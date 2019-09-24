 Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Сторони обговорили стан підготовки до зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки для узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту на сході України", - йдеться в повідомленні.
Зеленський поінформував Меркель про безпекову ситуацію на сході України, а також про зусилля української сторони з відновлення зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської. Президент підтвердив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання на Донбасі із використанням політико-дипломатичних механізмів.
Зі свого боку Федеральний канцлер Німеччини наголосила на незмінності підтримки з боку ФРН зусиль України, спрямованих на встановлення миру на сході країни, а також відзначила важливість ретельної підготовки зустрічі в Нормандському форматі задля досягнення дієвих результатів.
У него 1.4, что ли?
1) поиспражняться на форуме Цензора.
2)полный провал Зели во всём.
3)ослабление помощи Украине.
4)деактивация участия Международников в давлении на агрессора и оккупанта.
5)крах плодотворного сотрудничества политических институций.
6)хоть чучелом,но верните поросенка в зад.
1) Невступление Украины в НАТО, потому не надо тратится на приведение к стандартам НАТО и получить мир с паРашей.
2) Невступление Украины в ЕС, т.к. уЗеленские считают, что у Украины свой путь развития.
3) Создать внутри Украины видимость для зебов Зелемойского, как деятеля мирового масштаба, обгаживая любые высказывания в отношении Зелемойского даже союзников Украины.
4) Уничтожение среднего класса, как движущей силы политических изменений в любой стране.
5) Выполнение Минских соглашений по плану Шлаймайера, написанных Лавровым и о котором сам Штайнмайер не знает.
6) Возврат убийцы-Януковича после посадки по плану Портнова всей преступной послемайданной власти.
7) Посадить, начиная с Одессы, всех, кто препятствовал соитию с паРашей в виде народных республик.
Звериную вы знаете природу:
У них, не как у нас - у нас ребенок году,
Хотя б он царский был, и глуп, и слаб, и мал;
А годовалый Львенок
Давно уж вышел из пеленок.
Так к году Лев-отец не шуткой думать стал.
Чтобы сынка невежей не оставить,
В нем царску честь не уронить
И чтоб, когда сынку придется царством править,
Не стал бы за сынка народ отца бранить.
Кого ж бы попросить, нанять или заставить
Царевича Царем на выучку поставить?
Отдать его Лисе - Лиса умна:
Да лгать великая охотница она;
А со лжецом во всяком деле мука:
Так это, думал Царь, не царская наука.
Отдать Кроту: о нем молва была,
Что он во всем большой порядок любит:
Без ощупи шаг_а_ не ступит
И всякое зерно для своего стола
Он сам и чистит, сам и лупит;
И словом, слава шла,
Что Крот великий зверь на малые дела:
Беда лишь под носом глаза Кротовы зорки,
Да вдаль, не видят ничего;
Порядок же Кротов хорош, да для него;
А царство Львиное гораздо больше норки.
Не взять ли Барса? Барс отважен и силен,
А сверх того, великий тактик он;
Да, Барс политики не знает:
Гражданских прав совсем не понимает,
Какие ж царствовать уроки он подаст!
Царь должен быть судья, министр и воин,
А Барс лишь резаться горазд:
Так и детей учить он царских недостоин.
Короче: звери все, и даже самый Слон,
Который был в лесах почтен,
Как в Греции Платон,
Льву все еще казался не умен
И не учен.
По счастью, или нет (увидим это вскоре),
Услышав про царево горе,
Такой же царь, пернатых царь. Орел,
Который вел
Со Львом приязнь и дружбу,
Для друга сослужить большую взялся службу
И вызвался сам Львенка воспитать.
У Льва как гору с плеч свалило.
И подлинно: чего, казалось, лучше было
Царевичу царя в учители сыскать?
Вот Львенка снарядили
И отпустили
Учиться царствовать к Орлу.
Проходит год и два; меж тем, кого ни спросят,
О Львенке ото всех лишь слышат похвалу:
Все птицы чудеса о нем в лесах разносят.
И, наконец, приходит срочный год,
Царь-Лев за сыном шлет.
Явился сын; тут царь сбирает весь народ,
И малых и больших сзывает;
Сынка целует, обнимает,
И говорит ему он так: «Любезный сын,
По мне наследник ты один;
Я в гроб уже гляжу, а ты лишь в свет вступаешь!
Так я тебе охотно царство сдам.
Скажи теперь при всех лишь нам,
Чему учен ты, что ты знаешь
И как ты свой народ счастливым сделать чаешь?!
«Пап_а_, - ответствовал сынок, - я знаю то,
Чего не знает здесь никто:
И от Орла до Перепелки,
Какой где птице боле вод,
Какая чем из них живет,
Какие яйца несет,
И птичьи нужды все сочту вам до иголки.
Вот от учителей тебе мой аттестат:
У птиц недаром говорят,
Что я хватаю с неба звезды;
Когда ж намерен ты правленье мне вручить,
То я тотчас начну зверей учить
Вить гнезды».
Тут ахнул царь и весь звериный свет;
Повесил головы Совет,
А Лев-старик поздненько спохватился,
Что Львенок пустякам учился
И не добро он говорит;
Что пользы нет большой тому знать птичий быт,
Кого зверьми владеть поставила природа,
И что важнейшая наука для царей:
Знать свойство своего народа
И выгоды земли своей.
Пошли вы на ... мелкими шагами.
Туда-в Ассад-отсасывать муслимам-
Маржовый вам:"Все буде-Украина!"
И напоследок знаменитые слова древнегреческого полководца Фемистокла, сказанные им матерям, вдовам, детям погибшим в битве с персами: "Мы бы погибли, если бы не погибали".
Именно так, простая, но жесткая правда жизни.