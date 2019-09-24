 Після заклику Зеленського кількість дзвінків у НАБУ зросла у 8 разів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.
Зазвичай за день на гарячу лінію НАБУ надходить 10-15 дзвінків, однак за 23 вересня звернулося 82 особи.
Більшість повідомлень стосувалися порушення соціальних, трудових та земельних прав; неналежного досудового розслідування іншими правоохоронними органами; проблем у сфері ЖКГ, стану тротуарів та каналізації. Також громадяни цікавилися, які справи підслідні НАБУ, і дізнавалися контакти інших антикорупційних органів.
У НАБУ всі повідомлення зареєстрували і пообіцяли дати їм правову оцінку, а також підготувати відповіді згідно з вимогами закону "Про звернення громадян".
Нагадуємо, Президент України Володимир Зеленський закликав українців боротися з корупцією і повідомляти про будь-які корупційні дії в НАБУ: "Не мовчіть, не пишіть у соціальних мережах про "все пропало" і про "рішал". Телефонуйте".
Отлично, за день попались 82 "супчика" - от Коломойского до тещи пьяного зятя !
длинный гудок пошел только в 22-00
но трубку не подняли
понты
Только они могли звонить в НАБУ из-за состояния тротуаров и канализации.
"Большинство сообщений касались нарушения социальных, трудовых и земельных прав; ненадлежащего досудебного расследования другими правоохранительными органами;
проблем в сфере ЖКХ, состояния тротуаров и канализации. "
Источник: https://censor.net.ua/n3150216
кацапня из антанты нету
а с лямом у этих мукулатуры будет 100 тонн
Нариду нравится
Стрелки переведены
НАБУ занято херней
Мало того, что этот Порошенко своими помидорами за 40 грн задолбал, так еще и киоске напротив дома в долг не наливают - развели, с.ка карупцыю...
.
В Китае недавно расстреляли миллиардера Ли Ханя за
мелко жульничество с бюджетом Поднебесной!
http://www.chinapro.ru/pic/photos/2085.jpg
.
Многие даже этого не понимают......
Но это гребанный совок....
Обращение трудящихся блин.....
Я застал это время....
Звонят и дышат в трубку) наводят мосты , чуя неминуемое сокращение штатов и грядущую безработицу
Вот и хорошо
Він мав би давати телефон ГПУ, яке повинне займатись рядовою корупцією.
Вроде все здорово и по духу правильно, но вот только очень удивилось такому флэш-мобу само НАБУ. Дело в том, что НАБУ занимается лишь коррупцией, ущерб государству от которой составляет не меньше 960 тыс.грн. Посему НАБУ, пояснив нам, что президент только учится, отправило всех участников флэш-моба в ГБР- они всех накажут.
Вроде все здорово и по духу правильно, но вот только такому флэш-мобу очень удивилось само ГБР. Дело в том, что в подследственность ГБР входят - "найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини." Посему ГБР, пояснив нам, что президент и НАБУ только учатся, отправило всех участников флэш-моба в МВД и прокуратуру-они всех накажут.
Продолжение следует.....
Как по мне, то лучше, что бы побороть коррупцию и того "черта", президент дал номер не НАБУ, а Баканова)
P.S. "Правоохранительные органы будут карать виновных" , так закончил свою речь Президент Украины - гарант Конституции Украины. Я понимаю, что он ещё учится посему передайте ему, что карают у нас суды.
(Роман Ковальов)
Только как-то странно, олигарх Коломойский все суды выигрывает как с пулемёта.
НАБУ - 0 800 503 200
горячая линия
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Меченого шоколада.
- Для кого?
- Для учителя сына моего.
- Это не наша подследственность!
А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
- Мой милый, хороший,
Закупили по завышенной цене калоши,
И для меня, и для жены, и для Тотоши.
- Это не наша подследственность!
А потом позвонили зайчатки:
- Нельзя ли нам не давать взятки?
А потом позвонили мартышки:
- Нам сто долларов сунули в книжку!
И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень.
Только трубку положили
Звонок!
- Кто говорит?
- Носорог.
- Что такое?
- Беда! Беда!
Бегите скорее сюда!
- В чем дело?
- Спасите!
- Кого?
- Бегемота!
- Жираф отдал под застройку болото...
- Это не наша подследственность!
Ох, нелегкая это работа -
Когда кто-то не знает
подследственность у кого-то".
Звонок!
- Кто говорит?
- Носорог.
- Что такое?
- Беда! Беда!
Бегите скорее сюда!
- В чем дело?
- Спасите!
- Кого?
- Бегемота!
- Жираф отдал под застройку болото...
Как это позорит вас как общество Украины, но ещё больше позорит то что зебилята не умеет и не хочет признавать свою ошибку, но ведь людям свойственно ошибаться, но стадо животных не ошибается, все ошибки списывается на ошибки пастуха.
Швондеры-зебенятки ещё не вкурили что их купили за дёшево,
а прозреют когда Беня начнет выемку денежных знаков