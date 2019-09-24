 Україна змінить тактику в питанні отримання членства в НАТО, - віце-прем'єр Кулеба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Нова тактика полягає у тому, що після того, як у 2008 році не була позитивно сприйнята подана Україною заявка щодо приєднання до Плану дій з членства (ПДЧ) і до цього дня нічого кардинально у цьому питанні не змінилося, ми наразі не маємо шансів отримати ПДЧ.
Тому, ми маємо зараз зосереджуватися не на тому, щоб подавати чергову заявку (в той час як ще попередня залишається чинною), а зосередитися на тому, щоб здійснювати ті внутрішні реформи, запроваджувати ті стандарти НАТО, які дозволять нам досягнути взаємосумісності Збройних сил України із арміями країн-членів НАТО. Тобто, тактика у тому, щоб рухатися до членстава в НАТО через безпосередню фактичну інтеграцію, а не через політичні заяви", – сказав Кулеба.
Він зазначив, що нині має "прекрасний діалог" із колегами із НАТО.
"Ми жодним чином не обговорюємо згортання співробітництва, а навпаки, – ми обговорюємо необхідність активізації співпраці, вирішення проблем і можливості швидкого руху вперед", – додав віцепрем’єр.
Критерии членства
В соответствии со статьёй 10 Североатлантического договора (1949), для вступления в НАТО требуется:
расположение страны в Европе;
согласие всех членов НАТО на вступление этой страны.
При этом каждый член НАТО может предъявлять дополнительные требования к кандидату на вступление. К примеру, Греция препятствовала вступлению Бывшей югославской Республики Македонии в НАТО пока не был разрешён спор о её именовании.
На Вашингтонском саммите 1999 года был принят список обязательств, которые должен выполнить кандидат в члены НАТО. В документе уточняется, что их выполнение хоть и влияет на решение о принятии в НАТО, но не является критическим для этого[30]. В частности, кандидаты в члены НАТО должны[30]:
разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
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