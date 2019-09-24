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Все про:віза (212) Німеччина (1276) паспорт (419) Донбас (13098)

 Не знаємо жодного випадку надання віз за паспортами РФ, виданими жителям окупованого Донбасу, - МЗС Німеччини

У Міністерстві закордонних справ ФРН заперечують інформацію, наведену у статті в Bild, щодо видачі віз власникам "паспортів ОРДЛО".

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ ФРН на запит Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Заява про те, що Федеральний уряд не розрізняє російські паспорти та паспорти для анексованих районів, не відповідає дійсності. Ми не знаємо жодного випадку, коли б у російський паспорт, виданий на основі указів (Путіна) вже була проставлена віза", - запевнили у відомстві.

Також там підкреслили, що Німеччина разом зі своїми партнерами в Європейському Союзі повністю підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Німеччина засуджує укази президента РФ про спрощення надання російського громадянства жителям Луганської та Донецької областей. Вони суперечать духу та цілям Мінських угод і являють собою порушення суверенітету України", - підкреслили в МЗС ФРН.

У дипвідомстві додали, що мешканці українського походження з анексованих районів можуть отримати паспорт України (біометричний) та їздити до Німеччини без візи.

А також нагадали, що держави-члени ЄС у Декларації саміту Україна-ЄС 10 липня чітко дали зрозуміти: "ЄС готовий розглянути подальші варіанти, включаючи невизнання російських паспортів, виданих всупереч Мінським домовленостям, у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами".

Німеччина наразі проводить дискусії на рівні ЄС щодо уніфікованого поводження з паспортами Східної України, поінформували в МЗС. Технічні деталі такої схеми ще потребують з'ясування.

Нагадаємо, раніше Bild оприлюднила матеріал, в якому стверджується, що Німеччина, нібито, ставить візи у "паспорти", видані Росією жителям тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, та не робить різниці між паспортами РФ та цими "документами".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина не робить розрізнення для звичайних російських паспортів і виданих в ОРДЛО, - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150221
 
   
 Топ коментарі
 
Итоги клоуна за неделю
- Цена на газ поднята;
- Импорт угля из-за поребрика увеличился втрое;
- ФОПов будут щемить;
- Учителя это мэм;
- Штайнмайер это сила;
- Клоун, мировой лидер;
- Янык готовится вернутся;
- С позором изгнан еще один инвестор;

- Клоун ветировал закон о следственных комиссиях, открывающий путь для импичмента;
- Членство в НАТО не приоритет;
- Качнули экономику на минус 1,7%;
- Один из департаментов разведки ГУРа возглавил муж главного бухгалтера "Квартал-95"
- но ведь не кум же. Не знаем ни одного случая предоставления виз по паспортам РФ, выданным жителям оккупированного Донбасса, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 999
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Бач ти як воно..а ПЕСики цілий день тявкали із слиною в роті шо то нє так Не знаем ни одного случая предоставления виз по паспортам РФ, выданным жителям оккупированного Донбасса, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 3883
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вот так выглядит позор украинского народа, о котором с восхищением говорил весь Мир во время Майдана... Не знаем ни одного случая предоставления виз по паспортам РФ, выданным жителям оккупированного Донбасса, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 6680
Не знаем ни одного случая предоставления виз по паспортам РФ, выданным жителям оккупированного Донбасса, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 445
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Бач ти як воно..а ПЕСики цілий день тявкали із слиною в роті шо то нє так Не знаем ни одного случая предоставления виз по паспортам РФ, выданным жителям оккупированного Донбасса, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 3883
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Да они постоянно зашквариваются с цитированием параша-сми
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Итоги клоуна за неделю
- Цена на газ поднята;
- Импорт угля из-за поребрика увеличился втрое;
- ФОПов будут щемить;
- Учителя это мэм;
- Штайнмайер это сила;
- Клоун, мировой лидер;
- Янык готовится вернутся;
- С позором изгнан еще один инвестор;

- Клоун ветировал закон о следственных комиссиях, открывающий путь для импичмента;
- Членство в НАТО не приоритет;
- Качнули экономику на минус 1,7%;
- Один из департаментов разведки ГУРа возглавил муж главного бухгалтера "Квартал-95"
- но ведь не кум же. Не знаем ни одного случая предоставления виз по паспортам РФ, выданным жителям оккупированного Донбасса, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 999
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Итоги Потроха за 5 лет

