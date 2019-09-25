 Правоохоронці проводять обшуки у радника глави Податкової служби Верланова Кригана, - джерело

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Податковій, інформує Цензор.НЕТ.
Джерело зазначило, що обшуки відбуваються в межах розслідування щодо незаконної конвертації грошових коштів.
Правоохоронці підозрюють, що заступник директора департаменту з боротьби з відмиванням коштів, начальник відділу аналітичної роботи та ведення баз даних ДФС Станіслав Худар спільно зі співробітниками ГУ ДФС у Миколаївській області, працівниками Миколаївської митниці ДФС та іншими причетний до організації групи підприємств з конвертації коштів.
Юрій Криган, який наразі є радником глави Податкової служби Сергія Верланова, підозрюється в причетності до вищезазначеного злочинного угруповання.
Кабінет Міністрів призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова головою Державної податкової служби на початку травня 2019 року.
Хуже этих тварей только судьи!
шо они помогают искать носки этих упырей
сами они уже леняться
Начал с отмывания денег!