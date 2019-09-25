 Суд оштрафував військовослужбовця на 3,6 тис. грн за відмову пройти перевірку на наркотики

Ленінський районний суд Миколаєва розглянув справу про адміністративне правопорушення за частиною третьою статті 172-20 КУпАП (відмова військовослужбовця від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння в умовах особливого періоду), пише Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України.
З постанови вбачається, що 22 липня 2019 року військовослужбовець А. під час групового проходження огляду в приміщенні Миколаївського обласного наркологічного диспансеру відмовився від проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння, чим порушив частину третю статті 172-20 КУпАП.
Суд, вивчивши матеріали справи, дослідивши протокол про адміністративне правопорушення, виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, відповідно до якої правопорушник відмовився від медичного огляду, дійшов висновку, що дії А. містять склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 172-20 КУпАП – відмова військовослужбовця від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння в умовах особливого періоду.
За результатами розгляду постанови суд притягнув правопорушника до адміністративної відповідальності та наклав на нього адміністративне стягнення - у вигляді штрафу в сумі 3655 грн.
Зазначимо, що постанова суду не набула чинності.
Понятно......
И эта нарко сопля отправила в отставку ЦИК котрый его же и избрал за некомпетентность. Значит наркоман, барыга и мароде ЗЕчмо - избран не законно!
такое ощущение что читать не обучены или додумывать обучен больше
написано несколько раз !
"172-20 КУоАП - отказ военнослужащего от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения в условиях особого периода."
ВОЕНОСЛУЖАЩЕГО !
ОСОБОГО РЕЖИМА !
херли вы про зе строчите ? псц читаешь диву даешся чтобы не обсуждать главное вставить ЗЕ и все беседа пошла: ни о чем, ни с кем, зато очень активно...
напоминает свору собак. первая гавкнет, остальные воют какого хера, им не важно, потому что мы стая.
Это бред
Любой медосмотр делотдобровольное, как и воинская присяга
Мусора брехливые мрази