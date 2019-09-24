 На Сумщині ще одна парафія УПЦ МП приєдналася до Православної церкви України

Про це повідомляється на сторінці ПЦУ в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"На Сумщині в селі Грінченкове релігійна громада святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії приєдналася до Православної Церкви України. Таке рішення спільно ухвалили віруючі храму під час загальних зборів 19 вересня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Зелебоби всі ви вже в тюрмі, без надії, без віри, без волі і без кокаїну...
У порошенко наразі хоч глузд якийсь був.
придати анафемі і спалити як перевертня -розкольника і сектантакопняками вигнати на вокзал ,а далі він дорогу знайде.
543 с. Війниця Рівненська Свято-Троїцька церква 01.09.19[456]
544 с. Присліп Закарпатська Церква Свято-Вознесенська 11.09.19[457]
545 с. Дружба Вінницька Церква Св. Вознесіння Господнього 15.09.19[165]
546 с. Грінченкове Сумська Церква святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії 19.09.19[458]
зміна влади лише одна із них..
ше одна -Порошенко,треба визнати,робив це не зовсім щиро, під вибори.. МАСКУЮЧИ ДЕРИБАН УКРАЇНИ..
тому пригадаю,хто ініціатор Закону..
ТАРУТА.Східняк.. "прожжьоная вата" і Герасимов..Східняк.. І ще якась колишня комуністка((