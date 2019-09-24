 Через відсутність важливих документів суд затягує розгляд апеляції у справі Беккера

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Наше місто.

При тому, вердикт вони винести не змогли. Причиною цього стала відсутність у матеріалах справи оригіналу рішення суду, за яким Беккеру обрали запобіжний захід.

"Такого в правовій природі бути не може. Диска з аудіозаписом засідання також немає. Перенесення засідання не зовсім законне, оскільки на сьогодні немає рішення суду, за яким мій підзахисний утримується під вартою. Переносячи засідання і не здійснюючи судовий контроль за застосуванням заходів обмеження, порушують права мого клієнта", - повідомив адвокат Костянтин Глоба.

На початку засідання правозахисник зачитав заяву Михайла Беккера про те, що під час оголошення підозри було порушено Кримінально-процесуальний кодекс. Так, прокурори спочатку подали клопотання до суду, а вже потім повідомили мостобудівникові про підозру. На думку юристів, це має стати підставою для скасування підозри як такої.

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Крім того, суд врахував звернення адвокатів Беккера до Європейського суду з прав людини. До розгляду апеляції долучили договори з технагляду про встановлення бетонних блоків на мосту, щодо яких зараз триває слідство. Всі документи фірма "Маст-Буд" добровільно передавала прокуратурі.

Також долучили документи, що підтверджують тип бетону, який підрядник вказував у документах реконструкції Центрального мосту. Юристи також підкреслили, що за 53 роки роботи у сфері будівництва Беккер заробив репутацію надійного фахівця. При цьому прокуратура Дніпропетровської області навмисно створює йому образ злочинця, - переконані адвокати.

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"Ніколи у нас не було кримінальних проваджень і ніколи з замовниками у нас не було питань щодо якості. Мене посадили, щоб не дати можливості захищатися", - сказав Михайло Беккер, який стежив за ходом засідання через відеозв'язок. Як відомо, зараз він перебуває в одному зі слідчих ізоляторів Кривого Рогу.

Засновник "Маст-Буда" також згадав про ситуацію, коли співробітники прокуратури Дніпропетровської області завадили фахівцям державного Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій взяти додаткові проби бетону на Центральному мосту. Розгляд справи Беккера продовжиться 26 вересня о 14:30.