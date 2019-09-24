 Не знаємо жодного випадку надання віз за паспортами РФ, виданими жителям окупованого Донбасу, - МЗС Німеччини

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ ФРН на запит Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
"Заява про те, що Федеральний уряд не розрізняє російські паспорти та паспорти для анексованих районів, не відповідає дійсності. Ми не знаємо жодного випадку, коли б у російський паспорт, виданий на основі указів (Путіна) вже була проставлена віза", - запевнили у відомстві.
Також там підкреслили, що Німеччина разом зі своїми партнерами в Європейському Союзі повністю підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
"Німеччина засуджує укази президента РФ про спрощення надання російського громадянства жителям Луганської та Донецької областей. Вони суперечать духу та цілям Мінських угод і являють собою порушення суверенітету України", - підкреслили в МЗС ФРН.
У дипвідомстві додали, що мешканці українського походження з анексованих районів можуть отримати паспорт України (біометричний) та їздити до Німеччини без візи.
А також нагадали, що держави-члени ЄС у Декларації саміту Україна-ЄС 10 липня чітко дали зрозуміти: "ЄС готовий розглянути подальші варіанти, включаючи невизнання російських паспортів, виданих всупереч Мінським домовленостям, у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами".
Німеччина наразі проводить дискусії на рівні ЄС щодо уніфікованого поводження з паспортами Східної України, поінформували в МЗС. Технічні деталі такої схеми ще потребують з'ясування.
Нагадаємо, раніше Bild оприлюднила матеріал, в якому стверджується, що Німеччина, нібито, ставить візи у "паспорти", видані Росією жителям тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, та не робить різниці між паспортами РФ та цими "документами".
- Цена на газ поднята;
- Импорт угля из-за поребрика увеличился втрое;
- ФОПов будут щемить;
- Учителя это мэм;
- Штайнмайер это сила;
- Клоун, мировой лидер;
- Янык готовится вернутся;
- С позором изгнан еще один инвестор;
- Клоун ветировал закон о следственных комиссиях, открывающий путь для импичмента;
- Членство в НАТО не приоритет;
- Качнули экономику на минус 1,7%;
- Один из департаментов разведки ГУРа возглавил муж главного бухгалтера "Квартал-95"
- но ведь не кум же.
Украина стала самой коррумпированной страной Европы после России по итогам 2017 года. В рейтинге коррупции государство заняло 120-место.
.-"ООН внесла Украину в список голодающих стран
- Первое место в Европе по уровню бедности.
- Первое место в Европе по темпам инфляции.
- Первое место в Европе по темпам роста цен.
- Первое место в Европе по уровню девальвации национальной валюты.
- Первое место в рейтинге самых низких Европейских зарплат.
- Первое место в Европе по уровню коррупции.
- Первое место в Европе по уровню смертности.
- Первое место в Мире по потере трудовых ресурсов.
- Первое место в Европе по самым низким пенсиям
-выбивание последних сбережений у народа через коммуналку при помощи гениальной схемы В-РОТВАМДАМ+, организованную поросёнком с рыжим партнёром. Схемы, которая сделала партнёров сказочно богатыми, а Украину одной из самых нищих стран.
- За 5 лет борьбы с коррупцией в бюджет страны отправлено 5 тыс долларов)))
"Мы пока что не увидели радикальных изменений в уровне коррупции. Хотя были созданы учреждения, которые могут бороться с коррупцией",- отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
благодаря хищениям из оборонного бюджета - доходы Порошенко за год выросли в 82 раза
Заступник міністра МОЗ визнав, що кошти на орфанних хворих скоротило нове керівництво. Аудіо
https://www.rbc.ua › Новости › ПолитикаЗеленский в ООН - президент принял участие в открытии ...
5 ч. назад - Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН.
https://www.rbc.ru › politicsЗеленский не попал в список выступающих в главном зале ...
Украинская и мировая пресса пишет....
Там есть нюансы... - читай...
и не путай одно с другим...
http://newformat.info/news/zelenskogo-proignoruvali-v-radbezi-oon/
Заступник міністра МОЗ визнав, що кошти на орфанних хворих скоротило нове керівництво. Аудіо
От справді. Оскільки зечмо має і президентську гілку і парламентську , то він буде нести відповідальність за все. Всі інші потім і не обов'язково. А він перший і без варіантів. Мені здається він того не розуміє.