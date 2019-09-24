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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2852) Трамп (2000)

 Стенограма телефонної розмови із Зеленським буде оприлюднена 25 вересня, - Трамп

Президент США Дональд Трамп пообіцяв 25 вересня оприлюднити стенограму розмови із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Трамп написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Наразі я в Організації Об'єднаних Націй представляю нашу країну, але дозволив оприлюднити завтра повну, повністю розсекречену та нередаговану стенограму моєї телефонної розмови з президентом України Зеленським", — написав президент США.

Він вкотре наголосив, що під час розмови не тиснув на Зеленського.

Читайте також: Трамп допустив можливість оприлюднення стенограми телефонної розмови із Зеленським

Ви побачите, що це був дуже доброзичливий і цілком відповідний дзвінок. Ніякого тиску, і, на відміну від Джо Байдена та його сина, жодних "кві про кво" (щось за щось). Це не що інше, як продовження найбільшого і найбільш руйнівного полювання на відьом усіх часів", написав Трамп.

Читайте також: Не хочемо, щоб наші люди, як-от Байден і його син, створювали корупцію в Україні, - Трамп

Комітет із питань розвідки Палати представників США виступив із вимогою надати на розгляд стенограму розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Трамп заявив, що в його телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським не було незаконних вимог до української влади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150223
 
 
 Топ коментарі
 
очень....
Тем более Зе был против огласки...
Жаль что содержание его разговоров с путиным скрывают от народа..
А почему скрывают?
Если знает путин, то почему не должен знать украинский народ, которого он убивает....?
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Это называется удар под дых. Зеля ощущает себя сейчас, как карась на сковородке.
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Убитая Гонтаревой и Порошенко банковская система за 8 месяцев 2019-го получила прибыль 44.3 млрд.грн.
Но ничего, не долго ей осталось, новые эффективные менеджеры всё исправят.
Беня сказал: дефолт, значит, дефолт!

Стенограмма телефонного разговора с Зеленским будет обнародована 25 сентября, - Трамп - Цензор.НЕТ 6752
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Это называется удар под дых. Зеля ощущает себя сейчас, как карась на сковородке.
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)))))) Шокобред.
Украина от этого только выиграет. Зеленский - политически - тоже. Выигрывают республиканцы или демократы - благодаря этому скандалу, Зеленскому, а значит Украине - плюс.
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100% виграє, вже виграла, а 400 млн. замість допомоги США компенсує Ігор Валерійович.
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Не радій, мародерівцю. Радіо "Свобода":
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У серпні Білий дім вирішив проаналізувати програму військової допомоги Україні, щоб переконатися, що гроші будуть витрачені відповідно до інтересів США.

Сполучені Штати Америки розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 мільйонів доларів, повідомило посольство України у Вашингтоні.

«Така безпекова допомога передбачає 250 млн доларів з бюджету Пентагону в рамках програми «Ініціатива безпекової допомоги Україні», 115 млн доларів - у рамках програми Державного департаменту США «Міжнародне військове фінансування» з бюджету 2019 року, а також 26,5 млн доларів за цією ж програмою з бюджету 2018 року. Загалом - 391,5 млн доларів», - повідомили в посольстві.

У дипломатичному представництві розповіли, що ці кошти призначені для закупівлі озброєння та військової техніки, надання послуг, «які сприятимуть покращенню спроможностей Збройних сил України».
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Буде смішно, але Зеленський обійшов путіна.
Зараз Зеленський нарівні з Трампом у центрі уваги американських і світових ЗМІ.
Можна тільки уявити, як зараз ковбасить старе *****.

