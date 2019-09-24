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 Політика України
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Все про:Зеленський (2852) Казахстан (91) Токаєв (5)

 Зеленський провів зустріч із президентом Казахстану Токмаєвим і запросив його до Києва

На полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Казахстану Касим-Жомарт Токаєвим.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

Глави держав обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва. Володимир Зеленський запросив Касим-Жомарт Токаєва відвідати Україну.

Нагадаємо, раніше президент України зустрівся на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Також Глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

Дивіться також: Зеленський взяв участь у відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150224
 
   
 Топ коментарі
 
Из трёх встреч - две с промоскальскими политиками? Сильно! Патриотично!
Один из величайших политиков современности!
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Які "вуличні протести"? Всі, хто протестує - це агенти Кримля і повинні бути жорстоко покарані! Назадую тобі, зебіл, картинку як вас будуть лікувати:
Зеленский провел встречу с президентом Казахстана Токмаевым и пригласил его в Киев - Цензор.НЕТ 7743
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Є така тактика - замучити опонента понаднормовою чи зайвою активністю. Це як на фронті - вогонь "на подратувати". Нервова напруга, невизначеність, це дратує і штовхає на помилки. Як наслідок - втрати там, де їх могло б і не бути.
В тилу - те саме. Суспільство і інфопростір із методичністю дятла закидають реальними підставами для обурення. От тільки це робить не Муляж чи його права рука, а дрібніші посіпаки. Така собі лабораторія вивчення реакції - якась кобіта шось ляпне на телеефірі, десь із елегантністю бульдозера монобільшість учудить злочинну хрінь, десь мєнти у формі поліції звільняють вагони з російським вугіллям, десь роздача покращення ФОПам\вчителям\медикам…
Кожен із подразників - реальна проблема, яка вже вартує окремого протесту. Жоден із подразників, поки, не стає критичною точкою, яка б обвалила країну в масові акції непокори. Усі подразники, що не конвертовані в виплеск емоцій, пригнічують і демотивують. Вигорання - done. На це і розраховують ляльководи.
Що робити? Звикнути до думки, що часи вуличних протестів повертаються. Це "поганого Порошенка" було досить шпетати з дивану перед телевізором - решту робили журнашлюшки. Зараз недорогеньким вказано бути "конструктивними", того вимагає олігархічний консенсус. Значить диванне незадоволення ніхто не побачить, лише вуличне.
А ще ті, хто позиціонують себе громадянськими ПРОУКРАЇНСЬКИМИ організаціями, мають закидати владу запитами і позовами. І так, припинити читати мантру про "технократів".
А ще підприємці, лікарі, видавці, кінематографісти, ветеранські спільноти мають збирати свої дискусійні майданчики і озвучувати своє незадоволення згортанням проукраїнського вектору.
А ще… допиши своє.
Більшість з цих активностей будуть грати роль "накопичення до критичного". Але інакше не буває. Ми втратили кілька еволюційних витків - починаємо наново. Немає на кого сподіватися, але тобі важливо?
Бери і роби. Це ТОБІ важливо.
Зрештою, суспільство ВІДПОВІДАЛЬНИХ - це коли не чекаєш, що хтось покличе чи вкаже, - дій сам.
Шукай однодумців.
Свій до свого по своє.
Це дієва формула.
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Які "вуличні протести"? Всі, хто протестує - це агенти Кримля і повинні бути жорстоко покарані! Назадую тобі, зебіл, картинку як вас будуть лікувати:
Зеленский провел встречу с президентом Казахстана Токмаевым и пригласил его в Киев - Цензор.НЕТ 7743
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Повернення Януковича в Україну попередньо погоджено між офісом президента і Кремлем, - Павло Нусс

https://vgolos.info/povernennia-yanukovycha-v-ukrainu-poperedn-o-pohodzheno-mizh-ofisom-prezydenta-i-kremlem-pavlo-nuss/

Зеленский провел встречу с президентом Казахстана Токмаевым и пригласил его в Киев - Цензор.НЕТ 5859
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Павло Нусс? 😁😁😁

Он также приводит список основных порохоботов Украины: Павел Нусс, Александр Палий, Мирослав Олешко, Екатерина Золотарева, Аллан Левитов, Богдан Карпенко, Александр Фесенко, Олег Пономарь, Олена Монова, Тарас Березовец, Алексей Арестович

https://politeka.net/news/448347-nazvany-imena-glavnyh-porohobotov-strany/
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Чуйте но, бидлани, скажіть як мажєця на хліб Єфремов?
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Ефремов которого за 5 лет потужной борьбы с рыгами при Пете так и не осудили?
Или в твоей альтернативной реальности он уже давно приговор получил
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Порно-актор Лалала Лалалала 6478e8b9...
При Порошенкові Єфремов сидів, а при Зеленському вийшов...
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Ти вже нахвалявся. І не матюкайся, салабон.
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#Байки_для_своїх
Ну що, хлопчики й дівчатка? Трохи червоних ліній вам ще?
Коли я говорю зараз «хлопчики й дівчатка», я маю на увазі не виборців безжального і нещадного «українського дива». І не зовсім своїх звичних однодумців.
Я більше звертаюся до тих, хто ще недавно ходив в «білому пальті» або ходить в ньому до цих пір.
До адептів релігії чистих рук.
Ви не уявляєте, як протиприродно мені відчувати себе в шкурі зрадофіла.
Але, прокидаючись щоранку в останні кілька місяців, я вступаю в новий день, як в лайно. Чекаючи нової порції ковзання у прірву.

