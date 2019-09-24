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 Суспільство
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Все про:Сумщина (365) УПЦ МП (563) церква (388) ПЦУ (442)

 На Сумщині ще одна парафія УПЦ МП приєдналася до Православної церкви України

У Сумській області релігійна громада в селі Грінченкове ухвалила рішення приєднатися до Православної церкви України.

Про це повідомляється на сторінці ПЦУ в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На Сумщині в селі Грінченкове релігійна громада святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії приєдналася до Православної Церкви України. Таке рішення спільно ухвалили віруючі храму під час загальних зборів 19 вересня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Парафія на Рівненщині перейшла з УПЦ МП в ПЦУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150214
 
   
 Топ коментарі
 
Партнов разбєрьотся с етімі бєндєрамі🧐
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процес пригальмував,але йде... На Сумщині ще одна парафія УПЦ МП приєдналася до Православної церкви України - Цензор.НЕТ 9472

543 с. Війниця Рівненська Свято-Троїцька церква 01.09.19[456]
544 с. Присліп Закарпатська Церква Свято-Вознесенська 11.09.19[457]
545 с. Дружба Вінницька Церква Св. Вознесіння Господнього 15.09.19[165]
546 с. Грінченкове Сумська Церква святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії 19.09.19[458]

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Думаю,що щасливе майбутнє на вас не чекає, ягідками не закінчиться, ЗЕнарко мріють про новий бетонний мур, про грати і забори з колючкою.
Зелебоби всі ви вже в тюрмі, без надії, без віри, без волі і без кокаїну...
У порошенко наразі хоч глузд якийсь був.
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Не досмотрели в зе-команде, прошляпили.
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Тебе там "зе-команда" в труселя насрала. Иди смени споднее. На Сумщине еще одна парафия УПЦ МП присоединилась к Православной церкви Украины - Цензор.НЕТ 9149
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Странный у тебя опыт взаимодействия с зе-командой. Она ещё и такое вытворяет?
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Я с вашей "зе-командой" дела не имею и по этому в темы о попах и о погоде не тулю ни Зеленского, ни Порошенко, как то в ваших воспаленных мозгах происходит.
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а прокацапленого попа придати анафемі і спалити як перевертня -розкольника і сектанта копняками вигнати на вокзал ,а далі він дорогу знайде. На Сумщині ще одна парафія УПЦ МП приєдналася до Православної церкви України - Цензор.НЕТ 5791
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Это да, скоро Окружной киевский админсуд аннулирует Томос не только у ПЦУ, но и Вселенский патриархат признает неканоническим. Такие, вот, зе-времена настали.
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Ещё одна правильная парафия‼️ 🇺🇦😊👍
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А кто будет присоединяться к самой свободной украинской церкви - УПЦ КП?
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Хочет быть свободным пастырем свободного православия.
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Свободной от канонов и всеправославного общения ?
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Он тебе про каноны, конечно, лучше меня рассказал бы.
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Кто, Филарет ? Не сомневаюсь. Он отлично знает каноны. Вот только трактует их, как ему удобнее...
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У нас, тем более, трактовка канонрв может быть только вольной.
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Ой, ну й то й добре! На Сумщине еще одна парафия УПЦ МП присоединилась к Православной церкви Украины - Цензор.НЕТ 1968 Аби нє біндерівці... На Сумщине еще одна парафия УПЦ МП присоединилась к Православной церкви Украины - Цензор.НЕТ 2970
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процес пригальмував,але йде... На Сумщині ще одна парафія УПЦ МП приєдналася до Православної церкви України - Цензор.НЕТ 9472

543 с. Війниця Рівненська Свято-Троїцька церква 01.09.19[456]
544 с. Присліп Закарпатська Церква Свято-Вознесенська 11.09.19[457]
545 с. Дружба Вінницька Церква Св. Вознесіння Господнього 15.09.19[165]
546 с. Грінченкове Сумська Церква святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії 19.09.19[458]

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причин кілька..
зміна влади лише одна із них..

ше одна -Порошенко,треба визнати,робив це не зовсім щиро, під вибори.. МАСКУЮЧИ ДЕРИБАН УКРАЇНИ..
тому пригадаю,хто ініціатор Закону..
ТАРУТА.Східняк.. "прожжьоная вата" і Герасимов..Східняк.. І ще якась колишня комуністка((
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"...-Порошенко,треба визнати,робив це не зовсім щиро, під вибори.. МАСКУЮЧИ ДЕРИБАН УКРАЇНИ..." Звісно, ти зе-біл На Сумщині ще одна парафія УПЦ МП приєдналася до Православної церкви України - Цензор.НЕТ 6715
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Интересно, а в какую синагогу ходит Владимир Александрович?
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