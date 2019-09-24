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 Політика України
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Все про:Зеленський (2852) Меркель (582) нормандська четвірка (585)

 Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки 01

"Сторони обговорили стан підготовки до зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки для узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту на сході України", - йдеться в повідомленні.

 Зеленський поінформував Меркель про безпекову ситуацію на сході України, а також про зусилля української сторони з відновлення зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської. Президент підтвердив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання на Донбасі із використанням політико-дипломатичних механізмів.

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Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки 02

Зі свого боку Федеральний канцлер Німеччини наголосила на незмінності підтримки з боку ФРН зусиль України, спрямованих на встановлення миру на сході країни, а також відзначила важливість ретельної підготовки зустрічі в Нормандському форматі задля досягнення дієвих результатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150228
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы ну шо говорят Януковощь возращаеца и с папой Беней будут мутить Малороссию...бо там на Беню США с уголовкой поджимает. ШО ЗЕбилятня хлеб соль приготовили своему пахану??
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Юрій Каракай‏ @karakay67 2 часа назад

Трохи історії для моїх земляків, бо час летить швидко, а пам`ять коротка.
Першою блондинкою, яка виключила НАТО, через яку ми втратили людей і території, була - па-бам(!)- Юлія Володимирівна Тимошенко. З тою самою риторикою і Несамовитою підтримкою Кремля.
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Стороны обсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран Нормандской четверки для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3150228
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Тобто це просто конфлікт на сході України, а не агресія росії.🤔
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Да точно, ЗЕленьское несёт мир..руський мир.
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Украина не имеет возможностей нести мир на своих условиях, как ни крути. Не будет мира, будет просто хуже.
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Путін нашептав? Все Україна має - не має лише голови.
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Іще Меркель дуже зраділа, що Янукович повертається в Україну, і буде зам.президента по всіляких складних питаннях, доки Зеленський буде знімати серіал про Крокодила Гєну.
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Тут такая фигня... Кремлевский карлик выше Меркель. А Зеленский ниже ее...
У него 1.4, что ли?
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Не ведитесь!Тайным сговорам шмерклей с дымократами скоро труба-Вот конгресмены пишут:"Байден заработал большие деньги, продавая государственные должности. Как Обама мог позволить этому случиться? Будет ли Демократическая партия продолжать потворствовать и позволять такую ​​плату за игру?"О чёмь это говорит?А о том,что дымократия,ими же навеянная кадилом войны для прикрытия "тёмных" кредитных да рейдерских делишек,начинает разсеиваться и скоро мы увидим совместные громкие разбирательства и реальные результаты по делам слива Украины.С чемь вас дымопесы и поздравляю!
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Как Порошенко куда-то ехал, то ждали - что он скажет, как Зелемойский куда-то едет, с тревогой ждёшь - что ему скажут...
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Цель порохобота здесь и сейчас. Факты:
1) поиспражняться на форуме Цензора.
2)полный провал Зели во всём.
3)ослабление помощи Украине.
4)деактивация участия Международников в давлении на агрессора и оккупанта.
5)крах плодотворного сотрудничества политических институций.
6)хоть чучелом,но верните поросенка в зад.
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Цель Лахты с зебилами. Факты:
1) Невступление Украины в НАТО, потому не надо тратится на приведение к стандартам НАТО и получить мир с паРашей.
2) Невступление Украины в ЕС, т.к. уЗеленские считают, что у Украины свой путь развития.
3) Создать внутри Украины видимость для зебов Зелемойского, как деятеля мирового масштаба, обгаживая любые высказывания в отношении Зелемойского даже союзников Украины.
4) Уничтожение среднего класса, как движущей силы политических изменений в любой стране.
5) Выполнение Минских соглашений по плану Шлаймайера, написанных Лавровым и о котором сам Штайнмайер не знает.
6) Возврат убийцы-Януковича после посадки по плану Портнова всей преступной послемайданной власти.
7) Посадить, начиная с Одессы, всех, кто препятствовал соитию с паРашей в виде народных республик.
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Добрые вести. Многие гонят на меня, но кто из них ищет адрес ближайшего военкомата?
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Это у тебя такая незамысловатая агитация за капитуляцию? Одно понятно - ты никого защищать не будешь, даже себя и свою семью.
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Вовка Зеленський - якраз у кватирки годиться залазити з гранатами.