Украина стала самой коррумпированной страной Европы после России по итогам 2017 года. В рейтинге коррупции государство заняло 120-место.
.-"ООН внесла Украину в список голодающих стран
- Первое место в Европе по уровню бедности.
- Первое место в Европе по темпам инфляции.
- Первое место в Европе по темпам роста цен.
- Первое место в Европе по уровню девальвации национальной валюты.
- Первое место в рейтинге самых низких Европейских зарплат.
- Первое место в Европе по уровню коррупции.
- Первое место в Европе по уровню смертности.
- Первое место в Мире по потере трудовых ресурсов.
- Первое место в Европе по самым низким пенсиям
-выбивание последних сбережений у народа через коммуналку при помощи гениальной схемы В-РОТВАМДАМ+, организованную поросёнком с рыжим партнёром. Схемы, которая сделала партнёров сказочно богатыми, а Украину одной из самых нищих стран.
- За 5 лет борьбы с коррупцией в бюджет страны отправлено 5 тыс долларов)))
"Мы пока что не увидели радикальных изменений в уровне коррупции. Хотя были созданы учреждения, которые могут бороться с коррупцией",- отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
благодаря хищениям из оборонного бюджета - доходы Порошенко за год выросли в 82 раза
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Тіхо ! Бо путлєр нападе ,і долар по 100 грн буде! Дайош свинарчуківську владу в зад 🐷 !
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А шо забыл как ************* за 400 кусков купил постоять возле преза США.Это ПЕСюновая пиримоха. Не знаємо жодного випадку надання віз за паспортами РФ, виданими жителям окупованого Донбасу, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 6130 Не знаємо жодного випадку надання віз за паспортами РФ, виданими жителям окупованого Донбасу, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 1652 Не знаємо жодного випадку надання віз за паспортами РФ, виданими жителям окупованого Донбасу, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 1652
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Открою тайну я тебе, вся сила карлы в бороде (с), в загранпаспортах, нет адреса проживания
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Да тут товарищи немцы такая гумореска нарисовуется шо скоро у всех будут паспорта Мордора в Украине а ********** умотает на историческую родину мацу жрать вместо шаурмы
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вже і німці навчилися " іхтамнєт, какієвашідокозатєльства"
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они такие нимцы как и Українці. Лалала Лалалала 6478e8b9, Никанор Босой, бакс 13, костюля юа, васька пиров, днипро штрихованый, игорь д, леонид Днепр, NNN, и прочие цапообразные. Не знаємо жодного випадку надання віз за паспортами РФ, виданими жителям окупованого Донбасу, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 8712 У них работа такая. Насрать в доме, и говорить, что сосед виноват.
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вот так выглядит позор украинского народа, о котором с восхищением говорил весь Мир во время Майдана... Не знаем ни одного случая предоставления виз по паспортам РФ, выданным жителям оккупированного Донбасса, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 6680
Не знаем ни одного случая предоставления виз по паспортам РФ, выданным жителям оккупированного Донбасса, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 445
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А гнойным путино-порошенковским опарышам лишь бы ольгинские фейки разкидывать.




https://www.rbc.ua › Новости › ПолитикаЗеленский в ООН - президент принял участие в открытии ...

5 ч. назад - Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН.




https://www.rbc.ru › politicsЗеленский не попал в список выступающих в главном зале ...
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какие ольгинские ?
Украинская и мировая пресса пишет....
Там есть нюансы... - читай...
и не путай одно с другим...
http://newformat.info/news/zelenskogo-proignoruvali-v-radbezi-oon/
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Читаем: "...Про це повідомляє Страна.ua .." Да, да та самая Страна.ua, украинофоба и сепара Гужвы. Но порохосрани все божья роса.
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Вот тебе и "союзнички" от штази.П..ры они вонючие.Они ничем не лучше *****.Как там турбинуи в срыму немецкие поживают,как там делегации ездившие в срым от них поживают.Запад продал сам себя параше и *****.
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Яергова чоколядна зрада зрадная обіс*алась) Але соєві смерди все одно не перестають смердіти)))
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Якби в тебе був мозок, то ти зрозумів би, що ці жітєлі їздять в Німеччину по українським паспортам по безвізу. Не знаем ни одного случая предоставления виз по паспортам РФ, выданным жителям оккупированного Донбасса, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 9117
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Якби в илітних смердів був мозок, вони би зрозуміли, що сморід стояв щодо НЕукраїнських паспортів. Обтікай Не знаємо жодного випадку надання віз за паспортами РФ, виданими жителям окупованого Донбасу, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 2961
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Лучшая шутка зебіла з 995 квартала, ящетаю Не знаємо жодного випадку надання віз за паспортами РФ, виданими жителям окупованого Донбасу, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 5528

От справді. Оскільки зечмо має і президентську гілку і парламентську , то він буде нести відповідальність за все. Всі інші потім і не обов'язково. А він перший і без варіантів. Мені здається він того не розуміє.
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Немцы думают, что в паспорте будет написанно Донбасс?
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даже если и были б такие, то это ошибка и не до смотрение и не как не принцип выдачи виз для продажных шкур. Не стоит из этого делать ух и ах проблему - даже если и какая то страна ошибочно выдаст визу - разберётся и аннулирует, это не проблема.
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А нафіга тим бібізянам паспорти з куркою? У них є Українські паспорти з безвізом по яким вони шастають до геїв батрачити.
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Вий різноманітних 🐕🐖прикоритників, вже реально смiшить до сліз. Вони начибто не бачать що вже зроблено (а може і бачуть і перелякані з того, що корито від них забирають), зате кожний перший з них містечковий ностардамус, який вже усе знає як буде погано.
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А что это за зарево над залесьем? А это полыхают анусы сиволапых жытелей процветающих риспублик дыныры, которых не пустили со свиным рылом в калашный ряд.
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На паспортах, выданных в Крыму, написано, что они выданы в Крыму, и это основание для отказа в визе. А паспорта жителям Донбасса выдают в Ростове или где-то еще, то есть в регионах не из черного списка. Нет оснований не выдать визу при прочих чистых условиях. Конечно, если проситель визы скажет, что он живет на Донбассе, а в графе доходы укажет службу в народной милиции ЛНР, визу ему не дадут. Вот немцы сказали, что им неизвестно о выдаче виз. А им известно о не выдаче виз жителям Донбасса с российскими паспортами?
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Сіменс теж не знав жодного випадку продажу газових турбін до анексованого Криму.
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