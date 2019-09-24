 На Сумщині ще одна парафія УПЦ МП приєдналася до Православної церкви України

Про це повідомляється на сторінці ПЦУ в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На Сумщині в селі Грінченкове релігійна громада святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії приєдналася до Православної Церкви України. Таке рішення спільно ухвалили віруючі храму під час загальних зборів 19 вересня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

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