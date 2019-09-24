 Мінські угоди здатні створити мир, - Макрон на Генасамблеї ООН

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив виступаючи в рамках загальних дебатів 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у вівторок у Нью-Йорку.
"Сміливість бачити мир потрібно сьогодні і в Україні. Президент Зеленський почав робити перші кроки, президент Путін зміг відповісти на це. Вдалося домогтися прогресу в ці останні тижні. І ми також знаємо, який горизонт, які наступні етапи тут, Мінські угоди, здатність бачити на місцях нарешті стійкий мир", - сказав він.
Макрон також зазначив, що в майбутні тижні відбудеться саміт у "нормандському форматі" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі на рівні глав держав і урядів.
Найдешь покажешь.
Вісна прійдьот, будєм сожать так казав ЗЕбарига та мародер?
Зробімо ЇХ разом!
Зробімо ЇХ ще раз!
P.S. Бидлани, ви вже бачили, що ваш клован збирається підняти тарифи на електрику?
Помочь?
А то заврался что то ты совсем.
Как найдешь там про лнр и днр напишешь.
А до того не пиши мне.
Еще пистунца гонять будешь или тебя попустило?
По всей видимости в руки правоохранительных органов Франции попали документы раскрывающие характер связи российских госструктур и нынешнего президента Макрона. Скорее всего это о финансировании весьма близких Макрону людей деньгами Муамара Каддафи.
..."
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Пока не ясно, что сказал там орку, но сам факт..
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Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан выложил на своей странице в Facebook фотографию из Нью-Йорка, куда он прибыл вместе с Владимиром Зеленским. На снимке Богдан стоит на фоне очереди, выстроившейся за новым iPhone
«А в New-York продают айфоны», - подписал фото Богдан.
Украинцы засыпали главу Офиса президента едкими комментариями.
А оно шо думало, что в городе Большое яблоко нельзя купить яблоко?
Если какой-то шлемазл нам его так старательно рисует, - значит оно ему сильно нада...
Что жабоед сумел увидеть?
От геронтофил...
"Я привёз вам мир!", - этой фразу произносит премьер-министр Англии Чемберлен, помахивая бумажкой с обещанием Гитлера не начинать войны с Англией, вернувшись с Мюнхенской конференции, где он с Даладье скормил Гитлеру Чехословакию. ...
мол, такой же по духу, сталинский "Молотов и Рибентроп" - белый и пушистый, ибо был чуть позжее ...
А "Рибентропп и Молотов" - продолжение Мюнхена
Навіщо взагалі потрібна політика і політики?
Макрон только надеется на ЗАМОРАЖИВАНИЕ конфликта.
"Так же любят деньги"(с, Булгаков, Мастер и Маргарита)
"Миротворец кормит крокодила в надежде на то, что крокодил съест его последним"(с, Уинстон Черчилль)
Даладье + Чемберлен + Макрон = *****