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ИСРИП"Дебилизм головного мозга порохоботолахты зашкаливает.Ни один из их комментов не соответствует вектору процветания Украины.Факты враждебности сахарной ваты шоколадного короля Порошенко-налицо.Вывод-король-то голый-по окончанию Ген.Ассамбл.ООН -сажать и причемь немедленно!"
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Эка тебя колбасит, убогонький. Про Порошенко, и про порохоботов уже и не интересно, и не актуально, теперь рулят другие, так что давай об их успехах в развитии Украины нам что-нибудь расскажи.
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Зато эта Лахта здесь не бесполезна, можно посчитать - сколько кацапов на форуме под его постом https://censor.net.ua/comments/locate/8/3150228/71547293.
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Я не буду, если нет смысла. И ты не будешь. Мы с тобой патриоты в домашних условиях. Или опровернги? Я честен, а ты?
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Льву, Кесарю лесов, бог сына даровал.
Звериную вы знаете природу:
У них, не как у нас - у нас ребенок году,
Хотя б он царский был, и глуп, и слаб, и мал;
А годовалый Львенок
Давно уж вышел из пеленок.
Так к году Лев-отец не шуткой думать стал.
Чтобы сынка невежей не оставить,
В нем царску честь не уронить
И чтоб, когда сынку придется царством править,
Не стал бы за сынка народ отца бранить.
Кого ж бы попросить, нанять или заставить
Царевича Царем на выучку поставить?
Отдать его Лисе - Лиса умна:
Да лгать великая охотница она;
А со лжецом во всяком деле мука:
Так это, думал Царь, не царская наука.
Отдать Кроту: о нем молва была,
Что он во всем большой порядок любит:
Без ощупи шаг_а_ не ступит
И всякое зерно для своего стола
Он сам и чистит, сам и лупит;
И словом, слава шла,
Что Крот великий зверь на малые дела:
Беда лишь под носом глаза Кротовы зорки,
Да вдаль, не видят ничего;
Порядок же Кротов хорош, да для него;
А царство Львиное гораздо больше норки.
Не взять ли Барса? Барс отважен и силен,
А сверх того, великий тактик он;
Да, Барс политики не знает:
Гражданских прав совсем не понимает,
Какие ж царствовать уроки он подаст!
Царь должен быть судья, министр и воин,
А Барс лишь резаться горазд:
Так и детей учить он царских недостоин.
Короче: звери все, и даже самый Слон,
Который был в лесах почтен,
Как в Греции Платон,
Льву все еще казался не умен
И не учен.
По счастью, или нет (увидим это вскоре),
Услышав про царево горе,
Такой же царь, пернатых царь. Орел,
Который вел
Со Львом приязнь и дружбу,
Для друга сослужить большую взялся службу
И вызвался сам Львенка воспитать.
У Льва как гору с плеч свалило.
И подлинно: чего, казалось, лучше было
Царевичу царя в учители сыскать?
Вот Львенка снарядили
И отпустили
Учиться царствовать к Орлу.
Проходит год и два; меж тем, кого ни спросят,
О Львенке ото всех лишь слышат похвалу:
Все птицы чудеса о нем в лесах разносят.
И, наконец, приходит срочный год,
Царь-Лев за сыном шлет.
Явился сын; тут царь сбирает весь народ,
И малых и больших сзывает;
Сынка целует, обнимает,
И говорит ему он так: «Любезный сын,
По мне наследник ты один;
Я в гроб уже гляжу, а ты лишь в свет вступаешь!
Так я тебе охотно царство сдам.
Скажи теперь при всех лишь нам,
Чему учен ты, что ты знаешь
И как ты свой народ счастливым сделать чаешь?!
«Пап_а_, - ответствовал сынок, - я знаю то,
Чего не знает здесь никто:
И от Орла до Перепелки,
Какой где птице боле вод,
Какая чем из них живет,
Какие яйца несет,
И птичьи нужды все сочту вам до иголки.
Вот от учителей тебе мой аттестат:
У птиц недаром говорят,
Что я хватаю с неба звезды;
Когда ж намерен ты правленье мне вручить,
То я тотчас начну зверей учить
Вить гнезды».
Тут ахнул царь и весь звериный свет;
Повесил головы Совет,
А Лев-старик поздненько спохватился,
Что Львенок пустякам учился
И не добро он говорит;
Что пользы нет большой тому знать птичий быт,
Кого зверьми владеть поставила природа,
И что важнейшая наука для царей:
Знать свойство своего народа
И выгоды земли своей.
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Бери от лучшего ты лучшее, а из камна ты бери ни что.
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Я не поэт,но я скажу стихами-
Пошли вы на ... мелкими шагами.
Туда-в Ассад-отсасывать муслимам-
Маржовый вам:"Все буде-Украина!"
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Бедный "Месси", ты, что, думаешь, что в больших войнах участвуют только добровольцы? У нас, в Украине, кстати, и добровольцев более, чем достаточно, в том же СССР в войне 1941 - 1941 года если было 0,1% добровольцев, то и то хорошо, остальных гнали на фронт под угрозой смерти. Так о чем ты, убогонький, хотел поговорить? О приемлемости капитуляции? Знаешь такие древние слова: "горе побежденным"? В них опыт веков, капитуляция приносит горя и смертей зачастую больше, чем большая война. Или хочешь проблеять что-нибудь о гуманности россиян? Так её никогда не было и не будет, они своих уничтожали миллионами, с чего бы им жалеть каких-то "хохлов"? Путин жаждет "окочательного решения украинского вопроса", так что массовые репрессии в случае капитуляции гарантированы. Жесточайшие, вроде Холокоста.
И напоследок знаменитые слова древнегреческого полководца Фемистокла, сказанные им матерям, вдовам, детям погибшим в битве с персами: "Мы бы погибли, если бы не погибали".
Именно так, простая, но жесткая правда жизни.
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