 Суд оштрафував військовослужбовця на 3,6 тис. грн за відмову пройти перевірку на наркотики

Ленінський районний суд Миколаєва розглянув справу про адміністративне правопорушення за частиною третьою статті 172-20 КУпАП (відмова військовослужбовця від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння в умовах особливого періоду), пише Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України.

З постанови вбачається, що 22 липня 2019 року військовослужбовець А. під час групового проходження огляду в приміщенні Миколаївського обласного наркологічного диспансеру відмовився від проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння, чим порушив частину третю статті 172-20 КУпАП.

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Суд, вивчивши матеріали справи, дослідивши протокол про адміністративне правопорушення, виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, відповідно до якої правопорушник відмовився від медичного огляду, дійшов висновку, що дії А. містять склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 172-20 КУпАП – відмова військовослужбовця від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння в умовах особливого періоду.

За результатами розгляду постанови суд притягнув правопорушника до адміністративної відповідальності та наклав на нього адміністративне стягнення - у вигляді штрафу в сумі 3655 грн.

Зазначимо, що постанова суду не набула чинності.