 "Завдання Путіна прямолінійні. Він хоче контролювати Україну", - Ґрод

Про це він написав у своїй статті для Цензор.НЕТ.
Ґрод зазначив: "Україна ризикує сісти за стіл переговорів ослабленою, якщо тільки Сполучені Штати не нададуть повної підтримки та не спонукатимуть Європу до цього. Німеччина та Франція вбачають у політичній недосвідченості Зеленського можливість досягти прориву в переговорах Нормандського формату, сподіваючись, що він піде на компроміс у питаннях, у яких його попередник не йшов.
Він продовжив: "Під час нещодавньої дискусії на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в Києві з Леонідом Кучмою, колишнім президентом України та головним переговорником в рамках Мінських угод, він розважливо сказав: "Дотримуйтесь Мінських домовленостей. Безпека виходить на перше місце. Ви маєте відвести війська, відвести важке озброєння, повернути нам кордон, і тоді ми проведемо вільні вибори". Формула миру зрозуміла. На жаль, Кучма не був оптимістичним щодо довгоочікуваної зустрічі Нормандського формату.
"Зеленському доведеться дуже важко - він буде один проти трьох людей", - прогнозував він"
Ґрод підкреслив: "Успішний обмін полоненими між Кремлем та Києвом минулого місяця відновив надію, що мир, нарешті, може бути досягнутим. Але дії Москви показують, що Росія не бажає знайти довгоочікуване рішення. Завдання Путіна прямолінійні. Він хоче контролювати Україну як частину сфери впливу Росії шляхом введення в Україні постійного регіонального уряду, що контролюється Росією, або продовжуючи дестабілізувати Україну та перетворювати її на неспроможну державу через свою війну, що триває.
Проблема полягає не в тому, чи слід застосовувати Мінські угоди, а в тому, як вони виконуються. Росія хоче, щоб Україна визнала особливий статус для регіону Донбасу та негайно провести вибори, у результаті яких підконтрольні Росії найманці стали б членами парламенту України. Україна та її союзники завжди займали позицію, що після того, як російські війська та найманці разом зі зброєю покинуть територію і Україна відновить контроль над російсько-українським кордоном, внутрішньо переміщені особи повернуться додому, мине кілька місяців і почнеться відбудова, лише тоді вибори відбудуться на Донбасі", - резюмував Ґрод.
Тягає картинки з московських помийниць...
Та ты шооо!!???? В Украине, даже никто и не догадывался об этом!
Тільки що б: « нє Порошенко !»
У минулому році бабушка і її поклонники геронтофіли, на 100% були впевнені, що Вона стане Канцлєршою. Скільки бабла спалили....
А в реалі 8%
Зе был против обнародования....
Дмитрий
@dmitriypaut
·8 мин
Трамп решил опубликовать стенограмму переговоров с Зечмом.
Здается Вова,тоби пы-да.
Полная.
Ведь сейчас всплыветто,что чмо пообещало
Станица-Луганская сейчас.
Орки в открытую заходят и срывают украинские флаги. Пока без оружия, но долго ли ((
Поки манкурти скинуть Порошенка...
ОПУБЛИКОВАНО 19 СЕНТЯБРЯ 2019
Отведение войск по всей линии разграничения на Донбассе, как это уже осуществлено в Станице Луганской, приведет к потере нескольких стратегически важных позиций, что потенциально откроет оккупантам пути для наступления.
Военный эксперт Михаил Жирохов в издании DsNews.ua объясняет почему это опасно.
Буквально вчера новый командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко на встрече с координатором систем ООН в Украине Оснат Лубрани заявил о том, что вверенные ему войска осуществляют «подготовительные мероприятия по отводу сил и средств вдоль всей линии соприкосновения сторон на Донбассе».
Таким образом, в некотором роде подтверждаются панические и не совсем обоснованные слухи, которые упорно ходят в армейской среде еще с мая-июня, о том, что якобы на высшем уровне принято решение о выводе всех частей украинской армии за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей.Почему за большим обменом могут последовать большие компромиссы с Кремлем
Стоит отметить, что в своем интервью Кравченко добавил, что все действия нашей группировки будут зависеть от зеркальных действий противоположной стороны. Но события последних дней говорят о том, что официальные лица захотят увидеть, то они увидят. Чего стоит, например, опять-таки сегодняшнее заявление нашего министра иностранных дел Вадима Пристайко, что он, мол, увидел признаки того, что Россия предпринимает шаги для деэскалации ситуации на Донбассе.
Такое «разведение в одну сторону» стало возможным после первого «пробного шара», которым являлось разведение в районе Станицы Луганской. Причем оказалось, что оккупационным властям части Луганской области удалось не только «сохранить свое лицо», но и значительно усилить свои позиции. На фоне того, что позиции нашей армии оказались в крайне невыгодном тактическом и стратегическом положении.
Отведение сил от Станицы одновременно с восстановлением моста через реку Северский Донец, которая является сегодня главной природной преградой между ВСУ и оккупационными войсками, создает очень высокие риски занятия оккупантами плацдарма на левом берегу Донца с возможностью развития наступления на степную часть Луганщины и дальше с возможностью выхода к Харькову.
