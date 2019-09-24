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 Політика України
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Все про:НАБУ (2113) Зеленський (2852) звернення (91)

 Після заклику Зеленського кількість дзвінків у НАБУ зросла у 8 разів

У перший день після заклику президента України Володимира Зеленського дзвонити в НАБУ і повідомляти про корупцію, кол-центр Бюро зафіксував у 8 разів більше звернень, ніж зазвичай.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.

Зазвичай за день на гарячу лінію НАБУ надходить 10-15 дзвінків, однак за 23 вересня звернулося 82 особи.

Більшість повідомлень стосувалися порушення соціальних, трудових та земельних прав; неналежного досудового розслідування іншими правоохоронними органами; проблем у сфері ЖКГ, стану тротуарів та каналізації. Також громадяни цікавилися, які справи підслідні НАБУ, і дізнавалися контакти інших антикорупційних органів.

Читайте також: Дії Зеленського можуть привести до дестабілізації роботи Бюро, - Рада громадського контролю НАБУ про заклик президента телефонувати на "гарячу" лінію

У НАБУ всі повідомлення зареєстрували і пообіцяли дати їм правову оцінку, а також підготувати відповіді згідно з вимогами закону "Про звернення громадян".

Нагадуємо, Президент України Володимир Зеленський закликав українців боротися з корупцією і повідомляти про будь-які корупційні дії в НАБУ: "Не мовчіть, не пишіть у соціальних мережах про "все пропало" і про "рішал". Телефонуйте".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150216
 
 
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реальность в фотошопе, плюс, плюс, плюс
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за 23 сентября обратилось 82 человека.

Отлично, за день попались 82 "супчика" - от Коломойского до тещи пьяного зятя ! Після заклику Зеленського кількість дзвінків у НАБУ зросла у 8 разів - Цензор.НЕТ 5006
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Я весь день звонил
длинный гудок пошел только в 22-00
но трубку не подняли
понты
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У них розвинуте біополє... вони й так зрозуміли, що ти мудак і дзвониш по куйні...
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Так в самом НАБУ утром сделали репост заявления Зеленакого, а днём уже сказали, что такого не будет)
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Ясен пень, я сам раз десять звонил, уже нашил карманы для вознаграждения...
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Не треба перейматись. Дві "барбариски", один "тузік", і пів "корівки" влізуть в коробок з сірниками.
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Звичайно. А ви тільки за їжу працюєте? Мене так і не полишає думка, що ботоферма коштує 1 грн. за коментар. Правда?
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Электорат Зеленского, который верит ему и так же как он не понимает что входит в обязанности НАБУ.
Только они могли звонить в НАБУ из-за состояния тротуаров и канализации.

"Большинство сообщений касались нарушения социальных, трудовых и земельных прав; ненадлежащего досудебного расследования другими правоохранительными органами;
проблем в сфере ЖКХ, состояния тротуаров и канализации. "

Источник: https://censor.net.ua/n3150216
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Не треба було шмаклю слухати - він не сповна розуму.
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Алла, это их уровень - уровень канализации, для них простой и понятный. Боюсь, они туда опустят всю страну. Уже опускают.
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НАБУ займається справами більше 1000 000 гр. хто з маленьких громадян в повсядневному житті має справу з такими сумами?
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это у вас
кацапня из антанты нету
а с лямом у этих мукулатуры будет 100 тонн
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Порохоботы и зеленоботы Украину сливают ***** а мы тут друг друга оскорбляем а им это все в помощь !!! Після заклику Зеленського кількість дзвінків у НАБУ зросла у 8 разів - Цензор.НЕТ 2364
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За пять лет президенства Пороха о сливе не было и речи, а сейчас уже и Овощ мылиться возвращаться.
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То есть эти ЗЕбилы реально на полном серьёзе верят что они позвонят в НАБУ полностью лежащее под бандитом Портновым, и типа они сейчас сразу искоренят корупцию и накажут виновных?? Это как горячая линия с президентом Рабсии? Холопы в прямом эфире звонят и жалуюца царю что у них нет дороги и воду горячую давно отключили, и добрый царь обещает всё исправить. По моему эта ЗЕбанда на смом деле тупо рофлит над своими ЗЕбилами.. Они просто реально по настоящему издеваюца над этим ЗЕскотом. Я вот почему то уверен шо вся эта ЗЕбанда там сейчас тупо угорает со всех этих ЗЕбилов звонящих в НАБУ и серьёзным голосом рассказывающих о коррупции.
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Убито сразу несколько зайцев:
Нариду нравится
Стрелки переведены
НАБУ занято херней
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НАБУ занято щас тем, что помогает Бене Приватом. А Зе видно думает, что НАБУ это его собственность
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Нарид жаждет справедливости, а Зелинский маладец!
Мало того, что этот Порошенко своими помидорами за 40 грн задолбал, так еще и киоске напротив дома в долг не наливают - развели, с.ка карупцыю...
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https://offshoreview.eu/2019/08/03/pomogaet-li-nakazanie-smertnoj-kaznyu-pri-borbe-s-korruptsiej/
.

В Китае недавно расстреляли миллиардера Ли Ханя за

мелко жульничество с бюджетом Поднебесной!
http://www.chinapro.ru/pic/photos/2085.jpg
.

После призыва Зеленского количество звонков в НАБУ увеличилось в 8 раз - Цензор.НЕТ 9423
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В Китаї не розстрілюють за хабар/мутку до 1 ляма доларів США, тому із дрібним шахрайством ви загнули...
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гребанный совок...
Многие даже этого не понимают......
Но это гребанный совок....
Обращение трудящихся блин.....
Я застал это время....
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Порохоботы, своими комментариями, полностью засрали "Цензор".
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Порохоботы - многостаночники)
Звонят и дышат в трубку) наводят мосты , чуя неминуемое сокращение штатов и грядущую безработицу
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Судячи з коментарю цієї пані, десь поруч.
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Здається мені що десь половина про офшори шмарклі! После призыва Зеленского количество звонков в НАБУ увеличилось в 8 раз - Цензор.НЕТ 9326
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Большинство сообщений касались нарушения социальных, трудовых и земельных прав; ненадлежащего досудебного расследования другими правоохранительными органами; проблем в сфере ЖКХ, состояния тротуаров и канализации. Также граждане интересовались, какие дела подследственны НАБУ, и узнавали контакты других антикоррупционных органов Источник: https://censor.net.ua/n3150216

Вот и хорошо
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Дуже добре. Такий потужний хід від гідранта! Гадаю за пів року корупція зникне! Після заклику Зеленського кількість дзвінків у НАБУ зросла у 8 разів - Цензор.НЕТ 9635
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Дуже. Тим більше, що жодне з цих питань не відноситься до компетенції НАБУ.
Він мав би давати телефон ГПУ, яке повинне займатись рядовою корупцією.
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а НАБУ только умеют крышевать коррупционеров, как показало расследование Бигуса по схемам в оборонпроме
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"лох не мамонт, лох не вымрет"(с) - пусть звонят, може попустит.
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Сегодня новый и молодой Президент записал очередное видеообращение к украинцам, в котором анонсировал новый флэш-моб, суть которого сводится к тому, что если у вас просят взятку или дают взятку - звоните в НАБУ- они всех накажут!
Вроде все здорово и по духу правильно, но вот только очень удивилось такому флэш-мобу само НАБУ. Дело в том, что НАБУ занимается лишь коррупцией, ущерб государству от которой составляет не меньше 960 тыс.грн. Посему НАБУ, пояснив нам, что президент только учится, отправило всех участников флэш-моба в ГБР- они всех накажут.
Вроде все здорово и по духу правильно, но вот только такому флэш-мобу очень удивилось само ГБР. Дело в том, что в подследственность ГБР входят - "найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини." Посему ГБР, пояснив нам, что президент и НАБУ только учатся, отправило всех участников флэш-моба в МВД и прокуратуру-они всех накажут.
Продолжение следует.....
Как по мне, то лучше, что бы побороть коррупцию и того "черта", президент дал номер не НАБУ, а Баканова)
P.S. "Правоохранительные органы будут карать виновных" , так закончил свою речь Президент Украины - гарант Конституции Украины. Я понимаю, что он ещё учится посему передайте ему, что карают у нас суды.
(Роман Ковальов)
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Пока Зеленский ничего хорошего для экономики не сделал, а уже 4 месяца на посту.
Только как-то странно, олигарх Коломойский все суды выигрывает как с пулемёта.
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А какие под него законопроекты о концессии пишут! Після заклику Зеленського кількість дзвінків у НАБУ зросла у 8 разів - Цензор.НЕТ 7862
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Для тех кто неуспел записть.
НАБУ - 0 800 503 200
горячая линия
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"В НАБУ зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Меченого шоколада.
- Для кого?
- Для учителя сына моего.
- Это не наша подследственность!

А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
- Мой милый, хороший,
Закупили по завышенной цене калоши,
И для меня, и для жены, и для Тотоши.
- Это не наша подследственность!

А потом позвонили зайчатки:
- Нельзя ли нам не давать взятки?
А потом позвонили мартышки:
- Нам сто долларов сунули в книжку!
И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень.

Только трубку положили
Звонок!
- Кто говорит?
- Носорог.
- Что такое?
- Беда! Беда!
Бегите скорее сюда!
- В чем дело?
- Спасите!
- Кого?
- Бегемота!
- Жираф отдал под застройку болото...
- Это не наша подследственность!

Ох, нелегкая это работа -
Когда кто-то не знает
подследственность у кого-то".
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Супер ! Після заклику Зеленського кількість дзвінків у НАБУ зросла у 8 разів - Цензор.НЕТ 9582

Звонок!
- Кто говорит?
- Носорог.
- Что такое?
- Беда! Беда!
Бегите скорее сюда!
- В чем дело?
- Спасите!
- Кого?
- Бегемота!
- Жираф отдал под застройку болото...
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Так шо там, дестабилизация от такого огромного количества звонков наступила???
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Зато зони не звони на 102 повне болото..пока тебе допитають хто звонить тебе вже можуть вбити))) РеХформа однако..
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Это ж нужно так окончательно слить орган под нового президента, как это сделал Сытник. Прям мастер
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а Сытнику не в первой под президента сливаться. Просто сейчас он не в КОзин будет по ночам ездить, а к Зе домой
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В Україні страшенна проблема із психіатричною допомогою. Спец.установи переповнені, в них не вистачає мед.персоналу. Тому зараз не госпіталізують і відпускають додому десятки тисяч тих, хто раніше був би під лікарським наглядом. Обстеження потенційних хворих, то взагалі окрема тема. Тому будь хто, хто хоча би трошки знає як працюють державні органи, добре знає весняні та осінні загострення... це так звані "хронічні скаржники"... люди, по суті дебіли, яким не має чим зайнятись і вони ходять, задр.чують деравні установи своїми дебільними зверненнями... Їм цікавий самий процес. Тому дзвінків до НАБУ буде більше, як і до усії інших правоохоронних органів - осінь!
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во, это уже по типу стада - призвал пастух и попёрли - вот сила слова.

Как это позорит вас как общество Украины, но ещё больше позорит то что зебилята не умеет и не хочет признавать свою ошибку, но ведь людям свойственно ошибаться, но стадо животных не ошибается, все ошибки списывается на ошибки пастуха.
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Мабуть набу вже час оголосити свій флеш-моб : " Побачив зєбіла - передзвони приЗєдєнту" . І не забути вказати всі вофкіни контактні номери телефонів та його близьких . Ото сміху буде.
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Зелёная биомасса любителей халявы, тянет Украину в совок.
Швондеры-зебенятки ещё не вкурили что их купили за дёшево,
а прозреют когда Беня начнет выемку денежных знаков
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