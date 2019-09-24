 Зеленський провів зустріч із президентом Казахстану Токмаєвим і запросив його до Києва

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

Глави держав обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва. Володимир Зеленський запросив Касим-Жомарт Токаєва відвідати Україну.

Нагадаємо, раніше президент України зустрівся на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Також Глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

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