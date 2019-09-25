EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  1642  24
Все про:наркотики (848) Миколаїв (366) суд (5543) військовослужбовці (2526) штраф (303)

 Суд оштрафував військовослужбовця на 3,6 тис. грн за відмову пройти перевірку на наркотики

Штраф заплатить військовослужбовець за відмову від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння під час групового проходження огляду в Миколаївському обласному наркодиспансері.

Ленінський районний суд Миколаєва розглянув справу про адміністративне правопорушення за частиною третьою статті 172-20 КУпАП (відмова військовослужбовця від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння в умовах особливого періоду), пише Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України.

З постанови вбачається, що 22 липня 2019 року військовослужбовець А. під час групового проходження огляду в приміщенні Миколаївського обласного наркологічного диспансеру відмовився від проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння, чим порушив частину третю статті 172-20 КУпАП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародна наркотична асоціація виступає проти легалізації канабісу за відсутності єдиного органу наркополітики

Суд, вивчивши матеріали справи, дослідивши протокол про адміністративне правопорушення, виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, відповідно до якої правопорушник відмовився від медичного огляду, дійшов висновку, що дії А. містять склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 172-20 КУпАП – відмова військовослужбовця від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння в умовах особливого періоду.

За результатами розгляду постанови суд притягнув правопорушника до адміністративної відповідальності та наклав на нього адміністративне стягнення - у вигляді штрафу в сумі 3655 грн.

Зазначимо, що постанова суду не набула чинності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150232
 
 
 Топ коментарі
 
Почему не штрафуют ЗЕленую Соплю которая отказалась проходить тест на наркотики?
И эта нарко сопля отправила в отставку ЦИК котрый его же и избрал за некомпетентность. Значит наркоман, барыга и мароде ЗЕчмо - избран не законно!
 показати весь коментар
 
Значит Шмаркля и его подельники, НАД законом, а плебс (ну тот, который защищает страну ценой своих жизней) мордой по столу повозить?...
Понятно......
 показати весь коментар
 
Це ви про преЗЕдента, який Україну порівнює з порноактрисою?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Значит Шмаркля и его подельники, НАД законом, а плебс (ну тот, который защищает страну ценой своих жизней) мордой по столу повозить?...
Понятно......
 показати весь коментар
 
 
Почему не штрафуют ЗЕленую Соплю которая отказалась проходить тест на наркотики?
И эта нарко сопля отправила в отставку ЦИК котрый его же и избрал за некомпетентность. Значит наркоман, барыга и мароде ЗЕчмо - избран не законно!
 показати весь коментар
 
 
Почему ты так ненавидишь Украину и Украинского Президента?
 показати весь коментар
 
Це ви про преЗЕдента, який Україну порівнює з порноактрисою?
 показати весь коментар
 
 
Как непереносимость зе!ленскава кореллируется с отношением к Украине?
 показати весь коментар
 
 
Украина и зепрездобол не одно и тоже. Не надо отождествлять Украину с жидовским шутом.
 показати весь коментар
 
 
Ти невіглас! Який Президент України? Це ж серіал весь час йде і ЗЕ в ньому преЗЕдентом прикидається.
 показати весь коментар
 
Ну то такое, кстати о диспансере, который денег не берет, никто ничего рассказать не хочет? Там обоютка, судья не прав.
 показати весь коментар
 
Но наш президент отказался проходить проверку на наркотики, почему должен военнослужащий, что должность президента менее ответственна. Что страной может управлять наркоман.
 показати весь коментар
 
 
А почему бы и нет, если страной уже правил дважды судимый уголовник?
 показати весь коментар
 
Мля. А головнокомандуючий нашої армії не пройшов обстеження в незалежній міжнародній лабораторії. Це як вам. І скільки він повинен заплатити.
 показати весь коментар
 
 
А говнокомандувач чотири рази до військомату не дійшов, заблукав мабуть, а в преЗЕденти не заблукав - то його тре і в психіатра перевіряти
 показати весь коментар
 
 
как порохоботвы задолжбали.
такое ощущение что читать не обучены или додумывать обучен больше
написано несколько раз !
"172-20 КУоАП - отказ военнослужащего от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения в условиях особого периода."

ВОЕНОСЛУЖАЩЕГО !
ОСОБОГО РЕЖИМА !
херли вы про зе строчите ? псц читаешь диву даешся чтобы не обсуждать главное вставить ЗЕ и все беседа пошла: ни о чем, ни с кем, зато очень активно...
напоминает свору собак. первая гавкнет, остальные воют какого хера, им не важно, потому что мы стая.
 показати весь коментар
 
Где в той статье оьказ от медосмотра ?
Это бред
Любой медосмотр делотдобровольное, как и воинская присяга
Мусора брехливые мрази
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору