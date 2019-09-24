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Все про:Зеленський (2852) Марків (64) Конте Джузеппе (9)

 Обговорили "справу Марківа" і продовження санкцій проти РФ, - Зеленський провів зустріч з італійським прем'єром Конте. ФОТО

У рамках участі в роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

Глава держави привітав Джузеппе Конте з нещодавнім перепризначенням на посаду та формуванням нового коаліційного уряду, а також запросив здійснити візит в Україну.

Сторони обговорили широкий спектр питань двостороннього та багатостороннього порядку денного. Серед іншого було відзначено активізацію співпраці в інвестиційній сфері.

Володимир Зеленський закликав вкладати кошти в інфраструктуру, зокрема порти, та наголосив на проведенні великої приватизації в Україні.

Окремо було порушено питання засудженого в Італії громадянина України Віталія Марківа. Глава держави зазначив, що очікує всебічного та об’єктивного розгляду цієї справи, й запропонував створити спільну слідчу групу для з’ясування обставин смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі.

Також під час зустрічі обговорили важливість продовження санкційної політики стосовно Росії. Прем’єр-міністр Італії наголосив, що санкції не можуть бути зняті, доки не відновлено територіальну цілісність і суверенітет України.

Читайте також: Президент Італії прийняв відставку прем'єра Конті, який заявив про незгоду з проросійською позицією свого заступника Сальвіні

Обговорили справу Марківа і продовження санкцій проти РФ, - Зеленський провів зустріч з італійським премєром Конте 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150217
 
 
 Топ коментарі
 
Прекрасно что Зе обсуждает вопросы Маркива
Ещё лучше если от этого будет толк и хлопца освободят
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а какой толк обсуждать дело Маркова, ведь суды не подчинаеться в свободном мире политикам и их хотелкам. Только мне есть подозрение что зебилёнок сам себя разкрыл - в смисле о влияние на суды в Украине.
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Петя кинул, а Зеля разбирается...
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Трамп реально подмьівается перед встречей с Зеленским , а порохоботьі тянут свою вольінку про "зраду". Москва рулит ?
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Что делает?
А не перед встречей он не моется вообще?
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Зебіли, Вована не запросили до поважних людей, він завтра буде виступати разом з журналістами. Вашого преза посадили туди, де йому місце - на задвірок.
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