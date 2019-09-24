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Все про:Росія (19985) Макрон Емманюель (298)

 Мінські угоди здатні створити мир, - Макрон на Генасамблеї ООН

Президент Франції Емманюель Макрон підкреслює, що для досягнення і забезпечення миру в низці регіонів планети, зокрема, в Україні, необхідна сміливість і готовність йти на певні кроки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив виступаючи в рамках загальних дебатів 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у вівторок у Нью-Йорку.

"Сміливість бачити мир потрібно сьогодні і в Україні. Президент Зеленський почав робити перші кроки, президент Путін зміг відповісти на це. Вдалося домогтися прогресу в ці останні тижні. І ми також знаємо, який горизонт, які наступні етапи тут, Мінські угоди, здатність бачити на місцях нарешті стійкий мир", - сказав він.

Макрон також зазначив, що в майбутні тижні відбудеться саміт у "нормандському форматі" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі на рівні глав держав і урядів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Завдання Путіна прямолінійні. Він хоче контролювати Україну", - Ґрод

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150227
 
 
 Топ коментарі
 
Макрон понял - активитет жёлтых протестующих крепко связанно с его отношением к вяликому сцарю. Так противно смотреть на прогибанием ради сохранение власти, просто противно.
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Сильно напоминает ...

"Я привёз вам мир!", - этой фразу произносит премьер-министр Англии Чемберлен, помахивая бумажкой с обещанием Гитлера не начинать войны с Англией, вернувшись с Мюнхенской конференции, где он с Даладье скормил Гитлеру Чехословакию. ...
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В тексте соглашений есть лнр и днр?
Найдешь покажешь.
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А где упоминают в ЛыНыРы и ДыНыРы в статье?
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А де можна глянути список посаджених олігархів, а також список майна & статків, які були конфісковані і роздані бидлу?
Вісна прійдьот, будєм сожать так казав ЗЕбарига та мародер?
Зробімо ЇХ разом!
Зробімо ЇХ ще раз!
P.S. Бидлани, ви вже бачили, що ваш клован збирається підняти тарифи на електрику?
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А как же европейское будущее? За что стоял майдан?
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Ти як спитаєш часом аж соромно стало за тебе)
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С теми же с кем у Пэти первый мир был еще летом 2014-го. Или у тебя память отшибло?
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Я тебе могу ссылку дать на мирный план лета 14 года?
Помочь?
А то заврался что то ты совсем.
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А сам мирный план где?

Как найдешь там про лнр и днр напишешь.
А до того не пиши мне.
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И еще лови: Тыць!
Еще пистунца гонять будешь или тебя попустило?
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Макрон понял - активитет жёлтых протестующих крепко связанно с его отношением к вяликому сцарю. Так противно смотреть на прогибанием ради сохранение власти, просто противно.
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Вы попадаете в точку!Это инстумент олигархии!!!!
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Мне иногда кажется, что Бриджит не только сташе, но и мудрее своего супруга. Она хоть молчит...
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"...
По всей видимости в руки правоохранительных органов Франции попали документы раскрывающие характер связи российских госструктур и нынешнего президента Макрона. Скорее всего это о финансировании весьма близких Макрону людей деньгами Муамара Каддафи.
..."
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Слова Макрона у цьому випадку подібні брехні деяких наших політиків про потепління відносин росії з Україною.
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Чому ж брехня? Жабоїд ніде не сказав, що все це буде не за рахунок України.
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Да ты самый крупный специалист по соглашениям, видать?! муж бабушки но не дедушка…
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Ну вот ЗЕчмо зеленый бурят уже и на скабеев тв.
Пока не ясно, что сказал там орку, но сам факт..
Видео пока нет.

Мінські угоди здатні створити мир, - Макрон на Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 2062
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сепари при владі... подивіться на це рило? щасливе... воно у центрі уваги друзів з расєї...
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так не можеть отказать малорос ведь порох прямо нах посылал и палку эту с надписью роисся отодвигал говорил фейк ньюз интервью не даю а эти смеются не над собой а над Украиной так как это второе лицо государства
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он пишут и за айфоном стоял в очереди за счет государства слетал и потусовался-
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан выложил на своей странице в Facebook фотографию из Нью-Йорка, куда он прибыл вместе с Владимиром Зеленским. На снимке Богдан стоит на фоне очереди, выстроившейся за новым iPhone
Мінські угоди здатні створити мир, - Макрон на Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 1259«А в New-York продают айфоны», - подписал фото Богдан.
Украинцы засыпали главу Офиса президента едкими комментариями.
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Гребанный стыд!
А оно шо думало, что в городе Большое яблоко нельзя купить яблоко?
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Звісно. Якщо він вважає миром капітуляцію України і відновлення за наш рахунок бізнесу із РФ... то так.
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Как быстро скурвился Макрон, критиковавший рашку накануне своего президенства. А сейчас в своей известной речи перед послами, он уже открыто призывает к союзу с рашкой, при этом в речи практически не упомянув Украину. Так что пусть свои советы, как действовать Украине, засунет в известное место. Стало очевидным, что Макрон - не друг Украине.
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Проблема у тому, що ми самі віддали владу особам, які у рази гірще за Макрона..
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У него начинается мания величия: хочет стать лидером ЕС и заменить Меркель после ее ухода. Пусть этот "планетарный стратег" сначала наведет порядок в своей стране.
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Тоді макрану потрібно на меркель одружиться! Вона мабуть молодша за його дружину! Спадок ще ні хто не відміняв с !
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да, очень жалок выглядит макрон хуже бабы любой не удивительно что он не мужик им жена его училка командует
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Что можно было услышать от человека женившегося на бабушке???!!!
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какой нафиг мир, макрон в курсе, что расея Крым захватила?
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Маня, не трите нам так пафосно за этот самый "горизонт"...
Если какой-то шлемазл нам его так старательно рисует, - значит оно ему сильно нада...
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В Маккрана , дуже сувора бабця ! Як скаже так і буде !😈
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Путин смог ответить на это

Что жабоед сумел увидеть?
От геронтофил...
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Сильно напоминает ...

