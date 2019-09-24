 Стенограма телефонної розмови із Зеленським буде оприлюднена 25 вересня, - Трамп

Про це Трамп написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Наразі я в Організації Об'єднаних Націй представляю нашу країну, але дозволив оприлюднити завтра повну, повністю розсекречену та нередаговану стенограму моєї телефонної розмови з президентом України Зеленським", — написав президент США.

Він вкотре наголосив, що під час розмови не тиснув на Зеленського.

Читайте також: Трамп допустив можливість оприлюднення стенограми телефонної розмови із Зеленським

Ви побачите, що це був дуже доброзичливий і цілком відповідний дзвінок. Ніякого тиску, і, на відміну від Джо Байдена та його сина, жодних "кві про кво" (щось за щось). Це не що інше, як продовження найбільшого і найбільш руйнівного полювання на відьом усіх часів", написав Трамп.

Читайте також: Не хочемо, щоб наші люди, як-от Байден і його син, створювали корупцію в Україні, - Трамп

Комітет із питань розвідки Палати представників США виступив із вимогою надати на розгляд стенограму розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Трамп заявив, що в його телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським не було незаконних вимог до української влади.