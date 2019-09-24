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 Суспільство
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Все про:туризм (357) Чорнобиль (118) зона відчуження (83)

 Українці, британці, поляки і німці, - цьогоріч зону ЧАЕС відвідало вже 74 тисячі туристів

У той час, як біля атомної станції проклали нові маршрути і тепер АЕС можна розглянути з усіх ракурсів, зону відчуження за 8 місяців цього року відвідала 74 671 особа. Майже 80% туристів приїжджає з-за кордону - 59 698 осіб і - 14 973 особи з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДП "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".

Згідно з ним, серед іноземних відвідувачів найбільше в Чорнобиль їдуть з Великої Британії - 10 381 особа. На другому місці - поляки - 6 544, на третьому - німці - 5 399, четвертому - американці - 4 143 та на п'ятому чехи - 2 829. Загальна кількість країн, звідки приїжджають до Чорнобиля - 130. Серед них Сінгапур, Чилі, Мексика, Японія та інші.

"Чорнобиль - тема, яка цікавить увесь світ. Люди хочуть на власні очі побачити місце, де відбулася одна з найбільших трагедій останнього часу. З одного боку така привабливість дає певні переваги - додаткові надходження в бюджет. Але з іншого - потрібно додаткового розвивати інфраструктуру, яка зробить комфортним і безпечним перебування туристів у зоні відчуження", - розповів помічник директора підприємства Кирило Гарник.

Підприємство нагадує, що цьогоріч Чорнобильська зона відчуження була визнана одним із пріоритетних напрямків для розвитку туризму.

Читайте також: Встановлено новий рекорд відвідуваності Зони, - Держагентство з управління Зоною відчуження ЧАЕС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150218
 
 
 Топ коментарі
 
За шмарклю і його кліку голосували раби... А рабів навіть до раю не пускають...
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Пошёл бизнес полным ходом кстати если шо то он не на костях 🙋🙋🙋
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Кто хочет радиации получить, за ваши деньги весь каприз.
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За шмарклю і його кліку голосували раби... А рабів навіть до раю не пускають...
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1898 р, 121 р. тому, а тема вся та сама - лацюги і їх ліньки ЗЕнарко тягнуть Україну у ярмо.
Украинцы, британцы, поляки и немцы, - в этом году зону ЧАЭС посетило уже 74 тысячи туристов - Цензор.НЕТ 2170
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Давай. До свиданья. Українці, британці, поляки і німці, - цьогоріч зону ЧАЕС відвідало вже 74 тисячі туристів - Цензор.НЕТ 1370
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будет интересно глянуть статистику. сколько из них получит онкологию через 5-7 лет.
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Не буде жодної статистики ні через 5 , ні через 30 років, як зараз по ліквідаторах... Так що, очікувати не варто.
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Не можу ніяк зрозуміти, що там зараз є такого цікавого для туристів? Зона як Зона... У вісімдесяті Зона виглядала набагато "цікавішою", але "туристи" тоді щось не дуже поспішали туди їхати. І дарма ..😕
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Мінісеріал зробив свою справу. І не скористуватись цим - бути імпотентом просто.
До речі - 75000, з них 15 000 українці.
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