Я до цих пір люблю і поважаю більшість з вас. Ви зроблені з правильного металу і повели себе як справжні люди, і зробленого вами не скасувати. І країна пам'ятає. Дуже не вся, але пам'ятає.
Але я пам'ятаю і те, як народжений війною і нашими прекрасними діяннями снобізм загнав нас усіх в глуху меншість. Яка не повинна була бути такою катастрофічною.
Красивий такий снобізм, правильний. Заснований на правоті та реально зробленому. Який як будь-який снобізм привів до самоізоляції.
А зараз все чудово. Ми впираємося на фронті або намагаємося протистояти відкату в тилу. Але навіть в цьому немає єдності. І ми знову говоримо про «якщо що». Але якщо нас запитати про «що?», залишається одне «якщо…»
Ось ще одна «червона лінія» в низці багатьох. Ці червоні лінії вже йдуть щільною «зеброю» і загрожують злитися в одне кумачеве полотно.
Вчора, ось, вони сказали, що нам більше не потрібно НАТО. Вони все частіше про це говорять. Як і про інші речі, які з холодної ясністю влазять в моє життя передчуттям обвалу.
Нічого особливого. Депутат сказала, що Україна повинна переглянути підхід до відносин з НАТО і відмовитися від ідеї вступити в альянс. Ні, не перукар. Глава парламентського комітету з, ви не повірите, нацбезпеки.
Аргументуючи це тим, що росія проти. Що НАТО нас «не хоче» через позицію Росії.
НАТО. Не хоче. Попри стандартизацію, що йде повним ходом, включаючи перехід на стандарти управління. Попри навчання, що йдуть повним ходом одне за одним. Не хоче.
І ще, мовляв, ми несемо через бажання вступити в НАТО репутаційні втрати. Не від подібного трешу на вустах глави одного з найсерйозніших комітетів. А через бажання отримати реальний договірний захист від озвірілого сусіда.
І ще вона каже про приклад Фінляндії. Відчуваєте? Перший раз про «фінляндизацію України» почали говорити за поребриком. А зараз і ці перестають соромитися.
Ще раз. Глава комітету з національної безпеки пропонує відмовитися від найважливішого елемента національної безпеки. Просто і зі смаком.
Похерити захист від ворога, посилаючись на незгоду з цим ворога. Правда, логічно?
Нічого дивного. Зовсім недавно вони бадьоро міркували про виведення натовських інструкторів в обмін на виведення російських військ, яких тут немає.
Ще раз. Виведення військ агресора в обмін на відмову від співпраці з союзниками у найважливішій оборонній сфері.
Та Бог з ним, з НАТО. Це просто поточний приклад такий. Про відводи себе на своїй же території, «просто не стріляти» і «будь-яку ціну» нам же більше подобається, правда?
Ці самі «червоні лінії» ростуть навколо як грати. І, до речі, чіпляються нитками на ваші білі пальта. До речі, дуже псують чистоту білого, дуже.
І тому я вас люблю. Але буду в це тикати до тих пір, поки вас не знудить на це саме біле пальто. Просто в режимі очищення.
І, може, тоді я повірю, що у нас все небезнадійно. І ми зможемо витягнути цю країну без безглуздого, безрезультатного і дуже кривавого п***єца, до якого, на жаль, схоже котяться по асфальту наші санки.
А то останнім часом у мене стійке відчуття, що все, на що нас вистачило, - це парад. Хоча він був чудовий. І дав нам відчути те, що ми начебто і пам'ятали, але давно цим не користувалися.
Так що, хлопчики й дівчатка, засуньте ваш спокій прямо в ствольну коробку добре начищеного кулемета. Ще трохи і вони обидва вам не ************.
І не треба, прошу, про невдячну (або дурну) більшість. Більшість завжди хтось веде.
Просто в якийсь момент ми перестали їх за собою вести. Вирішили, що зробили достатньо. І що тут спрацює армійське «роби як я». Або вважали, що «вистачить, тепер самі».
Але ж ні. Дорога була довгою. Вони швидко втомилися. Посиділи на узбіччі, де їх розважали ті, хто пізніше поведе їх в сторону.
А потім взяли їх за руку і повели.
І в цьому наша спільна провина. І моя теж.
І тому я знаю, чому мені соромно за те, що відбувається.
І або ми за ними повернемося. Або вони підуть, і нікому буде побачити, як нас розчиняє горде небуття. Або тиснуть по одному.
Тому гординю теж засуньте туди, до спокою. І розгребіть дороги і мости один до одного. А якщо вже встигли їх підірвати - шукайте брід.
На нас чекає довга робота.
Спочатку повернутися на правильний напрямок. А потім вести інших. У правильному напрямку. І так далеко, щоб повернення назад було неможливим. Чисто фізично.
Ви запитаєте мене - як? Для початку треба зуміти зробити як раніше. Зібратися разом. Подумати, посперечатися (вже на ходу) - і вперед. Завжди виходило, пам'ятаєте? І в цей раз вийде. Іншого варіанту немає.
Нам ніхто не дасть окремий глобус України. Нам взагалі ніхто нічого не дасть.
Самі. Все самі.
А біле пальто не викидайте. Воно вам знадобиться потім. Коли все буде в порядку, і ми знову пересремося.
Хоча… може воно і піде на протирання для кулеметів. Ми ж так звикли їх чистити.
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Нормально .бешбармак шаровой будет , надеюсь .
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Керівництво Казахстану - лискали масковітських виродків... як там нещодавне голосування у ООН??
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Там есть ньюансы
Казахстан хоть и лэкает кацапам,гораздо больше лэкает Китаю...
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Из трёх встреч - две с промоскальскими политиками? Сильно! Патриотично!
Один из величайших политиков современности!
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Как передает replyua.net, известный блогер и журналист Аркадий Бабченко в своем блоге пишет о том, что сегодня знаменательный день для украинских борцов с коррупцией. Тяжелые последние пять лет не прошли бесследно. Со всех высоких трибун наши активисты рассказывали, что Украина - это самая коррумпированная страна в мире и новая постмайданная власть в лице президента, парламента, правительства растоптала идеалы Майдана, наживается на угле, на нефти, на простых людях и вообще «торгует на крови».
По словам Бабченко, пять лет украинские патриоты рассказывали, что все антикоррупционные органы, созданные по инициативе западных партнеров, бездействуют и только разворовывают влитые в них миллионы. Сегодня наконец-то наших активистов услышали. Президент США официально заявил, что 400 миллионов долларов финпомощи не видать Украине. Объяснение Трампа более, чем разумно: зачем давать такие деньги стране, которая сама говорит, что потопает в коррупции?
Бабченко пишет, умом мы понимаем, что Трамп - хитрый лис и вполне может быть заблокировал финпомощь Украине, чтобы посильнее надавить на президента Зеленского на встрече, которая состоится завтра. Вот только мировые рейтинговые СМИ об этом не напишут. Газеты уже вышли с заглавиями: «Трамп останавливает финпомощь насквозь коррумпированной Украине»
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не, НУ А ШО?
=))
Любопытно, на въезде в какой российский город стоит этот плакат?
И есть ли таблички "Не дразнить!" и "Не кормить!" ???

