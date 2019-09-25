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 Економіка, Події
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Все про:податкова (230) обшук (796) ДФС (2326) Верланов Сергій (10)

 Правоохоронці проводять обшуки у радника глави Податкової служби Верланова Кригана, - джерело

Правоохоронні органи, включно зі Службою внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби проводять обшуки у радника глави Податкової служби Юрія Кригана.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Податковій, інформує Цензор.НЕТ.

Джерело зазначило, що обшуки відбуваються в межах розслідування щодо незаконної конвертації грошових коштів.

Правоохоронці підозрюють, що заступник директора департаменту з боротьби з відмиванням коштів, начальник відділу аналітичної роботи та ведення баз даних ДФС Станіслав Худар спільно зі співробітниками ГУ ДФС у Миколаївській області, працівниками Миколаївської митниці ДФС та іншими причетний до організації групи підприємств з конвертації коштів.

Також читайте: В Україні розпочала роботу нова податкова служба

Юрій Криган, який наразі є радником глави Податкової служби Сергія Верланова, підозрюється в причетності до вищезазначеного злочинного угруповання.

Кабінет Міністрів призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова головою Державної податкової служби на початку травня 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На посади керівників обласних податкових оголосять відкриті конкурси, - Верланов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150230
 
   
 Топ коментарі
 
Сообщаю,что ахметов,фирташ и коломойский торгуют природными ресурсами, которые по Конституции принадлежат народу Украины Прошу открыть дела по статье -торговля краденным! жду свои 10%
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Советник, блин! Не президента, даже не премьера, а какого-то начальника налоговой службы. Разжирела гнидота на мои налоги, еще со времен парашника азарова при уголовнике кучме. Простым людям очереди за сраной справкой, а сами прислугой на рабочем месте обзавелись...
Хуже этих тварей только судьи!
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Кто верен, тот смеется, кто ищет - тот всегда найдет!
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такое ощущение
шо они помогают искать носки этих упырей
сами они уже леняться
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Сообщаю,что ахметов,фирташ и коломойский торгуют природными ресурсами, которые по Конституции принадлежат народу Украины Прошу открыть дела по статье -торговля краденным! жду свои 10%
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По ходу Верланов, как и обещал, выстраивает партнёрские отношения между налоговой и предпринимателями........ Правохранители проводят обыски у советника главы Налоговой службы Верланова Крыгана, - источник - Цензор.НЕТ 353
Начал с отмывания денег!
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Начинать борьбу с коррупцией надо с введения статьи за спекулянство и с увеличения полномочий полиции и прокуратуры по борьбе с этим. Уже 5 месяцев зеленский президент, а толку 0. Прошлая власть до сих пор не несёт ответственность. А надо действовать жёстче сталина - уж столько бандитов при власти ещё так тесно не собирались не в одной стране. И с этим кодлом надо бороться немедленно!!!
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