів на звернення працівників МОЗ - Цензор.НЕТ 5532
Думаєте ті мафіози без бою здадуть свої місця??
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Медицинская мафия в Украине бессмертна.
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Не только медицинская, а и газовая, янтарная, угольная, ж/дорожная фармакологическая, нарко и т.д. У нас, к сожалению, полностью мафиозное государственное устройство. Даже большинство пишущих здесь ботов работают на того или иного мафиози поддерживая ея вяличество СИСТЕМУ.
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Конечно найдет. Уволит всех недовольных и дело с концом.
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О да, в том что пути решения она найдёт, сомневаться не приходится, хех.
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1.Раньше мне казалось,что премьер - глава исполнительной власти. Он должен давать поручения,найти ресурсы,спросить сроки выполнения. А это что?
2.Не уверен, что премьер читал обращение. Ответ не на тот вопрос, что задан.
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Как по мне это - угроза почти прямым текстом.
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Ганчарука не развитие интересует а то что можно быстро еще продать.Где програма ушлепок? Посмотрите на их честные лица они не врут, они хотят тырить.Как лица без прошлого и будущего.
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Нагадало часи совка, коли на керівника організації, чи її парторга скаржилися в обком, а ті відправляли скаргу на розгляд в цю ж організацію, щоб ті розглянули скаргу на самих себе.
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Если ты специалист, если ты несогласен с руководителем, то ты просто уходишь и находишь новое место. Это если ты специалист, а не склочник. Складывается впечатление, что это не просто "команда", а команда, которая похожа на свиней, которых пытаются оторвать от корыта.
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Это если ты работаешь в частной лавочке.
А в госструктуре другая ситуация.
По вашему получается если начальником назначили
коррупционера, то надо уйти и не " мешать"?
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По вашему получается: Специалисты должны работать в частной лавочке, а реформаторы в госструктуре. Упевнений, що Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми, - Гончарук відповів на звернення працівників МОЗ - Цензор.НЕТ 4894
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А если вместо реформаторов пришла назад коррупционная мафия - просто уволиться без борьбы и дать мафии делать что хочет?
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Сам ты свинья. Люди хотят закончить медреформу, а зелёные ***** пытаются убрать тех, кто мешает пилить бюджет.
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Я Вас зацепил за больное место? Уверен, что Скалецкая найдет пути решения проблемы, - Гончарук ответил на обращение работников Минздрава - Цензор.НЕТ 5395
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валєґік і не мрій!! хуцпа НЕ ПРОЙДЕ!! Упевнений, що Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми, - Гончарук відповів на звернення працівників МОЗ - Цензор.НЕТ 4704
А ФАХІВЦІ підсрачниками повиганяють шмарклін десант які марять організувати в МОЗ собі кашерне корито Упевнений, що Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми, - Гончарук відповів на звернення працівників МОЗ - Цензор.НЕТ 8570
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В отличие от "руководителей" эти люди честны перед собой и обществом и поскольку они госслужащие, переживают за страну. Именно об этом они написали в заявлении, а проблема в зеленой власти, которая работает "по понятиям", а не по законам.
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А в качестве кого госпожа Скалецкая попхалась на Асамблею ООН, в качестве экскорт модели? Она туда каким боком?
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А шо такое эКскорт? Господа порохоботы подскажите пожалуйста, 9 человек лайкнули "Мне нравится", - наверно они точно знают.
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А шо у тебя с пунктуацией, грамотей? Сам бы сначала поучился грамотности...
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Гончарук дебил и мальчик для бритья. Его ответ в стиле: переправить жалобу на начальника этому самому начальнику для того, чтобы "разобрались". Фейспалм.
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А то клята Супрун туди її відправила.
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тю... а як же... Є нагода на зряплату по Бродвею прогулятися та щось купити..майже на шару Упевнений, що Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми, - Гончарук відповів на звернення працівників МОЗ - Цензор.НЕТ 3220 та й до родичив на Брайтон.. теж треба..
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Вспомните кого тролили сильнее всего сми Медведчука,Коломойского и россСМи?
Супрун,Омеляна,Парубия.Видимо эти люди были на своих местах и действительно старались что-то изменить.Допускаю,что и со своим интересом,но мы не в черно-белом мире живём,не стоит об этом забывать
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Головне для зєко-Манди це повернути в МОЗ всі корупційні схеми богатирьової і "сісти" на відкати з дерибану державного бюджету на систему охорони здоров'я . Негативні наслідки цієї "зє-рехформи" швидко відчують на собі, як хворі так і медики. Тому і тримають поки що цю санітарку Дуньку на посаді міністра, щоб у випадку чого її можна було спокійно зробити "козою відпущення". Але корупційна система , з якою успішно боролася Ульяна Супрун і яка зараз активно відновлюється зєкоМандою від цього не постраждає . На черзі маячить відомий графоман , з його універсальним методом лікування всіх хворих - "ХВЖ". Так що , єдине що залишається людям це берегти своє здоров'я і не хворіти. Що само по собі є дуже складно в ******** реаліях...