Кроме того, в информационном плане «разведение» в районе Станицы Луганской имело крайне негативный аспект. Немногочисленные местные жители прифронтовых населенных пунктов, которые поддерживали украинскую власть, почувствовали себя преданными.«Изоляция» - концлагерь по-русски в Донецке
Довольно-таки смешанные чувства были и у ветеранов летней кампании 2014 г., побратимы которых погибли при освобождении той же Станицы Луганской. А ведь еще немало военнослужащих как ВСУ, так и батальонов МВД погибло в ходе позиционных боев 2014-2019 гг. А еще есть матери и родственники погибших.
По всей вероятности, такие вот заявления военных высокого уровня подтверждают опасения патриотической общественности о том, что «большая сделка», которая может быть заключена между Путиным и Зеленским в ближайшее время, будет иметь характер капитуляции.
Не надо быть пророком чтобы понять, к чему могут привести такие вот односторонние уступки со стороны Украины: вся серая зона после отхода частей ВСУ будет занята оккупационным корпусом. Причем тут вариантов может быть множество - от фейковой СЦЦК до «миротворцев» (недаром, по сообщениям с той стороны, дана команда срочно выдать всем «народным милиционерам» паспорта РФ).
Пока непонятно, на сколько километров будут отводиться войска и в какой срок. Если как хочет Путин - в пределах административных границ областей, то тут все ясно - полностью будут перечеркнуты все достижения последних лет и можно говорить о том, что войну на Донбассе мы проиграли и все жертвы были напрасными. Думаю, это наиболее радикальный вариант и на него новые власти не пойдут хотя бы из-за инстинкта самосохранения.
Тогда остается еще множество вариантов - начиная от 10-15 км до 50-100 км, о чем заявляли еще в 2016 г., когда обсуждали демилитаризованные зоны в Станице Луганской, Золотом и Петровском.Як насправді вивозили фігуранта справи про збиття літака рейсу МН17 Цемаха. Розповідає учасник спецоперації
Однако даже минимальные 10 км ставят под угрозу наши позиции на таких критически важных участках противостояния, как, например, мариупольское и волновахское. Именно тут любое отведение наших войск дальше от реки Кальмиус, по которой проходит линия фронта на юге Донецкой области, несет угрозу потери Волновахи как стратегически важной железнодорожной станции и фактически ставит под удар Мариуполь.
Не стоит говорить насколько важен для оккупационных властей и России Мариуполь - порт с двумя крупными металлургическими комбинатами. Да и почти миллион населения тоже не будет лишним мобилизационным потенциалом для стремительно схлопывающейся в количестве и качестве «народной милиции».
Однако неважно, на сколько километров будут отводить войска, факт останется фактом - для Украины эта территория будет потеряна. И чтобы освободить ее, снова понадобятся новые жертвы, никак не меньшие, чем те, которые мы понесли в 2014-2015 гг. Однако вряд ли остались и возможности для проведения такой наступательной операции - нет ни генералов, способных спланировать и взять ответственность за последствия на себя, да и возможная мобилизация будет уж точно провалена.Особенности гуманитарного разминирования Донбасса
Односторонний отвод войск неизбежно вызовет серьезные потрясения во внутренней политической ситуации. Ветераны представляют собой достаточно спаянное сообщество, что ярко показали события на День независимости, и оно отреагирует на такую сдачу интересов страны достаточно жестко, что чревато внутренним противостоянием, которое опять-таки будет только в интересах страны-агрессора.
Автор: Михаил ЖИРОХОВ, военный эксперт; Деловая столица
Насправді, ця хаотизація штучна, вона направлена на дезорієнтацію суспільства та збереження впливу на різні електоральні ніші, кожна з яких отримує заспокійливі для себе меседжі.
Звідси такий різнобій в заявах, наприклад, міністра Пристайка про "погодження "формули" та голови фракції СН Арахамії, що "ніхто нічого не погоджував".
Міністр Оборони Загороднюк заявляє про планування відводу військ, а функціонер ОП Єрмак маже єлеєм про "не уступим и 1% своих интересов".
В дописах Генерального Штабу бравурні звіти з просування співпраці з НАТО, а голова підкомітету нацбезпеки ВР Верещук практично ставить хрест на перспективах вступу.
Нардеп-слуга Яременко спочатку натякає на необхідність "обговорення з РФ виводу з України інструкторів НАТО", і одночасно працює над ігноруванням делегацією України сесії ПАРЄ… через присутність там росіян.
Кожен має почути те, що йому подобається, але всі повинні твердо усвідомити - у нас є найкращий "президент нового типу", "один з найвеличніших лідерів світу".
Ось і все.
Це просто продовження передвиборчої технології, гри на емоціях та сподіваннях різних груп населення замість відстоювання їхніх спільних інтересів.
Старе добре "поділяй та володарюй" нам подають в обгортці всенародної підтримки та великих змін, хоча насправді бенефіціари влади діють ситуативно, часто за рахунок інтересів держави в дипломатії, економіці, безпеці тощо, нагадуючи ту "актрису з порнофільму, яка приймає з різних сторін не без вигоди для себе".