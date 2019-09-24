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Все про:Дніпропетровськ (1155) міст (311)

 Через відсутність важливих документів суд затягує розгляд апеляції у справі Беккера

24 вересня Апеляційний суд Дніпропетровської області почав третю спробу розглянути справу 71-річного підрядника ремонту Центрального мосту. Засідання продовжили після перерви для ознайомлення суддів з матеріалами справи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Наше місто.

При тому, вердикт вони винести не змогли. Причиною цього стала відсутність у матеріалах справи оригіналу рішення суду, за яким Беккеру обрали запобіжний захід.

"Такого в правовій природі бути не може. Диска з аудіозаписом засідання також немає. Перенесення засідання не зовсім законне, оскільки на сьогодні немає рішення суду, за яким мій підзахисний утримується під вартою. Переносячи засідання і не здійснюючи судовий контроль за застосуванням заходів обмеження, порушують права мого клієнта", - повідомив адвокат Костянтин Глоба.

На початку засідання правозахисник зачитав заяву Михайла Беккера про те, що під час оголошення підозри було порушено Кримінально-процесуальний кодекс. Так, прокурори спочатку подали клопотання до суду, а вже потім повідомили мостобудівникові про підозру. На думку юристів, це має стати підставою для скасування підозри як такої.

Читайте також: Прокуратура фальсифікувала статус підозрюваного, а основна експертиза може виявитися підробленою, - адвокат про справу підрядника Беккера, фірма якого ремонтувала міст у Дніпрі

Крім того, суд врахував звернення адвокатів Беккера до Європейського суду з прав людини. До розгляду апеляції долучили договори з технагляду про встановлення бетонних блоків на мосту, щодо яких зараз триває слідство. Всі документи фірма "Маст-Буд" добровільно передавала прокуратурі.

Також долучили документи, що підтверджують тип бетону, який підрядник вказував у документах реконструкції Центрального мосту. Юристи також підкреслили, що за 53 роки роботи у сфері будівництва Беккер заробив репутацію надійного фахівця. При цьому прокуратура Дніпропетровської області навмисно створює йому образ злочинця, - переконані адвокати.

Також читайте: У Дніпрі співробітники прокуратури не дали взяти проби на Центральному мосту, щоб приховати свою підроблену експертизу, - джерело

"Ніколи у нас не було кримінальних проваджень і ніколи з замовниками у нас не було питань щодо якості. Мене посадили, щоб не дати можливості захищатися", - сказав Михайло Беккер, який стежив за ходом засідання через відеозв'язок. Як відомо, зараз він перебуває в одному зі слідчих ізоляторів Кривого Рогу.

Засновник "Маст-Буда" також згадав про ситуацію, коли співробітники прокуратури Дніпропетровської області завадили фахівцям державного Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій взяти додаткові проби бетону на Центральному мосту. Розгляд справи Беккера продовжиться 26 вересня о 14:30.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150220
 
 
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а тем временем, обезжиренная тварь продолжает воровать (филатов)
Строят или нет: как обстоят дела с реконструкцией Днепровского планетария

Из-за отсутствия важных документов суд затягивает рассмотрение апелляции по делу Беккера - Цензор.НЕТ 7092

за год ни хера не сделали. Зеленский натрави Баканова на эту тварь
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Mr__Pitkin - ты надеялся что статью никто не прочтет, да?

- Основная часть уличных работ уже проведена. Конечно, по ходу работы возникают ситуации, когда ожидания были получше того, что открывается по факту. Например, абсолютно разрушенные ступеньки, не подлежащие восстановлению, а только выкладыванию заново. Но даже эти ситуации решаются достаточно оперативно. - рассказывает руководительница проекта Валентина Полищук.



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та зелеботик даже не в курсе что на регонструкцию деньги из бюджета не выделялись. а значит это проблема того чьи деньги - воровали там или нет. При чем тут мер?
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Помню как после первого тура Порошенко обратился к Украине . Люди що ви робите схаменiця цеж страшно . Людей оказалось в Украине мало к сожалению
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Це ж потрібно бути якими зє-скотами, щоб так знущатися над літньою людиною..😕
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Ну для днепра это в порядке вещей. Надо чтобы дело из суда пропало? - нет проблем; надо чтобы из дела пропали документы? - та в легкую; надо поцарапать диск? - любой каприз. Ну и еще целый прайс подобных услуг. Сильно впереди планеты в этих вопросах Бабушкинский суд.
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