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Тільки тупі порохоботи.. Цього не в змозі зрозуміти - бо тупі)))
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Глава Офиса президента Андрей Богдан выложил на своей странице в "Фейсбуке" одну фотографию из США, куда он прибыл вместе с главой государства Владимиром Зеленским
Фотография сделана в Нью-Йорке на фоне очереди, стоящей за "Афонами", информирует "ДС".
"А New-York продают айфоны)))", - подписал фото Богдан.
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С какой стати?! Если там ничего нет такого особого, ибо в противном случае это не было бы опубликовано. Кстати, я не уверен, что слова Зе в этом разговоре могут быть опубликованы без его согласия.
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очень....
Тем более Зе был против огласки...
Жаль что содержание его разговоров с путиным скрывают от народа..
А почему скрывают?
Если знает путин, то почему не должен знать украинский народ, которого он убивает....?
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Уверены, что Зе был против огласки? Под столом у него сидели, или внучки-подружки-мужа-брат-знающийчеловек-нетсмыславрать-воттолькочтопателефонурассказал?
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Трамп, конечно, барыга, старик и немножко болван. Но гнать его пока особо не за что, увы. Зря демократы так возбудились.
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Це витяг з історії твоєї психічної хвороби. Я на території ЄС, і згідно з їх законами, коментувати це не можу.
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Березень 2019 року. Луценко роздає інтерв'ю американським ЗМІ, де розповідає про начебто втручання України у вибори в США, про Байдена.

Вересень 2019 року. Луценко, який і заварив всю цю кашу, наче нічого не сталось, роздає поради, як Україні не посваритись з США.

Цинічна інфузоря

Стенограмма телефонного разговора с Зеленским будет обнародована 25 сентября, - Трамп - Цензор.НЕТ 9769
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"Доповідна записка екс-першого заступника генпрокурора Юрія Севрука про те, хто саме скасував у травні 2016 року його поїздку в США з метою розповісти про «справу Злочевського» та роль Хантера Байдена в корупційних оборудках. Саме так - це був генеральний, прости господи, прокурор Луценко, який тепер через соцмережі роздає поради президенту Зеленському."
https://t.me/volodymyrboyko/1130
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Похоже, вся история с давлением - предвыборная кампания

Нагнетание и нагнетание, отказ выкладывать, провокативное поведение

А потом: вот! Выкладываю!

И вуаля, там ничего нет. И Трамп как бы зря оклеветанный, весь в белом и опять в Белом
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Нормальный размен - вместо военной помощи стенограмма разговора.
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А хто може гарантувати , що це буде стенограма саме тої розмови, а не записаного вчора шостого дубля її іммітації? Хоча... за всіх умов це буде "бімба" бо блаЗєнь там буде виглядати так само смішно, як за роялем
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А никто, там серьезный замес - будут слушания и дача показаний перед конгрессом. Сообщается о многочисленных нарушениях, а не только этот разговор.
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Піонєр Вофка однозначно сунувся не в свої ворота. Тепер йому при любому розкладі бути цапом - відбувайлом. Там і роги йому пообламують , і шерсть під хвостом вищипають... А дорослі дяді поміж собою розберуться і в них все буде гаразд.
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Донни в солярии пережарился, только белые следы от очков вокруг глаз. 😳
Давай, выкладывай, ждём. Целуем, украинцы.
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Убитая Гонтаревой и Порошенко банковская система за 8 месяцев 2019-го получила прибыль 44.3 млрд.грн.
Но ничего, не долго ей осталось, новые эффективные менеджеры всё исправят.
Беня сказал: дефолт, значит, дефолт!

Стенограмма телефонного разговора с Зеленским будет обнародована 25 сентября, - Трамп - Цензор.НЕТ 6752
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Барига марадёр всё разворовал, а 44 лярда то парахаботы подкинули....беее..беее..беее
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Покрадуть - вони невчені й нелякані, крадуть все що можна й не можна, що погано лежить.
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Что вы вкладываете в понятие " Прибыль банковой системы" ? Просвятите плз...
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Конгрессмены обратились к администрации президента США с требованием предоставить стенограмму разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Завтра в Конгрес и предоставят стенограмму разговора, чего губу раскатали. Думаете во все СМИ молнии с полным текстом разошлют?
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Стули писок - шмаркля! Тобі ж сказали стенограму запитував Конгрес, а не ЗМІ. А Рашка вона така ж моя, як і твоя. Засунь її Володі в дупу.
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З найліпшими вітаннями від пана так Вофці і зроблю 😁
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Сильный ход Трампа . -Если в телеффоном разговоре нет ничего компроментирующего , то Байдену писец .
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Та мабуть навпаки... Про зміст розмови щось стало відомо розвідці США, з чого власне і почався скандал. І якщо Т. почне щось приховувати то вся інформація буде оприлюднена. А це вже 100 відсотковий імпічмент Трампа. Тут йому вже і республіканська більшість в Конгресі не допоможе . З цим в них дуже серйозно
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Журнал Аркадия Бабченко