"Я привёз вам мир!", - этой фразу произносит премьер-министр Англии Чемберлен, помахивая бумажкой с обещанием Гитлера не начинать войны с Англией, вернувшись с Мюнхенской конференции, где он с Даладье скормил Гитлеру Чехословакию. ...
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А что было раньше - мюнхенский сговор или пакт Рибентропа - Молотова?
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Приходько так хочется свернуть тему в привычную колею,
мол, такой же по духу, сталинский "Молотов и Рибентроп" - белый и пушистый, ибо был чуть позжее ... Мінські угоди здатні створити мир, - Макрон на Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 89
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сталин - членин принесли десятки миллионов смертей.
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Тогда - мои извинения, если вы это признаете.
А "Рибентропп и Молотов" - продолжение Мюнхена
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Це ті, які Петро підписав? Миру уже 5 років як. Але Макарон не винен, що Зеленський хоче мирно знімати фільми про мирного президента.
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Ще один голуб миру намалювався. Вирішуй проблеми свої - скоро жовті жилети Версаль спалять, а йому Україна спати не дає.
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Не отнимайте у политического банкрота его последнюю игрушку - надежду стать "великим миротворцем"
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Макрон, мир будет когда параша ***** с Украины, любые другие варианты это холуйство перед ******. И если Зе этого не понимает, то это хорошо понимает украинский народ.
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Уже це фуфло набридло слухати. Хоч би що нове придумали.
Навіщо взагалі потрібна політика і політики?
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Макрон НЕ обещает возврат территорий Украине.
Макрон только надеется на ЗАМОРАЖИВАНИЕ конфликта.

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они уже давно это поняли и к этому упорно идут. все упирается в два момента которые и тормозят все - первое это санкции и красивое лицо, нет не у путина, хотя для них это все одно. красиво выйти из ситуации им самим важно так как второй момент разобьет их лицемерное и алчное лицо в пух и прах не оставив им шанса называть себя вершителями благоденствия и добра. и это отказ Народа Украины от минских соглашений по причине того, что это глобальный шантаж сверх держав в отношении малых держав регионального уровня. зря Украина не настояла в 2008 году о предоставлении ей ПДЧ. имела полное право и завтра бы было бы не плохо, если бы Зеленский сказал Трампу, - меморандум в силе при одном условии, раз путину вы пообещали когда то - за счет Украины и Белоруссии не расширять НАТО, по сему и быть. но Слово данное великой державой на благородный пример остальным, должно стоить дорого и стоять высоко убеждая иных - это суть! США обязаны взять Украину под свой Ядерный щит. заключив договор о военной поддержке в случае нападения на Украину иных держав.
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Тільки перемога над Казластаном стаорить мир в Україні все інше від сатани.
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тупий Макрон так і не зрозумів хто замовляв теракти в Франції! або теракти припинились на відкуп за злив України!
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Всі політики - пасивні п*дараси, тим більше французькі.
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макрошка, ты бы в собственной стране мир навёл. Твои Жёлтые Жилеты 7 месяцев дубасили Париж и не только, представить можно, что будет с минскими... как всегда.
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Мало что меняется в человеческой природе.
"Так же любят деньги"(с, Булгаков, Мастер и Маргарита)
"Миротворец кормит крокодила в надежде на то, что крокодил съест его последним"(с, Уинстон Черчилль)
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На скільки його дружина старша за нього?На 25 років?Явні ознаки психо-статевих патологій.
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Украина будет идти на уступки, РФ - нет, вот и весь "мир".
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У французов уже Пятая республика, но они так ничему и не научились.
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Французы первые кто сдали свои земли. Ну две недели, протерпели.
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Та... Героическая РККА драпала, задрав штаны, до самой Волги.
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Ну только мы не сдали и отстояли свою землю. Я не обобщаю 90% сдали. И что? Украина стала больше в размерах, те кто сдались стали меньше. И это очень маленькая плата за убитых людей.
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На меня советская пропаганда не действует. Сталин закидал немцев трупами украинцев, русских, белорусов и других граждан СССР. Вот и вся война.
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Дружище, а как же гитлер? Не закидали ли бы трупами, может мы с тобой и не беседовали. Я тот человек, который бы пошёл закидовать их своим трупом, лишь бы не дошли до моей семьи и до моей земли.
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У тебя два варианта, либо сдохнуть просто так, либо сдохнуть в попытке остановить. Трус выбирает первое в надежде послужить.
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Остановить надо было Йоську Рябого, ещё в 1929-м году. И не было бы никакой 2-й Мировой Войны.
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Гитлера к власти привёл Сталин; это давно известный факт, который отрицается только советско-российской пропагандой. Не говоря уже о том что РККА имела 50 тысяч танков и пять корпусов ВДВ, но никаких подразделений снайперов. Это была армия-агрессор, совершенно непригодная к обороне.
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Україну представляє блазень ,а йому національні інтереси не відомі . він прийшов просто записати своє ім'я в історії ,чи буде після цього країна йому однаково!
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Мінські НЕ УГОДИ А ДОМОВЛЕНОСТІ здатні принести мир тільки у Мінськ та Париж.
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никакие соглашения, подписанные русней, выполняться не будут по определению.
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Формула Штанмаера:
Даладье + Чемберлен + Макрон = *****
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