Зеленский провел встречу с президентом Казахстана Токмаевым и пригласил его в Киев - Цензор.НЕТ 6023
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нифига себе, там ветрак стоит, а как там червяки .....
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ну что, не получилось у тебя, даже этот прикольный знак лишнехромосомы копирует
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не ну у них можно перенять опыт на переход на латиницу, вот только вопрос, хотите ли разорвать и эту связь с мордором.
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скорее всего это не доработка команды - правила ООН глоссит что руководители страны идёт отдельной очереди от остальных. хм, может им в ООН стало известна истина и зебилёнок всётаки не коломоискии.
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Врахували що там висока трибуна і недомірка не буде видно.
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Брехливое животное, напомни лучше, как Святой Пэтро выступал при пустом зале Генассамблеи ООН пред украинской делегацией и вам дегенератам это с телевизора рассказали "про велику перемогу Петра Олексійовича в ООН".😂
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Ну вот и хорошо. Враждовать с соседями, ни есть хорошо.
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С соседями?!
Хм,надо купить себе новый глобус
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Я в общем. Трамп кинул уже, а после него подовать никто не будет.
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Mikhail Golub

@golub

·58 мин

Команда Зеленского - палачи
Заступник міністра МОЗ визнав, що кошти на орфанних хворих скоротило нове керівництво. Аудіо

https://life.pravda.com.ua/health/2019/09/24/238317/

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На місці Зеленого таку помойку як ЦЕНЗОР потрібно просто закрити а бутусіку очкаріку латентного ПАРАШАєнско-Сабаківсько-Геращинського дати під дупу...це є гнида..
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Колись кацапи так мріяли, тепер - зебіли. Круговрот лайна по трубам. Зеленський провів зустріч із президентом Казахстану Токмаєвим і запросив його до Києва - Цензор.НЕТ 4505
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Закрити мона, але ми підемо на інші ресурси чмирити шмарклю. Правду не заховаєш.
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Это вы где такие сказки находите.
В мае картофель был 10-12 гривен / кг, рекордная стоимость
В августе - по 7-9. Первая ссылка в гугле об этом говорит
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Казахстан это Китай по большому счету. шелковый путь неизмеримо шире и многообразнее чем столетие - два назад. страны стоящие на ,,шелковых,, путях всегда будут нести тяжесть единства разных рас и национальностей. это не благодарная роль, но способность влиять на ,,мировую погоду,, несомненно компенсирует потери от противостояния иных цивилизаций, одинаково как и от их Единства.и это не догма, это данное, которое не мы придумали. и нам не под силу его разрушить, нам под силу только созидать.
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