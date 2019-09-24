 Україна змінить тактику в питанні отримання членства в НАТО, - віце-прем'єр Кулеба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Нова тактика полягає у тому, що після того, як у 2008 році не була позитивно сприйнята подана Україною заявка щодо приєднання до Плану дій з членства (ПДЧ) і до цього дня нічого кардинально у цьому питанні не змінилося, ми наразі не маємо шансів отримати ПДЧ.

Тому, ми маємо зараз зосереджуватися не на тому, щоб подавати чергову заявку (в той час як ще попередня залишається чинною), а зосередитися на тому, щоб здійснювати ті внутрішні реформи, запроваджувати ті стандарти НАТО, які дозволять нам досягнути взаємосумісності Збройних сил України із арміями країн-членів НАТО. Тобто, тактика у тому, щоб рухатися до членстава в НАТО через безпосередню фактичну інтеграцію, а не через політичні заяви", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що нині має "прекрасний діалог" із колегами із НАТО.

"Ми жодним чином не обговорюємо згортання співробітництва, а навпаки, – ми обговорюємо необхідність активізації співпраці, вирішення проблем і можливості швидкого руху вперед", – додав віцепрем’єр.

Читайте також: Порошенко відповів на ідеї нових міжнародних договорів команди Зеленського: "Такий уже є, договір НАТО, долучайтеся". ВIДЕО