Стенограма телефонної розмови із Зеленським буде оприлюднена 25 вересня, - Трамп - Цензор.НЕТ 571

Поздравляю

Ну, что, друзья. Примите мои поздравления.
Пять лет. Пять лет вы орали на весь мир, что в Украине чудовищная коррупция. Пять лет ваши полезные идиоты ездили по всем Брюсселям, оонам, европарламентам, евроассамблеям и везде, с каждой трибуны, рассказывали о том, что в Украине страшная, нечеловеческая, невероятная коррупция. Что у неё самая продажная в мире власть. Что самый продажный в мире президент. Что договорняки и схемы.
Пять лет ваше телевидение транслировало, транслировало, транслировало на весь мир одно - коррупция, коррупция, коррупция. НАБУ говно. Суды говно. Власть говно. Всё говно. Никто не справляется. Полная жопа. Воруют. На угле. На тарифах. На евробляхах. Зубожиння. Геноцид. Газовый холодомор.
Пять лет вы вбивали в голову тем, от кого зависит субъектность Украины, что она неспособна к субъектности.
И вбили её таки.
Поздравляю, долбоебы.
Вас услышали.

Дональд Трамп остановил финансовую помощь Украине в размере 400 миллионов долларов. По словам президента США, он это сделал не по политическим мотивам, а по рациональным. ""Если мы говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция?" - отметил президент США.
И дело тут совершенно не в том, что Дональд Трамп остановил помощь наверняка по каким-то другим своим причинам. Скажем, с целью надавить на Владимира Зеленского перед будущими переговорами.
Дело тут в том, что ведущие газеты США - а, стало быть, и мира - выходят со статьями на первых полосах о том, что Президент США останавливает помощь насквозь коррумпированной Украине, потому что её один черт разворуют.
И если вы думаете, что это не будет использовано как новое направление в международной политике, то у меня для вас плохие новости.
И это всё - на фоне скандала о том, что Трамп обсуждает с Зеленским сбор компромата на своего противника на выборах.
Это такой репутационный ******, что это ******.
Я поздравляю вас, ********.
Вы сделали это сами.
Своими руками.
Разом.
А вас предупреждали.
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Так саме вони цього й хотіли !!!
І досягли.
Це ж ті, які мріють про сладкіх русскіх братьях !
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Все так и есть...
это пощечина с подсрачником...., и не только клоуну, но и всему мудрому и простому нариду Украины...
Впрочем им на это наплевать...., - если нет достоинства, то пофиг...
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таки есть разница да, вот свободный народ имеет право знать о чём и что, как болтал их президент, а теперь попробуєте получить стенограмму разговора зебилёнка и *****. Когда удасться, дайте знать.
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)))) Мародёры беснуются так, как не бесновался даже вытуренный из Украины Янукович.
Браво, Зеленский, ай браво. Как удачно ты сунул факел в это вонючее осиное гнездо. )))))
Горжусь народом Украины, сделавшим в этот раз неплохой выбор.
: )
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Мародерівцю, ти з глузду з'їхав. Народ України ще ніколи не голосував так серйозно проти перефарбованих хапуг. Проти ВАС.
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немного о мародерах:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
https://biz.nv.ua/economics/sostoyanie-poroshenko-za-vremya-ego-prezidentstva-umenshilos-pochti-na-40-bloomberg-50022629.html

"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."

И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины.
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
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А сколько заводов, фабрик и т.п. он отжал у народа и государства?
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мародер зараз ЗЕлений... не переплутай...
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Януковощь этот тот которого ЗЕкловун назад в Украину возвращает??
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Не знаю, кто такой зекловун, а Януковощ - это тот бандит и предатель, у которого Порошенко служил министром.
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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявит о начале официального расследования для процедуры импичмента президента Дональда Трампа, сообщает The Washington Post.
Пелоси планирует сделать официальное заявление позже во вторник, 24 сентября, после закрытой встречи с лидерами демократов, заявил источник в Демократической партии.
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Ну это было бы вообще шикарно...Но это как говорица слишком хорошо что бы быть правдой(((
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