 "Завдання Путіна прямолінійні. Він хоче контролювати Україну", - Ґрод

Про це він написав у своїй статті для Цензор.НЕТ.

Ґрод зазначив: "Україна ризикує сісти за стіл переговорів ослабленою, якщо тільки Сполучені Штати не нададуть повної підтримки та не спонукатимуть Європу до цього. Німеччина та Франція вбачають у політичній недосвідченості Зеленського можливість досягти прориву в переговорах Нормандського формату, сподіваючись, що він піде на компроміс у питаннях, у яких його попередник не йшов.

Він продовжив: "Під час нещодавньої дискусії на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в Києві з Леонідом Кучмою, колишнім президентом України та головним переговорником в рамках Мінських угод, він розважливо сказав: "Дотримуйтесь Мінських домовленостей. Безпека виходить на перше місце. Ви маєте відвести війська, відвести важке озброєння, повернути нам кордон, і тоді ми проведемо вільні вибори". Формула миру зрозуміла. На жаль, Кучма не був оптимістичним щодо довгоочікуваної зустрічі Нормандського формату.

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"Зеленському доведеться дуже важко - він буде один проти трьох людей", - прогнозував він"

Ґрод підкреслив: "Успішний обмін полоненими між Кремлем та Києвом минулого місяця відновив надію, що мир, нарешті, може бути досягнутим. Але дії Москви показують, що Росія не бажає знайти довгоочікуване рішення. Завдання Путіна прямолінійні. Він хоче контролювати Україну як частину сфери впливу Росії шляхом введення в Україні постійного регіонального уряду, що контролюється Росією, або продовжуючи дестабілізувати Україну та перетворювати її на неспроможну державу через свою війну, що триває.

Проблема полягає не в тому, чи слід застосовувати Мінські угоди, а в тому, як вони виконуються. Росія хоче, щоб Україна визнала особливий статус для регіону Донбасу та негайно провести вибори, у результаті яких підконтрольні Росії найманці стали б членами парламенту України. Україна та її союзники завжди займали позицію, що після того, як російські війська та найманці разом зі зброєю покинуть територію і Україна відновить контроль над російсько-українським кордоном, внутрішньо переміщені особи повернуться додому, мине кілька місяців і почнеться відбудова, лише тоді вибори відбудуться на Донбасі", - резюмував Ґрод.