Зєбіли, ви це зробили .
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что ни один честный, профессиональный и компетентный человек не должен быть уволен с должности без надлежащих оснований", - написал премьерИсточник: https://censor.net.ua/n3150233 Уверен, что Скалецкая найдет пути решения проблемы, - Гончарук ответил на обращение работников Минздрава - Цензор.НЕТ 8465 Уверен, что Скалецкая найдет пути решения проблемы, - Гончарук ответил на обращение работников Минздрава - Цензор.НЕТ 8465 Уверен, что Скалецкая найдет пути решения проблемы, - Гончарук ответил на обращение работников Минздрава - Цензор.НЕТ 8465


Перевожу:
Скалецкая найдет надлежащие основания для увольнения!
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та не ЛЮДИ дадуть Упевнений, що Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми, - Гончарук відповів на звернення працівників МОЗ - Цензор.НЕТ 9852

і отримає та "людина кабаліста"разом з хозяйчиком ЗАУВАЖЕННЯ СРАНОЮ-ЛОПАТОЮ-по-ХУПАТІЙ-ПИЦІ Упевнений, що Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми, - Гончарук відповів на звернення працівників МОЗ - Цензор.НЕТ 5597
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Шобла ведьмы смерть Супрун воет, отлучают от кормушки. А всего лишь акдит их "деятельности" за три года!
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Тварь ватная, ты чего это женщину оскорбляешь, гнида кацапская?
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Иди по известному сексуальному маршруту...ублюдок порохоботный, отрыжка соевая.
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До психіатра звернися, лишнєхромосомноє. Вилікувати тебе він звичайно не вилікує, але принаймі хоч не будеш тут нецензурно лаятися та на людей кидатися 😷
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тебе тоже с этим идиотом в соседнюю палату. Где ты видело нецензурное?
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Мразь тупорылая-протрезвей сначала а потом что-то пиши.
Кремлебот ****
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Как раз наоборот - это Супрун оторвала от кормушки украинскую фарммафию и хорошенько прижала хвосты медицинской мафии, вычистив из МОЗ бандитов богатыревой. А сейчас эти пиявки возвращаются.
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Вже зникли деякі ліки. В аптеці потискають плечима. В інтернет- аптеках, теж "0". Ні зняття з виробництва, ні перереєстрації. Зникли, і все.
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Ну деякі лікі весь час зникають - і рік тому зникали, і 2. Тому не треба змішувати незмішуване.

А відповідь прем'єра так, абсолютно неадекватна.
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странно
подход времен овоща.
пишут чтобы не она разбиралась, а с ней ! это же результат ее работы/неработы.
а ответ какой-то .... неправильный имхо.
если не будет приемственности и последовательности действий власти не важно кто пришел и куда шел. то мы навсегда останемся недоразвивающимися. все отменять и наичнать сначала - удел убогих.
уля пласт перевернула ! и тем кто на нее гонит
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Понятно...в этом проблема назначения премьер-министром мальчика, который не готов идти на конфликт с дядями, пролоббировавшими министра здрпавоохранения. Нахрен такой премьер-министр вообще нужен...
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В общем вышиватную бахиню и ее челядь просили не беспокоить
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Найде по рекомендаціях Радуцького, помічників, радників старої системи Богатирьової або від фарммафії які набрала новий міністр. А що можна сказати якщо призначили керівника МОЗ не фахівця а юриста. А він став збирати в радники помічників, рішал, кодло часів богатирьових, богомолець, мусіїв....... Готуються реанімувати схеми розкрадання і схоже вже почали. Ждем "покращення"
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